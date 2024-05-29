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минут пляж, катают только по лесу за пляжем, там чудесные сосны, песок. Только если берете экскурсию в 5 утра. тогда они по пляжу будут ездить. Но это того стоит, я специально еще одну экскурсию взяла. Рассвет на коне на пляже, это было счастье, и шикарные фото и видео.