Все животные привыкли к людям, их можно погладить, поиграть и покормить. Обезьяны, которые ждут лакомств, веселые зебры, которые любят кушать с руки, ослики с пушистыми ушками не оставят равнодушными никого, верблюд так и ждет, что б ему протянули травы, медвежата, малыши кенгуру, ламы и многие другие животные сделают ваш отдых веселее.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для 4 человек
Для 2 человек
Для 5 человек
Для 6 человек
Для 3 человек
Для 7 человек
Стандартное предложение
$150
$80
$190
$200
$120
$210
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер из/в отель
Входной билет
Пакет с фруктами
Что не входит
Вода
соки
мороженое
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем из отеля
Завершение: Отвозим в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - воскресенье 10.00 - по договорённости
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.