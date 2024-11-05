Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи

Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Вы посетите второй по величине музей Турции и один из лучших археологических музеев мира. Узнаете о находках, ставших основой экспозиции. В особой подсветке рассмотрите скульптуры богов и императоров. Послушаете о жизни неандертальцев, гастрокультуре греков, римских правителях и античных ритуалах. А также отыщете древний артефакт и получите приятные сувениры.
5
20 отзывов
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание квеста

Археологическое путешествие в Античность

В музее находятся 13 выставочных залов и 15 000 экспонатов, большую часть которых нашли при раскопках загадочного античного города Перге в 15 км от Антальи, основанного по указанию прорицателя Калхаса после Троянской войны. На экскурсии вы услышите самые известные и неизвестные истории Древней Греции и Рима, увидите беломраморные статуи богов и римских императоров, а также коллекцию саркофагов богатых людей той эпохи.

Похищение века или поиск священной реликвии

В музейном квесте вы примерите роль детективов, которым придется обезвредить замыслы преступной организации «Охотники за реликвиями» и не дать похитить из музея Антальи бесценный артефакт. Кстати, священная реликвия самая что ни есть настоящая! Именно за ней еще тысячу лет назад охотились крестоносцы и другие джентльмены удачи. Подсказки в предметах искусства и декора помогут вам найти этот артефакт среди тысяч экспонатов.

Тысяча и один факт из мира древности

  • чем питались неандертальцы, как древние хоронили умерших в погребальных пифосах и какому атрибуту Богини Матери поклонялись
  • для чего греки пили вино разбавленным, почему напиться для них было смертным грехом, а лучшим лакомством на симпозиумах считалась… капуста
  • почему римские сенаторы, приветствуя каждого нового императора, желали ему «быть счастливее Августа и лучше Траяна», кто первым из императоров начал носить бороду и какой правитель убил родного брата, а затем причислил его к богам
  • как от Гермеса пострадала несчастная черепаха, почему богиня ночных кошмаров Геката имела три головы и приносить ей жертву нужно было лишь на перекрестке трех дорог
  • почему некая Аурелия Деметра приказала изобразить себя, «возлегающей» на крышке саркофага вместе с мужем, у которого вместо головы оставили кусок необработанного камня
  • как охотились за священной реликвией, фрагменты которой хранятся в музее

Эти и многие другие сюжеты Античности вы откроете в большом путешествии по археологическому музею.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты — 15 евро/человека, для детей до 8 лет вход свободный
  • Музей работает с 8.30 до 17.30
  • По желанию программу можно провести в формате традиционной экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У археологического музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи (Анастасия)Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи (Виктория)Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи (Виктория)
Ульяна
5 ноя 2024
Потрясающе интересная экскурсия! Если вы путешествуете с детьми, то не раздумывая бронируйте! Елена очень приятный и дружелюбный человек, настоящий интеллектуал! Она рассказывала не заученную экскурсию, было видно, что она хороша
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разбирается в истории и любит свое дело. А главное отлично коммуницировала с ребенком, держала его внимание все время. Квест был интересен и взрослым и детям, она здорово придумала задания, а по завершению ребенка ждал сладкий приз!

Елена
4 июн 2024
Просто на отлично все прошло!!!!! Рекомендую всем. Мои внуки (8 и 9 лет) не особо увлечены изучением истории. Но данная экскурсия им, выражаясь их языком, «зашла»))))) выдержали все 2 часа. Можно было, конечно, несколько сократить. Например, досконально не изучать барельефы на многих саркофагах, но в целом, в е л и к о л е п но!!!! Дети были очень заинтересованы
Анастасия
19 мая 2024
Елене тысяча благодарностей. Провела для нас и наших детей экскурсию в археологическом музее. Детям 8 и 10 лет. Слушали очень внимательно, отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, приготовленные Еленой. Можно было
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преподнести информацию во взрослом скучно-нудном контексте, но Елена рассказала все просто великолепно. Было интересно всем! А музей, сами понимаете - не самое веселое место. Но удалось заинтересовать и удержать внимание самых взыскательных слушателей! В конце детки получили сладкий приз - и это было просто бесконечно приятно и им и родителям.
По организации - Елена связалась с нами по телефону за сутки до мероприятия. В день мероприятия была на связи и сразу отвечала на сообщения. После - помогла найти дорогу до старого города и даже помогла оплатить проезд (карты РФ не действуют, лирами мы еще не обзавелись, евро в автобусе не принимают)
Благодарим от всей души! Советуем как грамотного, интеллектуально образованного, интересного гида и как хорошего человека!

