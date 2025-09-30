Мои заказы

Фотосессии в Анталье с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Анталье, цены от €90, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Фотопрогулка по старой Анталье
Пешая
1.5 часа
-
15%
29 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
«Соло-путешественник, влюбленная пара или дружная семья — каким бы составом вы ни приехали в Анталью, я подстроюсь под вас, помогу определиться с форматом и настроением фотосессии»
Завтра в 08:30
22 ноя в 08:30
€187€220 за всё до 4 чел.
Фотосессия в летящих платьях в Анталье
Пешая
1 час
-
10%
Фотопрогулка
Фотосессия в летящих платьях в Анталье
Ваши волшебные моменты в Турции в кадрах
Начало: В Antalya Workshops
«Отправляемся на фотосессию — будет красиво и атмосферно»
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
€189€210 за человека
Фотопрогулка по Калейчи - историческому району Антальи
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотопрогулка по Калейчи
Погрузитесь в атмосферу старого города, прогуливаясь по Калейчи. Уникальные кадры и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: У ворот Адриана
«Арка с мраморными колоннами и резьбой станет эффектным началом фотосессии»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:15, 10:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45 и 20:00
Сегодня в 18:45
Завтра в 08:00
€90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    30 сентября 2025
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Прогулка с Ириной оказалась настоящим подарком для нас: чудесный маршрут, интересный рассказ, красивые фотографии, легкое и приятное общение!
    Было здорово! Спасибо огромное! Впечатления самые самые лучшие! Ирина просто гений фотографии с отличным чувством кадра! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    16 июня 2025
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Быстро согласовали время и дату с Ириной. Встретились в назначенном месте. Сразу очень приятное впечатление. Ирина знает где лучшие локации
    читать дальше

    для фотографий, терпеливо отгоняя туристов провели час не заметно. У нас на память остались шикарные кадры. Кстати, фотографии мы получили раньше, чем успели уехать домой.

  • O
    Oyuna
    13 мая 2025
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Ирина, спасибо большое за душевную прогулку-фотосессию❤️✨🫶 Мне было очень комфортно и спокойно с вами, все прошло так непринуждённо и незаметно,
    читать дальше

    что я даже не успела понять, что мы закончили😁 Мы действительно с вами очень совпали по энергетике 🤗 С нетерпением жду результат 🤩😊☺️ Однозначно рекомендую Ирину 👍👍👍

  • М
    Марианна
    8 апреля 2025
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Все отлично, легко и непринужденно! Спасибо
  • М
    Марина
    3 ноября 2024
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Получила большое удовольствие от процесса и результата! Ирина пришла вовремя, знает красивые локации и делает прекрасные фото) во время прогулки
    читать дальше

    было очень комфортно, выбрали раннее время, когда еще нет туристов. Фотографии получились просто прекрасные, каждой фото хочется любоваться. Очень-очень много шикарных прям фотографий, не перестаю пересматривать. Спасибо большое Ирине!
    По формату - это скорее фотосессия, чем прогулка.

  • В
    Валерия
    20 сентября 2024
    Фотопрогулка по старой Анталье
    У нас вышла веселая, динамичная фотопрогулка! Время пролетело быстро, но по моим ощущениям мы довольно много наснимали, при этом успевая с Ириной и поговорить и посмеяться. Очень буду ждать результат❤️ хотя и сам процесс был кайфовый!
  • И
    Игорь
    15 сентября 2024
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Спасибо за позитивную съемку и хорошее настроение! Очень все легко и непринужденно! Получилось то, что нужно! Мы очень рады, что вас нашли и доверились именно вам! В общем, спасибо ещё раз! Всем будем вас советовать!
  • Е
    Елена
    15 сентября 2024
    Фотопрогулка по старой Анталье
    С удовольствием с подругой прогулялись с Ириной по улочкам Старого города, кадры получились замечательными, яркими и полными эмоций! Спасибо Ирине за подсказки, как лучше позировать, и просто за отлично проведённое время!
  • И
    Ирина
    14 августа 2024
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Отличная фотопрогулка по старому городу, по красивым улочкам. Фотосессия прошла легко и непринуждённо, прогулялись, поболтали, получили прекрасные снимки.
  • Е
    Екатерина
    22 июля 2024
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Ирина прекрасно провела фотосессию для всей семьи.
    Провела нас по старым улочкам, по интересным локациям. Уделила внимание во время фотосъемки каждому
    читать дальше

    из нас.
    В процессе работы ненавязчиво рассказывала о истории того или иного сооружения.
    Если вам необходима полная историческая справка, тогда вам нужна другая экскурсия.
    Если вы хотите получить прекрасные фотографии, эмоции, краткую историческую информацию, то тогда обязательно рекомендую Ирину!

