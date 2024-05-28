Влюбиться в Старый город Антальи

Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Прогулка по Калеичи - это возможность увидеть ворота Адриана, минарет Кесик, башню Хыдырлык и парк Караалиоглу. Также вы посетите пляж Мермели, старый порт Марина и мечеть Искеле. Узнаете историю минарета
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Йивли и часовой башни Саат Кулеси. Экскурсия включает рассказы о людях, живших здесь, и легенды о прошлом и настоящем города. По желанию можно сделать паузу на турецкий чай с панорамным видом. Трансфер из Кемера и Белека возможен по запросу

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Ворота Адриана - античная достопримечательность
  2. 🌊 Пляж Мермели - чистая вода и морские ежи
  3. 🕌 Минарет Йивли - символ Калеичи
  4. 🏰 Башня Хыдырлык - оборонительное сооружение
  5. 🌄 Парк Караалиоглу - панорамные виды

Что можно увидеть

  • Ворота Адриана
  • Минарет Кесик
  • Башня Хыдырлык
  • Мавзолей
  • Парк Караалиоглу
  • Пляж Мермели
  • Старый порт Марина
  • Мечеть Искеле
  • Минарет Йивли
  • Часовая башня Саат Кулеси
Влюбиться в Старый город Антальи
Влюбиться в Старый город Антальи
Влюбиться в Старый город Антальи
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главный вход в Калеичи — ворота Адриана. Это одна из самых древних античных достопримечательностей. Её возвели во времена правления римского императора Адриана.

Минарет Кесик. Во 2 веке до н. э. здесь был античный храм, затем — церковь Святой Марии, а позже — мечеть, к которой и был пристроен минарет. Я расскажу, из-за чего, согласно легенде, молния срезала верхнюю часть минарета.

Башня Хыдырлык — оборонительное сооружение с мощными стенами. В древности она защищала город от набегов пиратов.

Мавзолей, форма башни которого похожа на римские гробницы. На внутренних стенах башни сохранились старинные фрески, а раскопки открыли целую часть фундамента затерянных под землёй сооружений.

Парк Караалиоглу. С его смотровых площадок видны горы Торос и Средиземноморское побережье.

Пляж Мермели в гавани порта. Тут можно встретить морских ежей, которые не водятся в загрязнённой среде.

Старый порт Марина с оборонительными крепостными стенами. Местные жители сохранили его в первоначальном виде. Отсюда открывается великолепный вид, чем пользуются художники — они пишут море и стоящие рядом небольшие домики.

Мечеть Искеле — одна из самых маленьких в Анталии. Каменная постройка стоит на четырёх колоннах, а в её сердце есть водный источник.

Минарет Йивли — символ Калеичи. Внутри — винтовая лестница из 90 ступеней. Вы узнаете, почему, по мнению учёных, раньше ступеней было 99.

Часовая Башня Саат Кулеси, которой уже 100 лет. Её построили специально для установки часов, подаренных городу немецким императором.

Организационные детали

  • По желанию можно сделать паузу на турецкий чай на террасе с панорамным видом. Цена чашки чая — 20–25 лир.
  • По запросу организую трансфер из Кемера и Белека. Детали и цены уточняйте в переписке.

в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
A
28 мая 2024
У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
А
15 мая 2024
Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты!
Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏
Спасибо большое!
Ю
11 мая 2024
Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.
Olga
6 мая 2024
Нам повезло - нас было только двое и нам удалось пообщаться с Тураном на многие темы о Турции - политические, культурно-исторические, языковые. Встретились мы на пл. Республики, где поговорили об
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Ататюрке и современной Турции, полюбовались видом порта и архитектурой старого города, затем прошли к минарету Йивли и школе дервишей, где услышали о приходе Ислама в Турцию и о греко-римском периоде. Прогулялись по улочкам старого города, где Туран рассказал нам много интересных «штучек» об этом месте. Увидели мы и Мечеть Шехзаде Коркут, построенную на месте христианского храма и парк Каралииоглу с множеством перелетающих с ветки на ветку попугаев. Туран угости нас «турецким» кофе в одной из кофеен. Легкая манера общения, широкий кругозор и отличный русский язык сделали прогулку, которая затянулась почти на час дольше, интересной и незабываемой.
Туран объяснил нам, как работает старый трамвай, которым мы позже воспользовались для поездки на пляж Коньялты и в Археологический музей.
Спасибо Турану! Здорово!

