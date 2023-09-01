Воздушные шары из Анталии: экскурсия в Памуккале на автобусе и на воздушном шаре
О полётах на воздушном шаре над Каппадокией слышали, пожалуй, все, кто приезжает в Турцию.
А мы предлагаем вам подняться над белоснежными травертинами Памуккале и полюбоваться тем, как лучи восходящего солнца озаряют «хлопковый замок».
Вернувшись обратно на землю, вы подкрепитесь тостом с бокалом шампанского, а затем можно будет прогуляться по Памуккале и окрестностям.
А мы предлагаем вам подняться над белоснежными травертинами Памуккале и полюбоваться тем, как лучи восходящего солнца озаряют «хлопковый замок».
Вернувшись обратно на землю, вы подкрепитесь тостом с бокалом шампанского, а затем можно будет прогуляться по Памуккале и окрестностям.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
6
мая
мая
8
мая
мая
10
мая
мая
11
мая
мая
Ещё
даты
даты
Описание
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Анталии Воздушный шар (Тепловой аэростат) — это воздушное судно легче воздуха, использующее для полета подъемную силу нагретого воздуха. Полеты осуществляются над живописными местами Памуккале. Полеты с пассажирами организуются и осуществляются от 2 до 8 человек на воздушных шарах. Мы можем организовать полеты для крупных компаний сразу на двух воздушных шарах. Совершите незабываемый полет вместе с нами, в небе! При каких мерах воздушный шар взлетает? Пилоты воздушного шаре в Памуккале каждый день меняют взлет в зависимости от ветра. Каждый день перед началом полета наши пилоты ищут лучший район взлета, проверяя направление ветра и зоны полета. Движение в воздухе также учитывается, так как гораздо безопаснее начинать полеты с меньшим количеством воздушных шаров вокруг. Комфортабельные и безопасные условия экскурсии — Полет на шаре в Памуккале из Анталии Несмотря на то, что нашим приоритетом является безопасность, мы высоко ценим обслуживание клиентов. Забирая из отеля Анталии, чтобы высадить наших пассажиров обратно, мы обещаем максимально возможное качество, которое мы можем. Трансфер осуществляется в комфортабельном шестиместном автомобиле. Продолжительность дороги из Анталии в Памуккале составляет около 3 часов. Мы стараемся уменьшить нашу пропускную способность, чтобы обеспечить нашим пассажирам более качественные и безопасные рейсы. Несмотря на то, что у нас есть возможность летать в больших корзинах, наша цель состоит в том, чтобы летать в меньших корзинах, где все наши пассажиры имеют возможность передвигаться в корзине, фотографировать, как они хотят, а также безопасно занимать посадочную позицию. Краткое описание полета на шаре в Памуккале Антали Вы можете совершить 35-минутную поездку на воздушном шаре над травертинами Памуккале и насладиться привилегированным видом с воздуха на уникальный ландшафт. Самая замечательная часть полета — наблюдать восход солнца над долинами и наслаждаться тостом с шампанским после благополучной посадки. Памятный сертификат о полете в Памуккале вы получите также после посадки. Что Обещает Экскурсия Полет на Шаре в Памуккале из Анталии? Во время полета вы увидите хлопковый замок — Травертины под другим углом в высоты. Памятные фотографии, сделанные на воздушном шаре, обязательно удивят вашу семью и друзей. Наша команда профессиональных гидов предложит вам прогулку по городу и окрестностям, чтобы получить больше положительных воспоминаний, или трансфер может доставить вас сразу после посадки в ваш отель в Анталии. Летайте с самым опытным оператором воздушных шаров, присоединяйтесь к лучшей поездке на воздушном шаре в Памуккале вместе с нами, наслаждайтесь комфортом небольших корзин и более длительным временем полета. Наша команда готова взять вас в путешествие, которое станет изюминкой вашей поездки в Турцию. Идеальное время для полета С точки зрения пилотов, летите ли вы рано утром или рано вечером, оба рейса хорошего качества. Но, на наш взгляд, ранние утренние полеты на рассвете, без сомнения, имеют “преимущество”. Так как поверхностный ветер обычно очень спокоен, что делает инфляцию и запуск еще более нежным и безмятежным опытом. По этой причине мы отправимся в полет на воздушном шаре на рассвете, когда солнце уже на горизонте, и вы сможете наблюдать за пробуждением природы с высоты на безопасной корзине. Подготовьтесь заранее Время и место встречи Время встречи гостей из отелей может отличаться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения времени. Важная информация Не забудьте взять с собой шляпу, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки. Кроме того, мы рекомендуем вам взять с собой дополнительную одежду, потому что утренняя погода в Памуккале может быть немного прохладнее. Самое главное, возьмите с собой свои гаджеты и камеры, чтобы запечатлеть панорамный пейзаж прекрасного Памуккале. Подтверждение будет получено во время бронирования Не доступно для инвалидных колясок Все пассажиры застрахованы на сумму до 1 000 000 евро Вам будет проведен инструктаж по технике безопасности перед вылетом, если ваш рейс будет отменен в тот же день (из-за погодных условий), будет предоставлен полный возврат средств. Ваше бронирование будет перенесено на следующий день в зависимости от наличия возможности. Путешественники должны иметь умеренный уровень физической подготовки Важная информация:
- Трансфер осуществляется в комфортабельном 6-местном автомобиле.
- Продолжительность дороги из Антальи в Памуккале составляет около 3 часов.
- Время встречи гостей из разных отелей может отличаться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения времени.
- Продолжительность полёта — 35 минут.
Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Русскоязычный гид-историк
- Завтрак
- Обед
- Полет на воздушном шаре
- Сертификат о первом полете на воздушном шаре
- Шампанское после полета
- Корзина 20 Человек
- Страховка
Что не входит в цену
- Входной билет в античный город Иераполис Памуккале - 700 лир
- Входной билет в бассейн Клеопатры - 11$
- Личные расходы
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
Экскурсия длится около 1 дня 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти
- Для организации тура должно быть не менее 6 человек. Детям от 0 до 5 лет запрещено летать на воздушных шарах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
1 сен 2023
К
Кодир
1 авг 2023
Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.
Тур входит в следующие категории Антальи
Похожие туры из Антальи
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье
Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
15 сен
15 окт
15 ноя
15 дек
600€480 за человека
Авторский тур
5 дней
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Автовокзал Антальи, 19:00
7 мая
13 окт
14 окт
$560 за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
В космическую Каппадокию на 2 дня с возм-тью пещерного отеля из Анталии
Заберем вас от вашего места проживания
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
$70 за человека