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о еде. Были наверху корабля и увидели что люди едят, спустились, а рыбы, которую мы выбрали не было, кто-то из отдыхающих забрали нашу и оставили курицу только. Кондиционер был слабоват и умирали от жары по возвращению. Но вообще рекомендую, очень круто. Нас привозили туда, где было по максимуму меньше людей, музыка не била по ушам, как в других кораблях. И корабль был сам удобным и большим. Видела, что выдают не умеющим плавать жилеты для плавания Татьяна очень помогала и была на связи