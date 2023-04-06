Сердце Антальи Именно так можно назвать самый старый район Антальи - Калеичи. Это невероятно красивая местность, с одной стороны которой возвышаются Таврические горы, а с другой — плещутся прозрачные воды Средиземного моря.

Прочувствовать уникальную атмосферу исторического уголка, полюбоваться видами и побродить по извилистым каменистым улочкам можно именно здесь — в Калеичи.

Важная информация • Экскурсия проводится в три разных временных промежутка: утром, днем и вечером, и длится примерно 3,5-4 часа.