Анталья поражает не только своими пляжами, но и богатым историческим наследием. Фотопрогулка по Калеичи - это возможность увидеть город под новым углом.
Вас ждут узкие улочки, османская архитектура и уютные дворики,
Вас ждут узкие улочки, османская архитектура и уютные дворики,
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия в аутентичных местах
- 🏛️ Уникальная османская архитектура
- 🏞️ Живописные улочки и дворики Калеичи
- 👨🏫 Интересные факты и истории об Анталье
- 👗 Возможность смены образов для фотосессии
- 📅 Быстрая обработка и получение фото
Что можно увидеть
- Ворота Адриана
- Улицы Калеичи
- Османская архитектура
- Дворики и террасы ресторанов
Описание фото-прогулки
Атмосфера Старого города
От монументальных ворот Адриана мы отправимся бродить по мощеным улицам Калеичи — исторического центра Антальи. В поисках идеальных ракурсов для снимков мы рассмотрим шедевры османской архитектуры, заглянем в самобытные дворики, пройдём мимо приятных витрин и фотогеничных террас ресторанов. По пути я поделюсь основной информацией о достопримечательностях Антальи и отвечу на интересующие вас вопросы о городе.
Профессиональная фотосессия
Соло-путешественник, влюбленная пара или дружная семья — каким бы составом вы ни приехали в Анталью, я подстроюсь под вас, помогу определиться с форматом и настроением фотосессии.
Организационные детали
- Через 2-7 дней после прогулки вы получите от 50 обработанных фото
- Вы можете взять с собой несколько образов для фотосессии
- Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Sony Alpha 7C
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Адриана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 222 туристов
Меня зовут Ирина. Я путешественница, фотограф/видеограф, а также винный эксперт, окончила курс сомелье в 2006 году и по сей день продолжаю изучать историю и уникальность вин разных регионов. Переехала в
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Ирине за великолепную, неспешную и приятную фото-прогулку по улочкам Старого Города. Фотографии вызывают восторг! Очень сложно выбрать лучшие из лучших! Очень порадовал результат с учетом подхода к каждому участнику, выбору локаций и непринужденной атмосферы! Спасибо за терпение, знаю с нашей большой и разнохарактерной семьей - работа не из простых!)
Ирина
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за теплый отзыв♥️
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Перед поездкой в Анталью я уже несколько месяцев почти не фотографировалась, поэтому решила, что в отпуске надо попробовать сделать памятные фотки, чтобы потом эти дни - и период беременности -
Ирина
Ответ организатора:
Дарья, благодарю за отзыв🫶🏼
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Е
Потрясающе прогулялись по Анталии с Ириной! Фото🔥🔥🔥благодарим за эмоции и рекомендуем всем такую прогулку.
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Ирина прекрасно провела фотосессию для всей семьи.
Провела нас по старым улочкам, по интересным локациям. Уделила внимание во время фотосъемки каждому из нас.
В процессе работы ненавязчиво рассказывала о истории того или иного сооружения.
Если вам необходима полная историческая справка, тогда вам нужна другая экскурсия.
Если вы хотите получить прекрасные фотографии, эмоции, краткую историческую информацию, то тогда обязательно рекомендую Ирину!
Провела нас по старым улочкам, по интересным локациям. Уделила внимание во время фотосъемки каждому из нас.
В процессе работы ненавязчиво рассказывала о истории того или иного сооружения.
Если вам необходима полная историческая справка, тогда вам нужна другая экскурсия.
Если вы хотите получить прекрасные фотографии, эмоции, краткую историческую информацию, то тогда обязательно рекомендую Ирину!
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Н
Все прошло отлично. Спасибо.
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Быстро согласовали время и дату с Ириной. Встретились в назначенном месте. Сразу очень приятное впечатление. Ирина знает где лучшие локации для фотографий, терпеливо отгоняя туристов провели час не заметно. У нас на память остались шикарные кадры. Кстати, фотографии мы получили раньше, чем успели уехать домой.
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Входит в следующие категории Антальи
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