Калеичи — место изумительной красоты. С одной стороны возвышаются Таврические горы, с другой — плещутся волны Средиземного моря.
А «внутри крепости» (так переводится Kaleiçi) — огромное количество архитектурных памятников самых почтенных возрастов.
Мы неспешно прогуляемся по четырём кварталам Калеичи и вспомним древние истории, заключённые в его камнях.
А «внутри крепости» (так переводится Kaleiçi) — огромное количество архитектурных памятников самых почтенных возрастов.
Мы неспешно прогуляемся по четырём кварталам Калеичи и вспомним древние истории, заключённые в его камнях.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Площадь Республики, построенная в 1923 году. Погуляем, полюбуемся поющими фонтанами и пофотографируем Калеичи с обзорных площадок.
- Музей Мевлеви. Мы осмотрим снаружи, но вы можете прийти сюда самостоятельно, чтобы посмотреть на танцы дервишей — они проходят здесь в первую пятницу месяца.
- Мечеть Йивли Минарет в районе Калекапы в центре Антальи — один из символов города с впечатляющей архитектурой
- Башня с часами — была построена в Византийский период, но в часовую башню превращена во времена Османской империи
- Статуя Атталоса — памятник основателю Антальи
- Храм Писидийской митрополии Константинопольской православной церкви
- Базарная улица, где можно найти сувениры и подарки для друзей
- Порт Антальи и портовый театр — рядом с ними находится один из главных источников пресной воды в Калеичи
- Лестница в 40 каменных ступенек — самый короткий, но самый скользкий проход, ведущий к порту. Однако это лучшее место, чтобы увидеть чудесную панораму гавани.
- Башня Хыдырлык — массивный барабан на квадратном основании, построенном, вероятно, в эллинистический период
- Этнографический музей Анталии, расположенный в двух исторических особняках. Мы осмотрим артефакты Османской эпохи.
- Ворота Адриана, возведённые как дань уважения императору Рима, который посетил город несколько раз
- Парк Караалиоглу — самая большая зелёная зона города. Вдохнём свежий сосновый воздух и неспешно прогуляемся среди южных деревьев.
В Старом городе есть множество мест для перерыва на обед: от заведений с местной кухней до европейских ресторанов.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, входные билеты. Обед в кафе (при желании) вы оплачиваете самостоятельно.
- Возьмите с собой головной убор и солнечные очки
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у ворот Адриана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирэм — ваш гид в Анталье
Здравствуйте, меня зовут Ирэм. Живу в Анталье и путешествую по всей Турции. Уже 23 года работаю гидом-историком. Люблю проводить экскурсии в Старом городе в неторопливом темпе и дегустировать местную кухню в дружеской компании.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€156 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
257€206 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре
Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках
Начало: У ворот Адриана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
189€171 за всё до 4 чел.