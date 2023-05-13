Встреча и обучение полетам на параплане в Аланье из БелекаНаш водитель заберет Вас из любой точки Белека и доставит в Аланью. По прибытии вас тепло встретит профессиональный лицензированный инструктор, который будет вашим пилотом и вашим спутником во время полета на параплане в Аланье. Во время ознакомления и обучения мы предоставим вам подробную информацию о мерах безопасности, оборудовании и о том, что делать во время полета. Когда вы все четко поймете и будете полностью готовы к полету, приключение начнется!

Удовольствие парить в небе на параплане Холм Тепе имеет идеальную высоту для полета на параплане. Инструкторы проверят ваше снаряжение в последний раз и прыгнут вместе с вами, и все это в течение нескольких секунд. В первую очередь будет проверена экипировка, после чего вы будете готовы к полету с инструктором.

В воздухе вы увидите разноцветные плавно летящие парапланы, как и ваш. Вы сможете насладиться панорамным видом на Аланью и на холм Тепе, с которого открывается шикарный вид: изогнутые берега, темно-синее море, лодки, леса, деревни, поля, скалы, холмы.

Полеты на параплане в первый раз могут казаться пугающими. Вы можете чувствовать чрезмерное волнение, но это не проблема, главное — сосредоточиться на любовании пейзажем, парить как птица и наслаждаться свободой.

ПосадкаПолетная часть программы завершится после приземления. Вы высадитесь на знаменитом пляже Клеопатры. Пляж Клеопатры — один из лучших пляжей Аланьи. Пилот поможет вам убрать оборудование.

При желании вы можете приобрести свои фотографии и видео, записанные пилотом во время полета, прежде чем покинуть зону. Когда наше время истечет, мы попрощаемся с инструктором и другими сотрудниками и сядем в машину, чтобы отвезти вас обратно в отель.

Важная информация• После бронирования тура Вам будет выслано подтверждение!: