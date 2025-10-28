Погрузитесь в волшебные вечера Анталии с шоу Land Of Legends. Вас ждёт парад красочных лодок и лазерное шоу замка, освещающего небо. Программа идеально подходит для семей, пар и индивидуальных путешественников.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Впечатляющее лазерное шоу
- 🚤 Парад красочных лодок
- 🎶 Танцующие фонтаны
- 🛍️ Шопинг в торговом центре
- 🚍 Комфортный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Парад Лодок
- Лазерное Шоу Замка
- Танцующие Фонтаны
Описание экскурсииВечернее шоу Land Of Legends из Анталии Погрузитесь в волшебство анталийских ночей с вечерним шоу Land Of Legends, где свет, музыка и вода сливаются в одном великолепном танце. Вечер начнётся с комфортного трансфера из Анталии и продолжится захватывающими событиями на месте. Яркий Парад Лодок: Цветные лодки скользят по воде, превращая музыку и свет в завораживающее зрелище. Каждое мгновение изумительно и захватывающе. Лазерное Шоу Замка: Величественный замок освещается потрясающим лазерным шоу, разрывающим ночное небо. Эти лучи света захватят ваше сердце. Танцующие Фонтаны: Вода, свет и музыка сливаются в гармоничный танец фонтанов, перенося вас в сказочный мир. Каждое мгновение завораживает и впечатляет. Шопинг и Развлечения: До и после шоу откройте для себя торговый центр Land Of Legends с множеством магазинов, представляющих местные и международные бренды, и насладитесь уникальной зоной развлечений. Возвращение: После окончания вечера вас ждёт комфортный трансфер обратно в ваш отель, завершив эту незабываемую ночь. Вечернее шоу Land Of Legends из Анталии обещает незабываемые моменты для гостей всех возрастов. Не упустите шанс стать частью этого волшебного события и бронируйте билеты заранее! Важная информация: Погрузитесь в античную греческую и турецкую мифологию с захватывающими шоу. Погружайтесь в широкий аквапарк с захватывающими водными горками. Станьте свидетелем живых музыкальных выступлений, культурных шоу и ослепительных ночных представлений.
По понедельникам и средам нет позднего шоу
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги трансфера
- Входной билет
Что не входит в цену
- Остановка
- Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отели или местонахождение гостей
Завершение: Мы оставим гостей там, где их заберем
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и средам нет позднего шоу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Погрузитесь в античную греческую и турецкую мифологию с захватывающими шоу
- Погружайтесь в широкий аквапарк с захватывающими водными горками
- Станьте свидетелем живых музыкальных выступлений, культурных шоу и ослепительных ночных представлений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
28 окт 2025
Трансфер точно по времени. Цена за одного 12 долларов.
В парке стоит побывать на вечернем шоу, вход свободный.
М
Мария
9 сен 2025
Трансфер организован четко, место атмосферное, с детьми вообще сказка. Вечернее шоу шло 10 минут, дольше ждали, яркие костюмы, весь антураж, необычно, но ожидали что будет больше шоу.
Р
Роза
18 авг 2025
Экскурсия очень впечатляющая. Мы были с ребенком 1 год, тоже подходит. Жалко, что три часа мало показалось. Забрал нас водитель на автобусе, где второй этаж без окон, было не жарко и интересно. В самом Лэнде народу очень много, но есть карта при входе, все понятно. Куча брендовых магазинов. Посмотрели поющий фонтан. В 23.15 поехали в отель.
A
Aida
18 авг 2025
Спасибо за шикарный отдых, Светлана наш гид была сегодня, настолько интересно и познавательно было, рекомендую каждому
Е
Елена
16 авг 2025
К трансферту вообще вопросов нет, все во время, все отлично.
Но там, если магазины не посещать, вообще нечего делать.
У них нет шоу по понедельникам и средам, у нас была пятница- шоу не было.
Люди просто просидели и прождали 30 минут.
Я была в 2018 году, до сих пор остались воспоминания от шоу.
Сейчас все ни так.
М
Мария
13 авг 2025
Взяла тур на 5 человек на шоу land of legends, в итоге два часа пути в одну сторону и два в обратную, чтобы не посмотреть шоу) Турагент не предупредил, что
Н
Нелли
8 авг 2025
Организация и трансфер на отлично. Место интересное, необычное, для шопинга и времяпровождения. Само шоу не понравилось. Шоу фонтанов идёт 3 минуты и ни о чем, на лодках по каналу плывут артисты с костюмах чудовищ. Суть шоу непонятна, покривлялись, попрыгали и всё. Действие шло минут 30,зато его ожидание среди шумной и толкающейся толпы очень долгое. Лазер шоу -это вообще отстой.
В
Владимир
29 июл 2025
Экскурсия вечерняя. Если проживаете в Анталии ориентируйтесь что вернётесь за полуночь или около того все зависит от района проживания. Трансфер приехал минута в минуту, автобус комфортный, кондиционер, места, все как
K
Kiramus
25 июл 2025
А
Алёна
25 июл 2025
Ф
Фая
23 июл 2025
А
Александр
22 июл 2025
Само по себе представление, лично для меня, побывавшего на многих мероприятиях, во многих странах мира, несколько слабовато. Красивые костюмы, эффект вау, когда появляются лодки с артистами… В остальном, на любителя, возможно, я уже несколько предвзято отношусь к таким представлениям. В остальном: отличное место для семейного отдыха и ярких детских эмоций!
М
Мария
17 июл 2025
Сервис выше всяких похвал. В 18:10 забрали из отеля, при этом водитель лично вышел, чтобы проводить до автомобиля. Затем около полутора часа собирали остальных пассажиров, а в 19:40 были уже
Я
Яна
17 июл 2025
Трансфер удобный все по времени, успели и погулять и посмотреть.
Е
Елена
13 июл 2025
По сути не экскурсия, а трансфер. В целом получается выгоднее, и надежнее, чем на такси. Единственное, это время отправления обратно лучше бы назначать 23:10, чтобы успеть досмотреть шоу, и спокойно
