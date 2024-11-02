Никита проводит ещё 2 экскурсии

Представьте себя исследователем древних цивилизаций, взбираясь по забытым улицам Термессоса, основанного в 6 веке до нашей эры.Эта индивидуальная экскурсия откроет вам не только величественные руины античного города, но и удивительные

истории о жизни его жителей, о герое Беллерофонте и завоеваниях Александра Македонского. Ваше путешествие будет комфортным и незабываемым: вас ждет профессиональный гид, комфортабельный автомобиль с кондиционером и трансфер из Анталии. Это уникальная возможность насладиться красотой и тишиной одного из самых загадочных мест Турции, узнать его историю и почувствовать дух древности

Описание экскурсии

Следы прошлого

Вы увидите сохранившиеся с античных времен улицы с колоннами, термы, гимназии, торговую площадь, цистерны для воды, ликийские гробницы в скалах и огромный амфитеатр на самой вершине горы. Я расскажу, что долгое время обеспечивало безопасность города, как ему удавалось чеканить собственную монету, какие ремесла здесь были развиты и какими методами пользовались жители для получения и хранения воды.

Тишина и занимательные истории

Главная прелесть Термессоса — уединенность. Сюда не приезжают автобусы с туристами, а древние камни и сосны хранят вековое молчание. Вы погуляете по этим удивительным местам в атмосфере спокойствия и умиротворения. А я сделаю все, чтобы вы не только насладились великолепными пейзажами, но и погрузились в богатую историю этой земли. Вы узнаете о мифическом герое Беллерофонте и Александре Македонском, услышите причины и версии разрушения города.

Организационные детали