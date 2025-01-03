Памуккале, Каппадокия и античные города в окрестностях Антальи

Полюбоваться главными жемчужинами страны, увидеть водопад Манавгат и погулять по Конье
Турция — это не только пляжный отдых и отели с системой «всё включено». Страна обладает богатой историей и невероятными природными жемчужинами. Мы покажем вам древние караван-сараи и античные города: Иераполис
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и Перге, Аспендос и Сиде.

В Памуккале вы полюбуетесь белоснежными травертинами, а за два дня в Каппадокии осмотрите долины с причудливыми скальными образованиями и заглянете в керамические мастерские.

Мы погуляем по Конье и посетим музей Мевляны, побываем в большом и хорошо сохранившемся поселении эпохи неолита.

Посмотрим на необычный водопад Манавгат, насладимся цветом воды в одноимённой реке и прокатимся по ней на яхте.

5
1 отзыв
Памуккале, Каппадокия и античные города в окрестностях Антальи
Памуккале, Каппадокия и античные города в окрестностях Антальи
Памуккале, Каппадокия и античные города в окрестностях Антальи
Ближайшие даты:
30
мар1
мая1
июн25
июл
Время начала: 18:00

Описание тура

Организационные детали

Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.

Проживание. В бутик-отелях 5* и 4*, размещение 2-местное:

  • В Анталье — Dream World Hill/Dream Hill
  • В Памуккале — Lycus River Thermal Hotel
  • В Конье — Safa Royal Museum Hotel
  • В Каппадокии — Tassaray Hotel

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и ostrovok.ru

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отелях, остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером: Mercedes Vito — до 6 мест,
Mercedes Sprinter — до 19 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Для граждан РФ не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся в аэропорту и размещаемся в отеле. Затем вы познакомитесь с гидом, обсудите дальнейший план путешествия и отдохнёте. Свободное время, ужин.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Памуккале: античный Иераполис и белоснежные травертины

После завтрака отправляемся в Памуккале. По приезде первым посетим античный город Иераполис, бывший важным центром во времена Римской и Византийской империй. Вы увидите крепостные стены города, центральные улицы, прекрасно сохранившийся театр, ворота императора Домициана и римские бани, где сейчас располагается археологический музей.

Затем пойдём любоваться белоснежными травертинами, которые образовались благодаря термальным источникам, богатым кальцием и оставляющим при испарении осадок в виде белых каскадов. Это настоящее чудо природы!

После желающие смогут искупаться в бассейне Клеопатры с термальной водой (за доплату). Кстати, здесь снимали часть фильма Кончаловского «Одиссей».

Вечером — размещение в отеле, ужин, свободное время.

Памуккале: античный Иераполис и белоснежные травертиныПамуккале: античный Иераполис и белоснежные травертиныПамуккале: античный Иераполис и белоснежные травертиныПамуккале: античный Иераполис и белоснежные травертиныПамуккале: античный Иераполис и белоснежные травертиныПамуккале: античный Иераполис и белоснежные травертиныПамуккале: античный Иераполис и белоснежные травертиныПамуккале: античный Иераполис и белоснежные травертиныПамуккале: античный Иераполис и белоснежные травертины
3 день

Конья: музей и мавзолей Мевляны

Сегодня отправимся в город Конья, который в период расцвета Сельджукской династии был столицей державы, а среди его жителей было много мыслителей, учёных, людей культуры и искусства.

Посетим музей Мевляны — персидского поэта-суфия Джалаладдина Руми, основателя ордена суфийских дервишей. Побываем и в его мавзолее, находящемся здесь же.

Затем — размещение в отеле, ужин, свободное время.

Конья: музей и мавзолей МевляныКонья: музей и мавзолей МевляныКонья: музей и мавзолей МевляныКонья: музей и мавзолей МевляныКонья: музей и мавзолей Мевляны
4 день

Караван-сарай и достопримечательности Каппадокии

Утром переедем в Каппадокию, первые поселенцы которой жили в пещерах, вырубленных в скалах, а с появлением христианства здесь стали возникать часовни, церкви, монастыри и целые города, построенные в скалах и под землёй с целью защиты от вражеских нападений.

По пути посетим монументальный караван-сарай 13 века Султан-Хан — настоящее произведение сельджукского искусства.

По прибытии в Каппадокию побываем в подземном городе, где во времена Римской империи жили, скрываясь от гонений, ранние последователи Иисуса Xриста. Со смотровой площадки посмотрим на крепость Учхисар — скальное поселение с башнями и шпилями из белого туфа, перфорированными окнами и дверьми.

Сделаем остановку с видом на долину Голубей — мы расскажем вам, как тут оказалось так много голубятен. Устроим фотопаузу в долине «Три Красавицы», названной так из-за выдающихся скальных образований, похожих на три гигантских гриба. Обсудим легенды, связанные с этим местом, которое считается символом Каппадокии.

В завершении заглянем в керамическую мастерскую в Аваносе — городе гончаров. Затем — размещение в отеле, ужин. По желанию, за доплату, будет возможность поучаствовать в фольклорной программе «Турецкая ночь» с зажигательными выступлениями профессиональных артистов и мастеров восточного танца.

