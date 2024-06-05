1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Конная прогулка в Анталии: романтика морского побережья
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь на берегу моря в Анталии. Настоящее приключение ждет вас
Начало: Из холла вашего отеля
«На конном ранчо наши специалисты расскажут, как вести себя с лошадьми, научат правильно держаться в седле и управлять необычным живым «транспортом»»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
Групповая
3 часа
Сафари на лошадях в Анталье: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир верховой езды и насладитесь красотой природы Антальи. Конные прогулки подарят вам незабываемые впечатления и отличное настроение
Начало: В вашем отеле
«Вы узнаете, как взаимодействовать с лошадьми и правильно держаться в седле»
Расписание: ежедневно в 09:45 и 14:30
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€55 за человека
Групповая
5.5 часов
На рыбалку - в мини-группе: Средиземное море, Анталья
Помедитируйте с удочкой, наслаждаясь видами Средиземного моря и свежим воздухом. Поймайте рыбу и насладитесь обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€65 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Надувной аквапарк, рыбалка, зиплайн»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€56 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€37 за человека
Групповая
7 часов
Дайвинг в Кемере/Кириш из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $30 за человека
Групповая
12 часов
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
Начало: Ваш отель
«Рыбалка также возможна во время экскурсии Грин Каньон из Анталии»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в Анталии: Плавание с дельфинами и дельфинарий
Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и получите незабываемые впечатления и фотографии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$135 за человека
Групповая
4 часа
Океанариум Анталии: Путешествие в мир морских чудес
Вас ждет увлекательное погружение в морскую фауну и волшебство зимнего мира в Океанариуме Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
Групповая
5 часов
Дайвинг в центре Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке - Индивидуальный тур из Анталии
Исключительное морское приключение на роскошной яхте ждет вас в Белеке. Насладитесь уединением и красотой побережья
Начало: Ваш Отель
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
Мини-группа
5 часов
Морская Рыбалка в Анталии
Начало: Ваш отель
«Рыбалка в Анталии Тур проводится на современном оборудованном рыболовецком судне, где есть все необходимое для удачного улова»
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
$70 за человека
Групповая
10 часов
Комбо 5в1 в Каньоне Кёпрюлю
Начало: Ваш отель, не забудьте указать название отеля
«Что вас ждет:Рафтинг по реке Кепрючай, Кабриобус Сафари в Каньон Тазы, Сафари на багги, развлечение в надувном аквапарке на берегу реки, рыбалка, зиплайн (6м х 100м)Все это на территории Национального парка Каньона Кепрюлю»
Расписание: Вторник, пятница в 08:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Индивидуальная
11 часов
Ариканда и Лимира: прикоснуться к наследию древней цивилизации
Исследовать руины древних городов, пообедать на форелевой ферме и искупаться на пляже Финике
«В середине дня в программе предусмотрен обед на форелевой ферме и отдых (1 час) на одном из частных пляжей Финике»
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Вы отправитесь на рыбалку в компании профессионалов, которые этим живут»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€865 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
«А также отведаете вкуснейшую форель, приготовленную в печи по особому рецепту»
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
€44 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Хорошая конная прогулка. Забирают от отеля, добираетесь на места назначения. . Кратко инструктируют, есть как рускоговорящие гиды, так и англоговорящие.
- AAndrey3 июня 2024Всё очень понравилось 😊 Получил эмоций от катания на лошадках больше чем от полёта на параплане. «Ранчо» находится на окраине
- ААнна28 мая 2024Бронировали рыбалку, привезли на дайвинг, о нашей рыбалке принимающая сторона была не совсем в курсе. До этого два часа катали по
- ННиколай23 мая 2024Обязательно рекомендую к посещению Трансфер приехал вовремя, машина комфортная с кондиционером, водитель уведомляет о своем приезде по WhatsApp, время отправления не
- IIvan16 мая 2024Лошади - это восторг 😍 Но не покупайтесь на картинку с морем, прогулка будет по парку. Инструктора объясняют на русском и
- LLana1 мая 2024Спасибо огромное организаторам, за такие яркие эмоции и впечатления! Общение с дельфинами доставило огромное удовольствие и детям и взрослым. Чудесные
- IIlya28 апреля 2024Отличная экскурсия Забрали в 6 утра из отеля. В 7:15 мы были у рыбацкого судна, с которого мы отправились вначале ловить
- ССавелия13 апреля 2024мне понравилось) провели подробный инструктаж, классно покаталась на лошадке, непривычная вокруг природа))
- ДДарья12 апреля 2024Инструкторы большие молодцы! Каждому уделили время, силы, терпеливо все показывали и вместе с нами погружались) Русскоговорящих почти не было, все
- ААлена22 марта 2024Дайвинг понравился, очень доброжелательное отношение команды, инструктаж понятный, рыбки красивые. Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Животные»
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