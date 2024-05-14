Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых

Параглайдинг в Анталье - это возможность почувствовать себя птицей, паря над морем и горами. Полёт с инструктором и трансфер включены
Параглайдинг в Анталье - это незабываемое приключение для тех, кто хочет почувствовать себя птицей. Полёт над живописными горами и синей морской гладью подарит вам массу эмоций. Включены трансфер из отеля,
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инструктаж и полёт с опытным инструктором. Безопасность на высшем уровне, а профессиональная съёмка запечатлеет лучшие моменты. После полёта можно прогуляться по Аланье и пляжу Клеопатра.

Ограничения по весу и состоянию здоровья учтены, поэтому перед бронированием проконсультируйтесь с врачом

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📸 Профессиональная фото - и видеосъёмка
  2. 🚌 Трансфер из отеля и обратно
  3. 🪂 Полёт с опытным инструктором
  4. 🌄 Виды на море и горы
  5. 🔒 Высокий уровень безопасности

Что можно увидеть

  • Аланья
  • Пляж Клеопатра
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Инструктаж и безопасность

Параглайдинг — один из самых безопасных видов воздушного спорта. И главное, что в полёте с вами будет инструктор. Мы работаем только с самыми опытными и профессиональными командами.

Полёт на параплане происходит за счёт силы восходящего потока воздуха. Возникает она благодаря разнице температур на высоте и внизу либо из-за столкновения воздуха с препятствием (горами). На площадке для прыжков инструктор закрепит на вас всю экипировку, а вам останется быстро разбежаться, чтобы парус наполнился воздухом, — и вы воспарите над землёй!

Вас будут снимать на профессиональную камеру с проверенных ракурсов. После полёта вы сможете приобрести фото- и видеоматериалы.

Тайминг

Дорога до места займёт 2,5 часа, организационный сбор с инструктажем и полёт — 2 часа. После вы сможете прогуляться по городу Аланья и пляжу Клеопатра (1 час свободного времени). Затем дорога обратно 2,5 часа.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит трансфер на микроавтобусе из вашего отеля и обратно, инструктаж, снаряжение, полёт на параплане (10-15 минут), страховка
  • Дополнительные расходы: входной билет на гору — 350 лир с человека, фото- и видеосъёмка — 50€

Ограничения и противопоказания

  • По весу: минимальный вес — 30 кг, максимальный — 120 кг
  • На взлёте нужно будет пробежать 15-30 метров, поэтому людям с проблемами опорно-двигательного аппарата или с травмами этот вид спорта не подходит. Также не рекомендуется летать людям с сердечными заболеваниями и беременным женщинам.
  • Если у вас есть сомнения из-за состояния здоровья, заранее проконсультируйтесь с врачом перед поездкой на отдых.

Правила проведения полёта

  • Полёты не совершаются в дождь или сильный ветер, об этом мы предупреждаем заранее вечером
  • Сопровождающие не допускаются на стартовую площадку на горе, а ожидают участников полёта внизу
  • Самостоятельная фото- и видеосъёмка по правилам техники безопасности запрещена
  • Информацию о подготовке к полёту (что взять с собой и как одеться) вы увидите после бронирования

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Ilya
14 мая 2024
Отличное место для полета. Прекрасные виды на горы, город и море. Техника безопасности на высоте.
Р
25 мар 2024
получил я массу положительных эмоций,снаряжение надежное,инструктор веселый такой,во время полета почувствовал эйфорию. забрали из отеля,вернули потом обратно,что очень удобно.
Ж
20 мар 2024
Мне все понравилось, чуткие сотрудники, полезный инструктаж, полет классный, после полета еще часок погуляла
В
15 мар 2024
Забрали у отеля и объяснили как что работает, безопасно и совсем не страшно. Можно купить потом фото и видео, я приобрела и с удовольсвием пересматриваю эти моменты. Повезло в погодой, потрясающие виды были:)
Ю
13 мар 2024
Супер команда, вежливая Снежанна и инстуктор хорошо разбирается во всем, ну как и положено, конечно, но было очень приятно впервые попробовать полет с таким человеком. Я очень рада испытать чувство полета, ты не просто летаешь, но еще и наблюдаешь прекрасную картин под собой. Успели пообщаться и я узнала много захватывающих фактов про Анталью. Будьте готовы разбежаться, очень весело)
С
11 мар 2024
Все очень удобно, современно, четко, я рада была испытать чувство полета, и посмотреть на Турцию с высоты!)))
А
10 мар 2024
Анталья с высоты достаточно красива, инстукторы четко отработали, спасибо

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