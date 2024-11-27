Перге - город, где история оживает. Здесь Александр Македонский оставил свой след, а библейские апостолы прокладывали маршруты. В Перге вы увидите римский стадион, где проходили Олимпийские игры, и мозаики II века Н.Э. Уникальная история первой женщины-мэра и других значимых личностей раскроется перед вами.
Экскурсия начинается у входа в Перге, добраться можно на личном транспорте, скоростном трамвае или заказать трансфер
Экскурсия начинается у входа в Перге, добраться можно на личном транспорте, скоростном трамвае или заказать трансфер
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в античную историю
- 🗺️ Индивидуальный подход
- 👩⚖️ Уникальные исторические факты
- 🚋 Удобные варианты транспорта
- 🎨 Древние мозаики и архитектура
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Римский стадион
- Мозаики 2 века н. э
- Римские термы
Описание экскурсии
Римский стадион, вмещающий около 12 тысяч человек — в нём проходили Олимпийские игры, различные фестивали и гладиаторские бои.
Мозаики 2 века н. э. — их мы увидим в римских термах, а также на главной колонной улице Перге.
Вы узнаете:
- Историю города Перге, столицы древней Памфилии
- Как в нём появилась первая в мире женщина-мэр
- Кто устраивал миссионерские путешествия в Перге
- Какие исторические личности рождались в городе — или завоёвывали его
И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Перге — €11 за чел., дети до 8 лет бесплатно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Встречаемся у входа в Перге. До него вы добираетесь самостоятельно:
— на личном транспорте
— на нашем транспорте (по запросу, за дополнительную плату)
— на скоростном трамвае Antray. Из центра Антальи ехать около 30 минут, до остановки Aksu Duragi. Так вы оказываетесь в городке Аксу, в 2 км от которого находится Перге. Стоимость проезда в одну сторону — 23 лиры за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Перге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Самаят — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 29 туристов
Дорогие друзья! Я считаю, что гид является витриной своей страны, и это очень важно — узнать о ней от истинного профессионала своего дела! Вот уже 13 лет я являюсь гидом-историком и представителем Министерства туризма и культуры. Главная цель меня и моей команды — влюблять каждого путешественника в нашу прекрасную страну!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
27 ноя 2024
Исключительно эрудированный гид и приятный человек! Показала нам античный город как живой, увлекла и развеселила всех, даже детей! Спасибо, Самаят, за прекрасные воспоминания о Турции, и за помощь в организации трансфера на нашу большую компанию!
Тургай
9 ноя 2024
Сегоднмы посетили древний город Перге. Я и моя семья остались очень довольны. История этой страны всегда мне казалась очень богатой и глубокой, благодаря профессиональной подаче Самаят все еще лучше стало
С
Светлана
8 ноя 2024
Были на экскурсии семьей, теперь в восторге не только от солнца, моря и тепла, но и от богатой истории, культуры Турции. Очень повезло с гидом - прекрасный русский, готовность обсуждать разные темы по истории и искусству, искрометный юмор. Будем всем рекомендовать! Самаят, в следующий раз обязательно на поиск новых впечатлений в Турции в твоей компании!
В
Владимир
6 ноя 2024
Были на экскурсии. Как театр начинается с вешалки, так страна начинается с гида. Хочется сказать огромное спасибо Самаят. Обаятельная, с хорошим чувством юмора, увлеченная своим делом она виртуозно погружает в
Ольга
29 окт 2024
Посетив древний город Перге, я осталась под глубоким впечатлением. Экскурсия была организована превосходно — Самаят сопровождала от начала и до конца, делая каждую деталь понятной и увлекательной.
Перге поражает своим величием.
Перге поражает своим величием.
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