Отправьтесь в увлекательное путешествие по знаковым местам Антальи. История, культура и природа в одном маршруте. 🌟
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Анталье, где вас ждут исторические улочки Калеичи и живописный водопад Дюден.
В старом городе вы погрузитесь в атмосферу древности, узнаете о царе Аттале и многовековой истории читать дальше
города.
Прогулка по римским башням, османским мечетям и византийским церквям откроет перед вами яркую культурную мозаику.
В завершение экскурсии вы посетите водопад Дюден, где сможете насладиться природной красотой и сделать впечатляющие фотографии. В стоимость включён трансфер из ближайших курортов, дополнительные расходы зависят от вашего выбора
Мы будем гулять по улочкам и секретным уголкам древнего района Калеичи, где теряется ощущении времени и пространства. Вы услышите предание об основании города и царе Аттале. И проследите невероятную историю Антальи длиной в 22 века. Также мы вспомним древние цивилизации и народы, которые оставили след в облике города, и поговорим о ярком смешении культур и религий.
Я покажу римские башни и османские мечети, византийские церкви и музей османского быта, дом-музей Ататюрка и многое другое. Расскажу, кто, что и зачем построил; чем торговали в порту пираты; как османы перестраивали церкви в мечети; какие свадебные обряды сохранились в Турции до сих пор, и это далеко не всё.
Водопад Дюден
В 10 км от города находится старинный национальный парк. Наша главная цель в заповеднике — красивый водопад, где можно отдохнуть, любуясь красотой природы, и сделать живописные кадры.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включён трансфер из Сиде, Белека, самой Антальи и ближайших курортов
Дополнительные расходы опциональны (сувениры, питание)
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок и возьмите заряженный фотоаппарат/телефон
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туран — ваш гид в Анталье
Провёл экскурсии для 162 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Будем знакомы! Меня зовут Туран, и я работаю профессиональным гидом-историком более 20 лет. Родился в Стамбуле, там же закончил школу и туристический лицей. Поступил в Средиземноморский университет читать дальше
Антальи, изучал русский язык. После окончания университета продолжил обучение и, сдав квалификационные экзамены, получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. 18 лет работал экскурсоводом в крупной туристической компании — о любимой Анталье знаю всё и готов своими знаниями поделиться с вами. Провожу индивидуальные и групповые туры. Буду рад познакомить вас с местной историей, культурой, традициями и настоящей турецкой кухней.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Angelina
25 июня 2024
Мы частые гости Турции, и каждый раз мы выбираемся на экскурсию, вот и добрались до Анталии. Как заядлые туристы Турции, мы можем сказать, что экскурсия однозначно удалась и очень нам читать дальше
понравилась. Всего за пять часов Туран нам рассказал историю не только Анталии, начиная с основания города, но и историю Турции. Гулять по старому городу было приятно и интересно благодаря рассказам и красочным пейзажам города. Туран знает город как свои пять пальцев, во всяком случай про каждый дом или улицу может рассказать, если Вас заинтересует. Сам старый город очень красивый и вмещает в себя все прелести старых турецких городов, тут вам и раскопки со времен Византии и мусульманские традиций. Вторая часть программы, которая включает в себя посещения водопада, была как раз вовремя. После архитектурных красот полюбоваться красотами природы самое милое дело!) Туран нам очень понравился, с ним было интересно и приятно. Кроме того, мы могли всегда немного скорректировать экскурсию, например, отдохнуть в кафе с видом на море. Экскурсию однозначно рекомендуем.
Екатерина
28 мая 2024
Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
Анна
2 мая 2024
Спасибо Турану за отличную экскурсию. Мы были с ребенком 7 лет, Туран подсказывал, где можно присесть, остановиться, попить воды и сходить в туалет. Из этого складывается впечатление о нем как об читать дальше
очень внимательном человеке. Также Туран подсказал, как перенести экскурсию на более удачное время, чтобы не было жарко и чтобы не попасть в пробки или ограничения движения. Туран прекрасно знает историю региона, рассказ ведёт с большим количеством подробностей. И любезно отвечает на все вопросы. Рекомендую данную экскурсию всем интересующимся историей Турции!
В
Виктор
29 апр 2024
Хорошая экскурсия!
С
Софья
14 апр 2024
Огромное спасибо Турану за эту прекрасную экскурсию! Это была замечательная прогулка, которую мы будем вспоминать с теплом. Мы узнали много и жизни современной Анталии. Кроме прочего, Туран любезно согласился встретить нас и отвезти обратно в отель, так как у нас был через несколько часов самолёт и совершил практически чудо, найдя открытую ветаптеку в праздничный день. Очень рекомендую Турана как экскурсовода по Анталии.
