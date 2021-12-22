Мечеть Искеле (Анталия)

Эта маленькая и, если так можно сказать, симпатичная мечеть расположена на берегу яхтовой гавани, совсем недалеко от воды. Мечеть была построена в конце XIX века из камня, находится у подножия каменных ступеней, ведущих вниз с улицы Мермерли к Старому порту. Под высокими крепостными стенами, утопающая в буйной южной зелени мечеть вместе с минаретом кажется совсем миниатюрной. Конструкция опирается на четыре колонны, между которыми из земли бьет родник. По преданию — если загадать желание и бросить монетку в родник — ваши мечты обязательно сбудутся!

Минарет Кесик (Срезанный минарет)

В XII веке по велению османского принца Коркут-Бея, которого султан Байезид II назначил правителем анталийской провинции Текке, на развалинах древней византийской церкви была построена Джума (Пятничная) мечеть. Утверждают, что в этой церкви хранилась икона, написанная самим Святым Лукой, а великолепные узоры каменной резьбы служили ей окладом. В 1361-1373 годах, во время оккупации города кипрскими рыцарями-госпитальерами ордена Святого Иоанна-Иерусалимского, церковь некоторое время служила христианам-католикам, а затем вновь вернулась к византийским православным христианам.

В честь принца сооружение получило название мечеть Коркута или Cami-i Kebir. Сегодня о ней напоминают лишь живописные руины. Рядом с мечетью был построен минарет. В 1851 году в районе Калейчи вспыхнул пожар, во время которого минарет был сильно повреждён — его верхнюю часть словно срезало. По другой версии — в минарет ударила молния и он обрушился. С тех пор его часто называют «Срезанным» минаретом.

Ворота или арка Адриана

Один из наиболее хорошо сохранившихся в Анталии памятников античности. Римский император Адриан посетил Анталью в 130 г. до н. э. К его приезду жителями Антальи были построены арочные ворота, которые сейчас сохранились на улице Ататюрка. Двухъярусные ворота с тремя арками, четырьмя колоннами и карнизами наверху облицованы мрамором. На карнизах были портреты семьи императора. Сохранились остатки богатого скульптурного убранства карниза и герб императора — с левой стороны.

Башня Хыдырлык

На углу улиц Хыдырлык и Хесапчи на возвышении над морем стоит загадочное сооружение — башня Хыдырлык. С неё открывается отличный вид на море и городские окрестности. Это сооружение высотой 14 метров было возведено римлянами во II веке н. э. Поскольку с моря башня видна издалека, возможно она служила ориентиром для мореплавателей. А возможно, она использовалась в качестве маяка или бастиона для защиты города. Не так давно учёные выдвинули гипотезу, что это ни что иное, как мавзолей римского чиновника. На мысль об этом их натолкнула большая каменная глыба находящаяся внутри башни.

Часовая башня (Саат Кулесы)

Ещё одна башня — Саат Кулеси или Часовая башня, ставшая главной достопримечательностью Анталии, находится на площади Кале Капысы, что в переводе означает «Врата крепости». Квадратная в плане она построена в XIX веке как из необработанных, так и из тёсаных камней и была частью фортификационных сооружений Старого Города. Позже на неё установили часы.

Мечеть Текели Мехмет Паша

Позади Часовой башни находится мечеть Текели Мехмет Паша, ставшая в XVIII веке важнейшей османской мечетью мегаполиса. Не известны ни имя архитектора, ни более точная дата возведения мечети. Между тем, базируясь на итогах многолетних испытаний, историки считают, что была она возведена между 1593-1607 годами.

Центральный купол мечети, размещённый на высокой опоре, поддерживают 3 полусвода, по 1 в восточной, западной и южной частях постройки. Ещё 3 купола есть на северной стороне мечети. Внутри мечети и на окнах северной стороны фасада можно увидеть изразцовые панели с надписями, сделанными одним из шрифтов арабской каллиграфии «ta’liq».

Символ Анталии — Рифленый Минарет

Красивый и по-своему уникальный минарет Йивли был построен в XIII в. рядом с христианской церковью, которую сельджукский султан Алааддина Кейкубад превратил в мечеть. Расположенный в самом сердце города, минарет на протяжении веков является символом Анталии. На территории города нет второго подобного минарета, который можно было бы сравнить с 38-метровым минаретом Йивли. Из-за того, что его конструкция словно «разрезана» кирпичами на отдельные слои и состоит из восьми полуцилиндров, украшенных кирпично-изразцовой мозаикой, минарет получил название «Yivli», что в переводе означает «Рифлёный».

В результате такого оригинального архитектурного решения довольно массивная основная часть минарета кажется изящной и лёгкой.

Возможно, минарет был построен в качестве башни Победы — символа успешно завершённой кампании по завоеванию сельджуками Средиземноморья, начатой в 1207 и законченной в 1226 году. Фундамент сооружения — кладка из каменных кубов, в которой встречаются и двухметровые каменные блоки. На полу минарета выведены бирюзовой и синей красками увидеть слова Аллаха и Мухаммеда.

Вход в него расположен с северной стороны основания. 90 ступеней винтовой лестницы, которые освещаются через прорези в стенах минарета, ведут на балкон — «şerefe». По всей вероятности, первоначально лестница насчитывала 99 ступеней, каждая из которых напоминала муэдзину 99 имён Всевышнего. Рядом с минаретом находится мечеть — древнейший образец много купольных сооружений на территории Анатолии: её венчают шесть полусферических куполов. Сегодня в стенах мечети размещена Галерея изящных искусств, в которой регулярно проходят выставки.

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