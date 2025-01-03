Описание тура
Организационные детали
Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.
Проживание. В бутик-отелях 5* и 4*, размещение 2-местное:
- В Анталье — Dream World Hill/Dream Hill
- В Памуккале — Lycus River Thermal Hotel
- В Конье — Safa Royal Museum Hotel
- В Каппадокии — Tassaray Hotel
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и ostrovok.ru
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в отелях, остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером: Mercedes Vito — до 6 мест,
Mercedes Sprinter — до 19 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Для граждан РФ не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся в аэропорту и размещаемся в отеле. Затем вы познакомитесь с гидом, обсудите дальнейший план путешествия и отдохнёте. Свободное время, ужин.
Памуккале: античный Иераполис и белоснежные травертины
После завтрака отправляемся в Памуккале. По приезде первым посетим античный город Иераполис, бывший важным центром во времена Римской и Византийской империй. Вы увидите крепостные стены города, центральные улицы, прекрасно сохранившийся театр, ворота императора Домициана и римские бани, где сейчас располагается археологический музей.
Затем пойдём любоваться белоснежными травертинами, которые образовались благодаря термальным источникам, богатым кальцием и оставляющим при испарении осадок в виде белых каскадов. Это настоящее чудо природы!
После желающие смогут искупаться в бассейне Клеопатры с термальной водой (за доплату). Кстати, здесь снимали часть фильма Кончаловского «Одиссей».
Вечером — размещение в отеле, ужин, свободное время.
Конья: музей и мавзолей Мевляны
Сегодня отправимся в город Конья, который в период расцвета Сельджукской династии был столицей державы, а среди его жителей было много мыслителей, учёных, людей культуры и искусства.
Посетим музей Мевляны — персидского поэта-суфия Джалаладдина Руми, основателя ордена суфийских дервишей. Побываем и в его мавзолее, находящемся здесь же.
Затем — размещение в отеле, ужин, свободное время.
Караван-сарай и достопримечательности Каппадокии
Утром переедем в Каппадокию, первые поселенцы которой жили в пещерах, вырубленных в скалах, а с появлением христианства здесь стали возникать часовни, церкви, монастыри и целые города, построенные в скалах и под землёй с целью защиты от вражеских нападений.
По пути посетим монументальный караван-сарай 13 века Султан-Хан — настоящее произведение сельджукского искусства.
По прибытии в Каппадокию побываем в подземном городе, где во времена Римской империи жили, скрываясь от гонений, ранние последователи Иисуса Xриста. Со смотровой площадки посмотрим на крепость Учхисар — скальное поселение с башнями и шпилями из белого туфа, перфорированными окнами и дверьми.
Сделаем остановку с видом на долину Голубей — мы расскажем вам, как тут оказалось так много голубятен. Устроим фотопаузу в долине «Три Красавицы», названной так из-за выдающихся скальных образований, похожих на три гигантских гриба. Обсудим легенды, связанные с этим местом, которое считается символом Каппадокии.
В завершении заглянем в керамическую мастерскую в Аваносе — городе гончаров. Затем — размещение в отеле, ужин. По желанию, за доплату, будет возможность поучаствовать в фольклорной программе «Турецкая ночь» с зажигательными выступлениями профессиональных артистов и мастеров восточного танца.
Гёреме, долины Воображения и Любви
В этот день, если вы давно мечтали полетать на воздушном шаре, у вас будет такая возможность! Часовой полёт (за доплату) позволит насладиться панорамами сказочных долин с высоты и увидеть места, недоступные для пеших прогулок.
После завтрака продолжим исследовать примечательные места Каппадокии. Посетим посёлок Гёреме и одноимённую долину — национальный парк-музей с ансамблем церквей со старинными настенными росписями, скальными жилищами и монастырями (вход за доплату).
Побываем в долине Деврент, известной как долина Воображения. Рассмотрим необычные скальные формирования, многие из которых напоминают животных. Полюбуемся завораживающим видом в долине Любви, получившей такое название благодаря фаллической форме каменных образований.
Вечером желающие (за доплату) смогут посмотреть на церемониальный танец кружащихся дервишей, в котором каждое движение имеет особый тайный смысл.
Путь в Анталию: караван-сарай, озеро Обрук-Хан, древнее поселение Чатал-Хююк
Сегодня отправляемся в Анталию. По дороге посетим караван-сарай Тепеси-Делик-Хан — аутентичный постоялый двор, располагавшийся на Великом шёлковом пути. Вы сможете ощутить атмосферу того периода и отдохнуть за чашечкой кофе по-турецки.
Заедем на озеро Обрук-Хан с карстовыми образованиями. Побываем в большом и хорошо сохранившемся поселении эпохи неолита Чатал-Хююк, просуществовавшем до 5600 года до н. э.
По приезде в город разместимся в отеле. Затем — ужин и свободное время.
Древние города Перге, Аспендос и Сиде, водопад Манавгат и водная прогулка
В этот день вас ждёт знакомство с тремя древними городами. Первым посетим Перге — прекрасно сохранившийся античный город, где, по преданиям, апостол Павел основал одну из первых христианских общин в Анатолии. Осмотрим амфитеатр, стадион, агору и римские бани.
Затем переедем в Аспендос, основной достопримечательностью которого является театр с великолепной акустикой, датируемый 2 веком и вмещающий 20 000 зрителей.
Следом побываем в Сиде на живописном зелёном полуострове. На его берегу находятся останки античного храма Аполлона. Также в городе сохранился театр 2 века нашей эры, а рядом расположен музей античности, обустроенный в подвалах римских бань. Увидим и ещё один архитектурный исторический памятник античного периода — развалины рынка Агора. Именно здесь в те времена происходила вся торговля региона.
После обеда полюбуемся необычным водопадом Манавгат с чарующим цветом воды и прокатимся на яхте по одноимённой реке (длительность прогулки — 1,5 часа). Затем — возвращение в отель, ужин, свободное время.
Отъезд
После завтрака соберём вещи и поедем в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€999
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины в отелях
- Трансферы на комфортабельном транспорте: аэропорт - отель - аэропорт
- Транспортные карты и весь транспорт по маршруту
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Профессиональный русскоязычный гид с лицензией
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Анталью и обратно
- Питание вне программы (обеды), напитки
- Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
- 1-местное проживание - €210 с человека за тур
- Экскурсии по запросу:
- Полёт на воздушном шаре - €190-250 с человека
- Джип-сафари - €55 с человека
- Танец дервиша «Сема» - €25 с человека
- Турецкий вечер и танец живота - €45 с человека
- Сафари на квадроциклах - €50 с человека
- Верховая езда - €40 с человека