Волшебная ночь в Стране Легенд: Сияющее путешествие из Антальи

Насладитесь уникальным шоу в Анталии: свет, музыка и вода создают незабываемое зрелище. Бронируйте места и окунитесь в магию
Погрузитесь в волшебные вечера Анталии с шоу Land Of Legends. Вас ждёт парад красочных лодок и лазерное шоу замка, освещающего небо. Программа идеально подходит для семей, пар и индивидуальных путешественников.
До и после шоу можно посетить торговый центр с местными и международными брендами. Не упустите шанс забронировать место на это потрясающее шоу быстро и безопасно.

Land Of Legends Night Show ждёт встречи с вами, чтобы поделиться самыми особенными моментами Анталии

4.5
26 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Впечатляющее лазерное шоу
  • 🚤 Парад красочных лодок
  • 🎶 Танцующие фонтаны
  • 🛍️ Шопинг в торговом центре
  • 🚍 Комфортный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть

  • Парад Лодок
  • Лазерное Шоу Замка
  • Танцующие Фонтаны

Описание экскурсии

Вечернее шоу Land Of Legends из Анталии Погрузитесь в волшебство анталийских ночей с вечерним шоу Land Of Legends, где свет, музыка и вода сливаются в одном великолепном танце. Вечер начнётся с комфортного трансфера из Анталии и продолжится захватывающими событиями на месте. Яркий Парад Лодок: Цветные лодки скользят по воде, превращая музыку и свет в завораживающее зрелище. Каждое мгновение изумительно и захватывающе. Лазерное Шоу Замка: Величественный замок освещается потрясающим лазерным шоу, разрывающим ночное небо. Эти лучи света захватят ваше сердце. Танцующие Фонтаны: Вода, свет и музыка сливаются в гармоничный танец фонтанов, перенося вас в сказочный мир. Каждое мгновение завораживает и впечатляет. Шопинг и Развлечения: До и после шоу откройте для себя торговый центр Land Of Legends с множеством магазинов, представляющих местные и международные бренды, и насладитесь уникальной зоной развлечений. Возвращение: После окончания вечера вас ждёт комфортный трансфер обратно в ваш отель, завершив эту незабываемую ночь. Вечернее шоу Land Of Legends из Анталии обещает незабываемые моменты для гостей всех возрастов. Не упустите шанс стать частью этого волшебного события и бронируйте билеты заранее! Важная информация: Погрузитесь в античную греческую и турецкую мифологию с захватывающими шоу. Погружайтесь в широкий аквапарк с захватывающими водными горками. Станьте свидетелем живых музыкальных выступлений, культурных шоу и ослепительных ночных представлений.

По понедельникам и средам нет позднего шоу

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги трансфера
  • Входной билет
Что не входит в цену
  • Остановка
  • Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отели или местонахождение гостей
Завершение: Мы оставим гостей там, где их заберем
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и средам нет позднего шоу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Погрузитесь в античную греческую и турецкую мифологию с захватывающими шоу
  • Погружайтесь в широкий аквапарк с захватывающими водными горками
  • Станьте свидетелем живых музыкальных выступлений, культурных шоу и ослепительных ночных представлений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
4
3
1
2
1
1
1
Р
Роман
28 окт 2025
Трансфер точно по времени. Цена за одного 12 долларов.
В парке стоит побывать на вечернем шоу, вход свободный.
М
Мария
9 сен 2025
Трансфер организован четко, место атмосферное, с детьми вообще сказка. Вечернее шоу шло 10 минут, дольше ждали, яркие костюмы, весь антураж, необычно, но ожидали что будет больше шоу.
Р
Роза
18 авг 2025
Экскурсия очень впечатляющая. Мы были с ребенком 1 год, тоже подходит. Жалко, что три часа мало показалось. Забрал нас водитель на автобусе, где второй этаж без окон, было не жарко и интересно. В самом Лэнде народу очень много, но есть карта при входе, все понятно. Куча брендовых магазинов. Посмотрели поющий фонтан. В 23.15 поехали в отель.
A
Aida
18 авг 2025
Спасибо за шикарный отдых, Светлана наш гид была сегодня, настолько интересно и познавательно было, рекомендую каждому
Е
Елена
16 авг 2025
К трансферту вообще вопросов нет, все во время, все отлично.
Но там, если магазины не посещать, вообще нечего делать.
У них нет шоу по понедельникам и средам, у нас была пятница- шоу не было.
Люди просто просидели и прождали 30 минут.
Я была в 2018 году, до сих пор остались воспоминания от шоу.
Сейчас все ни так.
М
Мария
13 авг 2025
Взяла тур на 5 человек на шоу land of legends, в итоге два часа пути в одну сторону и два в обратную, чтобы не посмотреть шоу) Турагент не предупредил, что
шоу не будет и продал экскурсию, когда я вернулась и попросила вернуть часть суммы, кормили завтраками пока я не улетела домой, деньги не вернули, настроение испорчено, так что больше никому не советую брать туры тут, лучше сами едьте или уточняйте будет ли шоу, а то продадут билеты на шоу без шоу)))

