Ю Юлия The Land of Legends Night Show из Анталии Очень понравилась организация трансфера - пунктуальный водитель, комфортный автомобиль. Шоу яркое и атмосферное, рекомендую к посещению!

Е Езепова The Land Of Legends в Анталии Замечательная экскурсия. Хорошо спланирована, нам на все хватило времени. Отдельно хочется отметить вежливого и тактичного водителя. Вовремя приехал и вовремя забрал нас, помогал сориентироваться.

L Lana Плавание с дельфинами в Анталии читать дальше животные, очень жизнерадостные и дружелюбные. То время, за то время, что мы с ними провели, мы получили прекрасный заряд позитива, фотографии, которые делали профессиональные фотографы будут напоминать об этой поездке. Отличная организация экскурсии от трансфера, до сопровождения в дельфинарии. Спасибо огромное организаторам, за такие яркие эмоции и впечатления! Общение с дельфинами доставило огромное удовольствие и детям и взрослым. Чудесные

М Мая The Land of Legends Night Show из Анталии Спасибо, все было здорово, во время забрали и во время привезли в отель. Шоу фонтанов очень понравилось. Девочки, которые с нами общаются, вам отдельное спасибо. Вы очень заботливые. Рекомендую всем посетить шоу, отдельно купить билеты и покататься на гондолах.

С Светлана The Land Of Legends в Анталии Это самый бюджетный вариант посетить парк с трансфером. В агентствах на улице и у отельных гидов дороже. Платили в автобусе,осень удобно.

В Виталий Аквапарк Water Hill в Анталии Аквапарк "Water Hill" - это место, где можно забыть о реальности и полностью отдаться веселью и радости. Горки и аттракционы были потрясающими, а вода была освежающей. Я получил массу положительных эмоций и отлично провел время!

Z Zhan Аквапарк Water Hill в Анталии Аквапарк "Water Hill" оказался настоящей находкой в Анталии. Здесь было много интересных горок и аттракционов, и я получил огромное удовольствие от каждого спуска. Это место, которое стоит посетить всем любителям активного отдыха!

С Сергеева Аквапарк Water Hill в Анталии Water Hill стал одним из самых ярких впечатлений в моем путешествии по Анталии. Я просто наслаждалась каждой минутой, проведенной здесь. Горки были захватывающими, а атмосфера радости и веселья была непревзойденной.

Г Григорий Плавание с дельфинами в Анталии читать дальше приключение. Дельфины были настолько дружелюбными и умными, что я был поражен их поведением. Отдельное спасибо гиду за интересные факты о дельфинах и за то, что создал такую замечательную атмосферу. Это один из лучших опытов в моей жизни! Плавание с дельфинами в Анталии - это что-то невероятное! Я даже не мог представить, насколько эмоциональным и волнующим будет это