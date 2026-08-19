Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи

Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
В провинции Анталья сохранилось множество величественных артефактов прошлого. Вы увидите грандиозные античные амфитеатры, стены, ворота, остатки площадей и церквей.

Я расскажу, как жили здесь люди много веков назад, как с этими местами связаны Александр Македонский и апостол Павел. А еще покажу 18-метровый водопад Куршунлу, окруженный лианами и хвойными деревьями.
5
14 отзывов
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи

Описание экскурсии

Перге: путешествие во времени

Вы познакомитесь с историей античного города Перге и увидите его основные достопримечательности, дошедшие до наших дней: стадион, бани, ворота в виде округлых башен, торговую площадь, фонтан, церковь и акрополь. Я расскажу, как Перге стал крупным портом Памфилии, как он повлиял на распространение христианства и кто был его покровительницей. А также: в чем особенности местной архитектуры и зачем на главной улице возвели каскадный водный канал.

Руины Аспендоса и водопад Куршунлу

Аспендос — еще один древний город в окрестностях Антальи. Вы узнаете, кто его основал, на какую эпоху пришелся его экономический и культурный расцвет, почему некоторое время он использовался как караван-сарай и церковь под открытым небом. Рассмотрите прекрасно сохранившийся амфитеатр II века и 15-километровый акведук. В завершение мы отправимся на живописный водопад Куршунлу, где вы сможете отдохнуть от истории и полюбоваться чудесными пейзажами: соснами, дубами, покрытыми мхом камнями и озерами с разноцветными рыбками.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Перге — €11 с чел., дети до 8 лет — бесплатно, Аспендос — €15 с чел., дети до 8 лет — бесплатно, Куршунлу — €2 с чел.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • С вами буду я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2249 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
читать дальшеуменьшить

и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
L
Очень понравилась поездка с Угуром: комфортабельный автомобиль (с холодильником с бутылочками воды - мелочь, а приятно); Угур предоставил много информации, рассказывал очень интересно и занимательно, ответил на все наши вопросы. Древние города впечатляют своим величием, историей и красотой, мозаики сохранились на удивление хорошо. Замечательная поездка! Спасибо!
Очень понравилась поездка с Угуром: комфортабельный автомобиль (с холодильником с бутылочками воды - мелочь, а приятно);
Очень понравилась поездка с Угуром: комфортабельный автомобиль (с холодильником с бутылочками воды - мелочь, а приятно);
Очень понравилась поездка с Угуром: комфортабельный автомобиль (с холодильником с бутылочками воды - мелочь, а приятно);
Очень понравилась поездка с Угуром: комфортабельный автомобиль (с холодильником с бутылочками воды - мелочь, а приятно);
Очень понравилась поездка с Угуром: комфортабельный автомобиль (с холодильником с бутылочками воды - мелочь, а приятно);
Очень понравилась поездка с Угуром: комфортабельный автомобиль (с холодильником с бутылочками воды - мелочь, а приятно);
Очень понравилась поездка с Угуром: комфортабельный автомобиль (с холодильником с бутылочками воды - мелочь, а приятно);
Очень понравилась поездка с Угуром: комфортабельный автомобиль (с холодильником с бутылочками воды - мелочь, а приятно);
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Экскурсия очень крутая - Угур прекрасный рассказчик и внимательный человек, если видит, что перегруз информацией, дает немного передохнуть) А информации и впечатлений очень много! в день нашей экскурсии шел дождь, у Угура были зонты и ничего не могло помешать нам узнать все! Рекомендую всем такой формат и этого гида - вы точно будете впечатлены!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Угур - отличный гид, рассказчик, и организатор. Отличный тур - всем рекомендуем.
Когда гид знает предмет глубоко, это чувствуется даже если он делится только малой частью своих знаний. Когда гид любит
читать дальшеуменьшить

то, о чем он вам рассказывает, это придает его рассказу очарование. Когда гид готов подстраиваться под ваши интересы, это получается уже не просто тур, а еще и разговор с умным и интересным собеседником. Спасибо, Угур!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Интересный маршрут, интересный рассказчик позволили увидеть Турцию с другой стороны-реальная История! Тысячелетия прошли, но до сих пор можно увидеть города, причем с сохранившейся планировкой и остатками строений, театры, мосты акведук,
читать дальшеуменьшить

а при хорошем воображении - ощутить жизнь людей прошлого, здесь и Древняя Греция и Великий Рим и Второй Рим/ Византия, и Персия, и Османы и… Перге стоит посетить, по состоянию и объему исторической информации напоминает Римский Форум. Интересно увидеть действующий театр в Аспендосе, воссозданный на руинах, с интереснейшими легендами - теперь мечта побывать на театральных представлениях, которые в нем идут. Ну и как десерт посещение водопада, дающего прохладу в знойный день. Спасибо гиду Угуру за отличную и и интересную экскурсию.