Караван-сарай и достопримечательности КаппадокииКараван-сарай и достопримечательности КаппадокииКараван-сарай и достопримечательности КаппадокииКараван-сарай и достопримечательности КаппадокииКараван-сарай и достопримечательности Каппадокии
5 день

Гёреме, долины Воображения и Любви

В этот день, если вы давно мечтали полетать на воздушном шаре, у вас будет такая возможность! Часовой полёт (за доплату) позволит насладиться панорамами сказочных долин с высоты и увидеть места, недоступные для пеших прогулок.

После завтрака продолжим исследовать примечательные места Каппадокии. Посетим посёлок Гёреме и одноимённую долину — национальный парк-музей с ансамблем церквей со старинными настенными росписями, скальными жилищами и монастырями (вход за доплату).

Побываем в долине Деврент, известной как долина Воображения. Рассмотрим необычные скальные формирования, многие из которых напоминают животных. Полюбуемся завораживающим видом в долине Любви, получившей такое название благодаря фаллической форме каменных образований.

Вечером желающие (за доплату) смогут посмотреть на церемониальный танец кружащихся дервишей, в котором каждое движение имеет особый тайный смысл.

Гёреме, долины Воображения и ЛюбвиГёреме, долины Воображения и ЛюбвиГёреме, долины Воображения и ЛюбвиГёреме, долины Воображения и Любви
6 день

Путь в Анталию: караван-сарай, озеро Обрук-Хан, древнее поселение Чатал-Хююк

Сегодня отправляемся в Анталию. По дороге посетим караван-сарай Тепеси-Делик-Хан — аутентичный постоялый двор, располагавшийся на Великом шёлковом пути. Вы сможете ощутить атмосферу того периода и отдохнуть за чашечкой кофе по-турецки.

Заедем на озеро Обрук-Хан с карстовыми образованиями. Побываем в большом и хорошо сохранившемся поселении эпохи неолита Чатал-Хююк, просуществовавшем до 5600 года до н. э.

По приезде в город разместимся в отеле. Затем — ужин и свободное время.

Путь в Анталию: караван-сарай, озеро Обрук-Хан, древнее поселение Чатал-ХююкПуть в Анталию: караван-сарай, озеро Обрук-Хан, древнее поселение Чатал-ХююкПуть в Анталию: караван-сарай, озеро Обрук-Хан, древнее поселение Чатал-ХююкПуть в Анталию: караван-сарай, озеро Обрук-Хан, древнее поселение Чатал-ХююкПуть в Анталию: караван-сарай, озеро Обрук-Хан, древнее поселение Чатал-Хююк
7 день

Древние города Перге, Аспендос и Сиде, водопад Манавгат и водная прогулка

В этот день вас ждёт знакомство с тремя древними городами. Первым посетим Перге — прекрасно сохранившийся античный город, где, по преданиям, апостол Павел основал одну из первых христианских общин в Анатолии. Осмотрим амфитеатр, стадион, агору и римские бани.

Затем переедем в Аспендос, основной достопримечательностью которого является театр с великолепной акустикой, датируемый 2 веком и вмещающий 20 000 зрителей.

Следом побываем в Сиде на живописном зелёном полуострове. На его берегу находятся останки античного храма Аполлона. Также в городе сохранился театр 2 века нашей эры, а рядом расположен музей античности, обустроенный в подвалах римских бань. Увидим и ещё один архитектурный исторический памятник античного периода — развалины рынка Агора. Именно здесь в те времена происходила вся торговля региона.

После обеда полюбуемся необычным водопадом Манавгат с чарующим цветом воды и прокатимся на яхте по одноимённой реке (длительность прогулки — 1,5 часа). Затем — возвращение в отель, ужин, свободное время.

Древние города Перге, Аспендос и Сиде, водопад Манавгат и водная прогулкаДревние города Перге, Аспендос и Сиде, водопад Манавгат и водная прогулкаДревние города Перге, Аспендос и Сиде, водопад Манавгат и водная прогулкаДревние города Перге, Аспендос и Сиде, водопад Манавгат и водная прогулка
8 день

Отъезд

После завтрака соберём вещи и поедем в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€999
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины в отелях
  • Трансферы на комфортабельном транспорте: аэропорт - отель - аэропорт
  • Транспортные карты и весь транспорт по маршруту
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Профессиональный русскоязычный гид с лицензией
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Анталью и обратно
  • Питание вне программы (обеды), напитки
  • Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
  • 1-местное проживание - €210 с человека за тур
  • Экскурсии по запросу:
  • Полёт на воздушном шаре - €190-250 с человека
  • Джип-сафари - €55 с человека
  • Танец дервиша «Сема» - €25 с человека
  • Турецкий вечер и танец живота - €45 с человека
  • Сафари на квадроциклах - €50 с человека
  • Верховая езда - €40 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт, время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: Анталья, аэропорт, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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М
3 янв 2025
Очень понравилась экскурсия! Все переезды и отели были комфортные и тёплые, что было немаловажно зимой. Лютфи и Елена прекрасные гиды, которые не оставили ни одного нашего вопроса без ответа, да
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и просто приятные в разговоре люди. Они помогли нам с бронированием экскурсий и отелей в Турции до и после нашей поездки.
Часть программы удалось скорректировать, потому что мы уже посетили некоторые места, очень приятно, что нам пошли навстречу. Рекомендуем!

Очень понравилась экскурсия! Все переезды и отели были комфортные и тёплые, что было немаловажно зимой. ЛютфиОчень понравилась экскурсия! Все переезды и отели были комфортные и тёплые, что было немаловажно зимой. Лютфи

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