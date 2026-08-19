Я расскажу, как жили здесь люди много веков назад, как с этими местами связаны Александр Македонский и апостол Павел. А еще покажу 18-метровый водопад Куршунлу, окруженный лианами и хвойными деревьями.
Описание экскурсии
Перге: путешествие во времени
Вы познакомитесь с историей античного города Перге и увидите его основные достопримечательности, дошедшие до наших дней: стадион, бани, ворота в виде округлых башен, торговую площадь, фонтан, церковь и акрополь. Я расскажу, как Перге стал крупным портом Памфилии, как он повлиял на распространение христианства и кто был его покровительницей. А также: в чем особенности местной архитектуры и зачем на главной улице возвели каскадный водный канал.
Руины Аспендоса и водопад Куршунлу
Аспендос — еще один древний город в окрестностях Антальи. Вы узнаете, кто его основал, на какую эпоху пришелся его экономический и культурный расцвет, почему некоторое время он использовался как караван-сарай и церковь под открытым небом. Рассмотрите прекрасно сохранившийся амфитеатр II века и 15-километровый акведук. В завершение мы отправимся на живописный водопад Куршунлу, где вы сможете отдохнуть от истории и полюбоваться чудесными пейзажами: соснами, дубами, покрытыми мхом камнями и озерами с разноцветными рыбками.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Перге — €11 с чел., дети до 8 лет — бесплатно, Аспендос — €15 с чел., дети до 8 лет — бесплатно, Куршунлу — €2 с чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- С вами буду я или другой гид-историк из нашей команды
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Ответы на вопросы
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