Мы отвезем вас в необыкновенный зоопарк на окраине Антальи, площадь которого составляет 569000 м²

Мы отвезем вас в необыкновенный зоопарк на окраине Антальи, площадь которого составляет 569000 м².

Вы увидите, как животные обитают на просторной территории, максимально приближенной к естественной среде, а некоторых из них можно будет покормить и погладить.
Зоопарк в Анталье
Зоопарк в Анталье
Зоопарк в Анталье
Зоопарк в Анталье
Зоопарк в Анталье
Зоопарк в Анталье
Зоопарк в Анталье

Что вас ожидает:

  • Все животные привыкли к людям, их можно погладить, поиграть и покормить. Обезьяны, которые ждут лакомств, веселые зебры, которые любят кушать с руки, ослики с пушистыми ушками не оставят равнодушными никого, верблюд так и ждет, что б ему протянули травы, медвежата, малыши кенгуру, ламы и многие другие животные сделают ваш отдых веселее.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для 4 человекДля 2 человекДля 5 человекДля 6 человекДля 3 человекДля 7 человек
Стандартное предложение
$150
$80
$190
$200
$120
$210

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в отель
  • Входной билет
  • Пакет с фруктами
Что не входит
  • Вода
  • соки
  • мороженое
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем из отеля
Завершение: Отвозим в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - воскресенье 10.00 - по договорённости
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник - воскресенье 10.00 - по договорённости

Виктория К.
Виктория К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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