Открыть таинственные места Антальи и научиться разбираться в эпохах, изучая погребальные памятники
Однажды при раскопке котлована для торгового центра обнаружили кладбище.
По оценкам археологов, ему было целых 700 лет! Мы посетим музей с саркофагами и предметами, найденными там. Я расскажу, как с помощью таких артефактов можно изучать историю.
А после отправимся на популярный водопад, который вас удивит: мы обнаружим древние могилы и следы фабрики оливкового масла.
По оценкам археологов, ему было целых 700 лет! Мы посетим музей с саркофагами и предметами, найденными там. Я расскажу, как с помощью таких артефактов можно изучать историю.
А после отправимся на популярный водопад, который вас удивит: мы обнаружим древние могилы и следы фабрики оливкового масла.
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Описание
Что вас ожидает
Музей саркофагов
Вы услышите легенду о мрачном лодочнике Хароне, перевозящем мёртвые души через реку Стикс в подземное царство Бога Аида. Научитесь разбираться в эпохах с помощью саркофагов (могил) и узнаете значение этого слова. Также я расскажу о типах захоронений в разные исторические времена.
Водопад Верхний Дюден
Немного поисследуем внутреннюю пещеру водопада и увидим его поток изнутри. Послушаем крики летучих мышей. Затеряемся в зелёных растительных коридорах национального парка. Осмотрим древние приспособления для изготовления оливкового масла — здесь когда-то находилась фабрика. И порассуждаем о значении льва на крышках саркофагов — в окрестностях водопада есть древние погребения на месте греческого полиса, а впоследствии и римского города.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, с переездами на общественном транспорте. Я помогу оформить транспортные карты.
- Мы можем в одну сторону проехать на автобусе (~ 20 минут), а вернуться на трамвае (~ 40 минут). От водопада до трамвая идти пешком ~ 20 минут.
- Дополнительные расходы: проезд на транспорте — около 70 центов за билет, посещение водопада — около 2 евро, питание по желанию. Посещение Музея саркофагов пока бесплатное.
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде для прогулок
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Анталии
Провела экскурсии для 678 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У меня большой стаж работы во всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации. По личным и рабочим целям я объездила всю Турцию. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии, чтобы познавать многогранную Турцию вместе! С любовью, ваш гид Елена.
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