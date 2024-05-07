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Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в The Land Of Legends - волшебство Анталии
Погрузитесь в мир веселья и приключений с экскурсией в The Land Of Legends, рай для детей и взрослых
Начало: Ваш отель
«Другие аттракционы за дополнительную плату (по желанию)»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $80 за человека
Групповая
3 часа
The Land of Legends Night Show из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и среды
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$15 за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в Анталии: Плавание с дельфинами и дельфинарий
Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и получите незабываемые впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$135 за человека
Групповая
4 часа
Океанариум Анталии: Путешествие в мир морских чудес
Вас ждет увлекательное погружение в морскую фауну и волшебство зимнего мира в Океанариуме Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
Групповая
5 часов
Аквапарк Water Hill в Анталии
Начало: Ваш отель
«Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 мая 2024Очень понравилась организация трансфера - пунктуальный водитель, комфортный автомобиль. Шоу яркое и атмосферное, рекомендую к посещению!
- ЕЕзепова5 мая 2024Замечательная экскурсия. Хорошо спланирована, нам на все хватило времени. Отдельно хочется отметить вежливого и тактичного водителя. Вовремя приехал и вовремя забрал нас, помогал сориентироваться.
- LLana1 мая 2024Спасибо огромное организаторам, за такие яркие эмоции и впечатления! Общение с дельфинами доставило огромное удовольствие и детям и взрослым. Чудесные
- ММая25 марта 2024Спасибо, все было здорово, во время забрали и во время привезли в отель. Шоу фонтанов очень понравилось. Девочки, которые с нами общаются, вам отдельное спасибо. Вы очень заботливые. Рекомендую всем посетить шоу, отдельно купить билеты и покататься на гондолах.
- ССветлана15 августа 2023Это самый бюджетный вариант посетить парк с трансфером. В агентствах на улице и у отельных гидов дороже. Платили в автобусе,осень удобно.
- ВВиталий23 мая 2023Аквапарк "Water Hill" - это место, где можно забыть о реальности и полностью отдаться веселью и радости. Горки и аттракционы были потрясающими, а вода была освежающей. Я получил массу положительных эмоций и отлично провел время!
- ZZhan16 мая 2023Аквапарк "Water Hill" оказался настоящей находкой в Анталии. Здесь было много интересных горок и аттракционов, и я получил огромное удовольствие от каждого спуска. Это место, которое стоит посетить всем любителям активного отдыха!
- ССергеева15 мая 2023Water Hill стал одним из самых ярких впечатлений в моем путешествии по Анталии. Я просто наслаждалась каждой минутой, проведенной здесь. Горки были захватывающими, а атмосфера радости и веселья была непревзойденной.
- ГГригорий6 апреля 2023Плавание с дельфинами в Анталии - это что-то невероятное! Я даже не мог представить, насколько эмоциональным и волнующим будет это
- ЯЯна15 марта 2023Я просто не могу передать словами свои эмоции от плавания с дельфинами в Анталии! Это было невероятно! Я почувствовала связь
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Развлечения»
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