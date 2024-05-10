Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью

Организуется индивидуальная встреча в аэропорту Антальи. Водители всегда опрятные и пунктуальные, автомобили современные и комфортабельные. В салоне доступна питьевая вода и работает Wi-Fi. Водитель встретит с табличкой, поможет с багажом

и предложит остановку для перекуса. В автопарке большой выбор автомобилей: Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, Volkswagen Caravelle и Volkswagen Crafter. По запросу предоставляется детское кресло. Время в пути около 2,5 часов. Возможен обратный трансфер по той же цене

Описание трансфер

Что вас ожидает

Водитель приедет за вами в аэропорт (в стоимость включено ожидание 1 ч), встретит с табличкой и поможет с багажом. По пути предложит сделать остановку у туалета и ресторана, чтобы вы перекусили.

Наша цель — обеспечить пассажирам комфорт и удобство во время путешествия. В наших машинах не видно водителя: в салоне установлен телевизор, что позволяет сделать поездку более приватной и приятной.

Организационные детали