Путешествие в cказочную Каппадокию из Антальи на 2 дня

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1 отзыв
Tunar T.
Tunar T. – Гид из Анталии
Предлагаем вам внести немного разнообразия в свой отдых и отправиться с побережья в центральную Турцию.

Именно здесь вы увидите Каппадокию — необычайно живописную местность с причудливыми ландшафтами, которая прославилась множеством воздушных шаров, взлетающих над скалами и ущельями каждое утро.

Кроме того, вы побываете в подземных городах и скальных монастырях, а также познакомитесь с насыщенной событиями историей 📖 этого региона.
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Путешествие в cказочную Каппадокию из Антальи на 2 дня
Путешествие в cказочную Каппадокию из Антальи на 2 дня

Что вы увидите

  • ➜ Подземные города Каппадокии
  • ➜ Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
  • ➜ Скальную Крепость Ортахисар
  • ➜ Скальную Крепость Учхисар
  • ➜ Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
  • ➜ Знаменитую Долину Любви
  • ➜ Великолепную Долину Голубей
  • ➜ Долину Пашабаг, где находятся самые большие "грибы" конусы в Каппадокии
  • ➜ Полет воздушных шаров
  • ➜ Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Каппадокия — это регион в Центральной Турции, славящийся своими необычными разноцветными ландшафтами, которые сформировались природой после извержения вулканов миллионы лет назад.
На протяжении долгого времени эта территория служила местом для проживания различных цивилизаций и народов, которые строили города под землёй и над землёй в вулканических скалах, разукрасив тем самым необычность этой местности.
Свою лепту внесло и христианство, найдя уединение и умиротворение здесь. Бережно неся свою религию, они нанесли великолепнейшие фрески в скальных Церквях и монастырях, которые вырыли в вулканических породах Каппадокии.
В последствии природных и исторических действий сейчас это необыкновенно колоритная территория, которая в 1985 году была внесена в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО.
Подземные города, скальные Церкви, скальные монастыри, дома в вулканических конусах, фантастические долины и необыкновенные конусы «грибы» - все это вы увидите, посетив данную экскурсию ⛳. Изюминкой станут Полеты воздушных шаров на рассвете, зрелище, которое навсегда останется в вашей памяти.
+Что входит
  • ✚ Трансфер от/до отеля
  • ✚ Услуги русскоговорящего гида
  • ✚ Входной билет в «Подземный города»
  • ✚ Входной билет в «Музей под открытым небом Пашабаг»
  • ✚ Проживание в каменном отеле «Kral Hotel» г. Ургюп
  • ✚ Завтрак в первый день экскурсии
  • ✚ Ужин и завтрак в отеле.
Что не входит
  • ▬ Напитки
  • ▬ Обед в 1-й день экскурсии (шведский стол) – (10 USD)
  • ▬ Обед во 2-й день экскурсии (комплексный) – (10 USD)
  • ▬ Полет на воздушном шаре – (1 час) (100 - 200 USD зависит от сезона)
  • ▬ Посещение Панорамы воздушных шаров –((1. 5 часа) – 15 USD)
  • ▬ Посещение Заката в Красной Долине – (10 USD)
  • ▬ Одноместный номер (доплата 15 $).
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Путешествие в cказочную Каппадокию из Антальи на 2 дня
Путешествие в cказочную Каппадокию из Антальи на 2 дня
Путешествие в cказочную Каппадокию из Антальи на 2 дня
Путешествие в cказочную Каппадокию из Антальи на 2 дня
Путешествие в cказочную Каппадокию из Антальи на 2 дня

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tunar T.
Tunar T.
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