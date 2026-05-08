Анталья — южная столица Турции, которая покорит вас дружелюбным характером, многовековой историей, памятниками прошлого и современным деловым духом.
Вы исследуете Старый город Калеичи с черепичными крышами, мечетями, извилистыми улочками и яркими домами. Побываете в Археологическом музее и полюбуетесь 50-метровым водопадом Нижний Дюден.
Вы исследуете Старый город Калеичи с черепичными крышами, мечетями, извилистыми улочками и яркими домами. Побываете в Археологическом музее и полюбуетесь 50-метровым водопадом Нижний Дюден.
Описание экскурсии
Сердце города — Калеичи
Одна из самых интересных частей Антальи — Старый центр, сочетающий элементы римской, византийской и османской архитектурных традиций. Вы оцените величественные городские стены, древние ворота Адриана, минареты Йивли и Кесик. Посетите Часовую башню и площадь Республики, заглянете в живописный порт и рассмотрите памятник Ататюрку — первому президенту Турецкой республики.
Археологический музей и водопад
Ещё одна важнейшая достопримечательность Антальи — Археологический музей. Вы увидите в нём древние монеты, мозаики, саркофаги, императорские статуи и работы турецко-исламского периода. Погрузитесь в богатую историю страны и представите, как жили в ней люди в разные периоды. В завершение мы покажем вам каскадный водопад Нижний Дюден, впадающий прямо в Средиземное море.
Организационные детали
- Билеты в Археологический музей не включены в стоимость — €15/чел., детям до 8 лет бесплатно
- Музей закрыт на реставрацию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 635 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия с комфортом и учетом аудитории (мы были а детьми, поэтому исторические моменты подавались кратно и не нудно!), все пожелания выполнены. Но будьте готовы потом, в старом городе. Водопад шикарен! Специально прикладываю много фото,чтобы хоть чуточку отразить его красоту и шикарные виды окружающего ландшафта!
+5
Мумин
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый отзыв и красивые фотографии! 😊 Очень рады, что экскурсия вам понравилась и что удалось сделать
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Л
Очень понравилась экскурсия.
Мумин, огромное спасибо!
Все очень структурировано, четко и, главное, интересно.
Получили массу положительных эмоций и впечатлений.
Мумин, огромное спасибо!
Все очень структурировано, четко и, главное, интересно.
Получили массу положительных эмоций и впечатлений.
+2
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Прекрасная экскурсия, хороший экскурсовод
Мумин
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплые слова ещё раз вас ждём.
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Путешествовали в начале августа, все произошло так удивительно, начиная со сборов в отеле, движении по маршруту и доставки в отель, рассказчик был удивительно эрудированным и по-настоящему внимателен, помимо экскурсионной программы помог нам приобрести некоторые подарки, очень коммуникабелен, пунктуален, предельно вежлив и заботлив, время, проведённое с ним, пролетело очень быстро, спасибо большое организатору.
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Сегодня были на этой экскурсии, все очень понравилось,Мумин - приятный, знающий и и вежливый гид, шёл навстречу всем нашим просьбам, отвечал на любые вопросы, было интересно и комфортно, всем рекомендуем путешествие)
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И
Экскурсия была на комфортабельном минивэне.
Гид г-н Мумин - интеллигентный, дружелюбный, хорошо говорит на русском языке.
У нас была приятная прогулка по старому городу, нам очень понравилась. Но не рекомендую тратить время
Гид г-н Мумин - интеллигентный, дружелюбный, хорошо говорит на русском языке.
У нас была приятная прогулка по старому городу, нам очень понравилась. Но не рекомендую тратить время
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