Фотопрогулка по старой Анталье

Открыть самые фотогеничные уголки района Калеичи и увезти на память профессиональные снимки

5
2 отзыва
Анталья — это не только райские пляжи, теплое море и прекрасный сервис.

Приглашаю вас открыть другую, аутентичную сторону города, которая скрывается в закоулках района Калеичи.

Вы проникнетесь красотой османской архитектуры, исследуете уютные уголки Старого города.

А я отвечу на вопросы об Анталье и сохраню ваши живые эмоции на профессиональных фото.
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье

Что вас ожидает

Атмосфера Старого города

От монументальных ворот Адриана мы отправимся бродить по мощеным улицам Калеичи — исторического центра Антальи. В поисках идеальных ракурсов для снимков мы рассмотрим шедевры османской архитектуры, заглянем в самобытные дворики, пройдем мимо приятных витрин и фотогеничных террас ресторанов. По пути я поделюсь основной информацией о достопримечательностях Антальи и отвечу на интересующие вас вопросы о городе.

Профессиональная фотосессия

Соло-путешественник, влюбленная пара или дружная семья — каким бы составом вы ни приехали в Анталью, я подстроюсь под вас, помогу определиться с форматом и настроением фотосессии. В результате через 2-7 дней вы получите от 50 профессиональных обработанных кадров в аутентичных декорациях Калеичи.

Организационные детали

  • В стоимость входит профессиональная съемка и от 50 обработанных фото, которые будут готовы через 2-7 дней после прогулки
  • Вы можете взять с собой несколько образов для фотосессии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у ворот Адриана
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Irene
Irene
Меня зовут Ирина. Влюблена в фотографию по уши, профессионально снимаю более 7 лет и сейчас также учусь в школе режиссеров. Я переехала в Анталию 4 года назад и целый год прожила в центре Старого города, знаю самые фотогеничные локации и готова с вами ими поделиться, познакомить с местными обычаями и ответить на все возникшие вопросы об этой удивительной и гостеприимной стране.
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2 настоящих отзыва от туристов

В
20 окт 2021
Мы очень долго искали экскурсию по старому городу. Задача была погулять, но без сложных маршрутов, узнать поближе город, но без нудных исторических фактов, так как это вряд ли увлечет пятилетнего ребенка. И самая важная задача сделать хорошие фотографии. И очень удачно мы нашли Ирину. Это была самая увлекательная фотосессия нашей семьи. Неторопливая прогулка, дружелюбная Ирина отвечала на все вопросы про город, а по пути мы делали фотографии на живописных улицах. После прогулки остались только приятные впечатления, нашей семье такой формат отлично подошел. Фотографии получили быстро и очень довольны результатом. Рекомендую всем, кто хочет поближе узнать город и получить красивые снимки в непринужденной обстановке.
Оля
24 сен 2021
Прекрасно начали утро с прогулки по Калеичи. Несмотря на то, что мы чуток заблудились, благодаря местным))) и начали нашу прогулку с не запланированной точки, все равно все прошло на Ура! Ирина быстро с ориентировалась, нашла нас и мы пошли бродить по старым улочка и фотографироваться. Локации для фото просто огонь! Все было весело и непринужденно, фотографировались втроем, я муж и ребенок 2, 8 лет. Время пролетело незаметно. Ребенку было весело, он даже тётю фотографа вспоминает.
Через 7 дней получили отличные фотографии, в обработке.
Рекомендую, кто хочет прогуляться, да и еще фото оставить на память.

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