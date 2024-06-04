Экскурсии в Археологический музей Неаполя

Найдено 10 экскурсий в категории «Археологический музей» в Анталье, цены от €30, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
скидка
19%
Квест
2 часа
19 отзывов
Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности
Начало: У археологического музея
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
144116 за всё до 3 чел.
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 04:30
30 за человека
Большое путешествие по Анталье на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Археологический музей Антальи для взрослых и детей
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Археологический музей Антальи: путешествие в прошлое для взрослых и детей
Откройте вместе с детьми тайны древних цивилизаций в Археологическом музее Антальи. Вас ждут увлекательные рассказы и творческие задания
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
118 за всё до 6 чел.
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Посетить один из лучших музеев Турции и погрузиться в древнюю историю
Начало: У входа в Археологический музей
143 за всё до 4 чел.
Авторский тур по музеям Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по музеям Антальи
Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Начало: на республиканской площади, возле памятника Ататюр...
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Старый город и Археологический музей Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Старый город и Археологический музей Антальи
Познакомиться с богатым наследием города в компании гида-историка
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Прогуляться по руинам, разгадать тайны прошлого, узнать, что не поделили сыновья римского императора
157 за всё до 6 чел.
По Калеичи без суеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
129 за всё до 10 чел.
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Познакомиться с богатым наследием города в компании профессионального гида
Начало: В археологическом музее Антальи
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5533 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
    Просто на отлично все прошло!!!!! Рекомендую всем. Мои внуки (8 и 9 лет) не особо увлечены изучением истории. Но данная
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    экскурсия им, выражаясь их языком, «зашла»))))) выдержали все 2 часа. Можно было, конечно, несколько сократить. Например, досконально не изучать барельефы на многих саркофагах, но в целом, в е л и к о л е п но!!!! Дети были очень заинтересованы

  • А
    Анастасия
    19 мая 2024
    Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
    Елене тысяча благодарностей. Провела для нас и наших детей экскурсию в археологическом музее. Детям 8 и 10 лет. Слушали очень
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    внимательно, отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, приготовленные Еленой. Можно было преподнести информацию во взрослом скучно-нудном контексте, но Елена рассказала все просто великолепно. Было интересно всем! А музей, сами понимаете - не самое веселое место. Но удалось заинтересовать и удержать внимание самых взыскательных слушателей! В конце детки получили сладкий приз - и это было просто бесконечно приятно и им и родителям. По организации - Елена связалась с нами по телефону за сутки до мероприятия. В день мероприятия была на связи и сразу отвечала на сообщения. После - помогла найти дорогу до старого города и даже помогла оплатить проезд (карты РФ не действуют, лирами мы еще не обзавелись, евро в автобусе не принимают) Благодарим от всей души! Советуем как грамотного, интеллектуально образованного, интересного гида и как хорошего человека!

    Елене тысяча благодарностей. Провела для нас и наших детей экскурсию в археологическом музее. Детям 8 и
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Большое путешествие по Анталье на авто
    Путешествовал в начале мая. Было 10 часов между рейсами и решил осмотреть город тк в нем никогда не был. Меня
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    забрали из аэропорта и привезли обратно после экскурсии. Провел тур гид Ведат – отличный гид. Очень эрудированный и отличный рассказчик. Меня больше всего поразил древний город Перге. Это что-то невероятное, как будто окунулся в римскую эпоху. Удивительно, что это можно увидеть в наше время. Затем поехали обедать в ресторан с очень вкусной местной едой, затем к морю, потом на смотровую территорию, потом в старый город. В итоге мы провели больше 6 часов. Это фантастика, конечно! Естественно, я смело рекомендую этот тур, если вы хотите познакомится с Анталией.

  • O
    Oleg
    4 мая 2024
    Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
    На час опоздали. Оказалось надо платить литрами - водитель поехал менять евро. Но! Это всё мелочи - очень интересный гид
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    Алекс - просто как человек интересный, знает несколько языков, очень очень вежливый, любые вопросы решает максимально, заботится об удобстве. Сама экскурсия даже слишком насыщенная и завод оникса, и Памуккале, и озеро Салда. Микроавтобус конечно не очень приспособленный для 4 часа езды… Просыпаешься рано, можно бы и поспать,но … если вы ниже 170см то может и комфортно, а если выше, то спина очень устанет.

