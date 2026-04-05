Представьте себе Анталию, где после заката начинается совершенно новая жизнь.Улицы Старого города озаряются теплым светом фонарей, а каждый поворот скрывает истории, переплетающие прошлое и настоящее.Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас на

ночную прогулку, где вы увидите знаменитые мечеть Искеле и башню Хыдырлык под совершенно другим углом. Откройте для себя тайны, которые хранят эти древние стены, и почувствуйте уникальный ритм ночной Антальи. Вас ждут захватывающие рассказы, потайные уголки и неповторимая атмосфера порта Калеичи Марина, где прошлое переплетается с настоящим

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить экскурсию «Ночная сказка старой Антальи» в апреле, июле и августе. В это время погода тёплая, но не слишком жаркая, что позволяет комфортно наслаждаться прогулками по городу. В мае, июне, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсией, но в эти месяцы может быть больше туристов, что создаёт небольшую загруженность. В остальные месяцы, хотя погода может быть менее предсказуемой, всё равно есть возможность насладиться атмосферой Антальи, особенно если предпочитаете более спокойное время для посещения.

Сейчас август — это идеальное время.