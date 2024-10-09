Путешественники, прибывающие в Анталью, оценят удобство индивидуального VIP-трансфера из аэропорта. Профессиональный водитель встретит с табличкой, поможет с багажом и доставит в любой уголок города. Услуга осуществляется на комфортабельных минивэнах Mercedes
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Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
На выходе из аэропорта вас будет ждать профессиональный водитель с табличкой с вашим именем. Он поможет с багажом и с комфортом довезёт вас из аэропорта в любую точку Антальи (или в обратном направлении).
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных минивэнах премиум-класса Mercedes Vito и Volkswagen Transporter
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
- Если необходимо детское кресло — сообщите заранее. Доплата за кресло составит €10
- По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества человек
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Анталье
Провёл экскурсии для 92 туристов
Всем мерхаба! Я Илья, живу в Турции уже 23 года, в Стамбуле более 15 лет. Обожаю этот город: его историю, ритм жизни и потрясающие виды. С радостью поделюсь своей любовью с вами. До скорых встреч!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
9 окт 2024
Воспользовались услугами Ильи, все прошло на отлично. Время подачи, состояние автомобиля, водители, - все идеально. Обязательно буду пользоваться сама в дальнейшем и рекомендовать знакомым.
Входит в следующие категории Антальи
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