Еще несколько необычных экскурсий в Анталии

Что вас ожидает

Моя экскурсия ⛳ характерна индивидуальным подходом к каждому гостю. Мы всегда можем обсудить линию прогулки и построить маршрут по вашим пожеланиям.

Старый город 🏙️ Калеичи — древнее место притяжения

На узких улочках мы в первую очередь найдем объекты Римской империи, которая жестоко властвовала здесь на протяжении 1000 лет. На неспешной прогулке 👣 посетим три обзорные площадки с дивными видами на достопримечательности 🏛️, Таврические горы ⛰️ и Средиземное море 🌊. Вам будут интересны маленький Этнографический музей 🖼 Анталии, караван-сарай и, конечно, живописный порт. А если будет открыт вход на крышу, то вы также увидите Старый город 🏙️ с необычного ракурса.

Взгляд на эпохи через их имена

Исторические личности предстанут перед вами живыми людьми с их деяниями, сомнениями и успехами. Пергамский царь Аттал, император Хадриан, бравые султаны-завоеватели, реформатор Ататюрк: узнавая о них, вы погрузитесь в разные эпохи — эллинистическую, римскую, византийскую, османскую и новейшую. Я расскажу и о современной светской Турции, о традициях и обрядах, которые остаются важными по сей день.

О религии и мечетях — понятно и увлекательно

Каким богам поклонялся основатель Анталии? Мы поговорим о вере на этой земле от язычества до позднего христианства и разберем мусульманские понятия. А фоном станут мечети Старого города. Вы откроете тайну комплекса Йивли, где увидите Дом Дервишей и мечеть 14 века. В гавани Калеичи посетите уютную мечеть Искеле, у которой бьет чистый родник. Пройдете мимо усеченного минарета. Будет еще много мечетей — каждая хранит свою легенду.

Организационные детали