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минут на 20-25, потом уже поплыли до самого дальнего и скорее всего искусственного. Корабль заходит под этот водопад передней частью несколько раз, что довольно интересно + фото/видео можно интересные сделать. Далее плывёт до водопада Дюден, где желающие за 10€ с человека могут на моторке сплавать фактически внутрь водопада. Потом отплывает метров на 200 и второе купание. После купания - обед. Незамысловатый, но мне всё понравилось. Дети едят по-разному. Воду, колу, фанту наливают бесплатно. С утра можно спросить чай/кофе, в обед может уже не быть. По-русски более менее говорят и понимают. Были туристы из разных стран и все были довольны. После обеда ещё раз подходили к водопаду Дюден: начинаешь чувствовать мощь водопада, но долетают отдельные брызги, что тоже интересно. Если бы была наличка с собой, то под водопад было бы ещё интереснее съездить.

Из того, что можно улучшить: фото. Его активно навязывают, но уровень самих фотографий не слишком высокий. При этом просят 5$/€ за фото или 10$ за все. Мы забрали, но только потому, что жена не любит оставлять фото, ну и хотелось поблагодарить команду. А так, либо не навязывать, либо уровень фото повысить.