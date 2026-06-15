Еще несколько необычных экскурсий в Белеке

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Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека

Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Пещерные дома и церкви, инопланетные ландшафты, народные танцы и, конечно, полет на воздушном шаре — это must have в Каппадокии! Вы отправитесь в «Страну лошадей» на автобусе и соберете всю коллекцию скальных городов и долин.

А еще услышите об истории края, узнаете, как здесь смешались религии, и проникнетесь местной культурой.
4.6
28 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека

Описание экскурсии

1 день

Мы заберем вас из отеля рано утром — и уже к полудню будем прогуливаться по переходам подземных городов. В долинах Пашабаг вы увидите самые большие «грибы» Каппадокии, в Чавушине и Гёреме посетите скальные монастыри и узнаете о становлении христианства на этой земле. А красивым завершением дня станет закат солнца в Красной долине.

Программа

  • Между 03:30 — 04:00 Трансфер от места проживания в регионе Белек (зависит от отдаленности вашей точки проживания, расстояние до Каппадокии — 520 км.)
  • Около 05:00 Пересадка из трансферов в экскурсионный автобус, встреча с гидом, отправление в дорогу
  • Около 07:00 Остановка в горах Торос для завтрака
  • Около 10:00 Техническая остановка в дороге
  • Около 12:30 — 13:00 Прибытие в Каппадокию. Посещение одного из подземных городов Каппадокии
  • Около 14:00 Остановка на обед (национальная кухня региона)
  • Посещение панорамной площадки с видом на посёлок Гёреме
  • Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)
  • Посещение скального города Чавушин и пещерной церкви Св. Иоанна Крестителя
  • Посещение Долины Воображений (Долины Фантазий)
  • Прогулка по долинам Каппадокии
  • Для желающих закат в Красной долине / конная прогулка / поездка на квадроциклах / молитва дервишей (остальных отвезут в отель)
  • Около 20:00 — 20:30 (летний сезон) / 18:00 — 18:30 (зимний сезон) Прибытие в отель, заселение, ужин
  • Для желающих: турецкая ночь в Каппадокии / ночное лазерное шоу

2 день

В Каппадокии утро начинается с воздушных шаров: вы можете сами подняться в воздух — либо полюбоваться этим зрелищем со стороны и устроить восхитительную фотосессию. Новые долины — Любви и Голубей — удивят вас разнообразием ландшафтов этого региона. А еще вы раскроете историю древней крепости Учхисар, расположенной на самой высокой скале Каппадокии!

Программа

  • Для желающих: полёт на воздушном шаре. Или активности с видом на воздушные шары: посещение панорамной площадки / поездка на джипах / конная прогулка / поездка на квадроциклах. Всё проходит параллельно, получится посетить что-то одно.
  • Около 08:00 (летний сезон) / 09:00 (зимний сезон) Завтрак, выселение из отеля
  • Посещение Долины Любви
  • Посещение Долины Голубей
  • Посещение скальной крепости Учхисар
  • Знакомство с культурными ремеслами региона — посещение фабрик и мастерских
  • Около 12:30 Отправление из Каппадокии
  • Около 15:00 Обед в г. Конья (национальная кухня)
  • Около 17:30 Техническая остановка в дороге перед въездом в горы
  • Около 19:00 Прибытие на побережье. Пересадка в трансферы по своим регионам
  • Около 20:00 — 21:00 Возвращение в место проживания в регионе Белек (время в пути зависит от загруженности дорог по маршруту и отдаленности вашей точки проживания)

Организационные детали

Внимание: в связи с действием страхового полиса организатора, отлучение от экскурсии запрещено! Отлучение это — сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полёт на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения — не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организатором).

С собой обязательно возьмите паспорт.

