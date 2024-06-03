Трансфер из аэропорта Антальи

Найдено 9 экскурсий в категории «Трансфер из аэропорта» в Анталье, цены от €23, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
🚗 На машине
скидка
8%
Индивидуальная
3 часа
138 отзывов
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
2523 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Выгодный трансфер в Анталье
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Антальи и доставит до нужного адреса. Комфортный минивэн, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
23 за всё до 3 чел.
«Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
«Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
6963 за всё до 5 чел.
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Viano
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
50 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
Быстро и с комфортом добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Анталии (AYT)
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Анталии (AYT)
Начало: Аэропорт Анталии
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $25 за всё до 12 чел.
VIP трансфер из/в аэропорт Анталии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
VIP трансфер из аэропорта Анталии: начните отдых с комфорта
Выбирая индивидуальный трансфер из аэропорта Анталии, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия
Начало: Ваш отель или аэропорт
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $40 за всё до 8 чел.
Трансфер из Антальи в Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Антальи в Сиде
Начать отдых с комфортного трансфера из аэропорта до отеля
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
54 за всё до 5 чел.
Трансфер на минивенах аэропорт - отель Анталии (центр, Лара, Кунду.)
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
Трансфер на минивенах аэропорт - отель Анталии (центр, Лара, Кунду.)
Начало: Аэропорт Анталии
Расписание: работаем 24/7
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
$35 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yana
    3 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Все отлично!
  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Заказали трансфер еще в России, Рамазан уточнил все детали рейса на случай задержки что в итоге и произошло, но это
    читать дальше

    не повлияло на встречу и при выходе с аэропорта нас ждал дружелюбный водитель с нашими именами. Помог докатить чемодан и любезно открыл дверь. Трансфер осуществлялся на минивэне мерседес достаточно новом и стильным внутри и самое главное чистом! Приехав в отель, а это было час ночи, водитель пошел на ресепшен все обо всем договорился на своем языке и нас спокойно заселили за что отдельная благодарность!!! Рекомендую данный трансфер!

  • И
    Иван
    11 мая 2024
    Выгодный трансфер в Анталье
    Спасибо большое за трансфер, нам была подана просторная машина с wifi, водитель прибыл вовремя и хорошо довёз, я рекомендую!
  • И
    Илья
    10 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
    Все Норм.
  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Выгодный трансфер в Анталье
    Трансфер был организован отлично. Водитель встречал в аэропорту с табличкой. Очень приятный водитель, услужливый, предложил воду, угостил мороженым, в машине чисто. Довёз аккуратно. Благодарю за великооепный трансфер.
  • А
    Александра
    7 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
    Первый раз воспользовалась услугой трансфера, всё на уровне👍 От момента заказа, обсуждения деталей поездки до прибытия на место)) Очень переживала,
    читать дальше

    т. к. с нами были маленькие дети. Переживания оказались напрасны, нас встретил водитель с табличкой (кстати сказать, что наконуне время прилета изменилось на час раньше мы сообщили об этом в вотсапе) быстро и без происшествий привезли нас в отель. Водитель вежливый, вмеру разговорчивый👍 помог с багажом. Будем пользоваться услугами вашей фирмы и советовать друзьям)) Спасибо

  • М
    Марина
    6 мая 2024
    Выгодный трансфер в Анталье
    Благодарю за отличную организацию трансфера из аэропорта в отель. Водитель ждал у выхода с табличкой. Довёз хорошо, был услужлив и внимателен. ❤️
  • А
    Айрат
    22 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта Анталии (AYT)
    Координатор трансфера был на связи и оперативно отвечал на звонки и сообщения. Встретили с табличкой, помогли с багажом. Минивен хороший
    читать дальше

    и чистый)) Но водичку, обещанную в описании, водитель не предоставил и не предложил! С небольшой натяжкой ставлю 5 звезд и надеюсь, что в следующий раз будет максимальное турецкое гостеприимство!

  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Автомобиль чудесный. Вождение безопасное. Встретили во время,помогли с багажом. Всем довольны. Благодарим и рекомендуем
  • ￼Sergei
    7 октября 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Все прошло, как было запланировано! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
  2. Выгодный трансфер в Анталье
  3. «Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
  4. VIP-трансфер из аэропорта Антальи
  5. Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 23 до 75 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Антальи, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам