Проведите день, полный веселья и крутых моментов в море, и создайте воспоминания, которые будут длиться долгое время, с нашей прогулкой на яхте в Белеке.
Эта экскурсия приглашает вас отправиться в плавание по голубым водам Средиземного моря и расслабиться на роскошной яхте.
Описание водной прогулкиПогрузитесь в кристально чистые воды, наслаждайтесь спокойствием и красотой природы, разделяя эти моменты с друзьями и близкими. Начало дня раннее — наша команда заберет вас прямо из отеля и доставит к яхте. Садясь на борт, приготовьтесь к удивлению и предвкушению предстоящего приключения. Устройтесь удобно на палубе, понежьтесь на солнце и не забудьте подготовить камеры — побережье здесь действительно потрясающее. Рыбалка для настоящих ценителей Даже опытный рыболов будет в восторге — вас ждет шанс поймать морскую «звезду»! Наши капитан и команда поделятся секретами ловли и покажут лучшие рыболовные места. Первой остановкой станет знаменитая бухта Фаселис. Ее бирюзовая вода и густая зелень окружающей природы создают невероятно красивый пейзаж, который останется в памяти навсегда. Во время перерыва команда яхты приготовит для вас вкусный обед на выбор: рыба, кефте или курица. Насладитесь едой, восстановите силы и просто расслабьтесь. Далее яхта отправится в более уединенные уголки Средиземного моря, где вы сможете по-настоящему оценить его магию. Вы удивитесь, сколько оттенков синего может быть у одного моря! Присоединяйтесь к нашей прогулке на яхте из Белека и почувствуйте всю роскошь и удовольствие от отдыха на Средиземном море.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Страховка
- Обед
- Б/а напитки
Что не входит в цену
- Личные траты
- Напитки
- Трансфер по региону Анталии (Кунду, Лара, Центр Анталии, Коньяалты) дополнительно 50 долларов.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
