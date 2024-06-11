Путешествие по Перге: античный город и археологический музей

Прогуляться по руинам, разгадать тайны прошлого, узнать, что не поделили сыновья римского императора
В Турции сотни античных городов, но именно Перге считается классикой среди археологических находок. Я проведу вас по развалинам некогда богатого города, расскажу о легендах и императорах. Вы представите себя жителями Перге, разгуливающими в тогах по базарам и площадям. А затем мы отправимся в музей, осмотрим и обсудим интересные артефакты.
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Античный Перге

Это город множества эпох. Он видел на своём веку греков, римлян и византийцев. Вы пройдёте по главной улице, взглянете на одну из бань и базар, где когда-то бойко шла торговля. Мы вспомним легенды древней Трои. Поговорим о покровительнице Перге и греко-римском пантеоне богов в целом. Также я расскажу об императоре Септимиусе Северусе: на ком он был женат и что не поделили его сыновья — Марк Аврелий и Гета.

Археологический музей Антальи

Большая часть коллекции — это экспонаты, обнаруженные при раскопках Перге. Вы осмотрите зал греко-римской эпохи, великолепные статуи, мозаики и саркофаги. Познакомитесь с исчезнувшей Византийской империей. А ещё найдёте саркофаг собачки и разгадаете тайны некоторых захоронений.

Если вы с детьми

Это будет замечательно, потому что для них я приготовила много заданий. В античном городе они отыщут следы 3 эпох его развития, сложат мозаику времён и соберут пазлы артефактов. В археологическом музее решат загадки, соотнесут предметы разных периодов и ответят на главный вопрос: что же общего между античным городом и музеем.

Гастронотки Антальи

В конце экскурсии по желанию вы попробуете кухню провинции Анталии. Особенно ярко она представлена в заведениях недалеко от Перге. Традиционно это котлетки на лаваше, овощи гриль, салат пияз, айран и баклава с чаем.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в Перге — около €11/чел. (оплата в турецких лирах), билеты в музей — около €15/чел., проезд на трамвае, обед — около €8/чел.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8–10 лет
  • Программа насыщенная. Учитывайте вашу физическую подготовку.
  • Если вы любите животных, возьмите с собой немного корма для кошек и собачек

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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