Увидеть вечерние образы достопримечательностей и заглянуть в уголки, скрытые днём в тени
В светлое время суток столбик термометра в Анталье поднимается до высоченных отметок — самое время отдыхать у моря. Но когда солнце скрывается за горизонтом, город оживает. В ночных огнях — своё очарование. Я приглашаю вас на прогулку по улочкам Старого города после заката.
Даже если вы видели мечеть Искеле или башню Хыдырлык, ночью они откроются вам с неожиданной стороны.
Даже если вы видели мечеть Искеле или башню Хыдырлык, ночью они откроются вам с неожиданной стороны.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На прогулке я расскажу захватывающие истории про прошлое и настоящее Антальи. Мы заглянем в потайные уголки города, и вы почувствуете особый ритм его ночной жизни. По пути встретим знаковые постройки:
- Мечеть Искеле. Вас удивит её необычная конструкция: здание мечети опирается на 6 колонн, а между ними бьёт природный источник. Мечеть хранит один секрет — я вам его открою.
- Башню Хыдырлык. Обсудим, почему учёные до сих пор спорят о её предназначении.
- Часовую башню. Я расскажу, как много раз она меняла облик и в чём была причина этих изменений.
- Минарет Кесик. В народе его называют «усечённый» из-за примечательной особенности — верхушка башни словно срезана. Вы узнаете, почему так произошло.
- Калеичи Марину — порт Старого города. Когда-то он был единственным портом Антальи. Но город вырос, и порт перенесли на запад, где он стал домом для «пиратских» катеров и яхт.
Организационные детали
На нашем маршруте будет множеств мест, куда можно заглянуть и отдохнуть — от ресторанов до ночных клубов. Все пожелания обговариваются.
Дополнительные расходы
- Напитки и еда по желанию
- Я могу забрать вас в отеле и отвезти обратно после экскурсии. Стоимость трансфера — 60 евро с группы из 1-4 человек. Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Есть детское кресло.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на входе в Старый город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Анталии
Провёл экскурсии для 2059 туристов
Рад приветствовать Вас в солнечной Антальи! Меня зовут Кирилл, мне 38 лет. Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. Несколько лет назад я и моя семья переехали в Турцию. Турция – страна с особой историей, культурой и природой. А в Антальи, жемчужине Турции, поистине есть все – бескрайнее море, красивейшие горы, следы былых цивилизаций, красота и история на каждом шагу! Здесь правда есть что показать и о чем рассказать, вместе с тем, значительную часть интересных мест Вы не встретите в рекламных проспектах массовых автобусных экскурсий, это индивидуальный, авторский продукт. Я искренне покорен Турцией, много путешествую, общаюсь с местными в поисках новых интересных локаций и с большим удовольствием показываю это моим гостям.
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