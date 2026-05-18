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Фотопрогулка по старой Анталье

Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Анталья поражает не только своими пляжами, но и богатым историческим наследием. Фотопрогулка по Калеичи - это возможность увидеть город под новым углом.

Вас ждут узкие улочки, османская архитектура и уютные дворики,
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которые станут идеальным фоном для ваших фотографий.

В течение прогулки вы узнаете много интересного о городе, а через 2-7 дней получите более 50 профессионально обработанных снимков, которые навсегда сохранят ваши впечатления от поездки

4.9
33 отзыва

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия в аутентичных местах
  • 🏛️ Уникальная османская архитектура
  • 🏞️ Живописные улочки и дворики Калеичи
  • 👨‍🏫 Интересные факты и истории об Анталье
  • 👗 Возможность смены образов для фотосессии
  • 📅 Быстрая обработка и получение фото
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье
Фотопрогулка по старой Анталье

Что можно увидеть

  • Ворота Адриана
  • Улицы Калеичи
  • Османская архитектура
  • Дворики и террасы ресторанов

Описание фото-прогулки

Атмосфера Старого города

От монументальных ворот Адриана мы отправимся бродить по мощеным улицам Калеичи — исторического центра Антальи. В поисках идеальных ракурсов для снимков мы рассмотрим шедевры османской архитектуры, заглянем в самобытные дворики, пройдём мимо приятных витрин и фотогеничных террас ресторанов. По пути я поделюсь основной информацией о достопримечательностях Антальи и отвечу на интересующие вас вопросы о городе.

Профессиональная фотосессия

Соло-путешественник, влюбленная пара или дружная семья — каким бы составом вы ни приехали в Анталью, я подстроюсь под вас, помогу определиться с форматом и настроением фотосессии.

Организационные детали

  • Через 2-7 дней после прогулки вы получите от 50 обработанных фото
  • Вы можете взять с собой несколько образов для фотосессии
  • Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Sony Alpha 7C

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Адриана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 222 туристов
Меня зовут Ирина. Я путешественница, фотограф/видеограф, а также винный эксперт, окончила курс сомелье в 2006 году и по сей день продолжаю изучать историю и уникальность вин разных регионов. Переехала в
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Турцию 7 лет назад, знаю самые фотогеничные локации и готова с вами ими поделиться, познакомить с местными обычаями, отправиться вместе с вами в винное путешествие и ответить на все возникшие вопросы об этой удивительной и гостеприимной стране.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Огромное спасибо Ирине за великолепную, неспешную и приятную фото-прогулку по улочкам Старого Города. Фотографии вызывают восторг! Очень сложно выбрать лучшие из лучших! Очень порадовал результат с учетом подхода к каждому участнику, выбору локаций и непринужденной атмосферы! Спасибо за терпение, знаю с нашей большой и разнохарактерной семьей - работа не из простых!)
Огромное спасибо Ирине за великолепную, неспешную и приятную фото-прогулку по улочкам Старого Города. Фотографии вызывают восторг!
Огромное спасибо Ирине за великолепную, неспешную и приятную фото-прогулку по улочкам Старого Города. Фотографии вызывают восторг!
Огромное спасибо Ирине за великолепную, неспешную и приятную фото-прогулку по улочкам Старого Города. Фотографии вызывают восторг!
Огромное спасибо Ирине за великолепную, неспешную и приятную фото-прогулку по улочкам Старого Города. Фотографии вызывают восторг!
Огромное спасибо Ирине за великолепную, неспешную и приятную фото-прогулку по улочкам Старого Города. Фотографии вызывают восторг!
Огромное спасибо Ирине за великолепную, неспешную и приятную фото-прогулку по улочкам Старого Города. Фотографии вызывают восторг!
Огромное спасибо Ирине за великолепную, неспешную и приятную фото-прогулку по улочкам Старого Города. Фотографии вызывают восторг!
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Ольга, благодарю за теплый отзыв♥️
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Дарья
Перед поездкой в Анталью я уже несколько месяцев почти не фотографировалась, поэтому решила, что в отпуске надо попробовать сделать памятные фотки, чтобы потом эти дни - и период беременности -
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вспоминать с теплом.

Рада, что нашла Ирину, это была комфортная продуманная прогулка - она поняла, что нам с мужем нужно мягкое руководство, и подсказывала, где и как лучше позировать. Причём в итоге многие фотографии вполне себе репортажные, нет ощущения искусственности. Ирина поймала милые моменты - и мы себе нравимся на этих фотографиях, хочется их пересматривать и возвращаться в тот тёплый день. Ещё у нас есть небольшое видео - и это очень приятный бонус.)

Оказывается, это такой крутой и необычный опыт - фотосессия в поездке! Я никогда так раньше не делала, а теперь даже жалею.) Но зато из Антальи у меня останется целый красивый альбом.)

Перед поездкой в Анталью я уже несколько месяцев почти не фотографировалась, поэтому решила, что в отпуске
Перед поездкой в Анталью я уже несколько месяцев почти не фотографировалась, поэтому решила, что в отпуске
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Дарья, благодарю за отзыв🫶🏼
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Е
Потрясающе прогулялись по Анталии с Ириной! Фото🔥🔥🔥благодарим за эмоции и рекомендуем всем такую прогулку.
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Екатерина
Ирина прекрасно провела фотосессию для всей семьи.
Провела нас по старым улочкам, по интересным локациям. Уделила внимание во время фотосъемки каждому из нас.
В процессе работы ненавязчиво рассказывала о истории того или иного сооружения.
Если вам необходима полная историческая справка, тогда вам нужна другая экскурсия.
Если вы хотите получить прекрасные фотографии, эмоции, краткую историческую информацию, то тогда обязательно рекомендую Ирину!
Ирина прекрасно провела фотосессию для всей семьи.
Ирина прекрасно провела фотосессию для всей семьи.
Ирина прекрасно провела фотосессию для всей семьи.
Ирина прекрасно провела фотосессию для всей семьи.
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Н
Все прошло отлично. Спасибо.
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Юлия
Быстро согласовали время и дату с Ириной. Встретились в назначенном месте. Сразу очень приятное впечатление. Ирина знает где лучшие локации для фотографий, терпеливо отгоняя туристов провели час не заметно. У нас на память остались шикарные кадры. Кстати, фотографии мы получили раньше, чем успели уехать домой.
Быстро согласовали время и дату с Ириной. Встретились в назначенном месте. Сразу очень приятное впечатление. Ирина
Быстро согласовали время и дату с Ириной. Встретились в назначенном месте. Сразу очень приятное впечатление. Ирина
Быстро согласовали время и дату с Ириной. Встретились в назначенном месте. Сразу очень приятное впечатление. Ирина
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