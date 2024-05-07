Развлечения в Анталье

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Анталье, цены от $15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
The Land Of Legends в Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в The Land Of Legends - волшебство Анталии
Погрузитесь в мир веселья и приключений с экскурсией в The Land Of Legends, рай для детей и взрослых
Начало: Ваш отель
«Другие аттракционы за дополнительную плату (по желанию)»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $80 за человека
The Land of Legends Night Show из Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
25 отзывов
The Land of Legends Night Show из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и среды
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$15 за человека
Плавание с дельфинами в Анталии
Групповая
2 часа
6 отзывов
Экскурсия в Анталии: Плавание с дельфинами и дельфинарий
Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и получите незабываемые впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$135 за человека
Океанариум Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Океанариум Анталии: Путешествие в мир морских чудес
Вас ждет увлекательное погружение в морскую фауну и волшебство зимнего мира в Океанариуме Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
Аквапарк Water Hill в Анталии
Групповая
5 часов
15 отзывов
Аквапарк Water Hill в Анталии
Начало: Ваш отель
«Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$48 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    The Land of Legends Night Show из Анталии
    Очень понравилась организация трансфера - пунктуальный водитель, комфортный автомобиль. Шоу яркое и атмосферное, рекомендую к посещению!
  • Е
    Езепова
    5 мая 2024
    The Land Of Legends в Анталии
    Замечательная экскурсия. Хорошо спланирована, нам на все хватило времени. Отдельно хочется отметить вежливого и тактичного водителя. Вовремя приехал и вовремя забрал нас, помогал сориентироваться.
  • L
    Lana
    1 мая 2024
    Плавание с дельфинами в Анталии
    Спасибо огромное организаторам, за такие яркие эмоции и впечатления! Общение с дельфинами доставило огромное удовольствие и детям и взрослым. Чудесные
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    животные, очень жизнерадостные и дружелюбные. То время, за то время, что мы с ними провели, мы получили прекрасный заряд позитива, фотографии, которые делали профессиональные фотографы будут напоминать об этой поездке. Отличная организация экскурсии от трансфера, до сопровождения в дельфинарии.

  • М
    Мая
    25 марта 2024
    The Land of Legends Night Show из Анталии
    Спасибо, все было здорово, во время забрали и во время привезли в отель. Шоу фонтанов очень понравилось. Девочки, которые с нами общаются, вам отдельное спасибо. Вы очень заботливые. Рекомендую всем посетить шоу, отдельно купить билеты и покататься на гондолах.
  • С
    Светлана
    15 августа 2023
    The Land Of Legends в Анталии
    Это самый бюджетный вариант посетить парк с трансфером. В агентствах на улице и у отельных гидов дороже. Платили в автобусе,осень удобно.
  • В
    Виталий
    23 мая 2023
    Аквапарк Water Hill в Анталии
    Аквапарк "Water Hill" - это место, где можно забыть о реальности и полностью отдаться веселью и радости. Горки и аттракционы были потрясающими, а вода была освежающей. Я получил массу положительных эмоций и отлично провел время!
  • Z
    Zhan
    16 мая 2023
    Аквапарк Water Hill в Анталии
    Аквапарк "Water Hill" оказался настоящей находкой в Анталии. Здесь было много интересных горок и аттракционов, и я получил огромное удовольствие от каждого спуска. Это место, которое стоит посетить всем любителям активного отдыха!
  • С
    Сергеева
    15 мая 2023
    Аквапарк Water Hill в Анталии
    Water Hill стал одним из самых ярких впечатлений в моем путешествии по Анталии. Я просто наслаждалась каждой минутой, проведенной здесь. Горки были захватывающими, а атмосфера радости и веселья была непревзойденной.
  • Г
    Григорий
    6 апреля 2023
    Плавание с дельфинами в Анталии
    Плавание с дельфинами в Анталии - это что-то невероятное! Я даже не мог представить, насколько эмоциональным и волнующим будет это
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    приключение. Дельфины были настолько дружелюбными и умными, что я был поражен их поведением. Отдельное спасибо гиду за интересные факты о дельфинах и за то, что создал такую замечательную атмосферу. Это один из лучших опытов в моей жизни!

  • Я
    Яна
    15 марта 2023
    Плавание с дельфинами в Анталии
    Я просто не могу передать словами свои эмоции от плавания с дельфинами в Анталии! Это было невероятно! Я почувствовала связь
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    с этими удивительными созданиями и ощущение радости, которое запомню на всю жизнь. Отельный персонал был очень профессиональным, и экскурсия была организована на высоком уровне. Спасибо всем, кто сделал эту поездку такой незабываемой!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Развлечения»

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  5. Аквапарк Water Hill в Анталии
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  2. Калеичи
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  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
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  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 до 135. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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