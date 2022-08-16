Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Вас ждет путешествие в Анталью, где более 2000 лет назад византийский правитель нашел идеальное место для создания города.
Вас ожидает прогулка по живописному району Калеичи, где каждый камень хранит отпечатки византийской,
Вас ожидает прогулка по живописному району Калеичи, где каждый камень хранит отпечатки византийской,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальное сочетание византийской, римской и османской культур
- 🏰 Погружение в историю старого города Калеичи
- 🍦 Вкусное турецкое мороженое
- 🌊 Освежающий водопад Верхний Дюден
- 🚶♂️ Прогулка по живописным улочкам и пещерному туннелю
- ☕ Наслаждение настоящим турецким кофе
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии из Белека в Анталью - это летние месяцы: июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей, а также можно насладиться свежестью водопадов. В апреле, мае и октябре также комфортно, но возможны кратковременные дожди. В зимние месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и меньшему количеству солнечных дней.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Калеичи
- Верхний Дюден
Описание экскурсии
Внутрь крепости
Дальше отправляемся в старый город Калеичи: вы узнаете, как появился этот порт, окруженный высокими стенами, башнями и пушками. Мы пойдем на поиски археологических достопримечательностей трех цивилизаций, погуляем по колоритным улочкам, а еще угостимся очень вкусным турецким мороженым.
Горы и водопады
Пришла пора отдать должное красивой природе Антальи. Мы доедем до водопада Верхний Дюден. Спустимся по ступенькам вниз вдоль реки, пройдем по пещерному туннелю и окажемся прямо у освежающего течения водопада.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды
- Во время экскурсии мы можем устроить перерыв на обед (оплачивается самостоятельно)
- Рекомендую захватить удобную обувь, головные уборы и воду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4189 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране. Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим нашего замечательного гида Fırata за отличную экскурсию. Турция для нас открылась совсем с другой стороны. Очень удивил старый город- старые улочки, дорожки уложенные камнями, старые ворота в город, мичеть и ТД… Firat пошел нам навстречу и провел экскурсию вечером, ТК днём для нас было оооочень жарко. Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений 🙏.
+2
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Е
На экскурсию ездили семьёй - мы с мужем, двое детей (дочке 4, сыну 10) и родители мужа.
Экскурсия понравилась. Были учтены все наши пожелания. Фырат подобрал время и маршрут так чтоб нам было комфортно. Сын задавал много вопросов, Фырат отвечал простым для ребёнка языком. Было очень интересно.
Рекомендую 👍 И мы обязательно еще обратимся
Экскурсия понравилась. Были учтены все наши пожелания. Фырат подобрал время и маршрут так чтоб нам было комфортно. Сын задавал много вопросов, Фырат отвечал простым для ребёнка языком. Было очень интересно.
Рекомендую 👍 И мы обязательно еще обратимся
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О
Отличная организация экскурсии и трансфер, и гид, и старая Анталия. Гид Марина впечатлила и взрослых, и детей. Однозначно рекомендую данную команду для организации интересного и познавательного досуга в Турции.
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Все понравилось. Спасибо большое
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Т
Нашим гидом был Тургай. Очень интересный неутомимый рассказчик. На экскурсии были дети, он подстроился под их темп и интересы. Маршрут прекрасный. Старый город и водопады необходимо видеть
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А
Отличная экскурсия. Подходит для посещения с детьми. Гид рассказал много нового и интересного.
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Входит в следующие категории Белека
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