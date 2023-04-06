Таинственная сторона Калеичи - прогулка по самому старому району Антальи

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Удивительный и атмосферный район Антальи.

Старый город Калеичи — изумительной красоты местность, с одной стороны которой возвышаются Таврические горы, а с другой — плещутся прозрачные воды Средиземного моря.
Таинственная сторона Калеичи - прогулка по самому старому району Антальи
Таинственная сторона Калеичи - прогулка по самому старому району Антальи
Таинственная сторона Калеичи - прогулка по самому старому району Антальи
Таинственная сторона Калеичи - прогулка по самому старому району Антальи
Таинственная сторона Калеичи - прогулка по самому старому району Антальи
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Республики
  • Минарет Йивли
  • Мечеть Йивли Минарет
  • Караван-сарай
  • Башня с часами
  • Баня Гавур
  • Статуя Атталоса
  • Мечеть Текели Мехмет-паши
  • Базарная улица
  • Древняя гавань
  • Портовый театр
  • Харбор-мечеть
  • Сорок лестниц
  • Оружейная палата
  • Городский Стены
  • Музей
  • Ворота Адриана
  • Сломанный минарет
  • Башня Хидирлик
  • Парк Караалиоглу
  • Есть места, которые будут добавлены в программу в соответствии с положением наших гостей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сердце Антальи Именно так можно назвать самый старый район Антальи - Калеичи. Это невероятно красивая местность, с одной стороны которой возвышаются Таврические горы, а с другой — плещутся прозрачные воды Средиземного моря.
Прочувствовать уникальную атмосферу исторического уголка, полюбоваться видами и побродить по извилистым каменистым улочкам можно именно здесь — в Калеичи.
Важная информация • Экскурсия проводится в три разных временных промежутка: утром, днем и вечером, и длится примерно 3,5-4 часа.
  • Количество участников — 1 до 4 человек.
  • Место встречи будет сообщено после бронирования.
  • У нас есть трансферное обслуживание для тех, кто присоединяется к туру из района Коньяалты — это бесплатно.
  • Мы предоставляем услуги профессиональной фотосъемки. Если вы захотите воспользоваться этой услугой, то необходимо заранее сообщить.
  • Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь и взять необходимые солнцезащитные предметы (головные уборы, очки, солнцезащитые крема).
  • Просим сообщить заранее перед туром о проблемах со здоровьем.
  • На протяжении всего пути будет возможность купить еду, воду, сходить в туалет.

Каждый День 9:00-12:30 / 14:00-17:30 / 18:30-22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный Гид
  • Поездки по окрестностям
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Услуга трансфера от отеля до места встречи.
  • Услуга профессиональной фотосъемки.
  • Личные расходы.
  • Еда и питье.
  • Национальный парк, руины и входные билеты в музеи (мы рекомендуем музейную карту).
  • Чаевые, выражающие ваше удовлетворение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Республики
Завершение: Парк Караалиоглу
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый День 9:00-12:30 / 14:00-17:30 / 18:30-22:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Тур начинается строго в указанное время, поэтому рекомендуется прибыть на место заранее.
  • Рекомендуем надеть удобную, легкую обувь и одежду, подходящую для пеших прогулок по узким улочкам и переулкам
  • В тур включены посещение и осмотр исторических достопримечательностей, поэтому рекомендуется приготовить камеру или смартфон для фотографирования.
  • Экскурсия включает пешеходную прогулку по узким улочкам и переулкам, поэтому рекомендуется надеть удобную обувь.
  • В экскурсию входит прогулка вокруг местного рынка, где можно купить местные продукты и сувениры, поэтому рекомендуется иметь при себе наличные деньги или банковскую карту.
  • Не забудьте взять с собой бутылку воды и небольшой перекус для дополнительной энергии во время прогулки.
  • Желаю приятного тура!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Индивидуальные
Пешеходные
Старый город
Популярные места
История и культура

Похожие туры из Анталии

Анталия: истории Рая на Земле
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Elena
Elena
47 отзывов
Очень популярно сейчас
Анталия: истории Рая на Земле
Погрузиться в прошлое на узких улочках и понять характер Турции
у входа в Старый город Калеичи
6 апр
8 апр
9 апр
10 апр
14199 за всё до 2 чел.
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Anna
Anna
43 отзыва
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
Отыскать аутентичные кафе в Старом городе и оценить 4 традиционных блюда турецкой кухни
в Старом городе Калеичи
7 апр
8 апр
10 апр
11 апр
55 за человека
Старый город Антальи 2 в 1: экскурсия и фотосессия
1.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Александра
Александра
1 отзыв
Старый город Антальи 2 в 1: экскурсия и фотосессия
Прогуляться по Калеичи, запечатлеть себя в колоритных местах города и узнать историю района
у ворот Адриана
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
12084 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталии
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