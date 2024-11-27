Перге - город, где история оживает. Здесь Александр Македонский оставил свой след, а библейские апостолы прокладывали маршруты. В Перге вы увидите римский стадион, где проходили Олимпийские игры, и мозаики II века Н.Э. Уникальная история первой женщины-мэра и других значимых личностей раскроется перед вами. Экскурсия начинается у входа в Перге, добраться можно на личном транспорте, скоростном трамвае или заказать трансфер

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Римский стадион, вмещающий около 12 тысяч человек — в нём проходили Олимпийские игры, различные фестивали и гладиаторские бои.

Мозаики 2 века н. э. — их мы увидим в римских термах, а также на главной колонной улице Перге.

Вы узнаете:

Историю города Перге, столицы древней Памфилии

Как в нём появилась первая в мире женщина-мэр

Кто устраивал миссионерские путешествия в Перге

Какие исторические личности рождались в городе — или завоёвывали его

И многое другое!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в Перге — €11 за чел., дети до 8 лет бесплатно

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Встречаемся у входа в Перге. До него вы добираетесь самостоятельно:

— на личном транспорте

— на нашем транспорте (по запросу, за дополнительную плату)

— на скоростном трамвае Antray. Из центра Антальи ехать около 30 минут, до остановки Aksu Duragi. Так вы оказываетесь в городке Аксу, в 2 км от которого находится Перге. Стоимость проезда в одну сторону — 23 лиры за чел.