    На час опоздали. Оказалось надо платить литрами - водитель поехал менять евро. Но! Это всё мелочиНа час опоздали. Оказалось надо платить литрами - водитель поехал менять евро. Но! Это всё мелочи
  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
    Ездила на экскурсию. Так как был не сезон, то экскурсия соборная, проводилась на английском и русском поочередно. Так как девушка изначально русскоязычная, то подача материала была хорошей, дубдирларние на английском Питание, трансфер- тоже все отлично.
  • И
    Ирина
    17 апреля 2024
    Большое путешествие по Анталье на авто
    Экскурсия была на комфортабельном минивэне. Гид г-н Мумин - интеллигентный, дружелюбный, хорошо говорит на русском языке. У нас была приятная прогулка по
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    старому городу, нам очень понравилась. Но не рекомендую тратить время на достаточно дальнюю поездку к водопаду Нижний Дюден. Смотреть на небольшой водопадик на фоне многоэтажных серых жилых домов - зрелище так себе. Многие экспонаты в Археологическом музее вызвали у нас интерес.

    Экскурсия была на комфортабельном минивэне
  • А
    Альбина
    31 марта 2024
    Археологический музей Антальи для взрослых и детей
    Я с удовольствием напишу первый отзыв для Валерии))) Мы были в Анталии на весенних каникулах с детьми, и это самое
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    подходящее время для познавательных экскурсий в Турции. Очень удачно эта экскурсия предваряла нашу поездку в Аспендос и Перге на следующий день, - мы могли легко представить статуи на их исторических местах. Музей готов принять детей любого возраста, есть специальный детский зал, много визуальных электронных материалов, от которых детей просто не увести. Валерия отлично подстраивается под возраст и объем знаний участников, она подсказала нам сценарий интересного видео. Также отмечу, что гид с момента заказа была на связи, сообщала необходимую информацию, за что ей большое спасибо и наши рекомендации.

    Я с удовольствием напишу первый отзыв для Валерии))) Мы были в Анталии на весенних каникулах сЯ с удовольствием напишу первый отзыв для Валерии))) Мы были в Анталии на весенних каникулах сЯ с удовольствием напишу первый отзыв для Валерии))) Мы были в Анталии на весенних каникулах с
  • О
    Ольга
    30 марта 2024
    Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи
    Спасибо Елене большое за чудесную, интересную, содержательную квест экскурсию. Получили огромное удовольствие, много интересной информации и сюрприз в конце. Дочери тоже очень понравилось. Очень рекомендую!
  • С
    Сергей
    1 января 2024
    Анталья: ожившие герои Археологического музея
    Елена отличный гид, профессиональная, доброжелательная, позитивная.
  • В
    Виктория
    29 ноября 2023
    Анталья: ожившие герои Археологического музея
    Мы взяли две экскурсии подряд, по музею и по старому городу Антальи. Мы были вдвоем, я и дочка 9 лет. Мы
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    сразу попросили Елену рассказывать обо всем с учетом возраста ребенка и ее легко улетающего внимания. Елена виртуозно управляла нашим вниманием:)! То мы рассматривали эпохи и предметы, то мы сидели возле римских статуй и решали квест, то мы расспрашивали о современной жизни в Турции, то с удовольствием выбирали, где перекусить, Елена представила нам на выбор несколько вариантов с подробным описанием. Во время прогулки по городу увидели, как интересно менялась Антальи на протяжение веков, пили турецкий кофе, гадали на гуще и заходили в мечеть. Было вкусно, красиво, разнообразно и легко! Спасибо огромное за прекрасный день, с удовольствием и радостью рекомендую Елену и ее экскурсии)

    Мы взяли две экскурсии подряд, по музею и по старому городу АнтальиМы взяли две экскурсии подряд, по музею и по старому городу Антальи

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Археологический музей»

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  2. Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
  3. Большое путешествие по Анталье на авто
  4. Археологический музей Антальи для взрослых и детей
  5. Анталья: ожившие герои Археологического музея
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
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