Как проходит экскурсия

— Транспорт зависит от количества путешественников: до 19 посадочных мест (Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 посадочных мест (Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 посадочных мест (Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari)
— С вами будет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов, решение принимает гид, ориентируясь на месте
— Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также закаты
— Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона
— Трансфер от и до места проживания в регионе Белек в районах: Boğazkent, Belek, Kadriye

Что входит в стоимость:

— Завтрак и ужин в отеле
— Вода в автобусе (в неограниченном количестве)
— Сопровождение русскоговорящего экскурсовода историка
— Трансфер от и до места проживания в регионе Белек
— Страховой полис на время экскурсии
— Входной билет в Подземный город
— Посещение нацпарка под открытым небом Гёреме (всех локаций, которые указаны в основной программе — не музея)
— Проживание в стандартном отеле

Дополнительно по желанию оплачиваются:

— Напитки, в том числе в отеле
— Завтрак в горах (1-й день) — €5
— Обеды (1-й и 2-й день, национальная кухня) — по €15 за один прием пищи
— 1-местный номер — €15
— Проживание в пещерном отеле (повышение класса отеля) — доплата €30 за чел.
— Закат солнца в Красной долине — €20
— Панорама воздушных шаров на рассвете — €30
— Сафари на цветных джипах на рассвете — €50
— Конная прогулка по долинам Каппадокии на закате / рассвете — €50
— Прогулка на квадроциклах на закате / рассвете — €50
— Шоу программа «Турецкая ночь в Каппадокии» — €50
— Полёт на воздушном шаре в долине Гёреме (1 час на рассвете, в долине летают до 150 шаров) — от €130 до €250

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 3 лет (посадочное место + отдельное спальное место)€32
От 4 до 7 лет€32
От 8 лет и старше€32
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 13487 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Н
Отличная поездка и воздушные шары - это что-то. Султан прекрасный рассказчик и гид, все было отлично!
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Е
Хочется поделиться конкретными фактами, чтобы последующие туристы могли сделать свой выбор обоснованно.

Гид был Султан. Рассказчика хороший, знает много. Сами места, которые посещали очень красивые, природа необычная. В первый день обед
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в цивильном помещении, было вкусно. Если что, доп возможности покушать у вас не будет, поэтому либо запасайтесь достаточно еды с собой или берите обед.

Проживала в пещерном отеле. Необычно, для одного раза сойдет. Шведский стол очень бедненький. На ужин в целом было что выбрать, а вот завтра был настолько скромный, что я не нашла, что поесть, кушала сух паек, который остался после полета на воздушном шаре. В номере не было окон, т. к. отель пещерный, он подсыпается, поэтому везде был песок (на кровати в том числе). Фото прикреплю.

Нам повезло, полет состоялся. В наш период полета стоимость была 170$. Далее сказали, что начинается высокий сезон, за полет брали от 240$. С нами были люди в шаре, кому вечером продали полеты по 450$. Мы взлетали одними из первых и взлетали на краю коньона, по мне это было не лучшим решением, потому что:
1. 20 минут примерно вы смотрите просто как встает солнце и почти нет шаров. А если и есть, они как черные точки.
2. Т. к. были на краю, то в основном шары были далеко. Только под конец мы близко подлетели к ним.

Во время полета имеет значение с какой стороны стоите. Заранее угадать не получится. С нашей стороны был меньше обзор, поэтому впечатлений у нашей стороны было меньше. Шар иногда разворачивали, но это было очень мало и быстро. Сам взлет и посадка вообще не ощущаются. Если вы пожилой человек, или есть сложности с опорно-двигательным аппаратом учтите, что в шар нужно залезать, что-то типо перелезть через небольшой заборчик. Лучше вставать у края, иначе обзор будет еще меньше. До полета нам дали сухпаек. Взлет на рассвете происходит. На шаре от горелки тепло, но в основном все были в худи или курточке, не жарко:)
В целом на один раз пойдет, необычно, интересно увидеть в живую, второй раз я бы не полетела. Если говорить про самые красивые виды и фото, думаю это хорошо на джипах, которые гоняются за шарами и вы сможете посмотреть их поближе. В конце дали красивые сертфикаты.

