9 часов
Водная прогулка
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€33 за человека
скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
40€36 за человека
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Три в одном: города Тлос и Мира + каньон Саклыкент
Отправиться в колыбель Турецкой Республики и искупаться в горной реке Эшен
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
300€255 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- oolga26 июля 2024Водитель улыбчивый, охотно отвечает на вопросы. Тур не предусматривает каких-то рассказов о местах куда едем. Но очень понравилось, красивые пляжи,
- ААйсауле22 июля 2024Все прошло классно 😍😍
- MMariam19 июля 2024Отличное место. Шикарная вода и красивые места. Только пришлось ждать минут 15-20 под палящим солнцем водителя. Также хотелось бы чтобы оповещали
- ВВиталий7 июля 2024Хорошая экскурсия, особенно каньон
- DDmitrii24 июня 2024Места красивейшие: головокружительный каньон Тазы и весёлый сплав с брызгами и купанием по реке. Печально, что вместо обещанных 10км мы сплавлялись
- оольга31 мая 2024Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Однодневные»
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