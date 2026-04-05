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Ночная сказка старой Антальи

Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Представьте себе Анталию, где после заката начинается совершенно новая жизнь.

Улицы Старого города озаряются теплым светом фонарей, а каждый поворот скрывает истории, переплетающие прошлое и настоящее.

Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас на
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ночную прогулку, где вы увидите знаменитые мечеть Искеле и башню Хыдырлык под совершенно другим углом.

Откройте для себя тайны, которые хранят эти древние стены, и почувствуйте уникальный ритм ночной Антальи.

Вас ждут захватывающие рассказы, потайные уголки и неповторимая атмосфера порта Калеичи Марина, где прошлое переплетается с настоящим

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная ночная атмосфера
  • 🏛 Захватывающие истории и легенды
  • 🌉 Виды на знаковые постройки
  • 🍹 Возможность посетить местные рестораны и клубы
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить экскурсию «Ночная сказка старой Антальи» в апреле, июле и августе. В это время погода тёплая, но не слишком жаркая, что позволяет комфортно наслаждаться прогулками по городу. В мае, июне, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсией, но в эти месяцы может быть больше туристов, что создаёт небольшую загруженность. В остальные месяцы, хотя погода может быть менее предсказуемой, всё равно есть возможность насладиться атмосферой Антальи, особенно если предпочитаете более спокойное время для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Ночная сказка старой Антальи
Ночная сказка старой Антальи
Ночная сказка старой Антальи

Что можно увидеть

  • Мечеть Искеле
  • Башня Хыдырлык
  • Часовая башня
  • Минарет Кесик
  • Калеичи Марина

Описание экскурсии

На прогулке я расскажу захватывающие истории про прошлое и настоящее Антальи. Мы заглянем в потайные уголки города, и вы почувствуете особый ритм его ночной жизни. По пути встретим знаковые постройки:

  • Мечеть Искеле. Вас удивит её необычная конструкция: здание мечети опирается на 6 колонн, а между ними бьёт природный источник. Мечеть хранит один секрет — я вам его открою.
  • Башню Хыдырлык. Обсудим, почему учёные до сих пор спорят о её предназначении.
  • Часовую башню. Я расскажу, как много раз она меняла облик и в чём была причина этих изменений.
  • Минарет Кесик. В народе его называют «усечённый» из-за примечательной особенности — верхушка башни словно срезана. Вы узнаете, почему так произошло.
  • Калеичи Марину — порт Старого города. Когда-то он был единственным портом Антальи. Но город вырос, и порт перенесли на запад, где он стал домом для «пиратских» катеров и яхт.

Организационные детали

На нашем маршруте будет множеств мест, куда можно заглянуть и отдохнуть — от ресторанов до ночных клубов. Все пожелания обговариваются.

Дополнительные расходы

  • Напитки и еда по желанию
  • Я могу забрать вас в отеле и отвезти обратно после экскурсии. Стоимость трансфера уточняйте в переписке. Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Есть детское кресло.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На входе в Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2872 туристов
Рад приветствовать вас в солнечной Анталье! Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. А потом я и моя семья переехали в Турцию. Турция — страна с особой
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историей, культурой и природой. А в Анталье, жемчужине Турции, поистине есть всё — бескрайнее море, красивейшие горы, следы былых цивилизаций, красота и история на каждом шагу! Здесь, правда, есть что показать и о чём рассказать, вместе с тем значительную часть интересных мест вы не встретите в рекламных проспектах массовых автобусных экскурсий, это индивидуальный, авторский продукт. Я искренне покорён Турцией, много путешествую, общаюсь с местными в поисках новых интересных локаций и с большим удовольствием показываю это моим гостям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
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1
А
Все понравилось
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А
Добрый день!
Хотела бы оставить отзыв о великолепной экскурсии по старой Анталии. Кирилл Спасибо Вам огромное за позитив, много информации, прекрасной беседы и красивых видов на Анталию. Хочу отметить, что у
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вас великолепные познания в истории, политики и множества фактов, которые подтверждаются даже историческими фотографиями. Экскурсия была отличная, даже осталось ощущение, что времени было мало, хотелось еще и еще слушать и впитывать.
Потрясающая экскурсия, высококлассный экскурсовод, много узнала для себя нового и интересного. Обязательно ещё раз приеду в Анталию и обращусь к вам!!!! Спасибо!

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