Большое путешествие по Анталье на авто!

Старый город, Археологический музей и водопад Нижний Дюден на насыщенной обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Анталья — южная столица Турции, которая покорит вас дружелюбным характером, многовековой историей, памятниками прошлого и современным деловым духом.

Вы исследуете Старый город Калеичи с черепичными крышами, мечетями, извилистыми улочками и яркими домами.

Побываете в Археологическом музее и полюбуетесь 50-метровым водопадом Нижний Дюден.
Большое путешествие по Анталье на авто!
Большое путешествие по Анталье на авто!
Большое путешествие по Анталье на авто!
Большое путешествие по Анталье на авто!
Большое путешествие по Анталье на авто!
Большое путешествие по Анталье на авто!
Большое путешествие по Анталье на авто!
Большое путешествие по Анталье на авто!
Большое путешествие по Анталье на авто!
Большое путешествие по Анталье на авто!

Что вас ожидает

Сердце города — Калеичи

Одна из самых интересных частей Антальи — Старый центр, сочетающий элементы римской, византийской и османской архитектурных традиций. Вы оцените величественные городские стены, древние ворота Адриана, минареты Йивли и Кесик. Посетите Часовую башню и площадь Республики, заглянете в живописный порт и рассмотрите памятник Ататюрку — первому президенту Турецкой республики.

Археологический музей и водопад

Еще одна важнейшая достопримечательность Антальи — Археологический музей. Вы увидите в нем древние монеты, мозаики, саркофаги, императорские статуи и работы турецко-исламского периода. Погрузитесь в богатую историю страны и представите, как жили в ней люди в разные периоды. В завершение мы покажем вам каскадный водопад Нижний Дюден, впадающий прямо в Средиземное море.

Организационные детали

  • Билеты в Археологический музей не включены в стоимость — 6 евро с человека, детям до 8 лет бесплатно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Анастасия
Анастасия
Всем привет! Мы — команда лицензированных гидов в Анталье с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдете в интернете.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Дарья
7 сен 2021
Благодарю за прекрасную экскурсию! Для нас важным было ехать на индивидуальную экскурсию, в сопровождении гида. Все своевременно и качественно было организовано. Спасибо

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Анталии

Обзорная экскурсия по Анталии
4.5
14
$40
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Анталии
Все разнообразие Анталии за один день
Вторник, четверг, суббота с 08:00–17:30
Анталья старинная и современная
Индивидуальная экскурсия
137
за 1-4 чел.
Анталья старинная и современная
Водопад Дюден, Старый город Калеичи и Этнографический музей на авто-пешеходной экскурсии
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
Индивидуальная экскурсия
5
1
282
240
за 1-4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
Три водопада
Индивидуальная экскурсия
5
3
$80
за 1-6 чел.
Три водопада
На нашей экскурсии вы увидите три самых красивых водопада Анталии
Понедельник - воскресенье 10.00 - по договорённости
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Индивидуальный квест
5
5
2ч 30м
106
85
за 1-4 чел.
Квест-экскурсия в археологическом музее Анталии
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Прогулка по Старому Городу
Индивидуальная экскурсия
5
11
$60
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по Старому Городу
Анталия - старинный город на берегу Средиземного моря
Пн-пт. 8.00-11.00 чч.
Старая Анталья — путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия
5
19
122
за 1-4 чел.
Старая Анталья — путешествие в прошлое
Погулять по извилистым улочкам исторического центра города и увидеть древние площади, башни и мечети
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
Индивидуальная экскурсия
10ч
294
250
за 1-4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
Анталья и окрестности на авто!
Индивидуальная экскурсия
5
1
150
за 1-3 чел.
Анталья и окрестности на авто!
Старый город Калеичи, античный Перге, канатная дорога и яркий восточный рынок за 1 день
Индивидуальная экскурсия: Старый город Калеичи
Индивидуальная экскурсия
$225
за 1-15 чел.
Индивидуальная экскурсия: Старый город Калеичи
Если Анталию называют центром туристической Турции, то район Калеичи по праву зовется её сердцем
Каждый день в любое удобное для Вас время
Анталья — больше, чем курорт
2.5
2
35
за 1 чел.
Анталья — больше, чем курорт
Групповая автобусная экскурсия для знакомства с городом между морем и горами
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Старый город Антальи
Индивидуальная экскурсия
4.9
94
2ч 30м
147
125
за 1-5 чел.
Старый город Антальи
Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи
У нас ещё много экскурсий 😎 в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анталии
🇹🇷