1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
189€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ваш идеальный день в Анталье: Калеичи, Дюден и Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Посетить два красивых природных места и съездить за покупками в крупнейший торговый центр Антальи
Начало: В вашем отеле в Кемере, Белеке или Анталье
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€300 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€65 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия: Музей саркофагов и Водопад Верхний Дюден
Открыть таинственные места Антальи и научиться разбираться в эпохах, изучая погребальные памятники
Начало: Торговый центр «Доу Гаражи»
€141 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248€224 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
Посетить сразу 3 природных оазиса в черте города
Начало: В вашем отеле в Анталье или Белеке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
240€216 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина3 июня 2024Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
- РРоман3 июня 2024Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
- ЕЕкатерина30 мая 2024Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное спасибо гиду за красные фото и видео
- ООлеся27 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
- ММарина23 мая 2024Приятно провела время с Викторией - успели насладиться прогулкой по старому городу, музеями, невероятным водопадом, обсудить еду, погоду, особенности местной моды, положение третьих жен и пр:) Рекомендую как талантливого экскурсовода и лёгкого приятного собеседника! Спасибо!
- ААнастасия23 мая 2024Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего отеля за доп плату
- ЯЯна17 мая 20242 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное передвижение на коляске, своими
- ССтас16 мая 2024Желаю компании процветания и хороших покупателей! Всем доволен, все удобно и понятно! Анталия красивая!
- РРегина16 мая 2024Экскурсия на высшем уровне! Экскурсовод Тимур знает ответ на любой вопрос) Рассказывал очень интересно, помогал мне везде, я была одна с малышом в коляске, сделал чудесные фотографии) Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Дюденский водопад»
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