Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

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Из Белека - в Анталью

Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Вас ждет путешествие в Анталью, где более 2000 лет назад византийский правитель нашел идеальное место для создания города.

Вас ожидает прогулка по живописному району Калеичи, где каждый камень хранит отпечатки византийской,
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римской и османской эпох. Вы пройдете сквозь века, наслаждаясь колоритными улочками и археологическими находками.

Вас ждет освежающая прохлада водопада Верхний Дюден и захватывающий подъем на канатной дороге, открывающий панорамные виды на Анталийские горы.

Завершит экскурсию чашечка ароматного турецкого кофе на вершине, с которой открывается неповторимый вид на Анталью. Это путешествие оставит в вашей памяти яркие впечатления и новые знания о турецкой культуре

5
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальное сочетание византийской, римской и османской культур
  • 🏰 Погружение в историю старого города Калеичи
  • 🍦 Вкусное турецкое мороженое
  • 🌊 Освежающий водопад Верхний Дюден
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным улочкам и пещерному туннелю
  • ☕ Наслаждение настоящим турецким кофе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии из Белека в Анталью - это летние месяцы: июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей, а также можно насладиться свежестью водопадов. В апреле, мае и октябре также комфортно, но возможны кратковременные дожди. В зимние месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и меньшему количеству солнечных дней.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Белека - в Анталью
Из Белека - в Анталью
Из Белека - в Анталью

Что можно увидеть

  • Калеичи
  • Верхний Дюден

Описание экскурсии

Внутрь крепости

Дальше отправляемся в старый город Калеичи: вы узнаете, как появился этот порт, окруженный высокими стенами, башнями и пушками. Мы пойдем на поиски археологических достопримечательностей трех цивилизаций, погуляем по колоритным улочкам, а еще угостимся очень вкусным турецким мороженым.

Горы и водопады

Пришла пора отдать должное красивой природе Антальи. Мы доедем до водопада Верхний Дюден. Спустимся по ступенькам вниз вдоль реки, пройдем по пещерному туннелю и окажемся прямо у освежающего течения водопада.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды
  • Во время экскурсии мы можем устроить перерыв на обед (оплачивается самостоятельно)
  • Рекомендую захватить удобную обувь, головные уборы и воду

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат
Фырат — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4189 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране. Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде.
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Копаем глубже путеводителей, добавляем детали из архивов, секреты и легенды от местных жителей. Мы делаем экскурсии ради живого знакомства с городом, а не заученного текста. Показываем места так, чтобы после прогулки хотелось вернуться снова. Я подбираю гидов индивидуально под вас: смотрю, сколько человек в группе, есть ли дети, на чём именно хотите сделать акцент. Благодаря этому получается подстроить маршрут под ваши интересы и темп. Если хочется дольше постоять у красивого здания или свернуть в атмосферную улочку мы легко меняем план. Так, каждая экскурсия получается разной, потому что она строится вокруг живого разговора с людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Антонина
Благодарим нашего замечательного гида Fırata за отличную экскурсию. Турция для нас открылась совсем с другой стороны. Очень удивил старый город- старые улочки, дорожки уложенные камнями, старые ворота в город, мичеть и ТД… Firat пошел нам навстречу и провел экскурсию вечером, ТК днём для нас было оооочень жарко. Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений 🙏.
Благодарим нашего замечательного гида Fırata за отличную экскурсию. Турция для нас открылась совсем с другой стороны.
Благодарим нашего замечательного гида Fırata за отличную экскурсию. Турция для нас открылась совсем с другой стороны.
Благодарим нашего замечательного гида Fırata за отличную экскурсию. Турция для нас открылась совсем с другой стороны.
Благодарим нашего замечательного гида Fırata за отличную экскурсию. Турция для нас открылась совсем с другой стороны.
Благодарим нашего замечательного гида Fırata за отличную экскурсию. Турция для нас открылась совсем с другой стороны.
Благодарим нашего замечательного гида Fırata за отличную экскурсию. Турция для нас открылась совсем с другой стороны.
Благодарим нашего замечательного гида Fırata за отличную экскурсию. Турция для нас открылась совсем с другой стороны.
Благодарим нашего замечательного гида Fırata за отличную экскурсию. Турция для нас открылась совсем с другой стороны.+2
Благодарим нашего замечательного гида Fırata за отличную экскурсию. Турция для нас открылась совсем с другой стороны.
Благодарим нашего замечательного гида Fırata за отличную экскурсию. Турция для нас открылась совсем с другой стороны.
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Е
На экскурсию ездили семьёй - мы с мужем, двое детей (дочке 4, сыну 10) и родители мужа.
Экскурсия понравилась. Были учтены все наши пожелания. Фырат подобрал время и маршрут так чтоб нам было комфортно. Сын задавал много вопросов, Фырат отвечал простым для ребёнка языком. Было очень интересно.
Рекомендую 👍 И мы обязательно еще обратимся
На экскурсию ездили семьёй - мы с мужем, двое детей (дочке 4, сыну 10) и родители мужа.
На экскурсию ездили семьёй - мы с мужем, двое детей (дочке 4, сыну 10) и родители мужа.
На экскурсию ездили семьёй - мы с мужем, двое детей (дочке 4, сыну 10) и родители мужа.
На экскурсию ездили семьёй - мы с мужем, двое детей (дочке 4, сыну 10) и родители мужа.
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О
Отличная организация экскурсии и трансфер, и гид, и старая Анталия. Гид Марина впечатлила и взрослых, и детей. Однозначно рекомендую данную команду для организации интересного и познавательного досуга в Турции.
Отличная организация экскурсии и трансфер, и гид, и старая Анталия. Гид Марина впечатлила и взрослых, и
Отличная организация экскурсии и трансфер, и гид, и старая Анталия. Гид Марина впечатлила и взрослых, и
Отличная организация экскурсии и трансфер, и гид, и старая Анталия. Гид Марина впечатлила и взрослых, и
Отличная организация экскурсии и трансфер, и гид, и старая Анталия. Гид Марина впечатлила и взрослых, и
Отличная организация экскурсии и трансфер, и гид, и старая Анталия. Гид Марина впечатлила и взрослых, и
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Екатерина
Все понравилось. Спасибо большое
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Т
Нашим гидом был Тургай. Очень интересный неутомимый рассказчик. На экскурсии были дети, он подстроился под их темп и интересы. Маршрут прекрасный. Старый город и водопады необходимо видеть
Нашим гидом был Тургай. Очень интересный неутомимый рассказчик. На экскурсии были дети, он подстроился под их
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А
Отличная экскурсия. Подходит для посещения с детьми. Гид рассказал много нового и интересного.
Отличная экскурсия. Подходит для посещения с детьми. Гид рассказал много нового и интересного.
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