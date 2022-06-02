Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

2000 лет назад византийский правитель искал самое красивое место на земле — так появилась Атталия. Мы погуляем по древнему району Калеичи, соединяющем в себе оттенки византийской, римской и османской культуры. Пройдем по пещере, освежимся у водопада и поднимемся по канатной дороге. Вы увидите Анталью с разных ракурсов — исторического и географического. И насладитесь вкусным турецким кофе.

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Что вас ожидает

Археологическое погружение

С утра мы садимся в машину и с ветерком добираемся до Антальи. В пути я расскажу вам много интересного об истории этих мест. А вот и первая остановка — Археологический музей Антальи. Вы узнаете о быте древних анатолийских цивилизаций, увидите статуи римских императоров и получите представление о многовековой культуре турецких земель. Ведь именно здесь происходили события, повлиявшие на всю историю человечества.

Внутрь крепости

Дальше отправляемся в древний город Калеичи. По легенде правитель Пергама Аттал II отправил подданных на поиски красивейшего места на земле, чтобы основать там город. В 133 году до н. э. Атталию захватили римляне и построили район Калеичи — порт, окруженный высокими стенами, башнями и пушками. А в 15 веке это райское место перешло в руки Османской империи. Мы пойдем на поиски археологических достопримечательностей трех цивилизаций, погуляем по колоритным улочкам, а еще угостимся очень вкусным турецким мороженым.

Горы и водопады

Пришла пора отдать должное красивой природе Антальи. Мы доедем до водопада Верхний Дюден. Спустимся по ступенькам вниз вдоль реки, пройдем по пещерному туннелю и окажемся прямо у освежающего течения водопада. Следующая точка — канатная дорога длиной 1640 метров. Это хорошая возможность увидеть город с высоты птичьего полета, полюбоваться красочными видами на Анталийские горы и просто насладиться приятным солнечным днем. Наверху мы погуляем по обзорной площадке и выпьем чашечку вкусного турецкого кофе. Пришла пора возвращаться в отель.

Организационные детали