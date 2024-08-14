Дюденский водопад по праву считается главной достопримечательностью турецкого курорта Анталья.
Звучный каскад водных потоков постоянно привлекает туристов со всего мира, притягивая своей атмосферой и не менее приятным окружением в виде первозданных природных красот.
Вы сможете насладиться увлекательным путешествием к Дюденскому водопаду благодаря поездке на чудесной яхте, обустроенной для Вашего максимального комфорта.
Звучный каскад водных потоков постоянно привлекает туристов со всего мира, притягивая своей атмосферой и не менее приятным окружением в виде первозданных природных красот.
Вы сможете насладиться увлекательным путешествием к Дюденскому водопаду благодаря поездке на чудесной яхте, обустроенной для Вашего максимального комфорта.
Описание экскурсииКруиз к сердцу Анталии Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города. Этот морской круиз подарит Вам незабываемые впечатления и день, полный веселых забав, купания в лазурных бухтах и наслаждения природой. Поездка проходит на борту яхты. Развлечения на Ваш выбор Ценители природы смогут уединиться на одной из палуб и полюбоваться морскими пейзажами, а любители активного отдыха – потанцевать на танцполе. Маршрут путешествия проходит от порта Анталии к Дюденскому водопаду вдоль всего побережья, а в самых живописных бухтах у Вас будут остановки для купания в лазурных водах и эффектных фотосессий. Смельчакам выпадет шанс попрыгать с борта яхты, понырять с маской и, возможно, увидеть обитателей здешних вод – больших морских черепах. Кульминацией круиза станет остановка у Дюденского водопада. Приближаясь к нему, Вы услышите его могучий рев и увидите радугу, еще раз убедившись в величии и красоте первозданной природы.
понедельник, среда, пятница В 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Нижний Дюден
- Мини-водопад
- Пещеры
Что включено
- Трансфер в отель (в обе стороны)
- Поездка на яхте
- Полная страховка
- Обед
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, среда, пятница В 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
X
Забирал турецкий водитель, поэтому общение жестами, но проблем не возникло. Обратно подождали минут 5, но в теньке на корабле, поэтому тоже всё отлично.
По водной прогулке до водопадов: разок остановились покупаться
По водной прогулке до водопадов: разок остановились покупаться
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ухоженная, аккуратная яхта, чудесная команда, безалкогольные напитки и обед включены в путевку, Киндер яйцо покупали за 3 доллара. Купались, прыгали с мостика, завозили на яхте под небольшой водопад и к
Вам был полезен этот отзыв?
И
Впечатления - хорошие, но с описанием и фото в описании - расхождения.
Плюсы:
1. Трансфер вовремя.
2. Судно имеет выносные трапы, с которых можно прыгать. На переднем трапе завозят в следующий после Дюденского
Плюсы:
1. Трансфер вовремя.
2. Судно имеет выносные трапы, с которых можно прыгать. На переднем трапе завозят в следующий после Дюденского
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Впечатления самые позитивные. Морская прогулка сама по себе хороша купание в открытом море также купания и в водопаде хоть и рукотворном зрелище впечатляющее . Еда простая но вкусная все напитки кроме алкогольных включены в стоимость тура по домашнему просто и уютно. Замечательный удобный комфортабельный трансфер Удобная оплата. Хорошая обратная связь все вопросы обсуждаются и решаются спасибо огромное
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия понравится тем, кто любит спокойную атмосферу, без элементов экстрима. Плывешь, наблюдаешь красоту отелей вдоль побережья, горы, вид Антальи со стороны моря. Забрали из отеля вовремя, плыли с тихой музыкой, Кто хотел искупался в лазурной воде моря, подплыл к водопаду за доп плату.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Увидели замечательное побережье, прекрасные водопады (их 3 проезжаешь), к 2 из которых мы подъезжали очень близко. За дополнительную плату катались на лодке под самим водопадом. Эмоции не передать. Все здорово. Дважды останавливались на плаванье в море+обед включен. Все было здорово.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Белека
Похожие экскурсии на «Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека»
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Белека - в Анталью
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €398 за всё до 8 чел.
Групповая
От гор до моря: водопады Дюден, старый город Антальи и Адриановые ворота
С прогулкой на яхте и заездом в торговый центр (из Белека)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
11 авг в 08:45
€55 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Белека в Анталью и обратно: день на ваш вкус
Добраться до водопадов или пройти по магазинам - и не беспокоиться о транспорте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Морская сказка: круиз на частной яхте из Белека (всё включено)
Дюденовские водопады, загадочная пещера и полный релакс
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €900 за всё до 12 чел.
-40%
$30 за человека