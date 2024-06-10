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Калеичи — место изумительной красоты. С одной стороны возвышаются Таврические горы, с другой — плещутся волны Средиземного моря.



А «внутри крепости» (так переводится Kaleiçi) — огромное количество архитектурных памятников самых почтенных возрастов.



Мы неспешно прогуляемся по четырём кварталам Калеичи и вспомним древние истории, заключённые в его камнях.