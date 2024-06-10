Вас ждёт путешествие вглубь веков! Вы побываете на родине Николая Чудотворца — в городе Демре — и «прикоснётесь» к его удивительной жизни. Изучите древние фрески и узнаете, где по преданию хранились мощи святого. А затем окажетесь в античном городе Мира, увидите скальные гробницы и раскроете их тайны.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Демре

Мы с вами отправимся в древний город Демре — место паломничества православных христиан. Здесь родился и жил почитаемый верующими святой Николай Чудотворец. В храме Святого Николая сохранились старинные настенные фрески и саркофаг, в котором по преданию находились мощи святого. Вы сможете приобрести освящённые иконы с его ликом и приложить их к саркофагу. Здесь гид расскажет вам, как Николай Чудотворец стал епископом города и как итальянские купцы вывозили его мощи.

Мира

Это древнейший город ликийской культуры. Гробницы и саркофаги затонувшего города возвышаются над водой и имеют форму перевёрнутых лодок. Вы рассмотрите античный театр, изучите скальные гробницы и откроете тайну ликийских захоронений.

Организационные детали