Экскурсии на автобусе в Анталье

Найдено 54 экскурсии в категории «На автобусе» в Анталье, цены от €15, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Тазы. Незабываемая групповая поездка, полная открытий и приключений
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
7 отзывов
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
Параглайдинг в Анталье - это возможность почувствовать себя птицей, паря над морем и горами. Полёт с инструктором и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
85 за человека
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
30 за человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
148 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6754 за человека
Сафари на лошадях в Анталье
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3 часа
2 отзыва
Сафари на лошадях в Анталье: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир верховой езды и насладитесь красотой природы Антальи. Конные прогулки подарят вам незабываемые впечатления и отличное настроение
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:45 и 14:30
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
55 за человека
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
34 за человека
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Групповая
13 часов
1 отзыв
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6253 за человека
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
6 отзывов
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
4036 за человека
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
12 отзывов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
45 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4339 за человека
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Отправьтесь в путешествие по нетуристической Турции, посетите Каш, Калкан и искупайтесь на пляжах Капуташ и Патара
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: в среду и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
65 за человека
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
4036 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 за человека
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
65 за человека
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: у вашего отеля
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
50 за человека
Экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
92 отзыва
Экскурсия по Анталии: история, природа и архитектура
Погрузитесь в очарование Антальи: история и красоты Средиземноморья ждут вас на нашей экскурсии
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Травертины Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
15 часов
100 отзывов
Памуккале и Иераполис: чудеса природы и древности из Анталии
Путешествие к белоснежным террасам Памуккале, древнему Иераполису и озеру Салда - турецким Мальдивам
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 — 05:00 трансфер в регионе
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
46$35 за человека
4 в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис, Амфитеr
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
45 отзывов
Памуккале, Озеро Салда и Иераполис: Групповая Экскурсия из Анталии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Памуккале, ощутите красоту озера Салда и пройдитесь по древнему Иераполису
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
The Land Of Legends в Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в The Land Of Legends - волшебство Анталии
Погрузитесь в мир веселья и приключений с экскурсией в The Land Of Legends, рай для детей и взрослых
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $80 за человека
Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
70 отзывов
Путешествие в Тазы каньон из Анталии: джипы, горы и рафтинг
Откройте величественные пейзажи Таврских гор и Тазы каньона во время захватывающей экскурсии на джипах
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
23 отзыва
Демре - Мира - Кекова: путешествие по древней Ликии
Исследуйте древние памятники Ликии, включая саркофаг Святого Николая и затонувший город Кекова
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
от $48 за человека
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
11 часов
30 отзывов
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Анталии
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 05:00
12 июня в 05:00
50$40 за человека
Каньон Тазы, Античный Сельге и Каменные люди: отдых среди гор
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
47 отзывов
Каньон Тазы и Античный Сельге: Историческое приключение из Анталии
Погрузитесь в мир древности и природных чудес, посетив каньон Тазы и руины Сельге в одной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: вторник, Пятница
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
35$32 за человека
Турецкая баня в Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
23 отзыва
Турецкая баня в Анталье: путешествие в мир традиций и релакса
Погрузитесь в мир релаксации с экскурсией в турецкую баню в Анталье. Очищение, пилинг и массажи ждут вас
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$45 за человека
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
12 часов
25 отзывов
3в1: Рафтинг, Багги, Зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
44%
Групповая
15 часов
73 отзыва
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в мир античности
Погрузитесь в историю и красоту Памуккале, искупайтесь в легендарных водах и посетите древний Иераполис
Начало: Ваш отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 54$30 за человека
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
8 часов
1 отзыв
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
The Land of Legends Night Show из Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
25 отзывов
The Land of Legends Night Show из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и среды
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$15 за человека
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$170 за всё до 4 чел.
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Зеленый Каньон из Анталии, безлимитное количество напитков
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Рафтинг и багги-сафари
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
14 отзывов
Активный тур: Рафтинг и багги-сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю
Погрузитесь в приключение: мчите на багги по холмам и покоряйте бурные воды на рафтинге в Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
7 отзывов
4в1: Незабываемые приключения с рафтингом, джип-сафари и каньонами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
22 отзыва
Рафтинг и джип-сафари в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$45 за человека
VIP трансфер из/в аэропорт Анталии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
VIP трансфер из аэропорта Анталии: начните отдых с комфорта
Выбирая индивидуальный трансфер из аэропорта Анталии, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия
Начало: Ваш отель или аэропорт
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $40 за всё до 8 чел.
Джип-Сафари в Анталии
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
3 отзыва
Джип-Сафари в Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$40 за человека
Океанариум Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Океанариум Анталии: Путешествие в мир морских чудес
Вас ждет увлекательное погружение в морскую фауну и волшебство зимнего мира в Океанариуме Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$60 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
12 часов
16 отзывов
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Анталии
Начало: Анталья
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$55 за человека
Тазы каньон и античный город Сельге
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Тазы каньон и античный город Сельге
Начало: У вашего отеля
Расписание: Экскурсию проводим каждый понедельник и пятницу
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$37 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
23 отзыва
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
Начало: Ваш отель
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
9 часов
Сафари на Buggy или квадроциклах, Рафтинг, Зиплайн
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Среда и пятница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$37 за человека
Памуккале и озеро Салда из Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
Памуккале и озеро Салда из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 05:30
11 июня в 05:30
от $29 за человека
Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Экскурсия на Остров Сулуада на яхте, встреча в Адрасане
Начало: Порт Адрасан
Расписание: Каждый день, примерно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$17 за человека
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Путешествие в каньон Тазы + рафтинг: объединение приключения и отдыха
Погрузитесь в мир природных чудес и активного отдыха с нашей экскурсией в каньон Тазы и рафтингом по каньону Кёпрюлю
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Впервые заказывал экскурсию на трипстере и были некоторые опасения по поводу оплаты и т. д., но все прошло отлично. Сама
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    экскурсия очень понравилась, особенно понравилась работа экскурсовода Султана. Он очень интересный рассказчик, с обширными познаниями в истории современной Турции, а также античного времени. Было приятно слушать его рассказы и мысли на разные темы. Сама Каппадокия не требует представлений - волшебно. Однозначно рекомендую и обращусь еще для участия в других экскурсиях.

