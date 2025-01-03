После завтрака отправляемся в Памуккале. По приезде первым посетим античный город Иераполис, бывший важным центром во времена Римской и Византийской империй. Вы увидите крепостные стены города, центральные улицы, прекрасно сохранившийся театр, ворота императора Домициана и римские бани, где сейчас располагается археологический музей.

Затем пойдём любоваться белоснежными травертинами, которые образовались благодаря термальным источникам, богатым кальцием и оставляющим при испарении осадок в виде белых каскадов. Это настоящее чудо природы!

После желающие смогут искупаться в бассейне Клеопатры с термальной водой (за доплату). Кстати, здесь снимали часть фильма Кончаловского «Одиссей».

Вечером — размещение в отеле, ужин, свободное время.