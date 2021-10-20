Что вас ожидает

Атмосфера Старого города

От монументальных ворот Адриана мы отправимся бродить по мощеным улицам Калеичи — исторического центра Антальи. В поисках идеальных ракурсов для снимков мы рассмотрим шедевры османской архитектуры, заглянем в самобытные дворики, пройдем мимо приятных витрин и фотогеничных террас ресторанов. По пути я поделюсь основной информацией о достопримечательностях Антальи и отвечу на интересующие вас вопросы о городе.

Профессиональная фотосессия

Соло-путешественник, влюбленная пара или дружная семья — каким бы составом вы ни приехали в Анталью, я подстроюсь под вас, помогу определиться с форматом и настроением фотосессии. В результате через 2-7 дней вы получите от 50 профессиональных обработанных кадров в аутентичных декорациях Калеичи.

Организационные детали