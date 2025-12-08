Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Проведите день, полный веселья и крутых моментов в море, и создайте воспоминания, которые будут длиться долгое время, с нашей прогулкой на яхте в Белеке.



Эта экскурсия приглашает вас отправиться в плавание по голубым водам Средиземного моря и расслабиться на роскошной яхте.

Описание водной прогулки Погрузитесь в кристально чистые воды, наслаждайтесь спокойствием и красотой природы, разделяя эти моменты с друзьями и близкими. Начало дня раннее — наша команда заберет вас прямо из отеля и доставит к яхте. Садясь на борт, приготовьтесь к удивлению и предвкушению предстоящего приключения. Устройтесь удобно на палубе, понежьтесь на солнце и не забудьте подготовить камеры — побережье здесь действительно потрясающее. Рыбалка для настоящих ценителей Даже опытный рыболов будет в восторге — вас ждет шанс поймать морскую «звезду»! Наши капитан и команда поделятся секретами ловли и покажут лучшие рыболовные места. Первой остановкой станет знаменитая бухта Фаселис. Ее бирюзовая вода и густая зелень окружающей природы создают невероятно красивый пейзаж, который останется в памяти навсегда. Во время перерыва команда яхты приготовит для вас вкусный обед на выбор: рыба, кефте или курица. Насладитесь едой, восстановите силы и просто расслабьтесь. Далее яхта отправится в более уединенные уголки Средиземного моря, где вы сможете по-настоящему оценить его магию. Вы удивитесь, сколько оттенков синего может быть у одного моря! Присоединяйтесь к нашей прогулке на яхте из Белека и почувствуйте всю роскошь и удовольствие от отдыха на Средиземном море.

