Firat проводит ещё 1 экскурсию

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Анталия за один день — all inclusive

Прогуляться лабиринтами улиц Калеичи, увидеть водопад Нижний Дуден и побывать в древней мечети

Firat
Firat – Гид из Антальи
Анталия — город 🏙️ с 22-вековой историей 📖, которому есть что рассказать и показать! Вас ждут живописные пейзажи, колоритные улочки, уникальные природные памятники и старинные предания.

Я покажу самые лучшие уголки Анталии и поделюсь интересными историями.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 200€180 за экскурсиюскидка10%

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Анталия за один день — all inclusive
Анталия за один день — all inclusive

Что вас ожидает

Большое путешествие
Хитросплетения истории 📖 и современности, разнообразие архитектурных стилей и эпох, потрясающие виды моря 🌊, гор ⛰️, водопадов — за один день мы соберем самые интересные локации в Анталии. В нашем маршруте:

  • Старый город 🏙️ Калеичи, где люди живут в домах времен Османской империи. На прогулке 👣 по древнему кварталу вы увидите множество изящных мечетей, в числе которых Кесик Минаре («Срезанный минарет») и знаменитая Йивли. Я проведу вас к легендарным воротам Адриана, часовой башне, старой сельджукской медресе, восточному базару и атмосферной гавани, по пути раскрывая историю города, традиции и обычаи местных.
  • Канатная дорога Тюнектепе подарит вид на город с высоты 605 метров над уровнем моря. А спуск с горы Тюнектепе на 1706-метровом фуникулере позволит насладиться панорамами Средиземного моря и Торосских гор.
  • Нижний Дюден — еще одно сокровище Анталийского побережья. В месте, где в Средиземное море впадает полноводная река Дюден, вы увидите величественный водопад Нижний Дюден, воды которого обрушиваются с высоты 40 метров в живописную чашу.
  • Океанариум — последняя точка нашего маршрута. Это один из 5 крупнейших аквариумных комплексов мира, который разделен на 40 тематических зон: от Арктики до тропиков. Здесь вы пройдетесь по 131-метровому подводному панорамному туннелю в компании акул, скатов и 10 000 прочих обитателей глубин, проплывающих над головой, и познакомитесь с фауной большинства морей и океанов Земли.

Организационные детали

Трансфер из вашего отеля и обратно включен в стоимость, как и все входные билеты 🎫.

Начало и место завершения
🚩 в холле вашего отеля
Анталия за один день — all inclusive
Анталия за один день — all inclusive
Анталия за один день — all inclusive
Анталия за один день — all inclusive
Анталия за один день — all inclusive
Анталия за один день — all inclusive
Анталия за один день — all inclusive

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Firat
Firat
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фырат, мне 38 лет. Закончив школу в родной Турции, я уехал учиться в Россию, где через 6 лет стал дипломированным специалистом по социально-культурному сервису и туризму. Вернувшись домой, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. С тех пор, вот уже более 10 лет, провожу экскурсии по всей стране. С радостью покажу вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажу о них самое интересное.
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