М
28 апр 2024
Экскурсия отличная, гид Туран прекрасно говорит по русски, рассказал много интересных фактов, которые я не знала, даже почитав про историю старого города. Не только общая информация, но много интересных нюансов
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о жизни старого города в разные времена. Была на экскурсии с дочкой 8 лет, говорит, что гид лучший☺️ заходили в музей, исторические места, попили кофе и поели турецкое мороженое.. 2,5 часа пролетели незаметно! Рекомендую👍

Мария
22 апр 2024
Гид профессиональный историк, обладает глубочайшими знаниями о сложной истории региона, культуры, города, переходившего под власть большого количества правителей, претендовавших на обладание этими заветными краями.
Рекомендую экскурсию с Тураном для всех любознательных!
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Елена
13 апр 2024
Очень хороший гид! Прекрасно говорит по-русски, очень много всего знает, все ответы на все вопросы! Очень классно провели время!
Мария
6 апр 2024
С Тураном не влюбиться в Старый город Антальи невозможно! Всю прогулку (а она заняла 4 с лишним часа) мы слушали его во все уши, следуя за причудливыми узорами богатейшей истории
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Малой Азии. Неспеша прогулялись по очаровательным улочкам, отдохнули с великолепным видом на залив и поговорили обо всем - от суфизма до устройства хамама. Только местный житель может так рассказать о своей культуре, а Туран это делает еще и на нашем трудном русском языке! Мы получили огромное удовольствие и искренне рекомендуем эту экскурсию для знакомства с Антальей.

A
5 апр 2024
Огромное спасибо за такую увлекательную экскурсию! Туран рассказывал о городе и стране с большой любовью, интересом и при этом умело структурировал рассказ, внимательно отвечал на вопросы и искренне сделал наше пребывание в городе хорошим. Поразило много необычных фактов об Анталии, улочки, мечети, музеи, порт. Все было здорово! Очень рекомендую всем попасть на такое мероприятие
Огромное спасибо за такую увлекательную экскурсию! Туран рассказывал о городе и стране с большой любовью, интересомОгромное спасибо за такую увлекательную экскурсию! Туран рассказывал о городе и стране с большой любовью, интересомОгромное спасибо за такую увлекательную экскурсию! Туран рассказывал о городе и стране с большой любовью, интересомОгромное спасибо за такую увлекательную экскурсию! Туран рассказывал о городе и стране с большой любовью, интересомОгромное спасибо за такую увлекательную экскурсию! Туран рассказывал о городе и стране с большой любовью, интересомОгромное спасибо за такую увлекательную экскурсию! Туран рассказывал о городе и стране с большой любовью, интересомОгромное спасибо за такую увлекательную экскурсию! Туран рассказывал о городе и стране с большой любовью, интересом
А
1 апр 2024
Туран очень хорошо говорит по-русски, знает историю, религию, обычаи, очень отзывчивый и внимательный экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании. Подсказал чем заняться в свободное время, где поужинать, а также предложил варианты по трансферу. Отличный гид «все под ключ»!
Туран очень хорошо говорит по-русски, знает историю, религию, обычаи, очень отзывчивый и внимательный экскурсовод. Экскурсия прошлаТуран очень хорошо говорит по-русски, знает историю, религию, обычаи, очень отзывчивый и внимательный экскурсовод. Экскурсия прошлаТуран очень хорошо говорит по-русски, знает историю, религию, обычаи, очень отзывчивый и внимательный экскурсовод. Экскурсия прошлаТуран очень хорошо говорит по-русски, знает историю, религию, обычаи, очень отзывчивый и внимательный экскурсовод. Экскурсия прошлаТуран очень хорошо говорит по-русски, знает историю, религию, обычаи, очень отзывчивый и внимательный экскурсовод. Экскурсия прошлаТуран очень хорошо говорит по-русски, знает историю, религию, обычаи, очень отзывчивый и внимательный экскурсовод. Экскурсия прошлаТуран очень хорошо говорит по-русски, знает историю, религию, обычаи, очень отзывчивый и внимательный экскурсовод. Экскурсия прошлаТуран очень хорошо говорит по-русски, знает историю, религию, обычаи, очень отзывчивый и внимательный экскурсовод. Экскурсия прошла

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