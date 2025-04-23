Мои заказы

Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья с комфортом

Исследовать руины Иераполя, погулять по долинам Каппадокии и древней Конье
Путешествие 4 в 1: в этом туре мы посетим самые известные локации Турции, а также покажем вам удивительный город Конья. Погуляем по улицам Антальи и осмотрим Старый город, водопад Дюден,
Ворота Адриана. В Памуккале полюбуемся белоснежными травертинами и увидим руины Иераполя. Насладимся пейзажами долин Каппадокии, а желающие смогут полетать на воздушном шаре. В Конье познакомимся с архитектурой эпохи сельджуков, погружаясь в местную атмосферу.

5
4 отзыва
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой тёплую одежду.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Анталью

Мы встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Далее у вас будет свободное время на отдых после перелёта и самостоятельную прогулку по городу.

2 день

Знакомство с достопримечательностями Антальи

После завтрака отправимся исследовать знаковые локации города. Вы осмотрите Старый город Калеичи — исторический центр Антальи, где можно увидеть османские дома, римскую церковь, превращённую в мечеть, и древний хаммам. Также увидим Ворота Адриана — одну из самых узнаваемых достопримечательностей города. Они построены в честь римского императора Адриана, посетившего город в 130 году н. э., и являются хорошим примером античной архитектуры.

Посмотрим на минарет Йивли и водопад Дюден, а также заглянем на Площадь Республики.

3 день

Переезд в Памуккале и Иераполь

Сегодня направляемся на знаменитый турецкий курорт Памуккале. Он расположен в провинции Денизли на юго-западе страны и известен своими белоснежными травертинами, образованными из воды термальных источников. История Памуккале начинается с конца 2 века до н. э., когда цари из династии Атталидов основали здесь город Иераполь. Со временем, благодаря термальным источникам, в окрестностях сформировались каскады террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами.

При желании мы осмотрим руины древнего Иераполя, где раньше находились Римский театр, некрополь, бассейн Клеопатры и руины храма Аполлона, Иераполь Фригийский и Иераполь Сирийский.

4 день

Прибытие в Каппадокию

В этот день мы поедем в волшебную Каппадокию. Спешить не будем, знакомиться с этим удивительным местом планируем завтра, а сегодня по прибытии отдохнём в отеле.

5 день

Обзорная экскурсия по Каппадокии

Каппадокия — уникальный регион в центральной части Турции, известный своими необычными вулканическими ландшафтами, подземными городами и обширными пещерными монастырями. Национальный парк «Гёреме» и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Регион также славится своими фестивалями воздушных шаров, которые проводятся ежегодно весной и осенью, предоставляя посетителям уникальную возможность полюбоваться красотой Каппадокии с высоты птичьего полёта. При желании вы сможете тоже полетать на воздушном шаре (оплачивается отдельно).

Сегодня мы погуляем по живописным долинам, наслаждаясь аутентичным ландшафтом этого места.

6 день

Возвращение в Анталью, город Конья

В этот день мы вернёмся в Анталью, но ещё заглянем в город Конья. Его история насчитывает более 7500 лет, начиная с догреческих времён. В разные периоды Конья принадлежала Хеттскому царству, Римской империи, Византии, сельджукам и Османской империи. Одной из главных местных достопримечательностей является мавзолей Мевляны, где покоится знаменитый поэт и философ Джалаледдин Руми. Это место привлекает множество паломников и туристов со всего мира. Также в городе находятся другие важные исторические объекты, такие как музей при гробнице Руми и Археологический музей. Мы погуляем по улицам города и проникнемся его атмосферой.

7 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$750
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер по маршруту
  • Страховка
  • Услуги гида-историка
  • Экскурсии (обзорная экскурсия по Анталье, Памуккале, Иераполис, травертины, обзорная экскурсия, смотровая площадка, посещение подземного города в Каппадокии, мавзолей Мевланы в Конье)
  • Шопинг и дегустации
Что не входит в цену
  • Перелёт до Антальи и обратно
  • Трансфер из/до аэропорта - $25
  • Полёт на воздушном шаре
  • Посещение бассейна Клеопатры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Антальи, 12:00
Завершение: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга
Инга — ваша команда гидов в Анталье
Привет, меня зовут Инга! Я люблю путешествовать, узнавать историю разных стран и достопримечательностей, знакомиться с традициями и обычаями других народов, а также пробовать их блюда. Уже больше 5 лет я занимаюсь
организацией своих и чужих путешествий. Наша команда —профессионалы своего дела. Мы проводим туры и круизы не только по России, но и в других странах мира. Всё это благодаря любви к путешествиям, которой мы тебя заразим!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Елена
Елена
23 апр 2025
Спасибо Исмаилу за отлично организованный и поведеный тур и Мураду за интересные экскурсии и комментарии. Настоящие профессионалы и очень хорошие, творческие люди. С удовольствием жду следующих путешествий😍
И
Илона
17 мар 2025
Тур понравился очень! Это моя первая поездка заграницу и соответственно в Турцию. Все сопровождение было комфортным и понятным, организатор Инга так все сделала, что не осталось переживать ни о чем!
Даже билеты купила нам по отличной цене! Сразу по прилету нас встретила принимающая сторона в Турции в лице Исмаила и до конца тура он был с нами, пока не отвез нас обратно в аэропорт. Исмаил очень внимательный, добрый, и с отличным чувством юмора! Вся поездка очень насыщенная, интересная, активная. Увидела очень много достопримечательностей и красивых локаций! Моя особая любовь - Каппадокия! Отели все хорошие, еда вкусная! В целом оценка 5 из 5. Спасибо всем организаторам за такой классный тур!

Е
Елена
6 мар 2025
Инга, спасибо тебе огромное за возможность отправиться в этот исторический тур по Турции! Благодаря тебе я увидела Турцию совсем с другой стороны. Летняя пляжная Турция иная. А вот Памуккале, Каппадокия,
Анталия — это невероятная красота, которой нельзя налюбоваться. Захватывающие дух пейзажи, волшебные города, и древняя история на каждом шагу сделали моё путешествие особенным. Я в восторге от каждого дня, от каждого момента и бесконечно благодарна за такую удивительную возможность! Советую всем знакомым посетить ваш замечательный тур, который останется в памяти навсегда.

В
Виктория
28 янв 2025
За столь короткое время я успела побывать в Анталии, Памуккале, Каппадокии и Конье! Программа, составленная Ингой была достаточно насыщенной, но все же было время для отдыха, купания на море и
в бассейне, а также для личных дел. Принимающая сторона в Турции - в лице Исмаила и гида Рустема - это профессиональны своего дела! Все было четко организовано, нигде не стояли в очередях! Гида можно было слушать бесконечно, столько информации мы узнали о Турции. Во всех городах мы проживали в супер крутых отелях, где было красиво и вкусно. Самое незабываемое утро у меня было в Каппадокии, куда теперь хочу вернуться в будущем, чтобы полетать на воздушном шаре! За такой короткий период получила максимум впечатлений и множество красивых фотографий! Поэтому без сомнений рекомендую данный тур!