Во второй день в основном дорога и конечно завезут на пару точек, чтобы вы купили местной продукции: кофе, луку, ювелирка и т. д. Обед во второй день отвратительный. За 15$ нас остановили в придорожной кафешке, похожей на шаурмичную. Качество еды было плохое. Когда мы приехали часть стола была накрыта: салат весь завял, арбуз тоже подвял, выглядело все не очень. В этот день не рекомендую кушать. Многие туристы были такого же мнения про еду в оба дня, о котором я написала выше.

Учитывайте, что данная экскурсия продается и на спутнике. Отличия, что на спутнике цена в долларах и включен завтрак. При оплате вам будут пересчитывать сумму. Если у вас доллары для оплаты, а в экскурсии написаны евры, то будет сделан перерасчет и вы оплатите с небольшой погрешностью по измененной сумме.

Думаю достаточно описала, чтобы снять основные вопросы. Ниже прикреплю фото. Самые красивые кадры с полета получилось сделать подфотошопив цвет и сделав зум. С земли фотосреалистичного размера и на рассвете тоже в реальном масштабе.

Хочется поделиться конкретными фактами, чтобы последующие туристы могли сделать свой выбор обоснованно.
Хочется поделиться конкретными фактами, чтобы последующие туристы могли сделать свой выбор обоснованно.
Хочется поделиться конкретными фактами, чтобы последующие туристы могли сделать свой выбор обоснованно.
Хочется поделиться конкретными фактами, чтобы последующие туристы могли сделать свой выбор обоснованно.
Хочется поделиться конкретными фактами, чтобы последующие туристы могли сделать свой выбор обоснованно.
Хочется поделиться конкретными фактами, чтобы последующие туристы могли сделать свой выбор обоснованно.
Хочется поделиться конкретными фактами, чтобы последующие туристы могли сделать свой выбор обоснованно.
Хочется поделиться конкретными фактами, чтобы последующие туристы могли сделать свой выбор обоснованно.+2
Хочется поделиться конкретными фактами, чтобы последующие туристы могли сделать свой выбор обоснованно.
Хочется поделиться конкретными фактами, чтобы последующие туристы могли сделать свой выбор обоснованно.
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Ирина
Замечательная экскурсия, с интересной подачей материала и захватывающими дух локации. Хотелось бы отметить профессиональную работу гида Султана.

Дорога была длинная, но маршрут был построен очень грамотно - с остановками на обед
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и небольшим отдыхом на красивых локациях, к тому же вся поездка проходила на комфортном автобусе, даже ребенок 4 года перенес поездку очень легко. Также правильно был распределен тайминг остановок на локациях, достаточно, чтобы все посмотреть и в то же время не задерживаться на бесполезное ожидание других гостей экскурсии. Вкусные обеды в течение экскурсии - дополнили атмосферу турецкого гостеприимства.

Однозначно рекомендую!

