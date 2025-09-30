К Константин Фотопрогулка по старой Анталье Прогулка с Ириной оказалась настоящим подарком для нас: чудесный маршрут, интересный рассказ, красивые фотографии, легкое и приятное общение!

Было здорово! Спасибо огромное! Впечатления самые самые лучшие! Ирина просто гений фотографии с отличным чувством кадра! Рекомендую!

У нас на память остались шикарные кадры. Кстати, фотографии мы получили раньше, чем успели уехать домой. Быстро согласовали время и дату с Ириной. Встретились в назначенном месте. Сразу очень приятное впечатление. Ирина знает где лучшие локации для фотографий, терпеливо отгоняя туристов провели час не заметно.

Ирина, спасибо большое за душевную прогулку-фотосессию❤️✨🫶 Мне было очень комфортно и спокойно с вами, все прошло так непринуждённо и незаметно, что я даже не успела понять, что мы закончили😁 Мы действительно с вами очень совпали по энергетике 🤗 С нетерпением жду результат 🤩😊☺️ Однозначно рекомендую Ирину 👍👍👍

М Марианна Фотопрогулка по старой Анталье Все отлично, легко и непринужденно! Спасибо

По формату - это скорее фотосессия, чем прогулка. Получила большое удовольствие от процесса и результата! Ирина пришла вовремя, знает красивые локации и делает прекрасные фото) во время прогулки было очень комфортно, выбрали раннее время, когда еще нет туристов. Фотографии получились просто прекрасные, каждой фото хочется любоваться. Очень-очень много шикарных прям фотографий, не перестаю пересматривать. Спасибо большое Ирине!

По формату - это скорее фотосессия, чем прогулка. Получила большое удовольствие от процесса и результата! Ирина пришла вовремя, знает красивые локации и делает прекрасные фото) во время прогулки

В Валерия Фотопрогулка по старой Анталье У нас вышла веселая, динамичная фотопрогулка! Время пролетело быстро, но по моим ощущениям мы довольно много наснимали, при этом успевая с Ириной и поговорить и посмеяться. Очень буду ждать результат❤️ хотя и сам процесс был кайфовый!

И Игорь Фотопрогулка по старой Анталье Спасибо за позитивную съемку и хорошее настроение! Очень все легко и непринужденно! Получилось то, что нужно! Мы очень рады, что вас нашли и доверились именно вам! В общем, спасибо ещё раз! Всем будем вас советовать!

Е Елена Фотопрогулка по старой Анталье С удовольствием с подругой прогулялись с Ириной по улочкам Старого города, кадры получились замечательными, яркими и полными эмоций! Спасибо Ирине за подсказки, как лучше позировать, и просто за отлично проведённое время!

И Ирина Фотопрогулка по старой Анталье Отличная фотопрогулка по старому городу, по красивым улочкам. Фотосессия прошла легко и непринуждённо, прогулялись, поболтали, получили прекрасные снимки.

Провела нас по старым улочкам, по интересным локациям. Уделила внимание во время фотосъемки каждому из нас.

В процессе работы ненавязчиво рассказывала о истории того или иного сооружения.

Если вам необходима полная историческая справка, тогда вам нужна другая экскурсия.

Если вы хотите получить прекрасные фотографии, эмоции, краткую историческую информацию, то тогда обязательно рекомендую Ирину! Ирина прекрасно провела фотосессию для всей семьи.Провела нас по старым улочкам, по интересным локациям. Уделила внимание во время фотосъемки каждому

М Марина Фотопрогулка по старой Анталье Прогулка прошла легко и весело несмотря на кратковременный дождик. Ирина очень приятный, тёплый и открытый человек. Фотографии получились чудесные. Благодарю от души

Ю Юлия Фотопрогулка по старой Анталье Сегодня мы с мужем получили шикарные фотографии. Эмоции от прогулки по старой Анталье останутся с нами навсегда. Ирина, спасибо за доброжелательность, интересную беседу, профессионализм, душевность, точные подсказки во время съёмки. Результат идеален. С уважением, Юлия и Анатолий.

Н Наталья Фотопрогулка по старой Анталье Ожидалась все-таки экскурсия. Фотографии получились не все. Ирина приятный собеседник,

И Ирина Фотопрогулка по старой Анталье Благодарю Ирину за прекрасную фотопрогулку.

Я была с ребёнком, который капризничал, Ирина нашла к нему подход, и сын в конце был очень довольный.

Фотографии получились чудесные, будут напоминать нам о тёплых днях в Анталии

В ноябре совершили фото-прогулку с Ириной по Старому городу Калеичи. Остались очень довольны! Во-первых, Ирина очень приятный и комфортный человек, во-вторых, она провела нас по красивым местам, которые мы бы сами, скорее всего, не нашли, рассказала исторические моменты про Старый город. Ну и теперь, на память, у нас есть замечательные фото в красивых локациях, так ещё и всей семьёй. В прогулке участвовал наш ребёнок 6 лет, который легко выдержал прогулку и с удовольствием позировал на фото

Г Гуля Фотопрогулка по старой Анталье читать дальше всем помогала советами, позами. Хотелось бы отметить также ее оперативность и ответственное отношение к работе.

Фотографии были готовы очень быстро. Всем очень понравились. Однозначно рекомендую! Просто отличный фотограф и приятный собеседник! Было очень приятно пообщаться с Ириной. Прогулка была очень комфортной для всей семьи. Ирина

Т Татьяна Фотопрогулка по старой Анталье Ирина замечательный человек и профессионал своего дела. Прогулка по старой Анталье удалась на все сто. Приятное общение, красивые места и в результате куча атмосферных фотографий. Рекомендую!

О Ольга Фотопрогулка по старой Анталье читать дальше конечно, на память останутся чудесные фотграфии.

Ирина легко ловит эмоции.

Идеальное время для фотопрогулки-утро. Мы встретились в 8 утра и людей на улицах практически не было.

Однозначно рекомендую - мы заглянули в уютные дворики, Ирина показала самые красивые локации. Фотграфии были готовы очень быстро!

А Андрей Фотопрогулка по старой Анталье Ирина, профессионал! Очень интеллигентная, образованная! Рекомендуем! Обратимся ещё раз обязательно, и будем рекомендовать друзьям! Фотографии 🔥🔥🔥