Вы посетите второй по величине музей Турции и один из лучших археологических музеев мира. Узнаете о находках, ставших основой экспозиции. В особой подсветке рассмотрите скульптуры богов и императоров. Послушаете о жизни неандертальцев, гастрокультуре греков, римских правителях и античных ритуалах. А также отыщете древний артефакт и получите приятные сувениры.

Описание квеста

Археологическое путешествие в Античность

В музее находятся 13 выставочных залов и 15 000 экспонатов, большую часть которых нашли при раскопках загадочного античного города Перге в 15 км от Антальи, основанного по указанию прорицателя Калхаса после Троянской войны. На экскурсии вы услышите самые известные и неизвестные истории Древней Греции и Рима, увидите беломраморные статуи богов и римских императоров, а также коллекцию саркофагов богатых людей той эпохи.

Похищение века или поиск священной реликвии

В музейном квесте вы примерите роль детективов, которым придется обезвредить замыслы преступной организации «Охотники за реликвиями» и не дать похитить из музея Антальи бесценный артефакт. Кстати, священная реликвия самая что ни есть настоящая! Именно за ней еще тысячу лет назад охотились крестоносцы и другие джентльмены удачи. Подсказки в предметах искусства и декора помогут вам найти этот артефакт среди тысяч экспонатов.

Тысяча и один факт из мира древности

чем питались неандертальцы, как древние хоронили умерших в погребальных пифосах и какому атрибуту Богини Матери поклонялись

для чего греки пили вино разбавленным, почему напиться для них было смертным грехом, а лучшим лакомством на симпозиумах считалась… капуста

почему римские сенаторы, приветствуя каждого нового императора, желали ему «быть счастливее Августа и лучше Траяна», кто первым из императоров начал носить бороду и какой правитель убил родного брата, а затем причислил его к богам

как от Гермеса пострадала несчастная черепаха, почему богиня ночных кошмаров Геката имела три головы и приносить ей жертву нужно было лишь на перекрестке трех дорог

почему некая Аурелия Деметра приказала изобразить себя, «возлегающей» на крышке саркофага вместе с мужем, у которого вместо головы оставили кусок необработанного камня

как охотились за священной реликвией, фрагменты которой хранятся в музее

Эти и многие другие сюжеты Античности вы откроете в большом путешествии по археологическому музею.

Организационные детали