А
Анжелика
13 апр 2024
Благодарим Турана за прекрасную экскурсию по Старому городу! Замечательный гид, интересный рассказчик и комфортная прогулка по атмосферным местам с возможностью пофотографироваться. Узнали много полезного и очень душевно провели время.
Linda
2 апр 2024
Спасибо за приятную пятичасовую экскурсию. Нас забрали из отеля и гид показал нам водопад и древний город Анталию. Прогулка была очаровательной, много новой информации не только об истории, но и о современности. Рекомендую всем на 100%. Гид также очень быстро ответил на наши вопросы, прежде чем мы забронировали этот тур! Обязательно бронируйте - не пожалеете!
А
Александр
5 мар 2024
2 марта 2024 г. были на экскурсии по Анталии,которую проводил экскурсовод Туран. Мы постоянно посещаем экскурсии в разных странах и хотим в очередной раз выразить огромную благодарность и признательность за читать дальше
тяжелый, но благородный труд экскурсоводов! Туран, без всяких сомнений достоин огромного уважения за свой труд! Ему удалось в доступной, увлекательной форме, с большим юмором рассказать о своём городе, его огромной, сложной и красивой истории, о многих культура и цивилизаций, прошедших по этим местам. 5 часов пролетели незаметно. Затаив дыхание мы ловили каждое слово великолепного Турана! Как будто мы перенеслись в те далекие века, стали очевидцами тех радостных и трагических событий, переживали вместе с их героями. Благодарим Турана за прекрасно проведённую экскурсию и за прекрасный день в Анталии. Истории, даты, имена и цитаты сыпались на нас «как из рога изобилия», причём эту информацию хочется слушать. А это бывает крайне редко. Совершенно не жалеем, что мы узнали Турана, всем искренне рекомендую экскурсии с ним, и, в следующий раз обязательно будем с ним на новых путешествиях. Большое спасибо!
Е
Елена
9 янв 2024
Были на этой экскурсии 6 января. Отличная программа, компетентный гид, хорошая машина. Нам всем очень понравилась эта поездка. Старая Анталия - прекрасна, водопад - очень живописен, гид - знает и любит город и его историю, прекрасно говорит по-русски, вежлив, предупредителен. Спасибо за экскурсию!
А
Андрей
4 дек 2023
Прекрасный гид, прекрасный день. Красивый город и древность, и современность. Отличный русский язык гида, широкая информированность на разные темы и времена. Рекомендую, получили впечатления от города и от общения!
М
Марина
24 ноя 2023
Очень благодарны Турану за экскурсию, которая была настолько интересной, что мы и не заметили, как она подошла к концу. Индивидуальная экскурсия на авто - это идеальный вариант для тех туристов, читать дальше
которые во время экскурсии не желают посещать различные магазины которые им не интересны! Туран поразил нас своими знаниями русского языка и истории. Столько приятных впечатлений осталось, Еще раз спасибо огромное. В следующий раз, посещая солнечную Турцию, обязательно обратимся к Турану за новой экскурсией и будем советовать его всем друзьям и знакомым!
Т
Татьяна
7 ноя 2023
Экскурсия хорошо подойдёт большим группам, когда нужно останавливаться для рассказа на длительные отрезки времени. Благодарю Турана за глубину рассказанного материала. Наша экскурсия ограничилась старым городом.
А
Алина
5 ноя 2023
Интересная экскурсия, приятно погулять по старому городу, насладиться улочками, кафе над морем.
Д
Денис
28 окт 2023
Отлично провели время. Хорошая экскурсия, прекрасный гид. Все доходчиво и ненавязчиво. Рекомендую однозначно.
И
Ирина
27 окт 2023
Провели прекраснй день с Тураном в Анталии. Нас было шесть человек (трое взрослых и трое маленьких детей). Туран заблаговременно связался нсколько раз с нами по WhatsApp, чтобы обговорить все детали читать дальше
(включая автокресла для детей). Экскурсовод и его водитель вовремя приехали забрать нас из отеля. Сама экскурсия прошла интересно и познавательно, но, в то же время, без занудства (что было важно для нас). Дети были в восторге от водопадов и традиционного турецкого мороженого, который подавал нам «дядя-фокусник». Старый город Анталии – просто сказка! Также очень поравился тот факт, что Туран дал достаточно времени на самостоятельное осмотрение маршрута и на фотографирование. Очень рекомендуем Турана!
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