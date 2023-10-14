Ночная сказка старой Антальи

Увидеть вечерние образы достопримечательностей и заглянуть в уголки, скрытые днём в тени

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В светлое время суток столбик термометра в Анталье поднимается до высоченных отметок — самое время отдыхать у моря. Но когда солнце скрывается за горизонтом, город оживает. В ночных огнях — своё очарование. Я приглашаю вас на прогулку по улочкам Старого города после заката.

Даже если вы видели мечеть Искеле или башню Хыдырлык, ночью они откроются вам с неожиданной стороны.
Ночная сказка старой Антальи
Ночная сказка старой Антальи
Ночная сказка старой Антальи
Ночная сказка старой Антальи
Ночная сказка старой Антальи
Ночная сказка старой Антальи
Ночная сказка старой Антальи
Ночная сказка старой Антальи
Ночная сказка старой Антальи
Ночная сказка старой Антальи
Ночная сказка старой Антальи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На прогулке я расскажу захватывающие истории про прошлое и настоящее Антальи. Мы заглянем в потайные уголки города, и вы почувствуете особый ритм его ночной жизни. По пути встретим знаковые постройки:

  • Мечеть Искеле. Вас удивит её необычная конструкция: здание мечети опирается на 6 колонн, а между ними бьёт природный источник. Мечеть хранит один секрет — я вам его открою.
  • Башню Хыдырлык. Обсудим, почему учёные до сих пор спорят о её предназначении.
  • Часовую башню. Я расскажу, как много раз она меняла облик и в чём была причина этих изменений.
  • Минарет Кесик. В народе его называют «усечённый» из-за примечательной особенности — верхушка башни словно срезана. Вы узнаете, почему так произошло.
  • Калеичи Марину — порт Старого города. Когда-то он был единственным портом Антальи. Но город вырос, и порт перенесли на запад, где он стал домом для «пиратских» катеров и яхт.

Организационные детали

На нашем маршруте будет множеств мест, куда можно заглянуть и отдохнуть — от ресторанов до ночных клубов. Все пожелания обговариваются.

Дополнительные расходы

  • Напитки и еда по желанию
  • Я могу забрать вас в отеле и отвезти обратно после экскурсии. Стоимость трансфера — 60 евро с группы из 1-4 человек. Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Есть детское кресло.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на входе в Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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