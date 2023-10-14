В светлое время суток столбик термометра в Анталье поднимается до высоченных отметок — самое время отдыхать у моря. Но когда солнце скрывается за горизонтом, город оживает. В ночных огнях — своё очарование. Я приглашаю вас на прогулку по улочкам Старого города после заката. Даже если вы видели мечеть Искеле или башню Хыдырлык, ночью они откроются вам с неожиданной стороны.

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Описание

Что вас ожидает

На прогулке я расскажу захватывающие истории про прошлое и настоящее Антальи. Мы заглянем в потайные уголки города, и вы почувствуете особый ритм его ночной жизни. По пути встретим знаковые постройки:

Мечеть Искеле. Вас удивит её необычная конструкция: здание мечети опирается на 6 колонн, а между ними бьёт природный источник. Мечеть хранит один секрет — я вам его открою.

Вас удивит её необычная конструкция: здание мечети опирается на 6 колонн, а между ними бьёт природный источник. Мечеть хранит один секрет — я вам его открою. Башню Хыдырлык. Обсудим, почему учёные до сих пор спорят о её предназначении.

Обсудим, почему учёные до сих пор спорят о её предназначении. Часовую башню. Я расскажу, как много раз она меняла облик и в чём была причина этих изменений.

Я расскажу, как много раз она меняла облик и в чём была причина этих изменений. Минарет Кесик. В народе его называют «усечённый» из-за примечательной особенности — верхушка башни словно срезана. Вы узнаете, почему так произошло.

В народе его называют «усечённый» из-за примечательной особенности — верхушка башни словно срезана. Вы узнаете, почему так произошло. Калеичи Марину — порт Старого города. Когда-то он был единственным портом Антальи. Но город вырос, и порт перенесли на запад, где он стал домом для «пиратских» катеров и яхт.

Организационные детали

На нашем маршруте будет множеств мест, куда можно заглянуть и отдохнуть — от ресторанов до ночных клубов. Все пожелания обговариваются.

Дополнительные расходы