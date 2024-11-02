Никита проводит ещё 2 экскурсии

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам не только величественные руины античного города, но и удивительные
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на горы
- 🏛️ Античные руины и артефакты
- 🕊️ Уединенность и спокойствие
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 👶 Подходит для семей с детьми
- 📜 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Улицы с колоннами
- Термы
- Гимназии
- Торговая площадь
- Цистерны для воды
- Ликийские гробницы
- Амфитеатр
Описание экскурсии
Следы прошлого
Вы увидите сохранившиеся с античных времен улицы с колоннами, термы, гимназии, торговую площадь, цистерны для воды, ликийские гробницы в скалах и огромный амфитеатр на самой вершине горы. Я расскажу, что долгое время обеспечивало безопасность города, как ему удавалось чеканить собственную монету, какие ремесла здесь были развиты и какими методами пользовались жители для получения и хранения воды.
Тишина и занимательные истории
Главная прелесть Термессоса — уединенность. Сюда не приезжают автобусы с туристами, а древние камни и сосны хранят вековое молчание. Вы погуляете по этим удивительным местам в атмосфере спокойствия и умиротворения. А я сделаю все, чтобы вы не только насладились великолепными пейзажами, но и погрузились в богатую историю этой земли. Вы узнаете о мифическом герое Беллерофонте и Александре Македонском, услышите причины и версии разрушения города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером, есть детское кресло
- Трансфер из Антальи входит в стоимость. Если вы живете в другом месте, уточняйте цену и детали в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Рекомендую. Экскурсия построена грамотно, есть дозированная историческая информация (избыток привел бы к ее полному не восприятию), есть познавательная часть с загадками, есть знакомство