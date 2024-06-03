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т. к. с нами были маленькие дети. Переживания оказались напрасны, нас встретил водитель с табличкой (кстати сказать, что наконуне время прилета изменилось на час раньше мы сообщили об этом в вотсапе) быстро и без происшествий привезли нас в отель. Водитель вежливый, вмеру разговорчивый👍 помог с багажом. Будем пользоваться услугами вашей фирмы и советовать друзьям)) Спасибо