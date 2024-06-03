Трансфер в Анталье

Найдено 12 экскурсий в категории «Трансфер» в Анталье, цены от €23, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
🚗 На машине
скидка
8%
Индивидуальная
3 часа
138 отзывов
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
«При бронировании трансфера, пожалуйста, предоставьте следующую информацию: номер рейса, время прилета, название отеля»
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
2523 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Выгодный трансфер в Анталье
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Антальи и доставит до нужного адреса. Комфортный минивэн, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
23 за всё до 3 чел.
«Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
«Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
«Трансфер проходит на комфортабельном минивэне Мерседес Вито с кондиционером и напитками»
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
6963 за всё до 5 чел.
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Viano
Начало: В аэропорту Антальи
«Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Viano — с кондиционером и телевизором, подключённым к интернету»
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
50 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
Быстро и с комфортом добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
«Можем организовать трансфер в обратную сторону по этой же цене»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
75 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Анталии (AYT)
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Анталии (AYT)
Начало: Аэропорт Анталии
«Доверьтесь нам, чтобы сделать ваш трансфер незабываемым и комфортным»
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $25 за всё до 12 чел.
VIP трансфер из/в аэропорт Анталии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
VIP трансфер из аэропорта Анталии: начните отдых с комфорта
Выбирая индивидуальный трансфер из аэропорта Анталии, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия
Начало: Ваш отель или аэропорт
«Трансфер из аэропорта Анталии-Кемер-Аланию-Белек-Сиде Профессиональный водитель встретит Вас по прибытии в аэропорт, и на комфортабельном роскошном автомобиле с кондиционером Вы отправитесь к месту назначения»
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $40 за всё до 8 чел.
Трансфер-тур в Памуккале
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальный трансфер-тур в Памуккале из Анталии на минивэне
Начните ваше утро с комфортной поездки в Памуккале, где вас ждут незабываемые впечатления и красоты природы
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Желающим увидеть Хлопковый Замок Памуккале и окунуться в водах травертин мы предлагаем отправиться туда с комфортом, воспользовавшись индивидуальным трансфером на авто комфорт-класса (минивэн)»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Маленькими шагами к Большой истории - музей Анталии для взрослых с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Музей Анталии: Познавательное путешествие для семьи с детьми
Вместе с детьми отправляйтесь в увлекательное путешествие по истории Анталии, полное игр и открытий
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$118 за всё до 6 чел.
VIP трансфер в регионе Анталья-Аланья
Индивидуальная
2 часа
VIP трансфер Анталия-Аланья: ваш комфортный путь
Ищете роскошный и спокойный трансфер в Анталии? Наш VIP сервис - ваш идеальный выбор после долгого перелета
Начало: Анталья аэропорт
«Что вас ждет Воспользуйтесь нашей услугой трансфера на автомобиле класса VIP»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $55 за всё до 6 чел.
Трансфер из Антальи в Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Антальи в Сиде
Начать отдых с комфортного трансфера из аэропорта до отеля
«Также можем организовать трансфер в обратном направлении»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
54 за всё до 5 чел.
Трансфер на минивенах аэропорт - отель Анталии (центр, Лара, Кунду.)
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
Трансфер на минивенах аэропорт - отель Анталии (центр, Лара, Кунду.)
Начало: Аэропорт Анталии
«Забронируйте трансфер заранее и обеспечьте себе беззаботное путешествие с нашими профессиональными водителями, готовыми встретить вас прямо у терминала аэропорта и доставить к вашему желанному отдыху в Анталье»
Расписание: работаем 24/7
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
$35 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yana
    3 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Все отлично!
  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Заказали трансфер еще в России, Рамазан уточнил все детали рейса на случай задержки что в итоге и произошло, но это
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    не повлияло на встречу и при выходе с аэропорта нас ждал дружелюбный водитель с нашими именами. Помог докатить чемодан и любезно открыл дверь. Трансфер осуществлялся на минивэне мерседес достаточно новом и стильным внутри и самое главное чистом! Приехав в отель, а это было час ночи, водитель пошел на ресепшен все обо всем договорился на своем языке и нас спокойно заселили за что отдельная благодарность!!! Рекомендую данный трансфер!

  • И
    Иван
    11 мая 2024
    Выгодный трансфер в Анталье
    Спасибо большое за трансфер, нам была подана просторная машина с wifi, водитель прибыл вовремя и хорошо довёз, я рекомендую!
  • И
    Илья
    10 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
    Все Норм.
  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Выгодный трансфер в Анталье
    Трансфер был организован отлично. Водитель встречал в аэропорту с табличкой. Очень приятный водитель, услужливый, предложил воду, угостил мороженым, в машине чисто. Довёз аккуратно. Благодарю за великооепный трансфер.
  • А
    Александра
    7 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
    Первый раз воспользовалась услугой трансфера, всё на уровне👍 От момента заказа, обсуждения деталей поездки до прибытия на место)) Очень переживала,
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    т. к. с нами были маленькие дети. Переживания оказались напрасны, нас встретил водитель с табличкой (кстати сказать, что наконуне время прилета изменилось на час раньше мы сообщили об этом в вотсапе) быстро и без происшествий привезли нас в отель. Водитель вежливый, вмеру разговорчивый👍 помог с багажом. Будем пользоваться услугами вашей фирмы и советовать друзьям)) Спасибо

  • М
    Марина
    6 мая 2024
    Выгодный трансфер в Анталье
    Благодарю за отличную организацию трансфера из аэропорта в отель. Водитель ждал у выхода с табличкой. Довёз хорошо, был услужлив и внимателен. ❤️
  • А
    Айрат
    22 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта Анталии (AYT)
    Координатор трансфера был на связи и оперативно отвечал на звонки и сообщения. Встретили с табличкой, помогли с багажом. Минивен хороший
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    и чистый)) Но водичку, обещанную в описании, водитель не предоставил и не предложил! С небольшой натяжкой ставлю 5 звезд и надеюсь, что в следующий раз будет максимальное турецкое гостеприимство!

  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Автомобиль чудесный. Вождение безопасное. Встретили во время,помогли с багажом. Всем довольны. Благодарим и рекомендуем
  • ￼Sergei
    7 октября 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Все прошло, как было запланировано! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Трансфер»

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  1. Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
  2. Выгодный трансфер в Анталье
  3. «Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
  4. VIP-трансфер из аэропорта Антальи
  5. Трансфер из аэропорта Антальи в Аланью
Какие места ещё посмотреть в Анталье
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  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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