Замечательная экскурсия, с интересной подачей материала и захватывающими дух локации. Хотелось бы отметить профессиональную работу гида Султана.
Замечательная экскурсия, с интересной подачей материала и захватывающими дух локации. Хотелось бы отметить профессиональную работу гида Султана.
Замечательная экскурсия, с интересной подачей материала и захватывающими дух локации. Хотелось бы отметить профессиональную работу гида Султана.
Замечательная экскурсия, с интересной подачей материала и захватывающими дух локации. Хотелось бы отметить профессиональную работу гида Султана.
Замечательная экскурсия, с интересной подачей материала и захватывающими дух локации. Хотелось бы отметить профессиональную работу гида Султана.
Замечательная экскурсия, с интересной подачей материала и захватывающими дух локации. Хотелось бы отметить профессиональную работу гида Султана.
Замечательная экскурсия, с интересной подачей материала и захватывающими дух локации. Хотелось бы отметить профессиональную работу гида Султана.
Замечательная экскурсия, с интересной подачей материала и захватывающими дух локации. Хотелось бы отметить профессиональную работу гида Султана.
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Дарья
Сразу после возвращения из мини-путешествия спешу оставить отзыв, пока впечатления и эмоции ещё не растворились в сознании, а воспоминания - из головы. В первый день вас ждёт ранний подъём и
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долгая дорога до Кападокии (мы жили в Белеке, добирались примерно 7-8 часов). За первым же предложением можно было бы увидеть толику негодования… Но спешу уверить, что это совсем не так! Да, выезд в 4:00 утра подойдёт не каждому, но только так вы сможете пересечь чуть ли не половину Турции и увидеть её совершенно с другой стороны, а именно: горы, леса, равнины, с/х угодья - всё это вас ждёт в поездке до Кападокии.
Первым делом ваш автобус делает остановку в небольшой кафешке для завтрака, после чего остаётся вторая половина пути, во время которой гид расскажет о маршруте и всех доступных развлечениях, которые ожидают впереди. И, наконец, вуаля, вы на месте. Остановка в пещерах гномов. Нет, это не шутка и не фантастика. Раньше так называли Хеттский народ, но об этом вам расскажет гид-историк. Вторая точка - обед (оплачивается отдельно). Все последующие - посещение нескольких удивительных локаций, где, помимо лицезрения природы, можно будет наделать фотографий. Завершает первый день оговоренные ранее развлечения (на выбор). Если берёте "Красную долину", имейте в виду погоду и облачность (нам немного не повезло: прошёлся дождь и небо было полно облаками, поэтому "красные" горы несколько не получились, однако там стоит побывать тем, кто хочет, чтобы захватило дух от высот и пространств)."Вишенкой на торте" в нашем случае оказалась "Турецкая ночь", но здесь должна признать, что она своих денег не стоит. Лучше сразу отправляйтесь в отель… чтобы на завтра снова встать в 4 утра! И это снова не шутка, потому что увидеть воздушные шары на рассвете или, что ещё круче, полетать на них должен каждый! Увидеть землю с высоты птичьего полёта и заворожиться открывающимися просторами - цель достойная, хотя бы раз в жизни. Здесь нам опять повезло, т. к. когда нас привезли на место надувания шара, показали, как это происходит, шары взлетели (есть % того, что шары не полетят из-за многих факторов, о которых организатор прямо говорит в описании экскурсии).
Второй день менее насыщен, чем первый, основной. После утренних развлечений вы посетите мастерскую, где делают ювелирные изделия из оникса и обсидиана, а также лавочку со сладостями. Это чисто туристические места, где упор сделан, конечно, на продажу своих товаров. Затем ваш автобус отправляется в обратный путь, во второй половине которого вы будете снова проезжать горы Тороса, только на этот раз уже при свете дня, сытые и в бодром здравии.
Больше описывать не стану. Фото прилагаю. Хочу отдельно выделить нашего гида, Фархата. Человек не только подкован в своём деле, но и прекрасно располагает к себе людей. С ним вы не услышите сухих и скучных фактов, а настроение будет всегда на высоте. Очень душевный человек. Спасибо за путешествие! Всех благ!

Сразу после возвращения из мини-путешествия спешу оставить отзыв, пока впечатления и эмоции ещё не растворились в
Сразу после возвращения из мини-путешествия спешу оставить отзыв, пока впечатления и эмоции ещё не растворились в
Сразу после возвращения из мини-путешествия спешу оставить отзыв, пока впечатления и эмоции ещё не растворились в
Сразу после возвращения из мини-путешествия спешу оставить отзыв, пока впечатления и эмоции ещё не растворились в
Сразу после возвращения из мини-путешествия спешу оставить отзыв, пока впечатления и эмоции ещё не растворились в
Сразу после возвращения из мини-путешествия спешу оставить отзыв, пока впечатления и эмоции ещё не растворились в
Сразу после возвращения из мини-путешествия спешу оставить отзыв, пока впечатления и эмоции ещё не растворились в
Сразу после возвращения из мини-путешествия спешу оставить отзыв, пока впечатления и эмоции ещё не растворились в
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С
Это была моя лучшая групповая экскурсия! Гид Сердар – наш Плюшевый мишка, обладает прекрасным чувством юмора, что я считаю, априори – успех! Забрали от отеля точно вовремя, ехали комфортно, у
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нас собралась небольшая но очень дружная компания, мы все перезнакомились, пели песни в машине, дорога в Каппадокия была максимально комфортной, с остановками, с подсказками. Ложка дёгтя – завтрак (лучше вообще не ешьте его, либо если очень хотите, съедобен и очень вкусен хлеб и варёный и яйцо) и он странным образом зачемто в 6 утра. Нас разбудили, мы поели, сели в автобус и дальше спать. Дальше мы побывали в разных локациях, которые должны быть на маршруте. При этом нас отвезли в другой туристический подземный город, потому что у нас была маленькая классная группа, и как сказал Сердар – мы ему понравились))
Также нам повезло с отелем – безплатно заселили в пещерный отель. Думаю это плюсы низкого сезона.
Второе разочарование – обед за 15 $, с фаершоу. Там ужасно было примерно всё.
Но сразу скажу: это такая ерунда и мелочь по сравнению с с теми эмоциями которые я в целом получила от этого путешествия!
Каппадокия, погода, атмосфера, виды которые я увидела, наша дружная компания которая собралась – это все 100 из 100!
Я очень благодарна судьбе 😅 что нашла эту экскурсию здесь!
В машине была вода, не нужно было выносить весь бар из отеля 😂 Короче я в полном восторге! Обязательно вернусь и снова встретимся!

