Анталья поражает не только своими пляжами, но и богатым историческим наследием. Фотопрогулка по Калеичи - это возможность увидеть город под новым углом.Вас ждут узкие улочки, османская архитектура и уютные дворики,

которые станут идеальным фоном для ваших фотографий. В течение прогулки вы узнаете много интересного о городе, а через 2-7 дней получите более 50 профессионально обработанных снимков, которые навсегда сохранят ваши впечатления от поездки

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Атмосфера Старого города

От монументальных ворот Адриана мы отправимся бродить по мощеным улицам Калеичи — исторического центра Антальи. В поисках идеальных ракурсов для снимков мы рассмотрим шедевры османской архитектуры, заглянем в самобытные дворики, пройдём мимо приятных витрин и фотогеничных террас ресторанов. По пути я поделюсь основной информацией о достопримечательностях Антальи и отвечу на интересующие вас вопросы о городе.

Профессиональная фотосессия

Соло-путешественник, влюбленная пара или дружная семья — каким бы составом вы ни приехали в Анталью, я подстроюсь под вас, помогу определиться с форматом и настроением фотосессии.

Организационные детали