Экскурсии с животными в Анталье

Найдено 16 экскурсий в категории «Животные» в Анталье, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка по пляжу Антальи
🐴 Конные прогулки
Групповая
3 часа
3 отзыва
Конная прогулка в Анталии: романтика морского побережья
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь на берегу моря в Анталии. Настоящее приключение ждет вас
Начало: Из холла вашего отеля
«На конном ранчо наши специалисты расскажут, как вести себя с лошадьми, научат правильно держаться в седле и управлять необычным живым «транспортом»»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Сафари на лошадях в Анталье
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3 часа
2 отзыва
Сафари на лошадях в Анталье: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир верховой езды и насладитесь красотой природы Антальи. Конные прогулки подарят вам незабываемые впечатления и отличное настроение
Начало: В вашем отеле
«Вы узнаете, как взаимодействовать с лошадьми и правильно держаться в седле»
Расписание: ежедневно в 09:45 и 14:30
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
55 за человека
На рыбалку - в мини-группе
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
На рыбалку - в мини-группе: Средиземное море, Анталья
Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
65 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Надувной аквапарк, рыбалка, зиплайн»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
56 за человека
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Групповая
6 часов
5 отзывов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
37 за человека
Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
Групповая
7 часов
27 отзывов
Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $30 за человека
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
Начало: Ваш отель
«Рыбалка также возможна во время экскурсии Грин Каньон из Анталии»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Плавание с дельфинами в Анталии
Групповая
2 часа
6 отзывов
Экскурсия в Анталии: Плавание с дельфинами и дельфинарий
Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и получите незабываемые впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$135 за человека
Океанариум Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Океанариум Анталии: Путешествие в мир морских чудес
Вас ждет увлекательное погружение в морскую фауну и волшебство зимнего мира в Океанариуме Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
Дайвинг в центре Анталии
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
8 отзывов
Дайвинг в центре Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Прогулка на яхте в Белеке из Анталии, индивидульная
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке - Индивидуальный тур из Анталии
Исключительное морское приключение на роскошной яхте ждет вас в Белеке. Насладитесь уединением и красотой побережья
Начало: Ваш Отель
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Морская Рыбалка в Анталии
Мини-группа
5 часов
15 отзывов
Морская Рыбалка в Анталии
Начало: Ваш отель
«Рыбалка в Анталии Тур проводится на современном оборудованном рыболовецком судне, где есть все необходимое для удачного улова»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
$70 за человека
Комбо 5в1 в Каньоне Кёпрюлю
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Комбо 5в1 в Каньоне Кёпрюлю
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
«Что вас ждет:Рафтинг по реке Кепрючай, Кабриобус Сафари в Каньон Тазы, Сафари на багги, развлечение в надувном аквапарке на берегу реки, рыбалка, зиплайн (6м х 100м)Все это на территории Национального парка Каньона Кепрюлю»
Расписание: Вторник, пятница в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Ариканда и Лимира: прикоснуться к наследию древней цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Ариканда и Лимира: прикоснуться к наследию древней цивилизации
Исследовать руины древних городов, пообедать на форелевой ферме и искупаться на пляже Финике
«В середине дня в программе предусмотрен обед на форелевой ферме и отдых (1 час) на одном из частных пляжей Финике»
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Вы отправитесь на рыбалку в компании профессионалов, которые этим живут»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
865 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
«А также отведаете вкуснейшую форель, приготовленную в печи по особому рецепту»
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
44 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Конная прогулка по пляжу Антальи
    Хорошая конная прогулка. Забирают от отеля, добираетесь на места назначения. . Кратко инструктируют, есть как рускоговорящие гиды, так и англоговорящие.
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    Подбирают вам лошадь, объясняют вам, как управлять ей. Экскурсии по окружающей местности, как таковой нет. Идёте по проложенному маршруту. Когда дойдете до моря, вас сфотографируют на профессиональный фотоаппарат. Затем поведут по тому же маршруту. Всё фотографии, сделанные фотографом за дополнительную плату. Цена варьирует от 30 до 50 долларов. Экскурсией остались довольны.

  • A
    Andrey
    3 июня 2024
    Сафари на лошадях в Анталье
    Всё очень понравилось 😊 Получил эмоций от катания на лошадках больше чем от полёта на параплане. «Ранчо» находится на окраине
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    Анталии. Вас посадят на лошадей и повезут спокойно кататься друг за другом. Дорога к зоне прогулки вела через дороги где ездят автомобили, но переживать не стоит, тут все безопасно. Водители видят ситуацию и все спокойно пропускают. Советую взять с собой рюкзак с водой а так же хорошенько обмазаться кремом от солнца. По скольку вы будете гулять под палящем солнцем без возможности куда либо деться.

