1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 04:00
4 июля в 04:00
67€54 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия на яхте по бухтам Адрасана из Белека
Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением
Начало: От вашего отеля в Белеке
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15
Завтра в 06:15
4 июля в 06:15
€50 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310€248 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Путешествие из Белека в историческую Анталью - живая история
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
40€36 за человека
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€35 за человека
Групповая
12 часов
Незабываемый день на острове Сулуада - морская экскурсия из Белека
Остров Сулуада - это место, где вы почувствуете себя в раю. Насладитесь белоснежными пляжами и бирюзовой водой на этой незабываемой морской прогулке
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 07:00-19:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $30 за человека
Групповая
1 час
Восход солнца в Памуккале и полёт на воздушном шаре: уникальный опыт
Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
3 июля в 01:30
5 июля в 01:30
$199 за человека
Групповая
10 часов
Яхт-тур по Зеленому Каньону: незабываемые впечатления из Белека
Погрузитесь в мир природной красоты и тишины во время путешествия на яхте по живописному Зеленому Каньону
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$50 за человека
скидка
39%
Групповая
12 часов
Дневная экскурсия в Памуккале: травертины, Иераполис, бассейн Клеопатры
Откройте для себя великолепие Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса и ощутите целебную силу бассейна Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
от 54$33 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие на джипах по каньону Тазы с рафтингом из Белека
Захватывающее путешествие на джипах по каньону Тазы ждет вас! Откройте мир приключений среди Таврских гор
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$25 за человека
Групповая
3 часа
The Land of Legends Night Show - вечернее шоу в Белеке
Погрузитесь в волшебный мир The Land of Legends Night Show в Белеке. Вас ждут невероятные световые шоу, акробаты и выступления талантливых артистов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Завтра в 19:00
3 июля в 19:00
$15 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$45 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в мир сказок: The Land Of Legends из Белека
Встречайте волшебство и веселье в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$95 за человека
Групповая
6 часов
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в приключение: джип-сафари по Каньону Тазы и рафтинг по реке Кёпрючай. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Среда Пятница
Сегодня в 08:30
4 июля в 08:30
$32 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке
Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда Пятница
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $850 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Аутентичный отдых в турецком хамаме в сердце Белека
Искусство турецкого хамама ждет вас: насладитесь традиционными процедурами в атмосфере роскоши
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Групповая
6 часов
Верховая Езда в Белеке: Приключение по Сосновым Лесам и Пляжам
Погрузитесь в мир природы и красоты на уникальной конной прогулке в Белеке. Отдыхайте, наслаждаясь свежим воздухом и великолепными пейзажами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемое путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека - это незабываемый день, полный впечатлений, купания и веселья на борту комфортабельной яхты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$30 за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия на яхте Харем Мальдива из Белека: развлечение и купание
Отправляйтесь на яхте Харем Мальдива из Белека к гавани Калеичи. Вас ждут шоу-программы, купание у водопадов и островов, обед и дискотека на обратном пути
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник Четверг суббота
5 июля в 08:00
8 июля в 08:00
$75 за человека
Мини-группа
5 часов
Морская Рыбалка в Белеке: Улов в Средиземном море
Погрузитесь в увлекательное приключение на Средиземном море с морской рыбалкой в Белеке. Гарантированный улов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 06:00
4 июля в 06:00
$50 за человека
Групповая
9 часов
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
Завтра в 08:30
5 июля в 08:30
$60 за человека
Групповая
1.5 часа
Драйв тур на Багги Сафари в Белеке: адреналин и веселье
Ищете незабываемые впечатления? Багги Сафари в Белеке - ваш шанс насладиться скоростью и природой
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $45 за человека
Групповая
6 часов
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$17 за человека
Групповая
7 часов
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Групповая
9 часов
Приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
$130 за человека
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Белеке: встреча мечты и реальности
Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и наслаждайтесь их акробатическими трюками в Белеке
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$135 за человека
Групповая
9 часов
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
Расписание: вторник, пятница
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
$60 за человека
Групповая
4 часа
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда - Суббота
Завтра в 20:00
4 июля в 20:00
$20 за человека
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота
30 ноя в 07:30
7 дек в 07:30
$60 за человека
Групповая
11 часов
На яхте к Генуэзской бухте
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
$40 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$40 за человека
Индивидуальная
5 часов
Параглайдинг в Аланье из Белека: взмахните крыльями над морем
Взлетите над берегами Аланьи, паря в небе с профессиональным инструктором и получая незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$80 за человека
Групповая
2 часа
Путешествие в Аквапарк Water Hill из Белека: водные приключения
Погрузитесь в атмосферу безудержного веселья в обновленном Аквапарке Water Hill, где вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке: рыбалка и отдых
Подарите себе день роскоши на частной яхте в Белеке, где морские пейзажи и увлекательная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш Отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$500 за человека
Индивидуальная
6 часов
Руины города Перге и водопад Куршунлу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная поездка из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00, 07:00
Завтра в 06:00
3 июля в 06:00
$735 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$575 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Водопады Антальи: Дюден и Куршунлу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00,13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Из Белека - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: У вашего отеля
5 июля в 05:00
12 июля в 05:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана25 июня 2024Экскурсию проводил Тимур. Встретил вовремя у отеля, машина в хорошем состоянии. Пока ехали к Старому городу рассказал историю образования государства.
- ННаталия21 июня 2024Ухоженная, аккуратная яхта, чудесная команда, безалкогольные напитки и обед включены в путевку, Киндер яйцо покупали за 3 доллара. Купались, прыгали
- ИИрина18 июня 2024Замечательная морская рыбалка. Не пожалели. Два взрослых, один ребенок (8). Рыбачили все. Заранее после бронирования, написала троператору свои пожелания, оставила
- ММихаил14 июня 2024Нам все понравилось Квадрики скучно можно без них
- ЕЕлена11 июня 2024Спасибо,все замечательно
- ЛЛюдмила9 июня 2024На экскурсию ездили 3 июня за 32$ за человека. Трансфер опоздал на 20 минут, но в этом виноваты были предыдущие
- ТТатьяна8 июня 2024Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Султану! Очень интересно рассказывает, много узнали из истории страны и Каппадокии. Султан отличный экскурсовод.
- ООльга2 июня 2024Просто супер,рекомендую всем
- ММарина1 июня 2024За свои деньги отлично! Гид веселый, водитель вежливый, виды потрясающие. Обед скверный, но другого ждать глупо))
- ААндрей29 мая 2024Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «От вашего отеля»
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