Никита проводит ещё 2 экскурсии

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Римский амфитеатр, античные руины, фантастические горные виды и увлекательные истории за один день

Никита
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Никита – ваш гид
Высоко в горах над Антальей скрывается древний Термессос, основанный в 6 веке до нашей эры.

Не торопясь, я проведу вас по его самым интересным уголкам и расскажу, кем был создан город, как он развивался и расцветал, как жили здесь люди и при каких обстоятельствах он был разрушен.
€190
152 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос

Что вас ожидает

Следы прошлого
Вы увидите сохранившиеся с античных времен улицы с колоннами, термы, гимназии, торговую площадь, цистерны для воды, ликийские гробницы в скалах и огромный амфитеатр на самой вершине горы. Я расскажу, что долгое время обеспечивало безопасность города, как ему удавалось чеканить собственную монету, какие ремесла здесь были развиты и какими методами пользовались жители для получения и хранения воды.

Тишина и занимательные истории
Главная прелесть Термессоса — уединенность. Сюда не приезжают автобусы с туристами, а древние камни и сосны хранят вековое молчание. Вы погуляете по этим удивительным местам в атмосфере спокойствия и умиротворения. А я сделаю все, чтобы вы не только насладились великолепными пейзажами, но и погрузились в богатую историю этой земли. Вы узнаете о мифическом герое Беллерофонте и Александре Македонском, услышите причины и версии разрушения города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW X5 и включает wi-fi во время поездки и прохладительные напитки, при необходимости — детские кресла.
  • Трансфер из Антальи входит в стоимость. Если вы живете в другом месте, уточняйте цену и детали в личном сообщении.
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Меня зовут Никита, мне 37 лет. Я родился в Нижнем Новгороде. В России прошла большая часть моей жизни, но и перемещений по миру было немало. Сейчас я и моя семья живем в Анталье. Как говорят местные: «Турция красивая, Анталья самая красивая!» И это правда — Анталья объединяет изумительное море, величественные горы, красивейшую природу и богатейшее культурно-историческое наследие. Здесь есть античные города, памятники архитектуры, горные озера, водопады и пещеры. При этом значительная часть интересных мест остается за пределами традиционных массовых экскурсий и доступна только в индивидуальном порядке. Я искренне люблю Турцию, изучаю ее историю и культуру, много общаюсь с местными, восхищаюсь тем, что имею возможность ежедневно прикасаться к ее наследию, и получаю удовольствие от того, что могу показывать все это моим гостям.
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