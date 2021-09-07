Что вас ожидает

Сердце города — Калеичи

Одна из самых интересных частей Антальи — Старый центр, сочетающий элементы римской, византийской и османской архитектурных традиций. Вы оцените величественные городские стены, древние ворота Адриана, минареты Йивли и Кесик. Посетите Часовую башню и площадь Республики, заглянете в живописный порт и рассмотрите памятник Ататюрку — первому президенту Турецкой республики.

Археологический музей и водопад

Еще одна важнейшая достопримечательность Антальи — Археологический музей. Вы увидите в нем древние монеты, мозаики, саркофаги, императорские статуи и работы турецко-исламского периода. Погрузитесь в богатую историю страны и представите, как жили в ней люди в разные периоды. В завершение мы покажем вам каскадный водопад Нижний Дюден, впадающий прямо в Средиземное море.

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