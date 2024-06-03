🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Старый город Антальи: путешествие сквозь века Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У ворот Адриана «А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина» 156 € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 2.5 часа 28 отзывов Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции Начало: На площади Республики «📍 Пляж Мермерли, он же пляж Мармира — старейший городской пляж Антальи» Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00 43 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Популярное предложение Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков Начало: У входа в Калеичи «Калеичи Марину — порт Старого города» € 156 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города Начало: В Старом городе Калеичи «Гастро-погружение в Старом городе Антальи» от € 230 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 21 отзыв Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены «Мы зайдем в Старый город Антальи через величественные ворота Адриана» от € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 5 часов 21 отзыв Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу «Старый город — увлекательное погружение в прошлое» 249 € 237 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Популярное предложение По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги Начало: У вашего отеля в Анталье «Путешествие проходит на авто Volkswagen Passat (или другом легковом) с пешеходной прогулкой по старому городу» € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3.5 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас Начало: У Старого города «На прогулке по старому городу Калеичи я познакомлю вас с историей древней Антальи и ее аутентичным колоритом» 189 € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 10 отзывов Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города Начало: На площади Республики Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00 € 43 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы Начало: По желанию гостей «Гуляя по тихим узким улочкам Старого города Калеичи, вы словно окажетесь в Средневековье» € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 11 отзывов Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден «Вы исследуете Старый город Калеичи с черепичными крышами, мечетями, извилистыми улочками и яркими домами» € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Та самая Анталья: Старый город и его история Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше Начало: На главной площади Антальи «Отправимся в нижнюю часть Старого города, чтобы посмотреть на экскурсионные пиратские яхты» € 129 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 92 отзыва Экскурсия по Анталии: история, природа и архитектура Погрузитесь в очарование Антальи: история и красоты Средиземноморья ждут вас на нашей экскурсии «Старый город и канатная дорога» Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. $ 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Старый город Анталии Начало: Ваш отель «Прогулка по Старому городу — это перемещение во времени между разными эпохами от Древнего Рима, Византии, эпохи Османов и до образования молодой Турецкой Республики» $ 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Таинственная сторона Калеичи: Индивидуальная экскурсия в Анталии Загадочный Калеичи: погрузитесь в историю старинного района Антальи, где горы встречают море Начало: Площадь Республики «Старый город Калеичи — изумительной красоты местность, с одной стороны которой возвышаются Таврические горы, а с другой — плещутся прозрачные воды Средиземного моря» Расписание: Каждый День 9:00-12:30, 14:00-17:30, 18:30-22:00 $ 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден Начало: По договоренности «Старый город Калеичи — старый город Антальи» Расписание: по договорённости $ 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 2 отзыва Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11 Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время $ 12.70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа Старый город и Археологический музей Антальи Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка Начало: На площади Республики «Поговорим об этом на прогулке по каменным извилистым улочкам, любуясь Старым городом с разных ракурсов» € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа История Калеичи - тайная и явная Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону Начало: на площади Республики € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек Начало: Место, где вы живёте «Океанариум и архитектура Старого города Если вам уже наскучило отдыхать в отеле, приглашаем вас отправиться на полдня в Анталию и совместить приятное с полезным» Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 $ 417 за всё до 5 чел.