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    На рыбалку - в мини-группе
    Бронировали рыбалку, привезли на дайвинг, о нашей рыбалке принимающая сторона была не совсем в курсе. До этого два часа катали по
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    отелям, собирали туристов-дайверов. Приехали на пирс не в Белек, как было указано в программе, а почти в Кемер. На этом минусы закончились. Милый двухпалубный кораблик с приветливым экипажем. Встали в красивом месте. Удочки нашлись, правда, мы поймали только рыбу-иглобрюха) Команда угостила всех ланчем. В целом приятные впечатления, несмотря на неразбериху с организацией.

  • Н
    Николай
    23 мая 2024
    Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
    Обязательно рекомендую к посещению Трансфер приехал вовремя, машина комфортная с кондиционером, водитель уведомляет о своем приезде по WhatsApp, время отправления не
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    очень ранее, поэтому вам получится комфортно позавтракать в отеле и собраться Привозят на трансфере в Кемер-Марину, откуда вы далее отправляетесь на корабле на места погружения. На самом корабле один из инструкторов и заводила - Камран (извиняюсь, если ошибся:)), все всем объяснит на русском, также отдельно объясняют и англоговорящей группе. Можете задавать любой вопрос и говорить, если вас что-то беспокоит по ходу экскурсии Это было мое первое погружение, из-за чего, конечно, не было понимания и техники, как необходимо действовать под водой, но если вы справитесь со своим воображением и страхами, то получите нереальные эмоции Первое погружение выполняется на небольшую глубину в очень красивую практически бирюзовую воду, где вы покормите рыб, посмотрите на подводные камни и т. д. Вас пофотографируют и снимут видео, позднее вы сможете купить данный материал. Также, можно спокойно купаться, до и после погружения После первого погружения - ланч тайм, обед скромный, но на воде вам будет очень вкусно) Второе погружение проходит уже на большую глубину, надо быть готовым к этому, для уже опытных и смельчаков есть вариант с еще большей глубиной, на всем времени погружения за вами смотрит и направляет инструктор. Экскурсия великолепная - буду всем советовать и сам еще раз повторю, спасибо большое всей команде!

  • I
    Ivan
    16 мая 2024
    Конная прогулка по пляжу Антальи
    Лошади - это восторг 😍 Но не покупайтесь на картинку с морем, прогулка будет по парку. Инструктора объясняют на русском и
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    Английском языке. Я был в седле первые, немного нервничал, но под присмотром инструкторов все прошло хорошо. Есть только вопросы к организатору. Не было дублирования информации: что взять с собой, какой номер машины(водитель прислал номер машины за 10 минут до прибытия). Не понятно, зачем в вещах с собой стоял пункт: купальный костюм и не слова про удобную одежду 😂

    Лошади - это восторг 😍
  • L
    Lana
    1 мая 2024
    Плавание с дельфинами в Анталии
    Спасибо огромное организаторам, за такие яркие эмоции и впечатления! Общение с дельфинами доставило огромное удовольствие и детям и взрослым. Чудесные
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    животные, очень жизнерадостные и дружелюбные. То время, за то время, что мы с ними провели, мы получили прекрасный заряд позитива, фотографии, которые делали профессиональные фотографы будут напоминать об этой поездке. Отличная организация экскурсии от трансфера, до сопровождения в дельфинарии.

  • I
    Ilya
    28 апреля 2024
    Морская Рыбалка в Анталии
    Отличная экскурсия Забрали в 6 утра из отеля. В 7:15 мы были у рыбацкого судна, с которого мы отправились вначале ловить
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    рыбу (наловили и большой, и маленькой — штук 30 всей лодкой (6человек)), а потом поплыли ловить крабов, используя в качестве наживки пойманную рыбу. А по итогу нам приготовили вкусный обед с рыбой, крабами и свежими овощами. То есть сами себе добыли пищу, что приятно 👍 К 14:00 уже были вновь в Отеле

  • С
    Савелия
    13 апреля 2024
    Сафари на лошадях в Анталье
    мне понравилось) провели подробный инструктаж, классно покаталась на лошадке, непривычная вокруг природа))
  • Д
    Дарья
    12 апреля 2024
    Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
    Инструкторы большие молодцы! Каждому уделили время, силы, терпеливо все показывали и вместе с нами погружались) Русскоговорящих почти не было, все
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    разговаривали на англ., было все понятно. Мы и нанырялись, и накупались, и загорели знатно. Трансфер немного опоздал, потом привез нас четко откуда забрал. В целом хорошая организация, нам понравилось! Фотки дорогие, конечно. Одна фотография была 10$, а весь комплект вместе с видео - 25$. Кофе на борту растворимый стоил 100 лир. Гидрокостюмы были на любой размер) Под водой покормили рыбок, поплавали. Для первого раза отлично. Не жалеем потраченных денег) Инструкторам реально большое уважение за их работу. Несколько часов из воды не вылезали.

  • А
    Алена
    22 марта 2024
    Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
    Дайвинг понравился, очень доброжелательное отношение команды, инструктаж понятный, рыбки красивые. Спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Животные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Конная прогулка по пляжу Антальи
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  3. На рыбалку - в мини-группе
  4. Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
  5. Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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