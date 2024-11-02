Никита проводит ещё 2 экскурсии

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Живописное путешествие в древний город Термессос

Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты
Представьте себя исследователем древних цивилизаций, взбираясь по забытым улицам Термессоса, основанного в 6 веке до нашей эры.

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам не только величественные руины античного города, но и удивительные
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истории о жизни его жителей, о герое Беллерофонте и завоеваниях Александра Македонского.

Ваше путешествие будет комфортным и незабываемым: вас ждет профессиональный гид, комфортабельный автомобиль с кондиционером и трансфер из Анталии.

Это уникальная возможность насладиться красотой и тишиной одного из самых загадочных мест Турции, узнать его историю и почувствовать дух древности

5
19 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на горы
  • 🏛️ Античные руины и артефакты
  • 🕊️ Уединенность и спокойствие
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 👶 Подходит для семей с детьми
  • 📜 Интересные исторические факты
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос
Живописное путешествие в древний город Термессос

Что можно увидеть

  • Улицы с колоннами
  • Термы
  • Гимназии
  • Торговая площадь
  • Цистерны для воды
  • Ликийские гробницы
  • Амфитеатр

Описание экскурсии

Следы прошлого

Вы увидите сохранившиеся с античных времен улицы с колоннами, термы, гимназии, торговую площадь, цистерны для воды, ликийские гробницы в скалах и огромный амфитеатр на самой вершине горы. Я расскажу, что долгое время обеспечивало безопасность города, как ему удавалось чеканить собственную монету, какие ремесла здесь были развиты и какими методами пользовались жители для получения и хранения воды.

Тишина и занимательные истории

Главная прелесть Термессоса — уединенность. Сюда не приезжают автобусы с туристами, а древние камни и сосны хранят вековое молчание. Вы погуляете по этим удивительным местам в атмосфере спокойствия и умиротворения. А я сделаю все, чтобы вы не только насладились великолепными пейзажами, но и погрузились в богатую историю этой земли. Вы узнаете о мифическом герое Беллерофонте и Александре Македонском, услышите причины и версии разрушения города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером, есть детское кресло
  • Трансфер из Антальи входит в стоимость. Если вы живете в другом месте, уточняйте цену и детали в личном сообщении

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2870 туристов
Рад приветствовать вас в солнечной Анталье! Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. А потом я и моя семья переехали в Турцию. Турция — страна с особой
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историей, культурой и природой. А в Анталье, жемчужине Турции, поистине есть всё — бескрайнее море, красивейшие горы, следы былых цивилизаций, красота и история на каждом шагу! Здесь, правда, есть что показать и о чём рассказать, вместе с тем значительную часть интересных мест вы не встретите в рекламных проспектах массовых автобусных экскурсий, это индивидуальный, авторский продукт. Я искренне покорён Турцией, много путешествую, общаюсь с местными в поисках новых интересных локаций и с большим удовольствием показываю это моим гостям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Дарья
Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск по лесной скалистой местности балансируя между античными развалинами. Трековые палки очень бы пригодились, правильную спортивную обувь тоже рекомендую. Спасибо Кириллу, провел выверенным маршрутом в лучшее время. Театр в Термессосе оставил очень яркое впечатление — живописное месторасположение среди гор, сохранность почти без попыток реконструкции 👍
Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск
Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск
Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск
Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск
Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск
Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск
Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск
Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск+2
Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск
Получилась очень приятная в то же время довольно активная прогулка по горам — подьем и спуск
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Р
Завораживающие виды развалин древнего города на высоте 1000м над уровнем моря и увлекательные рассказы опытного гида, вот что вы найдете на этой экскурсии. Кирилл выстроил маршрут вокруг основных объектов Термессоса
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и сумел увлечь и заинтересовать своими рассказами и версиями истории города всех членов нашей семьи - и взрослых, и подростков, и маленьких детей.
Трансфер был организован прямо из гостиницы профессионально и комфортно. Благодаря прекрасному кругозору гида и знаниям об истории и современных реалиях турции, время трансфера также стало частью экскурсии.
Спасибо за прекрасно проведеный день!

Завораживающие виды развалин древнего города на высоте 1000м над уровнем моря и увлекательные рассказы опытного гида,
Завораживающие виды развалин древнего города на высоте 1000м над уровнем моря и увлекательные рассказы опытного гида,
Завораживающие виды развалин древнего города на высоте 1000м над уровнем моря и увлекательные рассказы опытного гида,
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О
Интереснейшее место. Посещать нужно только с гидом, причём обладающим значительным запасом знаний. Кирилл как раз такой) Плюс дружелюбный и коммуникабельный. Когда нужно - подождал, что нужно объяснил, где нужно перевёл и помог. Однозначно рекомендую))
Интереснейшее место. Посещать нужно только с гидом, причём обладающим значительным запасом знаний. Кирилл как раз такой)
Интереснейшее место. Посещать нужно только с гидом, причём обладающим значительным запасом знаний. Кирилл как раз такой)
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С
Спасибо Кириллу за прекрасно проведенный день. Был подобран интересный и не очень утомительный маршрут. Если снова буду в Кемере обязательно обращусь к нему снова
Спасибо Кириллу за прекрасно проведенный день. Был подобран интересный и не очень утомительный маршрут. Если снова
Спасибо Кириллу за прекрасно проведенный день. Был подобран интересный и не очень утомительный маршрут. Если снова
Спасибо Кириллу за прекрасно проведенный день. Был подобран интересный и не очень утомительный маршрут. Если снова
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К
Всё отлично, нам было интересно. Маршрут для шустрых и ногастых, не затертый. Реальный дух старины. Спасибо за место, рассказ, беседу и комфортную дорогу.
Всё отлично, нам было интересно. Маршрут для шустрых и ногастых, не затертый. Реальный дух старины. Спасибо
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Н
Экскурсия: Приключение в горах Турции, поездка из Анталии.
Рекомендую. Экскурсия построена грамотно, есть дозированная историческая информация (избыток привел бы к ее полному не восприятию), есть познавательная часть с загадками, есть знакомство
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с колоритным бытом местных жителей. Ну и горы, горы, горы, где дышится иначе, где пейзажи завораживают, где общение с природой возвращает покой и дает расслабление. Чувство нереальности не покидает, когда видишь, как быстро бегут облака, то открывая, то закрывая долину, дорогу, селение где-то там внизу под тобой.
В конце экскурсии, возвращаясь к реальности, появляется чувство голода. Есть остановка, где можно поесть лепешки гёзлеме.

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