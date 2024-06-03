Дюденский водопад – экскурсии в Анталье

Найдено 13 экскурсий в категории «Дюденский водопад» в Анталье, цены от €20, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анталья за один день на авто - all inclusive
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
206 за всё до 6 чел.
Яркая Анталья на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
21 отзыв
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
23 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от 150 за всё до 4 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Анталья с историком
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
189180 за всё до 4 чел.
Анталья старинная и современная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
200 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Ваш идеальный день в Анталье: Калеичи, Дюден и Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
275 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Посетить два красивых природных места и съездить за покупками в крупнейший торговый центр Антальи
Начало: В вашем отеле в Кемере, Белеке или Анталье
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
300 за всё до 3 чел.
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
65 за человека
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия: Музей саркофагов и Водопад Верхний Дюден
Открыть таинственные места Антальи и научиться разбираться в эпохах, изучая погребальные памятники
Начало: Торговый центр «Доу Гаражи»
141 за всё до 4 чел.
Все краски Антальи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248224 за всё до 8 чел.
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
Посетить сразу 3 природных оазиса в черте города
Начало: В вашем отеле в Анталье или Белеке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
240216 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
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    узнать основную информацию,а затем,по желанию,уже определиться на каких-то подробных конкретных объектах. Светлана молодец,все динамично,интересно! Все посмотрели,попробовали,померяли))) Все вовремя,без изнурительных ожиданий. От себя могу добавить только увеличить время на верхнем водопаде,территория красивая,фотолокации,настоящий кофе,фото в костюмах,тарзанка,ну,и собственно,сам водопад,не успеваешь все и везде. У нас,например,все время ушло на фотки в костюмах Сулеймана))))и сколько мы не просили бросить фото на электронную почту,все равно фотограф заставил выбирать на месте (((Остальные,кто спустился к водопаду,не успели выпить легендарный кофе. Это из мелочей. Вообщем экскурсия прошла очень здорово!!! Рекомендую,не пожалеете!

    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что
  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
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    экскурсии, когда задавали вопросы, то она консультировалась с турецким представителем, чтобы не ответить не точно. Молодец! Большое спасибо! Буду рекомендовать знакомым и друзьям.

    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное спасибо гиду за красные фото и видео
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
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    пролетело незаметно! Всем рекомендую этого гида 👍 Очень интересно рассказывает про город и культурные особенности страны, про жизнь сейчас. Еще раз большое спасибо!

  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Яркая Анталья на авто
    Приятно провела время с Викторией - успели насладиться прогулкой по старому городу, музеями, невероятным водопадом, обсудить еду, погоду, особенности местной моды, положение третьих жен и пр:) Рекомендую как талантливого экскурсовода и лёгкого приятного собеседника! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего отеля за доп плату
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    (дешевле чем такси). Провел познавательную экскурсия только для нашей семьи. Остановки по требованию с двумя детьми)) Красивейшие улочки старого города ранним утром с отсутствием толпы туристов. Подсказал, где попить настоящий турецкий кофе на углях. Спасибо предыдущим отзывам - попросила, помогли осуществить. Это нереально насыщенный и вкусных кофе. Экскурсией довольны. Однозначно рекомендуем. Спасибо за хороший отдых. P.S. Туристов никто не ворует))) незнакомый гид увезет неизвестно куда … Вы - любимейшие гости, которые привозят деньги, это позволяет содержать себя и семью. Нет смысла вас обижать, есть только смысл произвести такое впечатление, чтоб вы вернулись еще раз!

    Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего
  • Я
    Яна
    17 мая 2024
    Яркая Анталья на авто
    2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное передвижение на коляске, своими
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    силами совсем мало. Виктория при составлении маршрута учла все, это время пролетело очень быстро, погрузились в историю, посетили все места которые запланировали. Время пролетело очень быстро да еще с таким крутым Гидом. Все было точно по времени, у нас был + трансфер с отеля и назад. Виктория очень светлая такое чувство что ты знаком с человеком долгое время. Спасибо Вам за Ваш труд, а то мамы отдельное спасибо!!! Турция прекрасная страна!!!!

    2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное2 мая брали индивидуальную экскурсию на 2 человека. Я и моя мама, маме 83 года, основное
  • С
    Стас
    16 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Желаю компании процветания и хороших покупателей! Всем доволен, все удобно и понятно! Анталия красивая!
    Желаю компании процветания и хороших покупателей! Всем доволен, все удобно и понятно! Анталия красивая!
  • Р
    Регина
    16 мая 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Экскурсия на высшем уровне! Экскурсовод Тимур знает ответ на любой вопрос) Рассказывал очень интересно, помогал мне везде, я была одна с малышом в коляске, сделал чудесные фотографии) Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Дюденский водопад»

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  1. Анталья за один день на авто - all inclusive
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  3. Групповая обзорная экскурсия по Анталье
  4. По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
  5. Анталья с историком
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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