Анталья, известная своими пляжами и отелями, скрывает гораздо больше.На этой экскурсии вы познакомитесь с историческим районом Калеичи, где каждый камень хранит воспоминания о прошлых эпохах.Вас ждет прогулка по узким улочкам,

окутанным атмосферой прошлого, посещение водопада Дюден, который сбрасывает свои воды прямо в Средиземное море, и подъем на канатной дороге Тюнектепе, откуда открывается великолепный вид на город и его окрестности. Это не просто экскурсия, это путешествие через время, которое позволит вам увидеть Анталью с совершенно новой стороны

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старый город Калеичи. Прогуляемся по колоритным улочкам этого древнего района Антальи. Я познакомлю вас с наследием разных цивилизаций. Площадь Республики, музей Мевланы — школа Дервишей, православный храм, символы Антальи — минарет Йивли и древняя мечеть, этнографический музей периода Османской империи, крепостные стены римской эпохи и оборонительная башня Хыдырлык, древний порт и ворота императора Адриана — прогулка будет насыщенной!

Ретротрамвай. Прокатимся по центральной пальмовой улице на ретротрамвае.

Водопад. Посетим самый элитный район Лара, где находится водопад Дюден, эффектно ниспадающий прямо в Средиземное море.

Я не только покажу вам все эти места, но и расскажу об особенностях местной архитектуры, о культуре и обычаях Турции и, конечно же, погружу вас в историю нашей страны.

Организационные детали