Античный мир Перге в современной Анталье

Перге - это история, оживающая на глазах. Узнайте о первых женщинах-мэрах и знаменитых завоевателях, гуляя по древним улицам
Перге - город, где история оживает. Здесь Александр Македонский оставил свой след, а библейские апостолы прокладывали маршруты. В Перге вы увидите римский стадион, где проходили Олимпийские игры, и мозаики II века Н.Э. Уникальная история первой женщины-мэра и других значимых личностей раскроется перед вами.

Экскурсия начинается у входа в Перге, добраться можно на личном транспорте, скоростном трамвае или заказать трансфер
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в античную историю
  • 🗺️ Индивидуальный подход
  • 👩‍⚖️ Уникальные исторические факты
  • 🚋 Удобные варианты транспорта
  • 🎨 Древние мозаики и архитектура
Античный мир Перге в современной Анталье
Античный мир Перге в современной Анталье
Античный мир Перге в современной Анталье
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Римский стадион
  • Мозаики 2 века н. э
  • Римские термы

Описание экскурсии

Римский стадион, вмещающий около 12 тысяч человек — в нём проходили Олимпийские игры, различные фестивали и гладиаторские бои.

Мозаики 2 века н. э. — их мы увидим в римских термах, а также на главной колонной улице Перге.

Вы узнаете:

  • Историю города Перге, столицы древней Памфилии
  • Как в нём появилась первая в мире женщина-мэр
  • Кто устраивал миссионерские путешествия в Перге
  • Какие исторические личности рождались в городе — или завоёвывали его

И многое другое!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Перге — €11 за чел., дети до 8 лет бесплатно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Встречаемся у входа в Перге. До него вы добираетесь самостоятельно:

— на личном транспорте
— на нашем транспорте (по запросу, за дополнительную плату)
— на скоростном трамвае Antray. Из центра Антальи ехать около 30 минут, до остановки Aksu Duragi. Так вы оказываетесь в городке Аксу, в 2 км от которого находится Перге. Стоимость проезда в одну сторону — 23 лиры за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Перге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
27 ноя 2024
Исключительно эрудированный гид и приятный человек! Показала нам античный город как живой, увлекла и развеселила всех, даже детей! Спасибо, Самаят, за прекрасные воспоминания о Турции, и за помощь в организации трансфера на нашу большую компанию!
Тургай
9 ноя 2024
Сегоднмы посетили древний город Перге. Я и моя семья остались очень довольны. История этой страны всегда мне казалась очень богатой и глубокой, благодаря профессиональной подаче Самаят все еще лучше стало
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понятно. Чувство юмора нашего гида зарядило нас всех на целый день, думаю, что отныне мы ещё не раз будем возвращаться в эту прекрасную страну.
Огромная благодарность Самаят 💐 мы вас не забудем!

С
8 ноя 2024
Были на экскурсии семьей, теперь в восторге не только от солнца, моря и тепла, но и от богатой истории, культуры Турции. Очень повезло с гидом - прекрасный русский, готовность обсуждать разные темы по истории и искусству, искрометный юмор. Будем всем рекомендовать! Самаят, в следующий раз обязательно на поиск новых впечатлений в Турции в твоей компании!
В
6 ноя 2024
Были на экскурсии. Как театр начинается с вешалки, так страна начинается с гида. Хочется сказать огромное спасибо Самаят. Обаятельная, с хорошим чувством юмора, увлеченная своим делом она виртуозно погружает в
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другую эпоху. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Все было на хорошем уровне организации, подача информации, личное общение. Надеемся вернуться в Турцию и продолжить знакомиться со страной с Самаят. Еще раз огромное спасибо! Успехов и процветания!

Ольга
29 окт 2024
Посетив древний город Перге, я осталась под глубоким впечатлением. Экскурсия была организована превосходно — Самаят сопровождала от начала и до конца, делая каждую деталь понятной и увлекательной.

Перге поражает своим величием.
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Гид подробно рассказала о жизни города в античные времена. Стены, колонны и остатки зданий придают месту особую атмосферу — кажется, что ты можешь услышать шум древнего города.

Особенно впечатлили бани и стадион — удивительно, насколько продуманной была архитектура. Стадион, который вмещал тысячи зрителей, позволяет представить себе масштабность соревнований, проводимых здесь. Прогуливаясь по его рядам, чувствуешь себя частью древнеримской культуры и традиций.

Кроме архитектурных достопримечательностей, экскурсия раскрыла и уникальные исторические факты о Перге. Я узнала о том, как город процветал в разные эпохи, начиная с греческого и заканчивая византийским периодом. Это было настоящим путешествием по истории, где каждый артефакт открывал новую главу.

Экскурсия заняла несколько часов, но это время пролетело незаметно. Большое спасибо Самаят за отличный маршрут и интересные рассказы, которые сделали посещение Перге незабываемым. Рекомендую всем, кто интересуется историей и хочет узнать больше о древнем мире — Перге оставит после себя массу ярких впечатлений!

Посетив древний город Перге, я осталась под глубоким впечатлением. Экскурсия была организована превосходно — Самаят сопровождалаПосетив древний город Перге, я осталась под глубоким впечатлением. Экскурсия была организована превосходно — Самаят сопровождалаПосетив древний город Перге, я осталась под глубоким впечатлением. Экскурсия была организована превосходно — Самаят сопровождала

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