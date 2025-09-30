-
Фотопрогулка
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
«Соло-путешественник, влюбленная пара или дружная семья — каким бы составом вы ни приехали в Анталью, я подстроюсь под вас, помогу определиться с форматом и настроением фотосессии»
Завтра в 08:30
22 ноя в 08:30
€187
€220 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
Фотосессия в летящих платьях в Анталье
Ваши волшебные моменты в Турции в кадрах
Начало: В Antalya Workshops
«Отправляемся на фотосессию — будет красиво и атмосферно»
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
€189
€210 за человека
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотопрогулка по Калейчи
Погрузитесь в атмосферу старого города, прогуливаясь по Калейчи. Уникальные кадры и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: У ворот Адриана
«Арка с мраморными колоннами и резьбой станет эффектным началом фотосессии»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:15, 10:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00
Сегодня в 18:45
Завтра в 08:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин30 сентября 2025Прогулка с Ириной оказалась настоящим подарком для нас: чудесный маршрут, интересный рассказ, красивые фотографии, легкое и приятное общение!
Было здорово! Спасибо огромное! Впечатления самые самые лучшие! Ирина просто гений фотографии с отличным чувством кадра! Рекомендую!
- ЮЮлия16 июня 2025Быстро согласовали время и дату с Ириной. Встретились в назначенном месте. Сразу очень приятное впечатление. Ирина знает где лучшие локации
- OOyuna13 мая 2025Ирина, спасибо большое за душевную прогулку-фотосессию❤️✨🫶 Мне было очень комфортно и спокойно с вами, все прошло так непринуждённо и незаметно,
- ММарианна8 апреля 2025Все отлично, легко и непринужденно! Спасибо
- ММарина3 ноября 2024Получила большое удовольствие от процесса и результата! Ирина пришла вовремя, знает красивые локации и делает прекрасные фото) во время прогулки
- ВВалерия20 сентября 2024У нас вышла веселая, динамичная фотопрогулка! Время пролетело быстро, но по моим ощущениям мы довольно много наснимали, при этом успевая с Ириной и поговорить и посмеяться. Очень буду ждать результат❤️ хотя и сам процесс был кайфовый!
- ИИгорь15 сентября 2024Спасибо за позитивную съемку и хорошее настроение! Очень все легко и непринужденно! Получилось то, что нужно! Мы очень рады, что вас нашли и доверились именно вам! В общем, спасибо ещё раз! Всем будем вас советовать!
- ЕЕлена15 сентября 2024С удовольствием с подругой прогулялись с Ириной по улочкам Старого города, кадры получились замечательными, яркими и полными эмоций! Спасибо Ирине за подсказки, как лучше позировать, и просто за отлично проведённое время!
- ИИрина14 августа 2024Отличная фотопрогулка по старому городу, по красивым улочкам. Фотосессия прошла легко и непринуждённо, прогулялись, поболтали, получили прекрасные снимки.
- ЕЕкатерина22 июля 2024Ирина прекрасно провела фотосессию для всей семьи.
Провела нас по старым улочкам, по интересным локациям. Уделила внимание во время фотосъемки каждому
- ММарина20 июля 2024Прогулка прошла легко и весело несмотря на кратковременный дождик. Ирина очень приятный, тёплый и открытый человек. Фотографии получились чудесные. Благодарю от души
- ЮЮлия9 августа 2023Сегодня мы с мужем получили шикарные фотографии. Эмоции от прогулки по старой Анталье останутся с нами навсегда. Ирина, спасибо за доброжелательность, интересную беседу, профессионализм, душевность, точные подсказки во время съёмки. Результат идеален. С уважением, Юлия и Анатолий.
- ННаталья31 июля 2023Ожидалась все-таки экскурсия. Фотографии получились не все. Ирина приятный собеседник,
- ИИрина30 ноября 2022Благодарю Ирину за прекрасную фотопрогулку.
Я была с ребёнком, который капризничал, Ирина нашла к нему подход, и сын в конце был очень довольный.
Фотографии получились чудесные, будут напоминать нам о тёплых днях в Анталии
- ТТатьяна15 ноября 2022В ноябре совершили фото-прогулку с Ириной по Старому городу Калеичи. Остались очень довольны! Во-первых, Ирина очень приятный и комфортный человек,
- ГГуля19 октября 2022Просто отличный фотограф и приятный собеседник! Было очень приятно пообщаться с Ириной. Прогулка была очень комфортной для всей семьи. Ирина
- ТТатьяна27 сентября 2022Ирина замечательный человек и профессионал своего дела. Прогулка по старой Анталье удалась на все сто. Приятное общение, красивые места и в результате куча атмосферных фотографий. Рекомендую!
- ООльга23 сентября 2022Ирина - очень комфортный и лёгкий в общении человек. Мы получили огромное удовольствие от прогулки, рассказа о старом городе и,
- ААндрей10 сентября 2022Ирина, профессионал! Очень интеллигентная, образованная! Рекомендуем! Обратимся ещё раз обязательно, и будем рекомендовать друзьям! Фотографии 🔥🔥🔥
- ВВадим7 сентября 2022Фантастика! Талант художника и чувство человечища Ирины, сделает даже из обезьяны- красоту необыкновенную!)) и всё это на фоне живописнейших мест
