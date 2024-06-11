В Турции сотни античных городов, но именно Перге считается классикой среди археологических находок. Я проведу вас по развалинам некогда богатого города, расскажу о легендах и императорах. Вы представите себя жителями Перге, разгуливающими в тогах по базарам и площадям. А затем мы отправимся в музей, осмотрим и обсудим интересные артефакты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Античный Перге

Это город множества эпох. Он видел на своём веку греков, римлян и византийцев. Вы пройдёте по главной улице, взглянете на одну из бань и базар, где когда-то бойко шла торговля. Мы вспомним легенды древней Трои. Поговорим о покровительнице Перге и греко-римском пантеоне богов в целом. Также я расскажу об императоре Септимиусе Северусе: на ком он был женат и что не поделили его сыновья — Марк Аврелий и Гета.

Археологический музей Антальи

Большая часть коллекции — это экспонаты, обнаруженные при раскопках Перге. Вы осмотрите зал греко-римской эпохи, великолепные статуи, мозаики и саркофаги. Познакомитесь с исчезнувшей Византийской империей. А ещё найдёте саркофаг собачки и разгадаете тайны некоторых захоронений.

Если вы с детьми

Это будет замечательно, потому что для них я приготовила много заданий. В античном городе они отыщут следы 3 эпох его развития, сложат мозаику времён и соберут пазлы артефактов. В археологическом музее решат загадки, соотнесут предметы разных периодов и ответят на главный вопрос: что же общего между античным городом и музеем.

Гастронотки Антальи

В конце экскурсии по желанию вы попробуете кухню провинции Анталии. Особенно ярко она представлена в заведениях недалеко от Перге. Традиционно это котлетки на лаваше, овощи гриль, салат пияз, айран и баклава с чаем.

Организационные детали