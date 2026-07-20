Firat проводит ещё 1 экскурсию

Анталья — город с 22-вековой историей, которому есть что рассказать и показать! Вас ждут живописные пейзажи, колоритные улочки, уникальные природные памятники и старинные предания. Я покажу самые лучшие уголки Антальи и поделюсь интересными историями.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €295 за экскурсию

Описание экскурсии

Большое путешествие

Хитросплетения истории и современности, разнообразие архитектурных стилей и эпох, потрясающие виды моря, гор, водопадов — за один день мы соберем самые интересные локации в Антальи. В нашем маршруте:

Старый город Калеичи , где люди живут в домах времен Османской империи. На прогулке по древнему кварталу вы увидите множество изящных мечетей, в числе которых Кесик Минаре («Срезанный минарет») и знаменитая Йивли. Я проведу вас к легендарным воротам Адриана, часовой башне, старой сельджукской медресе, восточному базару и атмосферной гавани, по пути раскрывая историю города, традиции и обычаи местных.

, где люди живут в домах времен Османской империи. На прогулке по древнему кварталу вы увидите множество изящных мечетей, в числе которых Кесик Минаре («Срезанный минарет») и знаменитая Йивли. Я проведу вас к легендарным воротам Адриана, часовой башне, старой сельджукской медресе, восточному базару и атмосферной гавани, по пути раскрывая историю города, традиции и обычаи местных. Нижний Дюден — еще одно сокровище Анталийского побережья. В месте, где в Средиземное море впадает полноводная река Дюден, вы увидите величественный водопад Нижний Дюден, воды которого обрушиваются с высоты 40 метров в живописную чашу.

— еще одно сокровище Анталийского побережья. В месте, где в Средиземное море впадает полноводная река Дюден, вы увидите величественный водопад Нижний Дюден, воды которого обрушиваются с высоты 40 метров в живописную чашу. Водопад Куршунлу — прохладный оазис, который спрятался в лесу в окрестностях Антальи. Здесь вы полюбуетесь живописным потоком, отдохнете от шума и суеты города: в парке у водопада кроме эко-троп оборудованы места для пикника, есть несколько кафе и ресторанов.

Мы посетим один из водопадов на ваш выбор.

Организационные детали