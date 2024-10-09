VIP-трансфер из аэропорта в Анталью

Индивидуальный трансфер из аэропорта Антальи обеспечит комфортное и быстрое прибытие в город. Забудьте о поиске такси и насладитесь поездкой. (min 130 symbols)
Путешественники, прибывающие в Анталью, оценят удобство индивидуального VIP-трансфера из аэропорта. Профессиональный водитель встретит с табличкой, поможет с багажом и доставит в любой уголок города. Услуга осуществляется на комфортабельных минивэнах Mercedes
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Vito и Volkswagen Transporter. Забудьте о поиске такси и расписаниях - трансфер обеспечит комфорт и спокойствие. При необходимости, можно заранее заказать детское кресло за дополнительную плату. Организуем поездку в аэропорт или из него, учитывая все ваши пожелания

5
1 отзыв

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер без ожидания
  • 👨‍✈️ Профессиональный водитель
  • 👜 Помощь с багажом
  • 📍 Доставка в любую точку Антальи
  • 🛡️ Безопасность и надежность
  • 🕒 Удобное время бронирования
    • VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
    VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
    VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
    Ближайшие даты:
    Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

    Что можно увидеть

  • Анталья

    • Описание трансфер

    Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

    Что вас ожидает

    На выходе из аэропорта вас будет ждать профессиональный водитель с табличкой с вашим именем. Он поможет с багажом и с комфортом довезёт вас из аэропорта в любую точку Антальи (или в обратном направлении).

    Организационные детали

    • Трансфер проходит на комфортабельных минивэнах премиум-класса Mercedes Vito и Volkswagen Transporter
    • При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
    • Если необходимо детское кресло — сообщите заранее. Доплата за кресло составит €10
    • По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества человек

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В аэропорту Антальи
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    А
    9 окт 2024
    Воспользовались услугами Ильи, все прошло на отлично. Время подачи, состояние автомобиля, водители, - все идеально. Обязательно буду пользоваться сама в дальнейшем и рекомендовать знакомым.

    Входит в следующие категории Антальи

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