  • М
    Марина
    20 июля 2024
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Прогулка прошла легко и весело несмотря на кратковременный дождик. Ирина очень приятный, тёплый и открытый человек. Фотографии получились чудесные. Благодарю от души
  • Ю
    Юлия
    9 августа 2023
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Сегодня мы с мужем получили шикарные фотографии. Эмоции от прогулки по старой Анталье останутся с нами навсегда. Ирина, спасибо за доброжелательность, интересную беседу, профессионализм, душевность, точные подсказки во время съёмки. Результат идеален. С уважением, Юлия и Анатолий.
  • Н
    Наталья
    31 июля 2023
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Ожидалась все-таки экскурсия. Фотографии получились не все. Ирина приятный собеседник,
  • И
    Ирина
    30 ноября 2022
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Благодарю Ирину за прекрасную фотопрогулку.
    Я была с ребёнком, который капризничал, Ирина нашла к нему подход, и сын в конце был очень довольный.
    Фотографии получились чудесные, будут напоминать нам о тёплых днях в Анталии
  • Т
    Татьяна
    15 ноября 2022
    Фотопрогулка по старой Анталье
    В ноябре совершили фото-прогулку с Ириной по Старому городу Калеичи. Остались очень довольны! Во-первых, Ирина очень приятный и комфортный человек,
    читать дальше

    во-вторых, она провела нас по красивым местам, которые мы бы сами, скорее всего, не нашли, рассказала исторические моменты про Старый город. Ну и теперь, на память, у нас есть замечательные фото в красивых локациях, так ещё и всей семьёй. В прогулке участвовал наш ребёнок 6 лет, который легко выдержал прогулку и с удовольствием позировал на фото

  • Г
    Гуля
    19 октября 2022
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Просто отличный фотограф и приятный собеседник! Было очень приятно пообщаться с Ириной. Прогулка была очень комфортной для всей семьи. Ирина
    читать дальше

    всем помогала советами, позами. Хотелось бы отметить также ее оперативность и ответственное отношение к работе.
    Фотографии были готовы очень быстро. Всем очень понравились. Однозначно рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    27 сентября 2022
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Ирина замечательный человек и профессионал своего дела. Прогулка по старой Анталье удалась на все сто. Приятное общение, красивые места и в результате куча атмосферных фотографий. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    23 сентября 2022
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Ирина - очень комфортный и лёгкий в общении человек. Мы получили огромное удовольствие от прогулки, рассказа о старом городе и,
    читать дальше

    конечно, на память останутся чудесные фотграфии.
    Ирина легко ловит эмоции.
    Идеальное время для фотопрогулки-утро. Мы встретились в 8 утра и людей на улицах практически не было.
    Однозначно рекомендую - мы заглянули в уютные дворики, Ирина показала самые красивые локации. Фотграфии были готовы очень быстро!

  • А
    Андрей
    10 сентября 2022
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Ирина, профессионал! Очень интеллигентная, образованная! Рекомендуем! Обратимся ещё раз обязательно, и будем рекомендовать друзьям! Фотографии 🔥🔥🔥
  • В
    Вадим
    7 сентября 2022
    Фотопрогулка по старой Анталье
    Фантастика! Талант художника и чувство человечища Ирины, сделает даже из обезьяны- красоту необыкновенную!)) и всё это на фоне живописнейших мест
    читать дальше

    старого города! Не потеряйте свой редкий шанс! Ирина умница! Красавица! Мастер своего дела. Лучшее мероприятие в Анталье, 100%. Отрывайте свой зад от бассейнов! Вперед на экскурсию!

