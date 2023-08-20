Создайте ощущение расслабленности и комфорта уже с момента прилета в Анталью. Водитель встретит вас на выходе из терминала с табличкой и поможет с багажом. Комфортабельный минивэн с кондиционером и напитками
7 причин купить этот трансфер
- 🚐 Комфортабельный минивэн
- 🛬 Встреча с табличкой
- 🧳 Помощь с багажом
- ❄️ Кондиционер и напитки
- 🔄 Возможность обратного трансфера
- 👶 Бесплатное детское кресло
- 🚗 Премиум автомобили по запросу
Лучшее время для посещения
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера в Анталье - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода стабильная, а туристический сезон в разгаре, что обеспечивает комфорт и доступность всех услуг. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, хотя погода может быть менее предсказуемой, но зато меньше туристов и более спокойная атмосфера. В остальные месяцы, с ноября по март, трансфер возможен, но стоит учитывать возможные дожди и более низкие температуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Анталья
- Аланья
- Кемер
- Сиде
- Белек
Описание трансфер
При бронировании укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, время прилета, название вашего отеля и примерный объем багажа.
Как проходит трансфер
- Трансфер проходит на комфортабельном минивэне Мерседес Вито с кондиционером и напитками
- С вами будет один из профессиональных водителей транспортной компании Антальи; я выступаю как русскоязычный организатор и куратор вашей поездки
- Стоимость указана за трансфер в отели Антальи
- Обратите внимание: данная программа не является экскурсией — это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Дополнительные опции
- По желанию вы также можете забронировать и обратный трансфер из отеля в аэропорт
- По запросу в автомобиле можно установить детское кресло (это бесплатно)
- Также организуем трансфер в отели Аланьи, Кемера, Сиде и Белека — точную стоимость уточняйте в переписке
- По предварительному запросу можем предоставить автомобили сегмента премиум Mercedes E-class и S-class, стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1669 туристов
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все отлично.
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