Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью

Организуется индивидуальная встреча в аэропорту Антальи. Водители всегда опрятные и пунктуальные, автомобили современные и комфортабельные. В салоне доступна питьевая вода и работает Wi-Fi. Водитель встретит с табличкой, поможет с багажом
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальная встреча в аэропорту
- 📶 Бесплатный Wi-Fi в салоне
- 💧 Питьевая вода в каждом автомобиле
- 👶 Возможность заказать детское кресло
- 🕒 Время в пути около 2,5 часов
- 🔄 Возможность обратного трансфера
Что можно увидеть
- Туалет
- Ресторан
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание трансфер
Что вас ожидает
Водитель приедет за вами в аэропорт (в стоимость включено ожидание 1 ч), встретит с табличкой и поможет с багажом. По пути предложит сделать остановку у туалета и ресторана, чтобы вы перекусили.
Наша цель — обеспечить пассажирам комфорт и удобство во время путешествия. В наших машинах не видно водителя: в салоне установлен телевизор, что позволяет сделать поездку более приватной и приятной.
Организационные детали
- В нашем автопарке большой выбор комфортабельных автомобилей: Mercedes Vito и Mercedes Sprinter, Volkswagen Caravelle и Volkswagen Crafter. По запросу предоставим детское кресло.
- Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, адрес вашего отеля, а также уточните, нужно ли встречать вас с табличкой
- Время в пути — около 2,5 ч
- Можем организовать трансфер в обратную сторону по этой же цене
- Вас отвезу я или другой водитель из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
10 мая 2024
Все Норм.
Александра
7 мая 2024
Первый раз воспользовалась услугой трансфера, всё на уровне👍 От момента заказа, обсуждения деталей поездки до прибытия на место)) Очень переживала, т. к. с нами были маленькие дети. Переживания оказались напрасны,
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