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
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    узнать основную информацию,а затем,по желанию,уже определиться на каких-то подробных конкретных объектах. Светлана молодец,все динамично,интересно! Все посмотрели,попробовали,померяли))) Все вовремя,без изнурительных ожиданий. От себя могу добавить только увеличить время на верхнем водопаде,территория красивая,фотолокации,настоящий кофе,фото в костюмах,тарзанка,ну,и собственно,сам водопад,не успеваешь все и везде. У нас,например,все время ушло на фотки в костюмах Сулеймана))))и сколько мы не просили бросить фото на электронную почту,все равно фотограф заставил выбирать на месте (((Остальные,кто спустился к водопаду,не успели выпить легендарный кофе. Это из мелочей. Вообщем экскурсия прошла очень здорово!!! Рекомендую,не пожалеете!

    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что
  • A
    Andrey
    3 июня 2024
    Сафари на лошадях в Анталье
    Всё очень понравилось 😊 Получил эмоций от катания на лошадках больше чем от полёта на параплане. «Ранчо» находится на окраине
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    Анталии. Вас посадят на лошадей и повезут спокойно кататься друг за другом. Дорога к зоне прогулки вела через дороги где ездят автомобили, но переживать не стоит, тут все безопасно. Водители видят ситуацию и все спокойно пропускают. Советую взять с собой рюкзак с водой а так же хорошенько обмазаться кремом от солнца. По скольку вы будете гулять под палящем солнцем без возможности куда либо деться.

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
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    экскурсии, когда задавали вопросы, то она консультировалась с турецким представителем, чтобы не ответить не точно. Молодец! Большое спасибо! Буду рекомендовать знакомым и друзьям.

    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное спасибо гиду за красные фото и видео
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное
  • В
    Виктория
    30 мая 2024
    Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
    Отличная экскурсия, рекомендую. Разнообразная программа с морской прогулкой. Работа гида понравилась.
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Экскурсия по Анталье
    Спасибо, было интересно!
  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
    Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
  • Д
    Дмитрий
    24 мая 2024
    Экскурсия по Анталье
    Экскурсия отличная! Экскурсовод Светлана 🔥🔥🔥 Цены очень приятные 👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На автобусе»

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  8. Дюденский водопад
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