Начните ваше утро с комфортной поездки в Памуккале, где вас ждут незабываемые впечатления и красоты природы

Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде

«Желающим увидеть Хлопковый Замок Памуккале и окунуться в водах травертин мы предлагаем отправиться туда с комфортом, воспользовавшись индивидуальным трансфером на авто комфорт-класса (минивэн)»