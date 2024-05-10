Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью

Организуем индивидуальную встречу в аэропорту Антальи. Современные автомобили, Wi-Fi, питьевая вода. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь поездкой без забот
Организуется индивидуальная встреча в аэропорту Антальи. Водители всегда опрятные и пунктуальные, автомобили современные и комфортабельные. В салоне доступна питьевая вода и работает Wi-Fi. Водитель встретит с табличкой, поможет с багажом
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и предложит остановку для перекуса.

В автопарке большой выбор автомобилей: Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, Volkswagen Caravelle и Volkswagen Crafter. По запросу предоставляется детское кресло. Время в пути около 2,5 часов. Возможен обратный трансфер по той же цене

5
2 отзыва

6 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Индивидуальная встреча в аэропорту
  2. 📶 Бесплатный Wi-Fi в салоне
  3. 💧 Питьевая вода в каждом автомобиле
  4. 👶 Возможность заказать детское кресло
  5. 🕒 Время в пути около 2,5 часов
  6. 🔄 Возможность обратного трансфера

Что можно увидеть

  • Туалет
  • Ресторан
Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

Водитель приедет за вами в аэропорт (в стоимость включено ожидание 1 ч), встретит с табличкой и поможет с багажом. По пути предложит сделать остановку у туалета и ресторана, чтобы вы перекусили.

Наша цель — обеспечить пассажирам комфорт и удобство во время путешествия. В наших машинах не видно водителя: в салоне установлен телевизор, что позволяет сделать поездку более приватной и приятной.

Организационные детали

  • В нашем автопарке большой выбор комфортабельных автомобилей: Mercedes Vito и Mercedes Sprinter, Volkswagen Caravelle и Volkswagen Crafter. По запросу предоставим детское кресло.
  • Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, адрес вашего отеля, а также уточните, нужно ли встречать вас с табличкой
  • Время в пути — около 2,5 ч
  • Можем организовать трансфер в обратную сторону по этой же цене
  • Вас отвезу я или другой водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
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И
10 мая 2024
Все Норм.
Александра
7 мая 2024
Первый раз воспользовалась услугой трансфера, всё на уровне👍 От момента заказа, обсуждения деталей поездки до прибытия на место)) Очень переживала, т. к. с нами были маленькие дети. Переживания оказались напрасны,
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нас встретил водитель с табличкой (кстати сказать, что наконуне время прилета изменилось на час раньше мы сообщили об этом в вотсапе) быстро и без происшествий привезли нас в отель. Водитель вежливый, вмеру разговорчивый👍 помог с багажом. Будем пользоваться услугами вашей фирмы и советовать друзьям)) Спасибо

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