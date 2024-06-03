1 чел.
По популярности
скидка
8%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
25€23 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Анталье
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Антальи и доставит до нужного адреса. Комфортный минивэн, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
€23 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
69€63 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Viano
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
Быстро и с комфортом добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Анталии (AYT)
Начало: Аэропорт Анталии
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $25 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP трансфер из аэропорта Анталии: начните отдых с комфорта
Выбирая индивидуальный трансфер из аэропорта Анталии, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия
Начало: Ваш отель или аэропорт
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $40 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Антальи в Сиде
Начать отдых с комфортного трансфера из аэропорта до отеля
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
€54 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер на минивенах аэропорт - отель Анталии (центр, Лара, Кунду.)
Начало: Аэропорт Анталии
Расписание: работаем 24/7
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
$35 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYana3 июня 2024Все отлично!
- ЕЕвгений3 июня 2024Заказали трансфер еще в России, Рамазан уточнил все детали рейса на случай задержки что в итоге и произошло, но это
- ИИван11 мая 2024Спасибо большое за трансфер, нам была подана просторная машина с wifi, водитель прибыл вовремя и хорошо довёз, я рекомендую!
- ИИлья10 мая 2024Все Норм.
- ММарина10 мая 2024Трансфер был организован отлично. Водитель встречал в аэропорту с табличкой. Очень приятный водитель, услужливый, предложил воду, угостил мороженым, в машине чисто. Довёз аккуратно. Благодарю за великооепный трансфер.
- ААлександра7 мая 2024Первый раз воспользовалась услугой трансфера, всё на уровне👍 От момента заказа, обсуждения деталей поездки до прибытия на место)) Очень переживала,
- ММарина6 мая 2024Благодарю за отличную организацию трансфера из аэропорта в отель. Водитель ждал у выхода с табличкой. Довёз хорошо, был услужлив и внимателен. ❤️
- ААйрат22 апреля 2024Координатор трансфера был на связи и оперативно отвечал на звонки и сообщения. Встретили с табличкой, помогли с багажом. Минивен хороший
- ООльга16 октября 2023Автомобиль чудесный. Вождение безопасное. Встретили во время,помогли с багажом. Всем довольны. Благодарим и рекомендуем
- ￼￼Sergei7 октября 2023Все прошло, как было запланировано! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Трансфер из аэропорта»
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