Однажды при раскопке котлована для торгового центра обнаружили кладбище. По оценкам археологов, ему было целых 700 лет! Мы посетим музей с саркофагами и предметами, найденными там. Я расскажу, как с помощью таких артефактов можно изучать историю. А после отправимся на популярный водопад, который вас удивит: мы обнаружим древние могилы и следы фабрики оливкового масла.

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Описание

Что вас ожидает

Музей саркофагов

Вы услышите легенду о мрачном лодочнике Хароне, перевозящем мёртвые души через реку Стикс в подземное царство Бога Аида. Научитесь разбираться в эпохах с помощью саркофагов (могил) и узнаете значение этого слова. Также я расскажу о типах захоронений в разные исторические времена.

Водопад Верхний Дюден

Немного поисследуем внутреннюю пещеру водопада и увидим его поток изнутри. Послушаем крики летучих мышей. Затеряемся в зелёных растительных коридорах национального парка. Осмотрим древние приспособления для изготовления оливкового масла — здесь когда-то находилась фабрика. И порассуждаем о значении льва на крышках саркофагов — в окрестностях водопада есть древние погребения на месте греческого полиса, а впоследствии и римского города.

Организационные детали