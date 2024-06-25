Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение

за всё до 6 чел.

€ 289 за всё до 6 чел.

Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса

Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15

Начало: От вашего отеля в Белеке

Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением

за всё до 4 чел.

310 € 248 за всё до 4 чел.

Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден

за всё до 4 чел.

€ 250 за всё до 4 чел.

Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду

Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом

Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах

Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином

от $ 30 за человека

Расписание: Каждый день с 07:00-19:00

Остров Сулуада - это место, где вы почувствуете себя в раю. Насладитесь белоснежными пляжами и бирюзовой водой на этой незабываемой морской прогулке

Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений

Погрузитесь в мир природной красоты и тишины во время путешествия на яхте по живописному Зеленому Каньону

от 54 $ 33 за человека

Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Откройте для себя великолепие Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса и ощутите целебную силу бассейна Клеопатры

Расписание: Каждый день

Захватывающее путешествие на джипах по каньону Тазы ждет вас! Откройте мир приключений среди Таврских гор

Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.

Погрузитесь в волшебный мир The Land of Legends Night Show в Белеке. Вас ждут невероятные световые шоу, акробаты и выступления талантливых артистов

Расписание: Каждый день

Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников

Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Встречайте волшебство и веселье в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе

Погрузитесь в приключение: джип-сафари по Каньону Тазы и рафтинг по реке Кёпрючай. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки

Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления

🛥 На яхте

Индивидуальная

6 часов 1 отзыв

Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких Начало: Ваш отель

Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.