Еще несколько необычных экскурсий в Белеке

Пещерные дома и церкви, инопланетные ландшафты, народные танцы и, конечно, полет на воздушном шаре — это must have в Каппадокии! Вы отправитесь в «Страну лошадей» на автобусе и соберете всю коллекцию скальных городов и долин. А еще услышите об истории края, узнаете, как здесь смешались религии, и проникнетесь местной культурой.

Описание экскурсии

1 день

Мы заберем вас из отеля рано утром — и уже к полудню будем прогуливаться по переходам подземных городов. В долинах Пашабаг вы увидите самые большие «грибы» Каппадокии, в Чавушине и Гёреме посетите скальные монастыри и узнаете о становлении христианства на этой земле. А красивым завершением дня станет закат солнца в Красной долине.

Программа

Между 03:30 — 04:00 Трансфер от места проживания в регионе Белек (зависит от отдаленности вашей точки проживания, расстояние до Каппадокии — 520 км.)

Около 05:00 Пересадка из трансферов в экскурсионный автобус, встреча с гидом, отправление в дорогу

Около 07:00 Остановка в горах Торос для завтрака

Около 10:00 Техническая остановка в дороге

Около 12:30 — 13:00 Прибытие в Каппадокию. Посещение одного из подземных городов Каппадокии

Около 14:00 Остановка на обед (национальная кухня региона)

Посещение панорамной площадки с видом на посёлок Гёреме

Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)

Посещение скального города Чавушин и пещерной церкви Св. Иоанна Крестителя

Посещение Долины Воображений (Долины Фантазий)

Прогулка по долинам Каппадокии

Для желающих закат в Красной долине / конная прогулка / поездка на квадроциклах / молитва дервишей (остальных отвезут в отель)

Около 20:00 — 20:30 (летний сезон) / 18:00 — 18:30 (зимний сезон) Прибытие в отель, заселение, ужин

Для желающих: турецкая ночь в Каппадокии / ночное лазерное шоу

2 день

В Каппадокии утро начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух — либо полюбоваться этим зрелищем со стороны и устроить восхитительную фотосессию. Новые долины — Любви и Голубей — удивят вас разнообразием ландшафтов этого региона. А еще вы раскроете историю древней крепости Учхисар, расположенной на самой высокой скале Каппадокии!

Программа

Для желающих: полёт на воздушном шаре. Или активности с видом на воздушные шары: посещение панорамной площадки / поездка на джипах / конная прогулка / поездка на квадроциклах. Всё проходит параллельно, получится посетить что-то одно.

Около 08:00 (летний сезон) / 09:00 (зимний сезон) Завтрак, выселение из отеля

Посещение Долины Любви

Посещение Долины Голубей

Посещение скальной крепости Учхисар

Знакомство с культурными ремеслами региона — посещение фабрик и мастерских

Около 12:30 Отправление из Каппадокии

Около 15:00 Обед в г. Конья (национальная кухня)

Около 17:30 Техническая остановка в дороге перед въездом в горы

Около 19:00 Прибытие на побережье. Пересадка в трансферы по своим регионам

Около 20:00 — 21:00 Возвращение в место проживания в регионе Белек (время в пути зависит от загруженности дорог по маршруту и отдаленности вашей точки проживания)

Организационные детали

Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, отлучение от экскурсии запрещено! Отлучение это — сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полёт на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения — не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организатором).

С собой обязательно возьмите паспорт.

Как проходит экскурсия

— Транспорт зависит от количества путешественников: до 19 посадочных мест (Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 посадочных мест (Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 посадочных мест (Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari)

— С вами будет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды

— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов, решение принимает гид, ориентируясь на месте

— Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также закаты

— Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона

— Трансфер от и до места проживания в регионе Белек в районах: Boğazkent, Belek, Kadriye

Что входит в стоимость:

— Завтрак и ужин в отеле

— Вода в автобусе (в неограниченном количестве)

— Сопровождение русскоговорящего экскурсовода историка

— Трансфер от и до места проживания в регионе Белек

— Страховой полис на время экскурсии

— Входной билет в Подземный город

— Посещение нацпарка под открытым небом Гёреме (всех локаций, которые указаны в основной программе — не музея)

— Проживание в стандартном отеле

Дополнительно по желанию оплачиваются:

— Напитки, в том числе в отеле

— Завтрак в горах (1-й день) — €5

— Обеды (1-й и 2-й день, национальная кухня) — по €15 за один прием пищи

— 1-местный номер — €15

— Проживание в пещерном отеле (повышение класса отеля) — доплата €30 за чел.

— Закат солнца в Красной долине — €20

— Панорама воздушных шаров на рассвете — €30

— Сафари на цветных джипах на рассвете — €50

— Конная прогулка по долинам Каппадокии на закате / рассвете — €50

— Прогулка на квадроциклах на закате / рассвете — €50

— Шоу программа «Турецкая ночь в Каппадокии» — €50

— Полёт на воздушном шаре в долине Гёреме (1 час на рассвете, в долине летают до 150 шаров) — от €130 до €250