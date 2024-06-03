Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Анталья, известная своими пляжами и отелями, скрывает гораздо больше.
На этой экскурсии вы познакомитесь с историческим районом Калеичи, где каждый камень хранит воспоминания о прошлых эпохах.
Вас ждет прогулка по узким улочкам, читать дальше
окутанным атмосферой прошлого, посещение водопада Дюден, который сбрасывает свои воды прямо в Средиземное море, и подъем на канатной дороге Тюнектепе, откуда открывается великолепный вид на город и его окрестности.
Это не просто экскурсия, это путешествие через время, которое позволит вам увидеть Анталью с совершенно новой стороны
Старый город Калеичи. Прогуляемся по колоритным улочкам этого древнего района Антальи. Я познакомлю вас с наследием разных цивилизаций. Площадь Республики, музей Мевланы — школа Дервишей, православный храм, символы Антальи — минарет Йивли и древняя мечеть, этнографический музей периода Османской империи, крепостные стены римской эпохи и оборонительная башня Хыдырлык, древний порт и ворота императора Адриана — прогулка будет насыщенной!
Ретротрамвай. Прокатимся по центральной пальмовой улице на ретротрамвае.
Водопад. Посетим самый элитный район Лара, где находится водопад Дюден, эффектно ниспадающий прямо в Средиземное море.
Я не только покажу вам все эти места, но и расскажу об особенностях местной архитектуры, о культуре и обычаях Турции и, конечно же, погружу вас в историю нашей страны.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Путешествие проходит на авто Volkswagen Passat (или другом легковом) с пешеходной прогулкой по старому городу
Если вы остановились в Старым городе, то я заберу вас на машине из отеля бесплатно
По договорённости за доплату я могу забрать вас из отеля в районах побережье (Кемер, Кунду, Лара, Белек, Сиде, Коньяалты). Стоимость можно уточнить в переписке.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 53 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. Моё детство и молодость прошли в моём любимом городе Анталье. После школы я окончил лицей туризма. Затем поступил в Средиземноморский
университет на факультет туризма. Выпустившись из университета, читать дальше
выучился в Министерстве туризма и культуры Турции на лицензионного гида-историка. Стаж работы гидом — 13 лет. В совершенстве владею русским языком. Вместе с командой профессиональных гидов буду рад показать вам достопримечательности Турции.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Роман
3 июня 2024
Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
Анастасия
23 мая 2024
Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего отеля за доп плату (дешевле чем такси). Провел познавательную экскурсия только для нашей семьи. читать дальше
Остановки по требованию с двумя детьми)) Красивейшие улочки старого города ранним утром с отсутствием толпы туристов. Подсказал, где попить настоящий турецкий кофе на углях. Спасибо предыдущим отзывам - попросила, помогли осуществить. Это нереально насыщенный и вкусных кофе. Экскурсией довольны. Однозначно рекомендуем. Спасибо за хороший отдых. P.S. Туристов никто не ворует))) незнакомый гид увезет неизвестно куда … Вы - любимейшие гости, которые привозят деньги, это позволяет содержать себя и семью. Нет смысла вас обижать, есть только смысл произвести такое впечатление, чтоб вы вернулись еще раз!
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Регина
16 мая 2024
Экскурсия на высшем уровне! Экскурсовод Тимур знает ответ на любой вопрос) Рассказывал очень интересно, помогал мне везде, я была одна с малышом в коляске, сделал чудесные фотографии) Спасибо большое!
Ю
Юлия
14 мая 2024
Отличная экскурсия. Получили незабываемое удовольствие. Организация замечательная, начиная с четкой, без лишних слов переписки, а далее пунктуальность, четкость в организации всей поездки. Общение можно назвать не иначе как высокоинтеллектуальным. Получаешь удовольствие от того, что ты можешь столько узнать, запомнить и посмотреть! Спасибо Вам огромное за такой профессиональный подход к делу!
Мария
12 мая 2024
Ездили с Исламом на экскурсию по Анталии. Очень понравилось все. Пунктуален, встретил на чистой машине, отличная подача экскурсионного материала (богатая историческая часть+рассказы про повседневную жизнь), хорошо спланирован маршрут (чтобы турист сильно не устал). Отличный русский язык! Рекомендую!
Дарина
13 апр 2024
Сегодня провели замечательное время с гидом Исламом, который забрал нас из отеля в Белеке на комфортабельном авто и отвез в Анталию, показал Старый город, порт, мы прокатились на историческом трамвае читать дальше
и увидели самый красивый водопад в городе. Ислам прекрасно знает историю не только города, но и всего Анталийского побережья. Было интересно узнать об истории Римской Империи, архитектуре, культуре. Мы были с ребенком 3 года и с коляской. Ислам предоставил детское кресло в машине и был готов остановиться на ближайшей заправке по нашему запросу. Мы попросили Ислама подсказать место, где можно попить кофе, приготовленное на песке. Ислам без проблем нашел нам такое место и мы насладились настоящим турецким кофе (попросите его показать это место). В общем, Ислам - профессионал своего дела и видно, что любит то, чем занимается. У него отличный русский язык и слушать было приятно все, что он рассказывал. Спасибо.
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