Н
Нелли
8 авг 2025
Организация и трансфер на отлично. Место интересное, необычное, для шопинга и времяпровождения. Само шоу не понравилось. Шоу фонтанов идёт 3 минуты и ни о чем, на лодках по каналу плывут артисты с костюмах чудовищ. Суть шоу непонятна, покривлялись, попрыгали и всё. Действие шло минут 30,зато его ожидание среди шумной и толкающейся толпы очень долгое. Лазер шоу -это вообще отстой.
В
Владимир
29 июл 2025
Экскурсия вечерняя. Если проживаете в Анталии ориентируйтесь что вернётесь за полуночь или около того все зависит от района проживания. Трансфер приехал минута в минуту, автобус комфортный, кондиционер, места, все как
полагается. Водитель Ахмет молодой, но хороший водитель, выехал в 18:30, добрали людей по городу и карты восьми началу девятого были на месте. Шоу начинается в 22 часа, длится до 23 часов. Так что ещё до начала есть время прогуляться, пошопиться, перекусить если голодны, заведений много на любой выбор. Шоу начнётся с фонтанов так что сначала идите в ту сторону, потом когда лодки поплывёт по каналу к замку, переходите продолжение будет там. Советую посетить взрослым, если есть дети в обязательном порядке. Побываете как в сказке.)) В 23 часа конец, на сборы на парковке дают 15 мин. Наш водитель все объяснил, и как по территории ходить и как машину найти, проблем никаких не было. Единственное на английском языке, но даже если вы его не знаете поверьте все поймёте глазами на месте, не пугайтесь. Всем удачи, и сказки в нашей жизни.

K
Kiramus
25 июл 2025
А
Алёна
25 июл 2025
Ф
Фая
23 июл 2025
А
Александр
22 июл 2025
Само по себе представление, лично для меня, побывавшего на многих мероприятиях, во многих странах мира, несколько слабовато. Красивые костюмы, эффект вау, когда появляются лодки с артистами… В остальном, на любителя, возможно, я уже несколько предвзято отношусь к таким представлениям. В остальном: отличное место для семейного отдыха и ярких детских эмоций!
М
Мария
17 июл 2025
Сервис выше всяких похвал. В 18:10 забрали из отеля, при этом водитель лично вышел, чтобы проводить до автомобиля. Затем около полутора часа собирали остальных пассажиров, а в 19:40 были уже
в Стране легенд. По приезду в парк, водитель показал на карте, где и во сколько проходят шоу, а также указал место сбора. Сбор был назначен на 23:30, так что на прогулку отводилось целых 4 часа, что было более чем достаточно, чтобы посмотреть все шоу и на три круга обойти всю территорию. На обратном пути всем пассажирам раздали бутылочки с водой:)
P.s. Само вечернее шоу на троечку, т. к. очень много народу и трудно найти место, с которого было бы хорошо видно представление. Но гиду большое спасибо за вежливость и доброжелательность.

Я
Яна
17 июл 2025
Трансфер удобный все по времени, успели и погулять и посмотреть.
Е
Елена
13 июл 2025
По сути не экскурсия, а трансфер. В целом получается выгоднее, и надежнее, чем на такси. Единственное, это время отправления обратно лучше бы назначать 23:10, чтобы успеть досмотреть шоу, и спокойно
дойти до микроавтобуса.
По поводу самого шоу.
Действительно классное и впечатляющее, актеры, костюмы классные!
Мы смотрели у большого фонтана, где шоу начинается, увидели шоу танцующих фонтанов и несколько кругов мимо нас сделали гондолы с актерами. Места были на самых нижних ступеньках, почти у воды и актеров видно очень хорошо, но занимали эти места практически за 1-1,5 ч, то есть в 20-45 где-то, хотя само шоу началось не ровно в 22, и народ начал напрягаться уже, что шоу просто не будет, но в итоге в 22:10 все-таки начали. Начало у фонтана занимает минут 15-20, потом все перемещается на локацию с лошадьми и там актеры уже танцуют. Таким образом, если сначала смотришь у фонтана, то смотреть потом у лошадей уже невозможно - все занято, то есть смотреть либо там, либо там.

По поводу аутлета - тоже классно просто погулять, но чтобы нормально пошоппиться, нужно гораздо больше времени.

Еще очень порадовал магазин Никкелодион, окунулись в детство))
Но цены очень высокие.

Вердикт - оно того стоит!

