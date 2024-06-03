1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
«А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156€125 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
«📍 Пляж Мермерли, он же пляж Мармира — старейший городской пляж Антальи»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
43€39 за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
«Калеичи Марину — порт Старого города»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€156 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
«Гастро-погружение в Старом городе Антальи»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от €230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
«Мы зайдем в Старый город Антальи через величественные ворота Адриана»
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу
Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу
«Старый город — увлекательное погружение в прошлое»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249€237 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Путешествие проходит на авто Volkswagen Passat (или другом легковом) с пешеходной прогулкой по старому городу»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
«На прогулке по старому городу Калеичи я познакомлю вас с историей древней Антальи и ее аутентичным колоритом»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
189€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
€43 за человека
Индивидуальная
4 часа
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
«Гуляя по тихим узким улочкам Старого города Калеичи, вы словно окажетесь в Средневековье»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
«Вы исследуете Старый город Калеичи с черепичными крышами, мечетями, извилистыми улочками и яркими домами»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
«Отправимся в нижнюю часть Старого города, чтобы посмотреть на экскурсионные пиратские яхты»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
€129 за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия по Анталии: история, природа и архитектура
Погрузитесь в очарование Антальи: история и красоты Средиземноморья ждут вас на нашей экскурсии
«Старый город и канатная дорога»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый город Анталии
Начало: Ваш отель
«Прогулка по Старому городу — это перемещение во времени между разными эпохами от Древнего Рима, Византии, эпохи Османов и до образования молодой Турецкой Республики»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Таинственная сторона Калеичи: Индивидуальная экскурсия в Анталии
Загадочный Калеичи: погрузитесь в историю старинного района Антальи, где горы встречают море
Начало: Площадь Республики
«Старый город Калеичи — изумительной красоты местность, с одной стороны которой возвышаются Таврические горы, а с другой — плещутся прозрачные воды Средиземного моря»
Расписание: Каждый День 9:00-12:30, 14:00-17:30, 18:30-22:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сердце старого города Анталии - Калеичи и Водопад Дюден
Начало: По договоренности
«Старый город Калеичи — старый город Антальи»
Расписание: по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Начало: Fevzi Çakmak Caddesi, 11
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$12.70 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
«Поговорим об этом на прогулке по каменным извилистым улочкам, любуясь Старым городом с разных ракурсов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
Начало: Место, где вы живёте
«Океанариум и архитектура Старого города Если вам уже наскучило отдыхать в отеле, приглашаем вас отправиться на полдня в Анталию и совместить приятное с полезным»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«В Старом городе есть множество мест для перерыва на обед: от заведений с местной кухней до европейских ресторанов»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€129 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
- AAnna28 мая 2024У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
- ААндрей27 мая 2024Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
- SStepan27 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо! Рекомендую!
- ААлександр27 мая 2024Спасибо, было интересно!
- ЮЮлия25 мая 2024Я осталась очень довольна экскурсией с Угуром! Все было оперативно организовано, пунктуально, Угур был всегда на связи, помог по моим
- ДДмитрий24 мая 2024Экскурсия отличная! Экскурсовод Светлана 🔥🔥🔥 Цены очень приятные 👍👍👍
- ММарина23 мая 2024Приятно провела время с Викторией - успели насладиться прогулкой по старому городу, музеями, невероятным водопадом, обсудить еду, погоду, особенности местной моды, положение третьих жен и пр:) Рекомендую как талантливого экскурсовода и лёгкого приятного собеседника! Спасибо!
- ААнастасия23 мая 2024Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего отеля за доп плату
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Старый город»
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