Интересный маршрут, интересный рассказчик позволили увидеть Турцию с другой стороны-реальная История! Тысячелетия прошли, но до сих
Интересный маршрут, интересный рассказчик позволили увидеть Турцию с другой стороны-реальная История! Тысячелетия прошли, но до сих
Интересный маршрут, интересный рассказчик позволили увидеть Турцию с другой стороны-реальная История! Тысячелетия прошли, но до сих
Интересный маршрут, интересный рассказчик позволили увидеть Турцию с другой стороны-реальная История! Тысячелетия прошли, но до сих
Интересный маршрут, интересный рассказчик позволили увидеть Турцию с другой стороны-реальная История! Тысячелетия прошли, но до сих
Интересный маршрут, интересный рассказчик позволили увидеть Турцию с другой стороны-реальная История! Тысячелетия прошли, но до сих
Интересный маршрут, интересный рассказчик позволили увидеть Турцию с другой стороны-реальная История! Тысячелетия прошли, но до сих
Интересный маршрут, интересный рассказчик позволили увидеть Турцию с другой стороны-реальная История! Тысячелетия прошли, но до сих
Вам был полезен этот отзыв?
Диляра
Все отлично! Не пожалели, что сделали выбор в пользу индивидуальной экскурсии. Заранее предупредили, что у нас сын с особенностями (аутизм) - Угур очень спокойно и с пониманием на это отреагировал.
читать дальшеуменьшить

Такой формат будет удобен тем, кто хочет спокойно, комфортно и без спешки провести день.
Очень впечатлил город Перге - Угур рассказал и показал многое из того, что вряд ли можно было бы узнать самостоятельно. В Аспендосе мы посетили театр и акведук, дальше в сам город решили не идти, а сразу поехать на водопад. Театр тоже очень впечатлил, особенно то, что его активно эксплуатируют - хочется попасть туда на какой нибудь концерт или фестиваль, как зритель. Кроме этого заезжали на мост Сельджуков, собирали апельсины с дерева, делали сок.
Водопад Куршунлу- сказка! В реальности ещё круче, чем в сериале с Серканом Болатом 😁 Рекомендую на экскурсию ехать в будний день - мало людей, поэтому комфортно.
Отдельно хочу поблагодарить Угура, за открытость и общение. Отвечает на все вопросы, любые, по теме и не по теме))) Очень приятный и располагающий человек. На будущее теперь знаем к кому обращаться!
Если есть сомнения стоит ли тратить деньги на индивидуальный формат - однозначно это того стоит! Вас забирают, привозят, никаких лавок и магазинов, никакого лишнего времени в ожидании других туристов, индивидуальный подход, достаточно свободного времени и интересный рассказ от эксперта.
Важно: мы немного сгорели, потому что ничем не намазались, а солнце уже активное. Так что обязательно SPF, очки, головные уборы!

Все отлично! Не пожалели, что сделали выбор в пользу индивидуальной экскурсии. Заранее предупредили, что у нас
Все отлично! Не пожалели, что сделали выбор в пользу индивидуальной экскурсии. Заранее предупредили, что у нас
Все отлично! Не пожалели, что сделали выбор в пользу индивидуальной экскурсии. Заранее предупредили, что у нас
Все отлично! Не пожалели, что сделали выбор в пользу индивидуальной экскурсии. Заранее предупредили, что у нас
Все отлично! Не пожалели, что сделали выбор в пользу индивидуальной экскурсии. Заранее предупредили, что у нас
Все отлично! Не пожалели, что сделали выбор в пользу индивидуальной экскурсии. Заранее предупредили, что у нас
Все отлично! Не пожалели, что сделали выбор в пользу индивидуальной экскурсии. Заранее предупредили, что у нас
Все отлично! Не пожалели, что сделали выбор в пользу индивидуальной экскурсии. Заранее предупредили, что у нас+2
Все отлично! Не пожалели, что сделали выбор в пользу индивидуальной экскурсии. Заранее предупредили, что у нас
Все отлично! Не пожалели, что сделали выбор в пользу индивидуальной экскурсии. Заранее предупредили, что у нас
Вам был полезен этот отзыв?
Альбина
Угур - внимательный и пунктуальный организатор, интересный рассказчик. Экскурсия подойдет для детей (мы были с 8- и 12-летними), потому что не перегружена информацией, четко структурирована и разбавлена природными красотами. Для меня было важно прочесть в отзывах других путешественников, поэтому подчеркну и в своем, что Угур - отличный водитель. Мы отлично провели день, за что ему большое спасибо)))
Угур - внимательный и пунктуальный организатор, интересный рассказчик. Экскурсия подойдет для детей (мы были с 8-
Угур - внимательный и пунктуальный организатор, интересный рассказчик. Экскурсия подойдет для детей (мы были с 8-
Угур - внимательный и пунктуальный организатор, интересный рассказчик. Экскурсия подойдет для детей (мы были с 8-
Угур - внимательный и пунктуальный организатор, интересный рассказчик. Экскурсия подойдет для детей (мы были с 8-
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи»

Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
На машине
4 часа
20 отзывов
Билеты
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €410 за всё до 4 чел.
По следам Александра Македонского - Перге, Аспендос и Водопад Куршунлу
7 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
По следам Александра Македонского - Перге, Аспендос и Водопад Куршунлу
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
$370 за всё до 4 чел.
Три жемчужины древности: Перге, Аспендос и Сиде (из Антальи)
На автобусе
8 часов
Групповая
Три жемчужины древности: Перге, Аспендос и Сиде (из Антальи)
Побывать в местах, где гармонично уживаются археологические древности и курортная жизнь
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 08:00
29 авг в 08:00
31 авг в 08:00
€84 за человека
По следам древних цивилизаций: Перге, Аспендос и Сиде из Антальи
Пешая
На автобусе
8 часов
15 отзывов
Групповая
По следам древних цивилизаций: Перге, Аспендос и Сиде из Антальи
Путешествие по Перге, Аспендосу и Сиде подарит уникальные впечатления. История и природа в одном туре - идеальный выбор для ценителей культуры
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
$85 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
от €310 за экскурсию