Firat проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Большое путешествие

Хитросплетения истории 📖 и современности, разнообразие архитектурных стилей и эпох, потрясающие виды моря 🌊, гор ⛰️, водопадов — за один день мы соберем самые интересные локации в Анталии. В нашем маршруте:

Старый город 🏙️ Калеичи , где люди живут в домах времен Османской империи. На прогулке 👣 по древнему кварталу вы увидите множество изящных мечетей, в числе которых Кесик Минаре («Срезанный минарет») и знаменитая Йивли. Я проведу вас к легендарным воротам Адриана, часовой башне, старой сельджукской медресе, восточному базару и атмосферной гавани, по пути раскрывая историю города, традиции и обычаи местных.

, где люди живут в домах времен Османской империи. На прогулке 👣 по древнему кварталу вы увидите множество изящных мечетей, в числе которых Кесик Минаре («Срезанный минарет») и знаменитая Йивли. Я проведу вас к легендарным воротам Адриана, часовой башне, старой сельджукской медресе, восточному базару и атмосферной гавани, по пути раскрывая историю города, традиции и обычаи местных. Канатная дорога Тюнектепе подарит вид на город с высоты 605 метров над уровнем моря. А спуск с горы Тюнектепе на 1706-метровом фуникулере позволит насладиться панорамами Средиземного моря и Торосских гор.

подарит вид на город с высоты 605 метров над уровнем моря. А спуск с горы Тюнектепе на 1706-метровом фуникулере позволит насладиться панорамами Средиземного моря и Торосских гор. Нижний Дюден — еще одно сокровище Анталийского побережья. В месте, где в Средиземное море впадает полноводная река Дюден, вы увидите величественный водопад Нижний Дюден, воды которого обрушиваются с высоты 40 метров в живописную чашу.

— еще одно сокровище Анталийского побережья. В месте, где в Средиземное море впадает полноводная река Дюден, вы увидите величественный водопад Нижний Дюден, воды которого обрушиваются с высоты 40 метров в живописную чашу. Океанариум — последняя точка нашего маршрута. Это один из 5 крупнейших аквариумных комплексов мира, который разделен на 40 тематических зон: от Арктики до тропиков. Здесь вы пройдетесь по 131-метровому подводному панорамному туннелю в компании акул, скатов и 10 000 прочих обитателей глубин, проплывающих над головой, и познакомитесь с фауной большинства морей и океанов Земли.

Организационные детали

Трансфер из вашего отеля и обратно включен в стоимость, как и все входные билеты 🎫.