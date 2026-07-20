Firat проводит ещё 1 экскурсию

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Анталья за один день на авто - all inclusive

Прогуляться лабиринтами улиц Калеичи, увидеть водопад Нижний Дуден и побывать в древней мечети
Анталья — город с 22-вековой историей, которому есть что рассказать и показать! Вас ждут живописные пейзажи, колоритные улочки, уникальные природные памятники и старинные предания. Я покажу самые лучшие уголки Антальи и поделюсь интересными историями.
4.9
81 отзыв
Анталья за один день на авто - all inclusive
Анталья за один день на авто - all inclusive
Анталья за один день на авто - all inclusive

Описание экскурсии

Большое путешествие

Хитросплетения истории и современности, разнообразие архитектурных стилей и эпох, потрясающие виды моря, гор, водопадов — за один день мы соберем самые интересные локации в Антальи. В нашем маршруте:

  • Старый город Калеичи, где люди живут в домах времен Османской империи. На прогулке по древнему кварталу вы увидите множество изящных мечетей, в числе которых Кесик Минаре («Срезанный минарет») и знаменитая Йивли. Я проведу вас к легендарным воротам Адриана, часовой башне, старой сельджукской медресе, восточному базару и атмосферной гавани, по пути раскрывая историю города, традиции и обычаи местных.
  • Нижний Дюден — еще одно сокровище Анталийского побережья. В месте, где в Средиземное море впадает полноводная река Дюден, вы увидите величественный водопад Нижний Дюден, воды которого обрушиваются с высоты 40 метров в живописную чашу.
  • Водопад Куршунлу — прохладный оазис, который спрятался в лесу в окрестностях Антальи. Здесь вы полюбуетесь живописным потоком, отдохнете от шума и суеты города: в парке у водопада кроме эко-троп оборудованы места для пикника, есть несколько кафе и ресторанов.

Мы посетим один из водопадов на ваш выбор.

Организационные детали

  • Если вы остановились в Старом городе, то я заберу вас на машине из отеля. Если ваш отель в другом районе, то вам нужно будет самостоятельно добраться до площади Республики в Антальи (Cumhuriyet meydanı)
  • По договорённости за доплату я могу забрать вас из отеля в районах побережья (Коньяалты, Кунду, Лара, Белек, Кемер, Сиде, Аланья, Манавгат)
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк Куршунлу — 95 лир/взрослые, 45 лир/дети до 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат
Фырат — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4184 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране. Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде.
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Копаем глубже путеводителей, добавляем детали из архивов, секреты и легенды от местных жителей. Мы делаем экскурсии ради живого знакомства с городом, а не заученного текста. Показываем места так, чтобы после прогулки хотелось вернуться снова. Я подбираю гидов индивидуально под вас: смотрю, сколько человек в группе, есть ли дети, на чём именно хотите сделать акцент. Благодаря этому получается подстроить маршрут под ваши интересы и темп. Если хочется дольше постоять у красивого здания или свернуть в атмосферную улочку мы легко меняем план. Так, каждая экскурсия получается разной, потому что она строится вокруг живого разговора с людьми.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
3
3
2
2
1
В
Дата посещения: 14 июл 2026
Хотим выразить благодарность Фырату, отличная экскурсия получилась! Встретил в отеле, пока ехали до старого города, рассказывал историю города, достопримечательности и тд, провел экскурсию по старому городу, свозил на водопад и вернул в отель. Мы Путешествовали с маленьким ребенком, Фырат очень внимательный, порядочный человек. Давал время все рассмотреть, сфотографировать, давал советы. Очень все понравилось! Рекомендуем.
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Кристина
Эта была замечательная экскурсия,нам с мужем понравилось.
Всё было познавательно,интересно и безопасно.
Эта была замечательная экскурсия,нам с мужем понравилось.
Эта была замечательная экскурсия,нам с мужем понравилось.
Эта была замечательная экскурсия,нам с мужем понравилось.
Эта была замечательная экскурсия,нам с мужем понравилось.
Эта была замечательная экскурсия,нам с мужем понравилось.
Эта была замечательная экскурсия,нам с мужем понравилось.
Эта была замечательная экскурсия,нам с мужем понравилось.
Фырат
Фырат
Ответ организатора:
Кристина, Спасибо вам большое! Очень приятно, что все понравилось. Всегда рады видеть вас снова в Турции!
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Лариса
В Анталии есть что посмотреть, и наш гид Фират познакомил нас с главными достопримечательностями города. Фират отлично владеет русским языком; он ведет экскурсию в спокойной манере, без спешки. Он выбрал
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для нас удобный маршрут, учтя наши пожелания, и заботился о нашем комфорте. Он также помог нам сделать отличные фотографии.
Чего бы еще хотелось? Больше рассказов об истории города. У нас были паузы в экскурсии, когда мы шли от одного объекта к другому, которые можно было бы заполнить увлекательными историями - и фактами, и легендами. Я уверена, что за 22 века существования города их накопилось много!

В Анталии есть что посмотреть, и наш гид Фират познакомил нас с главными достопримечательностями города. Фират
В Анталии есть что посмотреть, и наш гид Фират познакомил нас с главными достопримечательностями города. Фират
В Анталии есть что посмотреть, и наш гид Фират познакомил нас с главными достопримечательностями города. Фират
В Анталии есть что посмотреть, и наш гид Фират познакомил нас с главными достопримечательностями города. Фират
В Анталии есть что посмотреть, и наш гид Фират познакомил нас с главными достопримечательностями города. Фират
Фырат
Фырат
Ответ организатора:
Здравствуйте, Лариса!

Большое спасибо за тёплые слова и за такой подробный отзыв. Мне приятно, что вам понравилась наша экскурсия, маршрут и
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то, что удалось сделать хорошие фото на память.

Спасибо, что отметили мой русский язык и спокойный темп. Для меня важно, чтобы гостям было комфортно и ничто не вызывало напряжения.

Отдельно благодарю за рекомендацию по истории. Обязательно буду больше рассказывать тем, кто любит узнавать об истории города.

Кстати, во время экскурсии я предлагал посетить мечеть и этнографический музей, но вы сказали, что устали и вам нужно в отель. Я не стал настаивать, чтобы не давить на вас.

Лариса, буду рад видеть вас в Анталии снова. Если появятся пожелания по маршруту, напишите заранее подготовим для вас индивидуальную программу.

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Татьяна
Нам очень всё понравилось, ГИД рассказал все подробно и понятно. Рекомендую
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Denis
Фырат отличный гид и водитель, рекомендую
Фырат
Фырат
Ответ организатора:
Денис, спасибо большое за отзыв! Мне было очень приятно провести с Вами экскурсию.
Рад, что Вам всё понравилось. Обращайтесь, буду ждать Вас снова!
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Л
Очень интересная экскурсия, узнали много нового, спасибо огромное Фырату!
Фырат
Фырат
Ответ организатора:
Людмила,спасибо Вам огромное! Мне было очень приятно провести для Вас экскурсию.
Рад, что удалось рассказать много нового. Буду ждать Вас снова!
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