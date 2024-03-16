Фотопрогулка по Анталии
Индивидуальная фото-прогулка в Анталье

Погрузитесь в атмосферу Анталии, где каждый снимок рассказывает историю. Сохраните воспоминания в кадрах

Представьте себе прогулку по живописным уголкам Анталии, где каждый шаг открывает новые впечатления.

Старинный район Калеичи, залитый солнцем, исторические руины, оживающие в рассказах вашего гида, и бескрайний пляж Коньяалты с величественным видом на горы - все это ждет вас в уникальной фотопрогулке.

Ваш личный фотограф не только поделится интересными фактами о каждом месте, но и поможет запечатлеть самые яркие моменты.

После этой прогулки вы не только обогатитесь новыми знаниями, но и получите профессиональные фотографии, которые станут отличным напоминанием о вашем путешествии.

Не упустите шанс забронировать этот незабываемый опыт и увидеть Анталию такой, какой вы ее еще не видели
Фотопрогулка по Анталии
Фотопрогулка по Анталии
Фотопрогулка по Анталии
Ближайшие даты:
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
22
мар
Ещё
даты

Описание

Что вам известно об Анталии? Это самый популярный курорт Турции. И к счастью, это не только отели и пляжи, располагающие к скучному лежачему отдыху. Анталия — настоящий кладезь истории и красивых ракурсов. Это невероятное сочетание моря, гор, вечнозеленой природы и старинной архитектуры. Место, которое встречает вас сладким запахом цветущих растений и доброжелательностью местных жителей. В рамках моей программы мы посетим старый район Калеичи со строениями эпохи римлян, самые захватывающие смотровые из парка Караалиоглу, прокатимся на старинном трамвае и затронем пляж Коньяалты с видом на горы. В ходе нашей прогулки вы узнаете не только исторические факты о южном побережье, но и получите красивые снимки на память. Уверен, с этого визита Анталия вам запомнится совсем по-другому: как город, в котором захочется остаться жить!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: kaleici
Завершение: Konyyalti
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • В течение двух недель после экскурсии вы получите фотографии с цветокоррекцией
  • Которые будут загружены на файлообменник Яндек. Диск или Google Drive
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Антальи

ИндивидуальныеПешеходныеФотопрогулки

Похожие туры из Антальи

Фотопрогулка по старой Анталье
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
18 отзывов
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
у ворот Адриана
Завтра
17 мар
18 мар
19 мар
189 за всё до 4 чел.
Анталья за один день на авто - all inclusive
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
в холле вашего отеля
17 мар
18 мар
19 мар
20 мар
129 за всё до 5 чел.
Старый город Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
104 отзыва
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
у входа в Калеичи
Завтра
17 мар
18 мар
19 мар
156 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХорошоТам