1 день 7 часов
Памуккале на рассвете и воздушные шары из Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
Сегодня в 02:00
Завтра в 02:00
$199 за человека
скидка
10%
8 дней
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
15 ноя в 08:00
15 дек в 08:00
600€540 за человека
скидка
10%
8 дней
Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
Исследовать руины Иераполя, погулять по долинам Каппадокии и погрузиться в атмосферу Коньи
Начало: Аэропорт Антальи, 12:00. Если вы прилетаете позже,...
26 окт в 12:00
4 ноя в 12:00
200€180 за человека
Последние отзывы на туры
- ККодир1 августа 2023Очень интересная экскурсия. Гид Дакан был очень позитивным человеком. Много знает историй об этом месте. Нам очень понравилось забрали во время завтраки и обед были очень вкусными.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Памуккале»
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