Представьте себе прогулку по живописным уголкам Анталии, где каждый шаг открывает новые впечатления. Старинный район Калеичи, залитый солнцем, исторические руины, оживающие в рассказах вашего гида, и бескрайний пляж Коньяалты с величественным видом на горы - все это ждет вас в уникальной фотопрогулке. Ваш личный фотограф не только поделится интересными фактами о каждом месте, но и поможет запечатлеть самые яркие моменты. После этой прогулки вы не только обогатитесь новыми знаниями, но и получите профессиональные фотографии, которые станут отличным напоминанием о вашем путешествии. Не упустите шанс забронировать этот незабываемый опыт и увидеть Анталию такой, какой вы ее еще не видели

Описание

Что вам известно об Анталии? Это самый популярный курорт Турции. И к счастью, это не только отели и пляжи, располагающие к скучному лежачему отдыху. Анталия — настоящий кладезь истории и красивых ракурсов. Это невероятное сочетание моря, гор, вечнозеленой природы и старинной архитектуры. Место, которое встречает вас сладким запахом цветущих растений и доброжелательностью местных жителей. В рамках моей программы мы посетим старый район Калеичи со строениями эпохи римлян, самые захватывающие смотровые из парка Караалиоглу, прокатимся на старинном трамвае и затронем пляж Коньяалты с видом на горы. В ходе нашей прогулки вы узнаете не только исторические факты о южном побережье, но и получите красивые снимки на память. Уверен, с этого визита Анталия вам запомнится совсем по-другому: как город, в котором захочется остаться жить!