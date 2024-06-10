Вас ждёт путешествие вглубь веков! Вы побываете на родине Николая Чудотворца — в городе Демре — и «прикоснётесь» к его удивительной жизни. Изучите древние фрески и узнаете, где по преданию хранились мощи святого. А затем окажетесь в античном городе Мира, увидите скальные гробницы и раскроете их тайны.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Демре
Мы с вами отправимся в древний город Демре — место паломничества православных христиан. Здесь родился и жил почитаемый верующими святой Николай Чудотворец. В храме Святого Николая сохранились старинные настенные фрески и саркофаг, в котором по преданию находились мощи святого. Вы сможете приобрести освящённые иконы с его ликом и приложить их к саркофагу. Здесь гид расскажет вам, как Николай Чудотворец стал епископом города и как итальянские купцы вывозили его мощи.
Мира
Это древнейший город ликийской культуры. Гробницы и саркофаги затонувшего города возвышаются над водой и имеют форму перевёрнутых лодок. Вы рассмотрите античный театр, изучите скальные гробницы и откроете тайну ликийских захоронений.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле и услуги гида
- Отдельно оплачиваются входные билеты на исторические объекты: в храм Святого Николая — 390 лир/чел., дети до 6 лет бесплатно, в город Мира — 350 лир/чел., дети до 6 лет бесплатно
- По желанию можем заехать на обед в кафе (в стоимость не входит)
- Экскурсия проходит частично пешком, частично на машине
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Кемере, Белеке или Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайдар — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 4468 туристов
Меня зовут Хайдар, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции с профильным высшим образованием. Работаю в туризме более 15 лет и с большим удовольствием провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям страны. Дополнительно прослушал курс лекций по культуре восточных регионов Турции и провинции Чанаккале (Древняя Троя). С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и эмоциями!Задать вопрос
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