Экскурсии по Старому городу в Анталье

Найдено 21 экскурсия в категории «Старый город» в Анталье, цены от €12, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
«А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156125 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
«📍 Пляж Мермерли, он же пляж Мармира — старейший городской пляж Антальи»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
4339 за человека
Старый город Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
«Калеичи Марину — порт Старого города»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
156 за всё до 3 чел.
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
«Гастро-погружение в Старом городе Антальи»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 230 за всё до 6 чел.
Яркая Анталья на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
21 отзыв
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
«Мы зайдем в Старый город Антальи через величественные ворота Адриана»
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от 150 за всё до 4 чел.
Старый город в Анталье и водопад Дюден
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу
Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу
«Старый город — увлекательное погружение в прошлое»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249237 за всё до 4 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Путешествие проходит на авто Volkswagen Passat (или другом легковом) с пешеходной прогулкой по старому городу»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Анталья с историком
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
«На прогулке по старому городу Калеичи я познакомлю вас с историей древней Антальи и ее аутентичным колоритом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
189180 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
43 за человека
Анталья старинная и современная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
«Гуляя по тихим узким улочкам Старого города Калеичи, вы словно окажетесь в Средневековье»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
200 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
«Вы исследуете Старый город Калеичи с черепичными крышами, мечетями, извилистыми улочками и яркими домами»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
«Отправимся в нижнюю часть Старого города, чтобы посмотреть на экскурсионные пиратские яхты»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
129 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
92 отзыва
Экскурсия по Анталии: история, природа и архитектура
Погрузитесь в очарование Антальи: история и красоты Средиземноморья ждут вас на нашей экскурсии
«Старый город и канатная дорога»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Старый город Анталии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Старый город Анталии
Начало: Ваш отель
«Прогулка по Старому городу — это перемещение во времени между разными эпохами от Древнего Рима, Византии, эпохи Османов и до образования молодой Турецкой Республики»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Таинственная сторона Калеичи - прогулка по самому старому району Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Таинственная сторона Калеичи: Индивидуальная экскурсия в Анталии
Загадочный Калеичи: погрузитесь в историю старинного района Антальи, где горы встречают море
Начало: Площадь Республики
«Старый город Калеичи — изумительной красоты местность, с одной стороны которой возвышаются Таврические горы, а с другой — плещутся прозрачные воды Средиземного моря»
Расписание: Каждый День 9:00-12:30, 14:00-17:30, 18:30-22:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден
Начало: По договоренности
«Старый город Калеичи — старый город Антальи»
Расписание: по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$12.70 за человека
Старый город и Археологический музей Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
«Поговорим об этом на прогулке по каменным извилистым улочкам, любуясь Старым городом с разных ракурсов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
История Калеичи - тайная и явная
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
Начало: Место, где вы живёте
«Океанариум и архитектура Старого города Если вам уже наскучило отдыхать в отеле, приглашаем вас отправиться на полдня в Анталию и совместить приятное с полезным»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
По Калеичи без суеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«В Старом городе есть множество мест для перерыва на обед: от заведений с местной кухней до европейских ресторанов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
129 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Старый город в Анталье и водопад Дюден
    Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
    Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
  • S
    Stepan
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Отличная экскурсия! Спасибо! Рекомендую!
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Экскурсия по Анталье
    Спасибо, было интересно!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Я осталась очень довольна экскурсией с Угуром! Все было оперативно организовано, пунктуально, Угур был всегда на связи, помог по моим
    читать дальше

    вопросам. Очень интересно и познавательно! Комфортный маршрут, узнала про историю страны и города. С уверенностью могу рекомендовать Угура и его экскурсии. Спасибо большое!

  • Д
    Дмитрий
    24 мая 2024
    Экскурсия по Анталье
    Экскурсия отличная! Экскурсовод Светлана 🔥🔥🔥 Цены очень приятные 👍👍👍
  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Яркая Анталья на авто
    Приятно провела время с Викторией - успели насладиться прогулкой по старому городу, музеями, невероятным водопадом, обсудить еду, погоду, особенности местной моды, положение третьих жен и пр:) Рекомендую как талантливого экскурсовода и лёгкого приятного собеседника! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего отеля за доп плату
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    (дешевле чем такси). Провел познавательную экскурсия только для нашей семьи. Остановки по требованию с двумя детьми)) Красивейшие улочки старого города ранним утром с отсутствием толпы туристов. Подсказал, где попить настоящий турецкий кофе на углях. Спасибо предыдущим отзывам - попросила, помогли осуществить. Это нереально насыщенный и вкусных кофе. Экскурсией довольны. Однозначно рекомендуем. Спасибо за хороший отдых. P.S. Туристов никто не ворует))) незнакомый гид увезет неизвестно куда … Вы - любимейшие гости, которые привозят деньги, это позволяет содержать себя и семью. Нет смысла вас обижать, есть только смысл произвести такое впечатление, чтоб вы вернулись еще раз!

    Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Старый город Антальи: от истоков до наших дней
  2. Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
  3. Старый город Антальи
  4. Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
  5. Яркая Анталья на авто
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Старый город" можно забронировать 21 экскурсию от 12 до 417 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 402 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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