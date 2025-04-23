После завтрака отправимся исследовать знаковые локации города. Вы осмотрите Старый город Калеичи — исторический центр Антальи, где можно увидеть османские дома, римскую церковь, превращённую в мечеть, и древний хаммам. Также увидим Ворота Адриана — одну из самых узнаваемых достопримечательностей города. Они построены в честь римского императора Адриана, посетившего город в 130 году н. э., и являются хорошим примером античной архитектуры.

Посмотрим на минарет Йивли и водопад Дюден, а также заглянем на Площадь Республики.