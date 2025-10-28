читать дальше

дойти до микроавтобуса.

По поводу самого шоу.

Действительно классное и впечатляющее, актеры, костюмы классные!

Мы смотрели у большого фонтана, где шоу начинается, увидели шоу танцующих фонтанов и несколько кругов мимо нас сделали гондолы с актерами. Места были на самых нижних ступеньках, почти у воды и актеров видно очень хорошо, но занимали эти места практически за 1-1,5 ч, то есть в 20-45 где-то, хотя само шоу началось не ровно в 22, и народ начал напрягаться уже, что шоу просто не будет, но в итоге в 22:10 все-таки начали. Начало у фонтана занимает минут 15-20, потом все перемещается на локацию с лошадьми и там актеры уже танцуют. Таким образом, если сначала смотришь у фонтана, то смотреть потом у лошадей уже невозможно - все занято, то есть смотреть либо там, либо там.



По поводу аутлета - тоже классно просто погулять, но чтобы нормально пошоппиться, нужно гораздо больше времени.



Еще очень порадовал магазин Никкелодион, окунулись в детство))

Но цены очень высокие.



Вердикт - оно того стоит!