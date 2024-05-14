Параглайдинг в Анталье - это незабываемое приключение для тех, кто хочет почувствовать себя птицей. Полёт над живописными горами и синей морской гладью подарит вам массу эмоций. Включены трансфер из отеля,

инструктаж и полёт с опытным инструктором. Безопасность на высшем уровне, а профессиональная съёмка запечатлеет лучшие моменты. После полёта можно прогуляться по Аланье и пляжу Клеопатра. Ограничения по весу и состоянию здоровья учтены, поэтому перед бронированием проконсультируйтесь с врачом

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Инструктаж и безопасность

Параглайдинг — один из самых безопасных видов воздушного спорта. И главное, что в полёте с вами будет инструктор. Мы работаем только с самыми опытными и профессиональными командами.

Полёт на параплане происходит за счёт силы восходящего потока воздуха. Возникает она благодаря разнице температур на высоте и внизу либо из-за столкновения воздуха с препятствием (горами). На площадке для прыжков инструктор закрепит на вас всю экипировку, а вам останется быстро разбежаться, чтобы парус наполнился воздухом, — и вы воспарите над землёй!

Вас будут снимать на профессиональную камеру с проверенных ракурсов. После полёта вы сможете приобрести фото- и видеоматериалы.

Тайминг

Дорога до места займёт 2,5 часа, организационный сбор с инструктажем и полёт — 2 часа. После вы сможете прогуляться по городу Аланья и пляжу Клеопатра (1 час свободного времени). Затем дорога обратно 2,5 часа.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В цену входит трансфер на микроавтобусе из вашего отеля и обратно, инструктаж, снаряжение, полёт на параплане (10-15 минут), страховка

Дополнительные расходы: входной билет на гору — 350 лир с человека, фото- и видеосъёмка — 50€

Ограничения и противопоказания

По весу: минимальный вес — 30 кг, максимальный — 120 кг

На взлёте нужно будет пробежать 15-30 метров, поэтому людям с проблемами опорно-двигательного аппарата или с травмами этот вид спорта не подходит. Также не рекомендуется летать людям с сердечными заболеваниями и беременным женщинам.

Если у вас есть сомнения из-за состояния здоровья, заранее проконсультируйтесь с врачом перед поездкой на отдых.

Правила проведения полёта