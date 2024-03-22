Мы покажем вам самые интересные локации Антальи, отвезём в Памуккале и неспешно прогуляемся по Каппадокии.
Вы осмотрите минарет Йивли и башню Хыдырлык, пройдёте через
Описание тура
Организационные детали
Вы можете приехать за день или два дня до начала тура, проживание в отеле — €50 за ночь дополнительно.
Проживание. Двухместное размещение в пятизвёздочных отелях Антальи, Памуккале и Каппадокии. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены трёхразовое питание в отеле в Анталье, а также завтраки и ужины в отелях в Памуккале и Каппадокии, обеды во время экскурсии.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Анталью
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Разместившись, вы сможете отдохнуть после дороги или отправиться гулять по городу самостоятельно.
Обзорная экскурсия по Анталье
После завтрака у вас будет свободное время. Пообедав, направимся исследовать достопримечательности Антальи. Вы увидите символ города — минарет Йивли, римскую башню Хыдырлык и Часовую башню, пройдёте через ворота Адриана, возведённые в честь римского императора, прокатитесь на панорамном лифте и заглянете в порт. Также мы полюбуемся небольшим водопадом, посетим магазины кожаных изделий и ювелирных украшений, где вы сможете закупиться подарками для себя и близких.
Вечером вернёмся в отель на ужин.
Переезд в Памуккале
Первую половину дня предлагаем посвятить отдыху, а после обеда мы выезжаем в провинцию Денизли, к Памуккале. По прибытии заселимся в отель и поужинаем. Затем у вас будет свободное время, которое вы сможете провести на SPA-процедурах или прогулке по окрестностям.
Памуккале и Иераполис
Начнём день с посещения Памуккале. Эти популярные среди туристов термальные источники представляют собой каскад террасных ванн с белоснежными кальцитовыми сталактитами. Рядом с локацией расположились руины Иераполиса, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе название города означает «святой город».
После обеда вы сможете посетить магазины вина и текстиля.
Памуккале - Каппадокия
Сегодня отправляемся в не менее известную локацию. Позавтракав, поедем в Каппадокию. По пути обязательно сделаем остановку на обед. По прибытии разместимся в отеле, после чего у вас будет свободное время.
Чудесные долины Каппадокии и музей Гёреме
Утром завтракаем и идём очаровываться местными красотами. Мы посетим долину Любви, Пашабаг и Зельве, каждая из которых удивит вас причудливыми каменными образованиями и ландшафтами. Побываем в настоящем музее под открытым небом. На территории Гёреме находятся церкви с уникальными росписями внутри. Сегодня желающим также предлагаем полетать на воздушном шаре за дополнительную плату. Этот опыт останется у вас в памяти навсегда!
После экскурсии мы вернёмся в Анталью (пообедать вы сможете в пути). После заселения в отель — свободное время.
Свободный день в Анталье
День тотального релакса и удовольствия! Вы сможете в полной мере насладиться сервисом отеля, прогулками и шопингом.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание в отеле в Анталье, а также завтраки и ужины в отелях в Памуккале и Каппадокии, обеды во время экскурсий
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Антальи и обратно
- Остальное питание
- Доплата за одноместное размещение - €500
- Дополнительные активности (например, полёт на воздушном шаре в Каппадокии)