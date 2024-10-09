🚗 Комфортный трансфер без ожидания 👨‍✈️ Профессиональный водитель 👜 Помощь с багажом 📍 Доставка в любую точку Антальи 🛡️ Безопасность и надежность 🕒 Удобное время бронирования

Путешественники, прибывающие в Анталью, оценят удобство индивидуального VIP-трансфера из аэропорта. Профессиональный водитель встретит с табличкой, поможет с багажом и доставит в любой уголок города. Услуга осуществляется на комфортабельных минивэнах Mercedes

Vito и Volkswagen Transporter. Забудьте о поиске такси и расписаниях - трансфер обеспечит комфорт и спокойствие. При необходимости, можно заранее заказать детское кресло за дополнительную плату. Организуем поездку в аэропорт или из него, учитывая все ваши пожелания

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

На выходе из аэропорта вас будет ждать профессиональный водитель с табличкой с вашим именем. Он поможет с багажом и с комфортом довезёт вас из аэропорта в любую точку Антальи (или в обратном направлении).

Организационные детали