Туры на автобусе в Анталье

Найдено 5 туров в категории «На автобусе» в Анталье, цены от $48, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
1 день 14 часов
155 отзывов
В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
10 июня в 03:00
13 июня в 03:00
70$56 за человека
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
🚌 На автобусе
скидка
17%
Авторский тур
1 день 14 часов
100 отзывов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
65$54 за человека
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
1 день 7 часов
2 отзыва
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 02:00
12 июня в 02:00
$199 за человека
Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
2 отзыва
Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$48 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Поедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$110 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
    Все супер! Каппадокия изумительна и прекрасна и дело не только в шарах, хотя они безусловно являются определённым шармом этого места.
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    Сопровождающему нас гиду Султану, отдельный респект, очень восхищает, когда пересекаешься с такими эрудированными людьми знающими и любящими то, чем они занимаются. Минус - цена полета на шаре сейчас завышенная, но это зависит не от вас думаю, просто повышенный спрос вытек в такую цену. Но, после полёта о деньгах уже не думаешь, эмоции просто переполняют.

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
    Самая лучшая поездка, которая у меня была! Каппадокия прекрасная, оч хороший гид, влюбил в Турцию! Такую долгую дорогу не почувствовали,
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    было много остановок, Султан много рассказывал интересных фактов. Шары невероятные, долины Каппадокии обязательно увидеть каждому, они просто нереальные! Организация на высшем уровне, не видела ни к кого такого подхода. Эти два дня можно было ни о чем не думать, просто наслаждаться и отдыхать! Огромное спасибо Султану и водителю, они сделали эту поездку в разы круче, чем я представляла!!

  • А
    Анжелика
    21 мая 2024
    В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
    Только что вернулась с экскурсии и пока впечатления свежие, хочу поделиться. Экскурсия о-о-очень понравилась впечатление сильное оставила (естественно положительное). Гид
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    Султан это просто профессионал от Бога, умничка, душка. Очень эрудирован, заботлив к туристам, с чувством юмора. СПАСИБО огромное ему за проведение экскурсии. Отдельное спасибо водителю (к сожалению не запомнила имя), он ас в своём деле, ведь дорога не из лёгких. Спасибо Sputnik за организацию экскурсии, всё чётко. С погодой повезло были шары. Причём красиво и впечатляет не только сам полёт, но и погоня за шарами на джипах (об этом ребята из группы рассказали). Конечно Каппадокия это фантастичное, сказочное, какое-то мистическое место. Подводя итог хочу сказать, что я ни секунды не пожалела о затраченных средствах и о проведённом времени.

  • Р
    Роман
    14 марта 2024
    Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
    Брали экскурсию в сентябре 2023. Остались очень довольны. Особенно гид Ильяс, очень хорошо рассказывал и объяснял, не давал скучать и
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    в целом просто отлично провел программу. Все остальное соответствовало ожиданиям, много фотографий, много времени что бы сфотографировать, сам полет на шаре целый час был очень запоминающийся, кормили вкусно, к ночлегу тоже никаких нареканий нет, все здорово. Спасибо

  • К
    Кодир
    1 августа 2023
    Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
    Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.
  • А
    Александр
    5 мая 2023
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дня
    Экскурсия на 3 дня - замечательный выбор! Можно в спокойном темпе посетить множество интересных мест, познакомиться с прекрасными людьми, успеть
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    в одно утро полетать на шаре и в другое понаблюдать за их полётами с земли. Гид Сердар - большой профессионал своего дела и отличный человек. Отель из камня уютный и атмосферный, питание в процессе экскурсии вкусное, в автобусе раздают воду и включают душевную музыку. В общем, 11/10

  • P
    Polli122
    11 августа 2022
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дня
    Моя оценка 100/10. Экскурсия невероятная, а я была на очень многих экскурсиях. Программа очень насыщенная, отлично, что дня три, а
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    не два! Экскурсовод Ильхам лучший человек! Все подробно расскажет, повеселит, поможет, как будто ты лично к нему приехал в гости. Три дня пролетели незаметно, просто счастье!

  • Д
    Дмитрий
    30 июля 2022
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Анталии на 3 дня
    Экскурсия в каппадокию вышла отличной. Да, к долгой дороги в "газели" я был готов. Но газель была достаточно комфортной. Слава
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    богу был кондей, работающий на протяжении всей поездки. Наш гид- Али- просто бомба. Во-первых очень коммуникативный;Во-вторых умело вел группу на трех языках, каждому уделяя внимание,стараясь сделать так, чтобы всем поездка понравилась максимально. Сразу стало понятно, что с ним можно будет по свойски общаться и обо всем распрашивать. Одним словом- красавчик. Сама экскурсия была насыщенной, интересной. Мы посмотрели наверно всю каппадокию. Подьем на шарах(который приобретался отдельно) тоже вышел потрясным. Некоторые члены группы брали отдельно закат, каппадокийские вечера и танцы дервишей. Но большого восторга я у них не заметил, и крутых фото не увидел. Поэтому как по мне- взять экскурсию, взять шар(главное чтобы в корзине вы были скраю, а не по середине) и рассвет- это вот бомба. Отель был, кстати говоря, тоже отличным, такой красивый под стиль старого города Гёреме. Я доволен экскурсией, как и моя жена. Отдельно отмечу, что все дополнительные активашки(танцы, вечера, рассветы, закаты) не входящие в экскурсию- стоят от 20 до 35 евро. Обед стоил отдельно, около 10 евро с человека(мы не брали, просто перекусывали изза жары). Также была водичка в салоне автобуса бесплатная. Выезжали мз антальи(жили прямо в центре) в 3.20-3.40 утра. В течение часа по дороге к перекрёстку собирали остальных. Закладывайте это в расчёт, что катать придется долго.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. В космическую Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Анталии
  2. Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
  3. Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
  4. Тур по волшебным местам фантастической Каппадокии, туфовый отель
  5. Каппадокия DELUXE на 2 дня с проживанием в пещерном отеле
Сколько стоит тур в Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "На автобусе" можно забронировать 5 авторских туров от 48 до 199 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.45 из 5
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