Еще несколько необычных экскурсий в Анталии

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Анталия: истории Рая на Земле

Погрузиться в прошлое на узких улочках и понять характер Турции

Elena
Elena – Гид из Анталии
Солнечная Анталия хранит множество тайн, которыми я с радостью поделюсь с вами.

Вместе мы пройдем по лабиринтам Старого города Калеичи — и сквозь эпохи от Древнего Рима до современности.

Вы изучите мечети и узнаете о менталитете мусульман, полюбуетесь панорамами и погуляете по гавани.

Я буду ориентироваться на ваши интересы и помогу влюбиться ❤️ в Анталию!
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 100€60 за экскурсиюскидка40%

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Анталия: истории Рая на Земле
Анталия: истории Рая на Земле

Что вас ожидает

Моя экскурсия ⛳ характерна индивидуальным подходом к каждому гостю. Мы всегда можем обсудить линию прогулки и построить маршрут по вашим пожеланиям.

Старый город 🏙️ Калеичи — древнее место притяжения
На узких улочках мы в первую очередь найдем объекты Римской империи, которая жестоко властвовала здесь на протяжении 1000 лет. На неспешной прогулке 👣 посетим три обзорные площадки с дивными видами на достопримечательности 🏛️, Таврические горы ⛰️ и Средиземное море 🌊. Вам будут интересны маленький Этнографический музей 🖼 Анталии, караван-сарай и, конечно, живописный порт. А если будет открыт вход на крышу, то вы также увидите Старый город 🏙️ с необычного ракурса.

Взгляд на эпохи через их имена
Исторические личности предстанут перед вами живыми людьми с их деяниями, сомнениями и успехами. Пергамский царь Аттал, император Хадриан, бравые султаны-завоеватели, реформатор Ататюрк: узнавая о них, вы погрузитесь в разные эпохи — эллинистическую, римскую, византийскую, османскую и новейшую. Я расскажу и о современной светской Турции, о традициях и обрядах, которые остаются важными по сей день.

О религии и мечетях — понятно и увлекательно
Каким богам поклонялся основатель Анталии? Мы поговорим о вере на этой земле от язычества до позднего христианства и разберем мусульманские понятия. А фоном станут мечети Старого города. Вы откроете тайну комплекса Йивли, где увидите Дом Дервишей и мечеть 14 века. В гавани Калеичи посетите уютную мечеть Искеле, у которой бьет чистый родник. Пройдете мимо усеченного минарета. Будет еще много мечетей — каждая хранит свою легенду.

Организационные детали

  • По пути можно заглянуть перекусить или на чашечку кофе (по желанию и оплачивается отдельно)
  • Если захотите, за небольшую плату можно посетить небольшие музеи 🖼 Старого города (Игрушек, Морских животных, Этнографический)
  • Мы не посещаем Археологический музей 🖼
Начало и место завершения
🚩 у входа в Старый город Калеичи
Анталия: истории Рая на Земле
Анталия: истории Рая на Земле
Анталия: истории Рая на Земле
Анталия: истории Рая на Земле
Анталия: истории Рая на Земле
Анталия: истории Рая на Земле
Анталия: истории Рая на Земле
Анталия: истории Рая на Земле
Анталия: истории Рая на Земле
Анталия: истории Рая на Земле
Анталия: истории Рая на Земле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Добрый день! Меня зовут Елена, я живу в Анталии 15 лет. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Гражданка России и Турции. У меня 20-летний стаж работы во всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации. Очень люблю путешествовать и объездила больше половины Турции. Присоединяйтесь к моим экскурсиям — и будем познавать яркую Анталию вместе! С любовью, ваш гид Елена.
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