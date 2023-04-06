Удивительный и атмосферный район Антальи.
Старый город Калеичи — изумительной красоты местность, с одной стороны которой возвышаются Таврические горы, а с другой — плещутся прозрачные воды Средиземного моря.
Старый город Калеичи — изумительной красоты местность, с одной стороны которой возвышаются Таврические горы, а с другой — плещутся прозрачные воды Средиземного моря.
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Что вас ожидает:
- Площадь Республики
- Минарет Йивли
- Мечеть Йивли Минарет
- Караван-сарай
- Башня с часами
- Баня Гавур
- Статуя Атталоса
- Мечеть Текели Мехмет-паши
- Базарная улица
- Древняя гавань
- Портовый театр
- Харбор-мечеть
- Сорок лестниц
- Оружейная палата
- Городский Стены
- Музей
- Ворота Адриана
- Сломанный минарет
- Башня Хидирлик
- Парк Караалиоглу
- Есть места, которые будут добавлены в программу в соответствии с положением наших гостей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сердце Антальи Именно так можно назвать самый старый район Антальи - Калеичи. Это невероятно красивая местность, с одной стороны которой возвышаются Таврические горы, а с другой — плещутся прозрачные воды Средиземного моря.
Прочувствовать уникальную атмосферу исторического уголка, полюбоваться видами и побродить по извилистым каменистым улочкам можно именно здесь — в Калеичи.
Важная информация • Экскурсия проводится в три разных временных промежутка: утром, днем и вечером, и длится примерно 3,5-4 часа.
- Количество участников — 1 до 4 человек.
- Место встречи будет сообщено после бронирования.
- У нас есть трансферное обслуживание для тех, кто присоединяется к туру из района Коньяалты — это бесплатно.
- Мы предоставляем услуги профессиональной фотосъемки. Если вы захотите воспользоваться этой услугой, то необходимо заранее сообщить.
- Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь и взять необходимые солнцезащитные предметы (головные уборы, очки, солнцезащитые крема).
- Просим сообщить заранее перед туром о проблемах со здоровьем.
- На протяжении всего пути будет возможность купить еду, воду, сходить в туалет.
Каждый День 9:00-12:30 / 14:00-17:30 / 18:30-22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный Гид
- Поездки по окрестностям
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Услуга трансфера от отеля до места встречи.
- Услуга профессиональной фотосъемки.
- Личные расходы.
- Еда и питье.
- Национальный парк, руины и входные билеты в музеи (мы рекомендуем музейную карту).
- Чаевые, выражающие ваше удовлетворение
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь РеспубликиЗавершение: Парк Караалиоглу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый День 9:00-12:30 / 14:00-17:30 / 18:30-22:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Тур начинается строго в указанное время, поэтому рекомендуется прибыть на место заранее.
- Рекомендуем надеть удобную, легкую обувь и одежду, подходящую для пеших прогулок по узким улочкам и переулкам
- В тур включены посещение и осмотр исторических достопримечательностей, поэтому рекомендуется приготовить камеру или смартфон для фотографирования.
- Экскурсия включает пешеходную прогулку по узким улочкам и переулкам, поэтому рекомендуется надеть удобную обувь.
- В экскурсию входит прогулка вокруг местного рынка, где можно купить местные продукты и сувениры, поэтому рекомендуется иметь при себе наличные деньги или банковскую карту.
- Не забудьте взять с собой бутылку воды и небольшой перекус для дополнительной энергии во время прогулки.
- Желаю приятного тура!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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