Это была моя лучшая групповая экскурсия! Гид Сердар – наш Плюшевый мишка, обладает прекрасным чувством юмора,
Это была моя лучшая групповая экскурсия! Гид Сердар – наш Плюшевый мишка, обладает прекрасным чувством юмора,
Это была моя лучшая групповая экскурсия! Гид Сердар – наш Плюшевый мишка, обладает прекрасным чувством юмора,
Это была моя лучшая групповая экскурсия! Гид Сердар – наш Плюшевый мишка, обладает прекрасным чувством юмора,
Это была моя лучшая групповая экскурсия! Гид Сердар – наш Плюшевый мишка, обладает прекрасным чувством юмора,
Это была моя лучшая групповая экскурсия! Гид Сердар – наш Плюшевый мишка, обладает прекрасным чувством юмора,
Это была моя лучшая групповая экскурсия! Гид Сердар – наш Плюшевый мишка, обладает прекрасным чувством юмора,
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Е
Впервые путешествовали с Трипстер, были и сомнения и опасения, но все оказалось выше всяких похвал! Все соответствовало в точности описанию, до мелочей! Все контакты, уточнения по времени, какая погода, что
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взять с собой, все присылали по ватсапу. А если вам повезет, как нам с гидом, по имени Султан, то экскурсия по Каппадокии будет потрясающей! Очень интеллектуальный, умный, начитанный, с большой любовью к своей стране, расскажет вам всю историю страны! Дорога через горы проходит, очень красивая. Завтрак очень скудный, рекомендую взять с собой еду из отеля, обеды национальной кухни очень вкусные, отель с террасой, с которой открывается красивый вид на горы с воздушными шарами! Поездка была потрясающая! Спасибо Трипстеру,! Буду еще путешествовать с вами!

Впервые путешествовали с Трипстер, были и сомнения и опасения, но все оказалось выше всяких похвал! Все
Впервые путешествовали с Трипстер, были и сомнения и опасения, но все оказалось выше всяких похвал! Все
Впервые путешествовали с Трипстер, были и сомнения и опасения, но все оказалось выше всяких похвал! Все
Впервые путешествовали с Трипстер, были и сомнения и опасения, но все оказалось выше всяких похвал! Все
Впервые путешествовали с Трипстер, были и сомнения и опасения, но все оказалось выше всяких похвал! Все
Впервые путешествовали с Трипстер, были и сомнения и опасения, но все оказалось выше всяких похвал! Все
Впервые путешествовали с Трипстер, были и сомнения и опасения, но все оказалось выше всяких похвал! Все
Впервые путешествовали с Трипстер, были и сомнения и опасения, но все оказалось выше всяких похвал! Все+1
Впервые путешествовали с Трипстер, были и сомнения и опасения, но все оказалось выше всяких похвал! Все
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Входит в следующие категории Белека

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