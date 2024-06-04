🚌 На автобусе Групповая 9 часов 27 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 € 20 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 7 отзывов Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы Погрузитесь в мир природных чудес каньона Тазы. Незабываемая групповая поездка, полная открытий и приключений Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 08:00 € 25 за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 7 отзывов Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых Параглайдинг в Анталье - это возможность почувствовать себя птицей, паря над морем и горами. Полёт с инструктором и трансфер включены Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 € 85 за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 15 отзывов Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00 € 30 за человека

🚌 На автобусе 19% скидка Групповая 13 часов 148 отзывов Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все Начало: У вашего отеля 67 € 54 за человека

🚌 На автобусе 🐴 Конные прогулки Групповая 3 часа 2 отзыва Сафари на лошадях в Анталье: незабываемое приключение Погрузитесь в мир верховой езды и насладитесь красотой природы Антальи. Конные прогулки подарят вам незабываемые впечатления и отличное настроение Начало: В вашем отеле Расписание: ежедневно в 09:45 и 14:30 € 55 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 9 часов 13 отзывов 5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас Начало: У вашего отеля € 34 за человека

🚌 На автобусе 🎈 На воздушном шаре 15% скидка Групповая 13 часов 1 отзыв Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас Начало: В вашем отеле в Анталье Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30 62 € 53 за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 13 часов 6 отзывов Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры Начало: От вашего места проживания 40 € 36 за человека

🚌 На автобусе 🛥 На яхте Групповая 12 часов 12 отзывов Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова Начало: У вашего отеля Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00 € 45 за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе 🛞 Багги Групповая 9 часов 1 отзыв Всё включено: лучшие развлечения в Анталье Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 € 42 за человека

🚌 На автобусе 🛥 На яхте 9% скидка Групповая 13 часов 28 отзывов Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова Начало: У вашего отеля 43 € 39 за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 4 отзыва Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции» Отправьтесь в путешествие по нетуристической Турции, посетите Каш, Калкан и искупайтесь на пляжах Капуташ и Патара Начало: У входа в ваш отель Расписание: в среду и воскресенье в 06:30 € 65 за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 10 часов 7 отзывов Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе Начало: У вашего отеля 40 € 36 за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 8 часов 10 отзывов Каньон Тазы + рафтинг из Антальи Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 € 30 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1 отзыв Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест Начало: у вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:30 € 65 за человека

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 5 отзывов Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей Начало: у вашего отеля € 50 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 92 отзыва Экскурсия по Анталии: история, природа и архитектура Погрузитесь в очарование Антальи: история и красоты Средиземноморья ждут вас на нашей экскурсии Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. $ 20 за человека

🚌 На автобусе 24% скидка Групповая 15 часов 100 отзывов Памуккале и Иераполис: чудеса природы и древности из Анталии Путешествие к белоснежным террасам Памуккале, древнему Иераполису и озеру Салда - турецким Мальдивам Начало: Ваш отель Расписание: 04:00 — 05:00 трансфер в регионе 46 $ 35 за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 45 отзывов Памуккале, Озеро Салда и Иераполис: Групповая Экскурсия из Анталии Погрузитесь в уникальную атмосферу Памуккале, ощутите красоту озера Салда и пройдитесь по древнему Иераполису Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день в 05:00 от $ 54 за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 15 отзывов Групповая экскурсия в The Land Of Legends - волшебство Анталии Погрузитесь в мир веселья и приключений с экскурсией в The Land Of Legends, рай для детей и взрослых Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от $ 80 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 70 отзывов Путешествие в Тазы каньон из Анталии: джипы, горы и рафтинг Откройте величественные пейзажи Таврских гор и Тазы каньона во время захватывающей экскурсии на джипах Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день $ 25 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 23 отзыва Демре - Мира - Кекова: путешествие по древней Ликии Исследуйте древние памятники Ликии, включая саркофаг Святого Николая и затонувший город Кекова Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно от $ 48 за человека

🚌 На автобусе 20% скидка Групповая 11 часов 30 отзывов 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии Начало: Заберем вас от вашего места проживания 50 $ 40 за человека

🚌 На автобусе 9% скидка Групповая 8 часов 47 отзывов Каньон Тазы и Античный Сельге: Историческое приключение из Анталии Погрузитесь в мир древности и природных чудес, посетив каньон Тазы и руины Сельге в одной экскурсии Начало: Ваш отель Расписание: вторник, Пятница 35 $ 32 за человека

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 23 отзыва Турецкая баня в Анталье: путешествие в мир традиций и релакса Погрузитесь в мир релаксации с экскурсией в турецкую баню в Анталье. Очищение, пилинг и массажи ждут вас Начало: Анталия Расписание: Каждый день $ 45 за человека

🚌 На автобусе 🛞 Багги Групповая 12 часов 25 отзывов 3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии Начало: Анталья Расписание: Каждый день $ 35 за человека

🚌 На автобусе 44% скидка Групповая 15 часов 73 отзыва Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в мир античности Погрузитесь в историю и красоту Памуккале, искупайтесь в легендарных водах и посетите древний Иераполис Начало: Ваш отель от 54 $ 30 за человека

🚌 На автобусе 🛣 Джиппинг 🛞 Багги Групповая 8 часов 1 отзыв 5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг Начало: Около вашего отеля $ 45 за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 25 отзывов The Land of Legends Night Show из Анталии Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день, кроме понедельника и среды $ 15 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Римский амфитеатр древнего Аспендоса Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности $ 170 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 11 отзывов Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день $ 50 за человека

🚌 На автобусе 🛞 Багги Групповая 10 часов 14 отзывов Активный тур: Рафтинг и багги-сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю Погрузитесь в приключение: мчите на багги по холмам и покоряйте бурные воды на рафтинге в Анталии Начало: Анталия Расписание: Каждый день $ 45 за человека

🚌 На автобусе 🛣 Джиппинг Групповая 12 часов 7 отзывов 4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день $ 30 за человека

🚌 На автобусе 🛣 Джиппинг Групповая 12 часов 22 отзыва Рафтинг и джип-сафари в Анталии Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день $ 45 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 2 часа 6 отзывов VIP трансфер из аэропорта Анталии: начните отдых с комфорта Выбирая индивидуальный трансфер из аэропорта Анталии, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия Начало: Ваш отель или аэропорт Расписание: Каждый день. от $ 40 за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе 🛣 Джиппинг Групповая 6 часов 3 отзыва Джип-Сафари в Анталии Начало: Анталия Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. $ 40 за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 1 отзыв Океанариум Анталии: Путешествие в мир морских чудес Вас ждет увлекательное погружение в морскую фауну и волшебство зимнего мира в Океанариуме Анталии Начало: Анталия Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. $ 60 за человека

🚌 На автобусе 🛣 Джиппинг 🛞 Багги Групповая 12 часов 16 отзывов Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии Начало: Анталья Расписание: Каждый день $ 55 за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 3 отзыва Тазы каньон и античный город Сельге Начало: У вашего отеля Расписание: Экскурсию проводим каждый понедельник и пятницу $ 37 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 23 отзыва Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи) Начало: Ваш отель $ 50 за человека

🚌 На автобусе 🛻 На квадроциклах Групповая 9 часов Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля Расписание: Среда и пятница $ 37 за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов Памуккале и озеро Салда из Анталии Начало: Ваш отель Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье от $ 29 за человека

🚌 На автобусе 🛥 На яхте Групповая 6 часов Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане Начало: Порт Адрасан Расписание: Каждый день, примерно в 09:30 $ 17 за человека