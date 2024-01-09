Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Индивидуальная экскурсия в Анталии

Открыть таинственные места Антальи и научиться разбираться в эпохах, изучая погребальные памятники

Однажды при раскопке котлована для торгового центра обнаружили кладбище.

По оценкам археологов, ему было целых 700 лет! Мы посетим музей с саркофагами и предметами, найденными там. Я расскажу, как с помощью таких артефактов можно изучать историю.

А после отправимся на популярный водопад, который вас удивит: мы обнаружим древние могилы и следы фабрики оливкового масла.
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
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Описание

Что вас ожидает

Музей саркофагов

Вы услышите легенду о мрачном лодочнике Хароне, перевозящем мёртвые души через реку Стикс в подземное царство Бога Аида. Научитесь разбираться в эпохах с помощью саркофагов (могил) и узнаете значение этого слова. Также я расскажу о типах захоронений в разные исторические времена.

Водопад Верхний Дюден

Немного поисследуем внутреннюю пещеру водопада и увидим его поток изнутри. Послушаем крики летучих мышей. Затеряемся в зелёных растительных коридорах национального парка. Осмотрим древние приспособления для изготовления оливкового масла — здесь когда-то находилась фабрика. И порассуждаем о значении льва на крышках саркофагов — в окрестностях водопада есть древние погребения на месте греческого полиса, а впоследствии и римского города.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, с переездами на общественном транспорте. Я помогу оформить транспортные карты.
  • Мы можем в одну сторону проехать на автобусе (~ 20 минут), а вернуться на трамвае (~ 40 минут). От водопада до трамвая идти пешком ~ 20 минут.
  • Дополнительные расходы: проезд на транспорте — около 70 центов за билет, посещение водопада — около 2 евро, питание по желанию. Посещение Музея саркофагов пока бесплатное.
  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде для прогулок

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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