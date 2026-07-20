Firat проводит ещё 1 экскурсию

Анталья — город с 22-вековой историей, которому есть что рассказать и показать! Вас ждут живописные пейзажи, колоритные улочки, уникальные природные памятники и старинные предания. Я покажу самые лучшие уголки Антальи и поделюсь интересными историями.
Описание экскурсии
Большое путешествие
Хитросплетения истории и современности, разнообразие архитектурных стилей и эпох, потрясающие виды моря, гор, водопадов — за один день мы соберем самые интересные локации в Антальи. В нашем маршруте:
- Старый город Калеичи, где люди живут в домах времен Османской империи. На прогулке по древнему кварталу вы увидите множество изящных мечетей, в числе которых Кесик Минаре («Срезанный минарет») и знаменитая Йивли. Я проведу вас к легендарным воротам Адриана, часовой башне, старой сельджукской медресе, восточному базару и атмосферной гавани, по пути раскрывая историю города, традиции и обычаи местных.
- Нижний Дюден — еще одно сокровище Анталийского побережья. В месте, где в Средиземное море впадает полноводная река Дюден, вы увидите величественный водопад Нижний Дюден, воды которого обрушиваются с высоты 40 метров в живописную чашу.
- Водопад Куршунлу — прохладный оазис, который спрятался в лесу в окрестностях Антальи. Здесь вы полюбуетесь живописным потоком, отдохнете от шума и суеты города: в парке у водопада кроме эко-троп оборудованы места для пикника, есть несколько кафе и ресторанов.
Мы посетим один из водопадов на ваш выбор.
Организационные детали
- Если вы остановились в Старом городе, то я заберу вас на машине из отеля. Если ваш отель в другом районе, то вам нужно будет самостоятельно добраться до площади Республики в Антальи (Cumhuriyet meydanı)
- По договорённости за доплату я могу забрать вас из отеля в районах побережья (Коньяалты, Кунду, Лара, Белек, Кемер, Сиде, Аланья, Манавгат)
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: парк Куршунлу — 95 лир/взрослые, 45 лир/дети до 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4184 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране. Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дата посещения: 14 июл 2026
Хотим выразить благодарность Фырату, отличная экскурсия получилась! Встретил в отеле, пока ехали до старого города, рассказывал историю города, достопримечательности и тд, провел экскурсию по старому городу, свозил на водопад и вернул в отель. Мы Путешествовали с маленьким ребенком, Фырат очень внимательный, порядочный человек. Давал время все рассмотреть, сфотографировать, давал советы. Очень все понравилось! Рекомендуем.
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Эта была замечательная экскурсия,нам с мужем понравилось.
Всё было познавательно,интересно и безопасно.
Всё было познавательно,интересно и безопасно.
Фырат
Ответ организатора:
Кристина, Спасибо вам большое! Очень приятно, что все понравилось. Всегда рады видеть вас снова в Турции!
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В Анталии есть что посмотреть, и наш гид Фират познакомил нас с главными достопримечательностями города. Фират отлично владеет русским языком; он ведет экскурсию в спокойной манере, без спешки. Он выбрал
Фырат
Ответ организатора:
Здравствуйте, Лариса!
Большое спасибо за тёплые слова и за такой подробный отзыв. Мне приятно, что вам понравилась наша экскурсия, маршрут и
Большое спасибо за тёплые слова и за такой подробный отзыв. Мне приятно, что вам понравилась наша экскурсия, маршрут и
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Нам очень всё понравилось, ГИД рассказал все подробно и понятно. Рекомендую
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Фырат отличный гид и водитель, рекомендую
Фырат
Ответ организатора:
Денис, спасибо большое за отзыв! Мне было очень приятно провести с Вами экскурсию.
Рад, что Вам всё понравилось. Обращайтесь, буду ждать Вас снова!
Рад, что Вам всё понравилось. Обращайтесь, буду ждать Вас снова!
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Л
Очень интересная экскурсия, узнали много нового, спасибо огромное Фырату!
Фырат
Ответ организатора:
Людмила,спасибо Вам огромное! Мне было очень приятно провести для Вас экскурсию.
Рад, что удалось рассказать много нового. Буду ждать Вас снова!
Рад, что удалось рассказать много нового. Буду ждать Вас снова!
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