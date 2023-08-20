Создайте ощущение расслабленности и комфорта уже с момента прилета в Анталью. Водитель встретит вас на выходе из терминала с табличкой и поможет с багажом. Комфортабельный минивэн с кондиционером и напитками

обеспечит приятную поездку до отеля. По желанию можно организовать обратный трансфер в аэропорт. Укажите дату, номер рейса, время прилета, название отеля и объем багажа при бронировании. Профессиональные водители транспортной компании Антальи гарантируют безопасную и удобную поездку. Также доступны дополнительные опции, такие как детское кресло и премиум автомобили

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера в Анталье - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода стабильная, а туристический сезон в разгаре, что обеспечивает комфорт и доступность всех услуг. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой, но зато меньше туристов и более спокойная атмосфера. В остальные месяцы, с ноября по март, трансфер возможен, но стоит учитывать возможные дожди и более низкие температуры.

Сейчас август — это идеальное время.