Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Вас ждет путешествие в Анталью, где более 2000 лет назад византийский правитель нашел идеальное место для создания города.Вас ожидает прогулка по живописному району Калеичи, где каждый камень хранит отпечатки византийской,

римской и османской эпох. Вы пройдете сквозь века, наслаждаясь колоритными улочками и археологическими находками. Вас ждет освежающая прохлада водопада Верхний Дюден и захватывающий подъем на канатной дороге, открывающий панорамные виды на Анталийские горы. Завершит экскурсию чашечка ароматного турецкого кофе на вершине, с которой открывается неповторимый вид на Анталью. Это путешествие оставит в вашей памяти яркие впечатления и новые знания о турецкой культуре

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии из Белека в Анталью - это летние месяцы: июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей, а также можно насладиться свежестью водопадов. В апреле, мае и октябре также комфортно, но возможны кратковременные дожди. В зимние месяцы, хотя и прохладнее, экскурсия остаётся доступной, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и меньшему количеству солнечных дней.

Сейчас август — это идеальное время.