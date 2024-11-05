Потрясающе интересная экскурсия! Если вы путешествуете с детьми, то не раздумывая бронируйте! Елена очень приятный и дружелюбный человек, настоящий интеллектуал! Она рассказывала не заученную экскурсию, было видно, что она хороша
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разбирается в истории и любит свое дело. А главное отлично коммуницировала с ребенком, держала его внимание все время. Квест был интересен и взрослым и детям, она здорово придумала задания, а по завершению ребенка ждал сладкий приз!
Просто на отлично все прошло!!!!! Рекомендую всем. Мои внуки (8 и 9 лет) не особо увлечены изучением истории. Но данная экскурсия им, выражаясь их языком, «зашла»))))) выдержали все 2 часа. Можно было, конечно, несколько сократить. Например, досконально не изучать барельефы на многих саркофагах, но в целом, в е л и к о л е п но!!!! Дети были очень заинтересованы
Елене тысяча благодарностей. Провела для нас и наших детей экскурсию в археологическом музее. Детям 8 и 10 лет. Слушали очень внимательно, отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, приготовленные Еленой. Можно было
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преподнести информацию во взрослом скучно-нудном контексте, но Елена рассказала все просто великолепно. Было интересно всем! А музей, сами понимаете - не самое веселое место. Но удалось заинтересовать и удержать внимание самых взыскательных слушателей! В конце детки получили сладкий приз - и это было просто бесконечно приятно и им и родителям.
По организации - Елена связалась с нами по телефону за сутки до мероприятия. В день мероприятия была на связи и сразу отвечала на сообщения. После - помогла найти дорогу до старого города и даже помогла оплатить проезд (карты РФ не действуют, лирами мы еще не обзавелись, евро в автобусе не принимают)
Благодарим от всей души! Советуем как грамотного, интеллектуально образованного, интересного гида и как хорошего человека!
Спасибо Елене большое за чудесную, интересную, содержательную квест экскурсию. Получили огромное удовольствие, много интересной информации и сюрприз в конце. Дочери тоже очень понравилось. Очень рекомендую!
Это действительно квест для детей в археологическом музее. Ребенок слушал и разгадывал загадки, при этом Елена успела довольно много информации дать и взрослым. В общем, нам понравилось!
Большое спасибо Елене за такую замечательную экскурсию. Двум взрослым было очень интересно решать квест и найти настоящее сокровище, и сама экскурсия очень интересная. Такие места стоит посещать со знающим человеком, чтобы по-настоящему проникнуться и погрузиться в историю этих мест и оценить масштаб заложенный в музее.
Большое спасибо!
Бонусом музея являются чудесные котики и павлины на территории внутренного дворика.
По горячим следам, после Калейчи, сходили с Еленой в Археологический музей - вспомнили мифы и историю древней Греции и древнего Рима. Что сказать - несколько часов удовольствия, которое можно буквально ложкой из воздуха есть. Приедем в следующий раз в Турцию - сходим на оставшиеся экскурсии Елены (на которых еще не бывали).
Отличная экскурсия, интересный и познавательный рассказ, занятный квест))) Спасибо Елене - время пролетело не заметно, узнали много новых исторических фактов, полюбовались шедеврами греко-римской эпохи. Рекомендую экскурсию, особенно если в Анталии дождь.
Очень интересно, познавательно и не скучно, даже детям понравилось, Елена молодец!
Елена-прекрасный рассказчик, на ее экскурсии было интересно всё, начиная от первых людей и заканчивая историей современной Турции. Мы брали не квест,а обычную классическую экскурсию,и ни капли не пожалели! Однозначно рекомендую
Это просто потрясающая идея добавить к экскурсии квест. Для ребёнка точно интереснее обычной экскурсии, да и взрослому, как оказалось, тоже. А вообще, это было очень правильное решение обратиться к Елене. Ее экскурсия насыщена интересной информацией и, в то же время, не перегружена. Мы очень довольны и очень рекомендуем Елену, как отличного экскурсовода.
Экскурсия нам очень понравилась, всё прекрасно организовано, четко, понятно, интересно, познавательно. В конце квеста нам вручили следуй подарок, что было сотенно приятно. Ребёнок в восторге. Я тоже для себя много нового узнала, если бы пошли в музей без сопровождения, точно бы больше половины пропустили. Ребёнок 5 лет выдержал 2 часа с удовольствием. Однозначно рекомендую.
Мы в восторге! Детям было интересно (5 и 11 лет), мы с мужем также узнали много нового, увидели масштаб и красоту музея. 2,5 часа пролетели незаметно! Подача информации, внимание к каждому! Сразу видно, что Елена любит своё дело и рассказывает с душой! Спасибо огромное!
Боялись немного, что дети в музее могут заскучать, но не в этот раз. Очень классный, интересный квест, насыщенный интересными фактами. 3 часа пролетели как один миг.
Это наша вторая экскурсия с Еленой и мы уже точно знали, что будет интересно и познавательно! Детям 5 и 7 лет - было интересно разгадывать квест и получать сувениры и
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подарки! Если бы мы пришли в музей без Елены, то прошли бы минут за 20 и в голове бы ничего не отложилось, а так было много интересных фактов и историй и даже дети до сих пор что-то вспоминают. В общем, идите в музей вместе с Еленой, будет здорово!