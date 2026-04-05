Представьте себе Анталию, где после заката начинается совершенно новая жизнь.
Улицы Старого города озаряются теплым светом фонарей, а каждый поворот скрывает истории, переплетающие прошлое и настоящее.
Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас на
Улицы Старого города озаряются теплым светом фонарей, а каждый поворот скрывает истории, переплетающие прошлое и настоящее.
Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас на
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная ночная атмосфера
- 🏛 Захватывающие истории и легенды
- 🌉 Виды на знаковые постройки
- 🍹 Возможность посетить местные рестораны и клубы
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Лучшее время для посещения
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июн
июл
авг
сен
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ноя
дек
Лучше всего посетить экскурсию «Ночная сказка старой Антальи» в апреле, июле и августе. В это время погода тёплая, но не слишком жаркая, что позволяет комфортно наслаждаться прогулками по городу. В мае, июне, сентябре и октябре также можно насладиться экскурсией, но в эти месяцы может быть больше туристов, что создаёт небольшую загруженность. В остальные месяцы, хотя погода может быть менее предсказуемой, всё равно есть возможность насладиться атмосферой Антальи, особенно если предпочитаете более спокойное время для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мечеть Искеле
- Башня Хыдырлык
- Часовая башня
- Минарет Кесик
- Калеичи Марина
Описание экскурсии
На прогулке я расскажу захватывающие истории про прошлое и настоящее Антальи. Мы заглянем в потайные уголки города, и вы почувствуете особый ритм его ночной жизни. По пути встретим знаковые постройки:
- Мечеть Искеле. Вас удивит её необычная конструкция: здание мечети опирается на 6 колонн, а между ними бьёт природный источник. Мечеть хранит один секрет — я вам его открою.
- Башню Хыдырлык. Обсудим, почему учёные до сих пор спорят о её предназначении.
- Часовую башню. Я расскажу, как много раз она меняла облик и в чём была причина этих изменений.
- Минарет Кесик. В народе его называют «усечённый» из-за примечательной особенности — верхушка башни словно срезана. Вы узнаете, почему так произошло.
- Калеичи Марину — порт Старого города. Когда-то он был единственным портом Антальи. Но город вырос, и порт перенесли на запад, где он стал домом для «пиратских» катеров и яхт.
Организационные детали
На нашем маршруте будет множеств мест, куда можно заглянуть и отдохнуть — от ресторанов до ночных клубов. Все пожелания обговариваются.
Дополнительные расходы
- Напитки и еда по желанию
- Я могу забрать вас в отеле и отвезти обратно после экскурсии. Стоимость трансфера уточняйте в переписке. Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Есть детское кресло.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На входе в Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2872 туристов
Рад приветствовать вас в солнечной Анталье! Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. А потом я и моя семья переехали в Турцию. Турция — страна с особой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Добрый день!
Хотела бы оставить отзыв о великолепной экскурсии по старой Анталии. Кирилл Спасибо Вам огромное за позитив, много информации, прекрасной беседы и красивых видов на Анталию. Хочу отметить, что у
Хотела бы оставить отзыв о великолепной экскурсии по старой Анталии. Кирилл Спасибо Вам огромное за позитив, много информации, прекрасной беседы и красивых видов на Анталию. Хочу отметить, что у
Вам был полезен этот отзыв?
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