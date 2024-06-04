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внимательно, отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, приготовленные Еленой. Можно было преподнести информацию во взрослом скучно-нудном контексте, но Елена рассказала все просто великолепно. Было интересно всем! А музей, сами понимаете - не самое веселое место. Но удалось заинтересовать и удержать внимание самых взыскательных слушателей! В конце детки получили сладкий приз - и это было просто бесконечно приятно и им и родителям. По организации - Елена связалась с нами по телефону за сутки до мероприятия. В день мероприятия была на связи и сразу отвечала на сообщения. После - помогла найти дорогу до старого города и даже помогла оплатить проезд (карты РФ не действуют, лирами мы еще не обзавелись, евро в автобусе не принимают) Благодарим от всей души! Советуем как грамотного, интеллектуально образованного, интересного гида и как хорошего человека!