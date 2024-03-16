Погрузитесь в атмосферу Анталии, где каждый снимок рассказывает историю. Сохраните воспоминания в кадрах
Представьте себе прогулку по живописным уголкам Анталии, где каждый шаг открывает новые впечатления.
Старинный район Калеичи, залитый солнцем, исторические руины, оживающие в рассказах вашего гида, и бескрайний пляж Коньяалты с величественным видом на горы - все это ждет вас в уникальной фотопрогулке.
Ваш личный фотограф не только поделится интересными фактами о каждом месте, но и поможет запечатлеть самые яркие моменты.
После этой прогулки вы не только обогатитесь новыми знаниями, но и получите профессиональные фотографии, которые станут отличным напоминанием о вашем путешествии.
Не упустите шанс забронировать этот незабываемый опыт и увидеть Анталию такой, какой вы ее еще не видели
Старинный район Калеичи, залитый солнцем, исторические руины, оживающие в рассказах вашего гида, и бескрайний пляж Коньяалты с величественным видом на горы - все это ждет вас в уникальной фотопрогулке.
Ваш личный фотограф не только поделится интересными фактами о каждом месте, но и поможет запечатлеть самые яркие моменты.
После этой прогулки вы не только обогатитесь новыми знаниями, но и получите профессиональные фотографии, которые станут отличным напоминанием о вашем путешествии.
Не упустите шанс забронировать этот незабываемый опыт и увидеть Анталию такой, какой вы ее еще не видели
Ближайшие даты:
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Описание
Что вам известно об Анталии? Это самый популярный курорт Турции. И к счастью, это не только отели и пляжи, располагающие к скучному лежачему отдыху. Анталия — настоящий кладезь истории и красивых ракурсов. Это невероятное сочетание моря, гор, вечнозеленой природы и старинной архитектуры. Место, которое встречает вас сладким запахом цветущих растений и доброжелательностью местных жителей. В рамках моей программы мы посетим старый район Калеичи со строениями эпохи римлян, самые захватывающие смотровые из парка Караалиоглу, прокатимся на старинном трамвае и затронем пляж Коньяалты с видом на горы. В ходе нашей прогулки вы узнаете не только исторические факты о южном побережье, но и получите красивые снимки на память. Уверен, с этого визита Анталия вам запомнится совсем по-другому: как город, в котором захочется остаться жить!
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: kaleiciЗавершение: Konyyalti
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- В течение двух недель после экскурсии вы получите фотографии с цветокоррекцией
- Которые будут загружены на файлообменник Яндек. Диск или Google Drive
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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