5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Ворота Адриана - античная достопримечательность
- 🌊 Пляж Мермели - чистая вода и морские ежи
- 🕌 Минарет Йивли - символ Калеичи
- 🏰 Башня Хыдырлык - оборонительное сооружение
- 🌄 Парк Караалиоглу - панорамные виды
Что можно увидеть
- Ворота Адриана
- Минарет Кесик
- Башня Хыдырлык
- Мавзолей
- Парк Караалиоглу
- Пляж Мермели
- Старый порт Марина
- Мечеть Искеле
- Минарет Йивли
- Часовая башня Саат Кулеси
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главный вход в Калеичи — ворота Адриана. Это одна из самых древних античных достопримечательностей. Её возвели во времена правления римского императора Адриана.
Минарет Кесик. Во 2 веке до н. э. здесь был античный храм, затем — церковь Святой Марии, а позже — мечеть, к которой и был пристроен минарет. Я расскажу, из-за чего, согласно легенде, молния срезала верхнюю часть минарета.
Башня Хыдырлык — оборонительное сооружение с мощными стенами. В древности она защищала город от набегов пиратов.
Мавзолей, форма башни которого похожа на римские гробницы. На внутренних стенах башни сохранились старинные фрески, а раскопки открыли целую часть фундамента затерянных под землёй сооружений.
Парк Караалиоглу. С его смотровых площадок видны горы Торос и Средиземноморское побережье.
Пляж Мермели в гавани порта. Тут можно встретить морских ежей, которые не водятся в загрязнённой среде.
Старый порт Марина с оборонительными крепостными стенами. Местные жители сохранили его в первоначальном виде. Отсюда открывается великолепный вид, чем пользуются художники — они пишут море и стоящие рядом небольшие домики.
Мечеть Искеле — одна из самых маленьких в Анталии. Каменная постройка стоит на четырёх колоннах, а в её сердце есть водный источник.
Минарет Йивли — символ Калеичи. Внутри — винтовая лестница из 90 ступеней. Вы узнаете, почему, по мнению учёных, раньше ступеней было 99.
Часовая Башня Саат Кулеси, которой уже 100 лет. Её построили специально для установки часов, подаренных городу немецким императором.
Организационные детали
- По желанию можно сделать паузу на турецкий чай на террасе с панорамным видом. Цена чашки чая — 20–25 лир.
- По запросу организую трансфер из Кемера и Белека. Детали и цены уточняйте в переписке.
в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€43
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Отзывы и рейтинг
Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏
Спасибо большое!
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