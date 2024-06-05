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рассказывать не будет. Татьяна максимально быстро реагирует на обращения. Трансфер туда немного задержался, ждали других опоздавших туристов, о задержке оперативно сообщила и Татьяна, и позвонил дополнительно водитель. Дорога занимает полтора-два часа в зависимости от удаленности отеля и пробок в Анталье (утром не было, вечером немножко постояли). Цены у трипстера указаны в евро, но лучше или брать в лирах, или в долларах/евро под расчет, у водителя могут возникнуть проблемы со сдачей, мы платили в евро, сдачу дали в лирах. Проблемой не было, потому что напитки на яхте выгоднее покупать за лиры, чем за доллары. Сам маршрут не очень длинный, но очень красивый. Три остановки для купания, две из них возле острова. Нам повезло и с лодкой, и с капитаном, и с командой в целом, людей было не очень много, они (команда) дополнительно ориентировались, где людей больше, и ехали сначала в другие места. Имейте в виду, что специально предназначенных мест для купания нет, это открытое море, так что если боитесь глубины, лучше рассматривать что-то другое. Для тех, кто не боится, - не сомневайтесь, это прекрасно! Но и не предъявляйте завышенных требований - это просто морская прогулка, а не индивидуальная экскурсия, где все только для вас. Команда максимально отзывчива к каждому требованию, но вип-сервис не обеспечит и не должна, собственно. На обед давали потрясающе вкусную рыбу, но все напитки за свой счёт. Экскурсию очень рекомендую, тем более что стоимость более чем приемлемая. Организаторам душевное спасибо!