Елене тысяча благодарностей. Провела для нас и наших детей экскурсию в археологическом музее. Детям 8 и
О
30 мар 2024
Спасибо Елене большое за чудесную, интересную, содержательную квест экскурсию. Получили огромное удовольствие, много интересной информации и сюрприз в конце. Дочери тоже очень понравилось. Очень рекомендую!
Е
2 янв 2024
Это действительно квест для детей в археологическом музее. Ребенок слушал и разгадывал загадки, при этом Елена успела довольно много информации дать и взрослым. В общем, нам понравилось!
Виктория
30 дек 2023
Большое спасибо Елене за такую замечательную экскурсию. Двум взрослым было очень интересно решать квест и найти настоящее сокровище, и сама экскурсия очень интересная. Такие места стоит посещать со знающим человеком, чтобы по-настоящему проникнуться и погрузиться в историю этих мест и оценить масштаб заложенный в музее.
Большое спасибо!
Бонусом музея являются чудесные котики и павлины на территории внутренного дворика.
Большое спасибо Елене за такую замечательную экскурсию. Двум взрослым было очень интересно решать квест и найтиБольшое спасибо Елене за такую замечательную экскурсию. Двум взрослым было очень интересно решать квест и найти
А
7 ноя 2023
По горячим следам, после Калейчи, сходили с Еленой в Археологический музей - вспомнили мифы и историю древней Греции и древнего Рима. Что сказать - несколько часов удовольствия, которое можно буквально ложкой из воздуха есть. Приедем в следующий раз в Турцию - сходим на оставшиеся экскурсии Елены (на которых еще не бывали).
Наталья
20 мар 2023
Отличная экскурсия, интересный и познавательный рассказ, занятный квест))) Спасибо Елене - время пролетело не заметно, узнали много новых исторических фактов, полюбовались шедеврами греко-римской эпохи. Рекомендую экскурсию, особенно если в Анталии дождь.
Т
13 ноя 2022
Очень интересно, познавательно и не скучно, даже детям понравилось, Елена молодец!
Дарья
10 июн 2022
Елена-прекрасный рассказчик, на ее экскурсии было интересно всё, начиная от первых людей и заканчивая историей современной Турции. Мы брали не квест,а обычную классическую экскурсию,и ни капли не пожалели! Однозначно рекомендую
Светлана
5 июн 2022
Это просто потрясающая идея добавить к экскурсии квест. Для ребёнка точно интереснее обычной экскурсии, да и взрослому, как оказалось, тоже. А вообще, это было очень правильное решение обратиться к Елене. Ее экскурсия насыщена интересной информацией и, в то же время, не перегружена. Мы очень довольны и очень рекомендуем Елену, как отличного экскурсовода.
И
18 апр 2022
Экскурсия нам очень понравилась, всё прекрасно организовано, четко, понятно, интересно, познавательно. В конце квеста нам вручили следуй подарок, что было сотенно приятно. Ребёнок в восторге. Я тоже для себя много нового узнала, если бы пошли в музей без сопровождения, точно бы больше половины пропустили. Ребёнок 5 лет выдержал 2 часа с удовольствием. Однозначно рекомендую.
Е
15 янв 2022
Мы в восторге! Детям было интересно (5 и 11 лет), мы с мужем также узнали много нового, увидели масштаб и красоту музея. 2,5 часа пролетели незаметно! Подача информации, внимание к каждому! Сразу видно, что Елена любит своё дело и рассказывает с душой! Спасибо огромное!
T
2 ноя 2021
Боялись немного, что дети в музее могут заскучать, но не в этот раз. Очень классный, интересный квест, насыщенный интересными фактами. 3 часа пролетели как один миг.
Екатерина
30 окт 2021
Это наша вторая экскурсия с Еленой и мы уже точно знали, что будет интересно и познавательно! Детям 5 и 7 лет - было интересно разгадывать квест и получать сувениры и
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подарки! Если бы мы пришли в музей без Елены, то прошли бы минут за 20 и в голове бы ничего не отложилось, а так было много интересных фактов и историй и даже дети до сих пор что-то вспоминают. В общем, идите в музей вместе с Еленой, будет здорово!

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